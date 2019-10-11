Dha yurt bülteni - 8

'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (2)

RESULAYN'DA SOKAK ÇATIŞMALARI

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn ve çevresindeki terör mevzilerine yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'nda gece yarısına kadar sürdürülen obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde ise azaltıldı. Bugün sabah erken saatlerde, belirli aralıklarla terör örgütü mevzilerine topçu ateşi açıldı. Çatışmalar nedeniyle sınır hattında güvenlik önlemleri, üst seviyeye çıkarılırken, bölge sakinleri ise ilçeyi terk ederek, güvenli yerlere gitti. 'Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde, Türk obüs ve topçu birlikleri, bu sabah itibarıyla Resulayn'ı yoğun ateş altına aldı. Karadan ise Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu birliklerinin teröristlerle sıcak temasa girdiği öğrenildi. Sokak çatışmalarının olduğu ilçenin kırsalında, Türk obüs ve topçu birlikleri, Resulayn'ı yoğun ateş altına aldı. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine bölge sakinleri de ayrılınca Ceylanpınar, bomboş kaldı. Resulayn'dan yoğun dumanlar yükselirken, silah sesleri, Ceylanpınar'da yakılandı.

Öte yandan dünkü çatışmalarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30'a yakın kişi, yaralanarak, tedaviye alınmıştı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise bugün Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne gidip, yaralıları ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Resulayn'dan çekilen görüntüler

-Ceylanpınar'dan çekilen görüntüler

Haber: Ali LEYLAK- Kadir GÜNEŞ- Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),

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İyilik yapmak isterken canından oluyordu

İzmir'in Çiğli ilçesinde büfe sahibi Hüseyin Bal (28), dezavantajlı çocuklara yardım için festival düzenledi. Bal, dün akşam saatlerinde düzenlenen festivalin sonuna yakın, büfesinin yan tarafında bulunan market sahiplerinin saldırısına uğradı. Bal dövülürken, çalışanı Celal Demir ise sırtından bıçaklandı. Üniversite öğrencilerinin de yaralandığı olayda, saldırganların pompalı tüfekle dükkana ateş etmesi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saat 21.00 sıralarında Çiğli'nin Balatçık Mahallesi'nde meydana geldi. Burada Tekel büfesi bulunan Hüseyin Bal isimli esnaf, dezavantajlı çocuklara kitap, kıyafet ve kırtasiye malzemesi yardımı için festival düzenledi. Üniversite öğrencilerinin katıldığı festivalin bitimine yakın, iddiaya göre Tekel büfesinin yan tarafında bulunan market sahiplerinden M.D. ile kardeşi E.D., yanlarında bulunan yaklaşık 10 kişi ile Hüseyin Bal'a saldırdı. Bu sırada Tekel bayiinde çalışanların da kavgaya karışması üzerine olay büyüdü. Bal'ı öldüresiye döven saldırganlar, daha sonra bıçak çekti. İddiaya göre bıçağı Hüseyin Bal'a saplamak üzereyken, araya Celal Demir isimli büfe çalışanı girdi. Demir, Bal'ın üzerine kapaklanınca sırtından bıçaklandı. İddiaya göre saldırganların elinden kaçarak büfeye giren Bal ve yanındakilere, bu kez de kaldırım taşları ile saldırı düzenlendi. Olay esnasında, kavgayla alakası olmayan B.A. isimli öğrencinin de kafasına kaldırım taşı vuran saldırganların görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

Olay sırasında saldırganlardan biri pompalı tüfekle iş yerine ateş etti. Olay, polis ekiplerinin gelmesi ile sona erdi. Saldırının ardından hastaneye giderek darp raporu alan Hüseyin Bal ve bazı çalışanlar, market sahibi ile yakınlarından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırganların da Bal'dan şikayetçi oldukları öğrenildi. Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.D.'nin, ifadesinde kendi marketinin önünde alkol aldıkları için saldırdığını söylediği aktarıldı. Hüseyin Bal, ifadesinin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek sosyal sorumluluk içeren etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de bu etkinliği düzenledik. Güzel bir günün ve akşamın ardından böyle bir saldırı gerçekleşti. Bizi gün içerisinde sürekli bakışları ile taciz eden yan taraftaki esnaf, akşam festivalin bitiş saatlerine doğru farkında bile olmadan arkamdan saldırdı. Sandalyelerle, parke taşları ile bana ve oradaki üniversite öğrencilerine saldırdılar. Herkese barbarca vurdular. Bizim herhangi bir saldırımız, tahrikimiz söz konusu olmadı. Ne olduğuna anlam bile veremediğimiz şekilde öldüresiye dövüldük. Bize bıçaklarla saldırdılar. En son dükkanın içerisine kaçtığımız zaman parke taşları ile camları patlattılar, dükkana doğru silah sıktılar. Bizi polis kurtardı, polis kurtarmasaydı belki ölecektik."

'KİMSENİN ÖLMEMESİ MUCİZE'

Olayın planlı olduğunu savunan Bal, "Planlı bir olay olduğuna eminim çünkü gün içerisinde kardeşler farklı noktalarda dükkanı izliyordu. Bu insanların barbarlığı karşısında hayatta kaldığımız için bile şanslıyız" diye konuştu. Daha sonra hastaneye gittiklerini anlatan Hüseyin Bal, "Birçok arkadaşımız yaralandı. Sırtında derin kesikler olan bir arkadaşım var. Benim halim ortada, dudaklarım dikişli. Gözlerim şişti. Görme konusunda sorun yaşıyorum. Olayla alakası olmayan ama kafası kırılan üniversite öğrencileri var. Bugün burada kimsenin ölmemesi büyük mucize" dedi.

Olayın ardından gözaltına alınan 10 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay anı

Dükkana saldırılması

Pompalı tüfekle ateş edilmesi

Üniversite öğrencisinin kafasına kaldırım taşı ile vurulma anı

Hüseyin Bal ve Celal Demir'in kavgadan sonraki hali

Hüseyin Bal'ın açıklaması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN/İZMİR, -

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Zonguldak'ta DEAŞ operasyonu

Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla A.A. ve M.A. hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri evlerine düzenlediği baskınla A.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. A.A. ve M.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Polisin güvenlik önlemi alması

-Şüphelilerin adliye binasına girişleri

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, akraba olan iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Malkara'nın Yenidibek Mahallesi'nde yaşayan akraba iki aile arasında gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aralarında kadınların da bulunduğu kavgada taş ve sopalar kullanılırken, yaşanan arbedeyi olay yerine gelen jandarma ekipleri önledi. Kavgada aynı aileden L.D. (31), Ü.D. (18), H.D. (20) ve Y.D.(14) yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların ambulanslarla hastaneye getirilişi

-Yaralıların ambulanstan indirilişi

-Yaralılardan detay

-Hastane ye girişi ve hastaneden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), -

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Bakkal dükkanındaki ilaçlara el konuldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli Ahmed Sabid'in işlettiği bakkalda yüzlerce kutu ilaç ele geçirildi.

Zabıta ekipleri iş yeri denetimleri sırasında Dervişapaş Mahallesi'nde Suriyeli Ahmed Sabid tarafından işletilen bakkal dükanında yüzlerce kutu ilaç ele geçirdi. Ekipler, Suriye ve Türk patentli ilaçları imha etmek için el koydu. Ahmed Sabid hakkında ise yasal işlem başlatıldı. 8'inci Bölge Gaziantep Eczacılar Odası İslahiye Temsilcisi Hasan Yıldırım, ilaçların bakkalda satılmasının yasak olduğunu belirterek, doktor kontrolünde reçete ile kullanılması gereken ilaçları vatandaşların almamaları yönünde uyardı.

Görüntü Dökümü

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Zabıtanın el koyduğu ilaçlar

Zabıta imha öncesi tututanak hazırlaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

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Harekattaki Mehmetçiğe destek için mektup ve resim gönderdiler

Edirne'nin Keşan ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe moral ve destek vermek amacıyla yazdıkları mektup ve çizdikleri resimleri gönderdi.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Çamlıca İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 100 öğrenci, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe moral desteği vermek amacıyla yazdıkları mektup ve çizdikleri resimleri göndermek için öğretmenleri eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla PTT Keşan Merkez Müdürlüğü'ne geldi.

'ALLAH, MEHMETÇİĞİMİZİN YANINDA OLSUN'

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren kahraman Türk askerine moral vermek amacıyla öğrencilerin mektup yazarak resimler çizdiğini belirterek, "Ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek adına öğrencilerimiz böyle bir etkinlik düzenlediler. Okul idaremizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. Allah, Mehmetçiğimizin yanında olsun, ordumuzu daim eylesin. Toplam 100 öğrencimiz bu etkinliğe katıldı. Fikir öğrencilerimizden çıktı. Biz de hızlıca bu talebi karşıladık. Bakanlığımız bu konuda çok duyarlı olduğu için hızlıca bize dönüş yaptı. Öğrencilerimiz manevi destek vermek amacıyla mektup ve resimlerine duygularını aktardı" dedi.

'BİZ TÜRKİYE OLARAK KAZANACAĞIZ'

Çamlıca Ortaokulu öğrencisi Funda Demirbaş da, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Biz Türkiye olarak kazanacağız. Askerlerimiz Türkiye için savaşmaktadır. Birçok askerimiz vatanını korumak için savaşmaktadır. Arkadaşlarımızla, dualarımızla birlikte askerlerimizin yanındayız. Onlar, Türkiye için ailelerini, evlerini bırakarak, sevgiyle gönülden ve kalpten canlarını feda edip savaşmaktadır" diye konuştu.

'KALBİMİZ VE DUALARIMIZ HEP ONLARLA OLACAK'

Çamlıca İlkokulu öğrencisi Berat Baldız ise şunları söyledi:

"Mehmetçiklerimiz bizim için canlarını feda ederken biz de onlara destek olmak için şiirler, mektuplar yazdık, resimler çizdik. Kalbimiz ve dualarımız hep onlarla olacak."

Öğrenciler daha sonra resim ve mektupları, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere PTT Keşan Merkez Müdürlüğü personeline teslim etti. PTT binası önünde dev Türk bayrağı açan öğrenciler hep bir ağızdan 'Selam olsun şanlı Türk ordusuna' dedi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin ellerinde bayraklarla PTT gelmesi

-PTT girişleri

-Ellerindeki mektup ve resimler

-Çizdikleri resimler

-Öğrencinin mektubunu okuması

-Öğrencilerin mektuplarını teslim etmesi

-Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz röp.

-Çamlıca Ortaokulu öğrencisi Funda Demirbaş röp.

-Çamlıca İlkokulu öğrencisi Berat Baldız röp.

-Öğrencilerin içerde ve PTT önünde bayrak açmaları

-Öğrencilerin 'Selam olsun şanlı Türk ordusuna' demesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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İzmit'in son kalaycısı da mesleği bırakacak

İzmit'te, Bakırcılar Çarşısı'nda İlyas Baykal (62), yaklaşık 50 yıldır kalaycılık yapıyor. Kendisinden başka kalaycılık yapanın kalmadığını, yeni mutfak ürünlerinin mesleğini bitme noktasına getirdiğini belirten İlyas Baykal, kendisinin de birkaç yıl sonra mesleği bırakmayı düşündüğünü söyledi.

İzmit'te kalan son kalaycı da, birkaç yıl içinde mesleğini bırakmaya hazırlanıyor. İzmit kent merkezindeki Bakırcılar Çarşısı'nda 50 yıldır kalaycılık yapan İlyas Baykal, kendisinden başka bu mesleği yapan kimse kalmadığını ve yeni eleman da yetişmediğini söyledi. Kendisinin yaşının ilerlemesinden dolayı artık rahatsızlanmaya başladığını belirten Baykal, birkaç yıl içerisinde kendisinin de dükkanını kapatmayı düşündüğünü belirtti. Gençlerin kalaycılık mesleğini yapmak istemediklerini anlatan Baykal, devamlı iş gelmediği için kalaycılık mesleğini kimsenin öğrenmek istemediğini söyledi.

Baykal, 50 yıldır aynı yerde kalaycılık yaptığını ifade ederek, "Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Gençlik yıllarım, çocukluk yıllarım burada geçti. Bu bize ağabeylerimizden kalma bir meslek olduğu için aynı şekilde devam ediyoruz. Ağabeylerimizin hepsi rahmetli oldu. Bir ben kaldım. Şu anda bu çarşının en eski esnafı da benim. Mesleğe yeni gelen, yetişen kimse yok şu anda. Yetişmez zaten, bu mesleğe kimse gelmez. Pis bir iş olduğu için gelmiyorlar. Şimdiki gençlik temiz iş istiyor. Artık el sanatları kalkacak. Bir zaman gelecek ve yok olacakö dedi.

Eskisi gibi iş gelmediğini söyleyen Baykal, "Yaşım 62 olmuş. Bundan sonra en fazla 1-2 sene daha çalışabilirim. Ondan sonra buraya kilidi vurup gideriz. Burada iş yok. Devamlı iş olmadığı için belki de gençler bu mesleğe gelmiyor. Bakır kalktığı için iş azalmaya başladı. Bakırın yerini farklı ürünler yer alınca bakır ürünler artık unutulmaya yüz tuttu. Devamlı iş olsa belki gençler mesleği devam ettirecek. Şu anda buraya gelen birisi sigortasını ödeyemez. Biz kaybolan mesleklere girdiğimiz için vergi pek yok. Ancak burada kendilerini idare edemezler. Ben emekli olduğum için ve geçmişe dayalı bilgilerim olduğu için bu işi götürebiliyorumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Baykal'ın dükkanından görüntü

Baykal ürünleri kalaylarken görüntü

İlyas Baykal ile röp.

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Nurettin dede, vatan sevgisini anlatırken duygulandı

Bursa'da yaşayan Nurettin Davulcu'nun (83), Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek sözleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Davulcu, vatan sevgisini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Tatkavaklı Mahallesi'nde oturan Nurettin Davulcu, meyve fidanlarını sulamak için bisikletle tarlaya gittiği esnada Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sözleri çevrede piknik yapan vatandaşlarca görüntülendi. Görüntülerde, "3 sene askerlik yaptım yine giderim yine savaşırım. Yine giderim yine savaşırım. Askerden geldim toprağımızı öptüm. En güzel ülke Türkiye be. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Tırnağımızı bile alamazlar tırnağımızı. 100 tane gavura ben bedel olurum" diyen Nurettin Davulcu, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kendisini evinde ziyaret eden DHA muhabirine vatan sevgisini anlatan Davulcu, hediye edilen Türk bayrağını öptükten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. "Vatanım için canım fedaö diyen Nurettin dede, tüm Türkiye'nin Mehmetçiğin yanında olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Nuri Dede'nin bisiklete binişi

-Nuri Dede'nin röportajı

-Süre: 2.20 Boyut: 261 MB

Haber-Kamera: Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa),