Dha yurt bülteni - 8

Barış Pınarı Harekatı'nda 6'ncı gün (2)

CEYLANPINAR'A ROKET DÜŞTÜ

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusunca kontrolü ele geçirilen Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinde geceden bu yana çatışmalar yaşanıyor. Terör mevzileri topçu birliklerinin atışlarıyla ve uçakların yaptığı bombardımanlarla imha edilmeye devam ediyor. Yaşanan çatışmalar nedeniyle sınırdan dumanlar yükselirken, halkın büyük kısmının ayrıldığı Ceylanpınar, silah sesleriyle yankılanıyor.

Öte yandan Resulayn'dan ateşlenen bir roket mermisi ise sınırı aşarak Ceylanpınar'daki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evin terasına düştü. Kimsenin olmadığı evde yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Resulayn'da yükselen dumanlar

Sınırın sıfır noktasında Resulayn'da yaşanan çatışma sesleri

Gece süren çatışma sesleri

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 199-23MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- Kadir GÜNEŞ- Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),

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Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 arkadaş öldü, 1'i ağır yaralı

Gaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçtaki 3 arkadaş yaşamını yitirdi, 1'i de ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde, Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Erfidan, iddiaya göre, dayısından ödünç aldığı 27 PA 345 plakalı otomobille 3 arkadaşıyla beraber gezmeye çıktı. Erfidan'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Erfidan ile Kamil Keskin (17), Hakan Gançoğlu (18) ve Feridun Duran (18) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde, Erfidan, Keskin ve Gançoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Duran ise ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 3 arkadaşın cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu sabah acı haberi alan Ali Erfidan, Kamil Keskin ve Hakan Gançoğlu'nun yakınları ile arkadaşları, Adli Tıp Kurumu'na gelerek, gözyaşı döktü. 3 arkadaşın cenazeleri, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kamil Keskin'in fotoğrafı

Hakan Gençoğlu'nun fotoğrafı

Ali Erfidan'ın fotoğrafı

Olay yeri

Adli Tıp Kurumu

Cenaze yakınları

Cenazelerin araca konulması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 125 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP, -

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BAİB'den Akçakale'ye 2 bin 23 Türk bayrağı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırında terör örgütleri DAEŞ, PKK-YPG-PYD'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 2 bin 23 Türk bayrağı dağıttı.

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, geçen hafta ziyaret ettiği Akçakale'de, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı ile birlikte 2 bin 23 Türk bayrağı dağıttıklarını söyledi. Hakkı Bahar, Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı ile BAİB'de yapılan basın toplantısında, operasyonların sürdüğü sınır bölgelerle tüm Türkiye'nin dayanışma ve gönül köprüleri oluşturulması çağrısında bulundu. BAİB'in Akçakale'ye götürdüğü Türk bayraklarının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerinden temizlenen Suriye sınırındaki Tel Abyad'ın sokaklarına asıldığını belirten BAİB Başkanı Bahar, "Oraya gitmeden bu hissiyatı anlamak çok zor. Uzun yıllardır ekonomik zorlukları olan bir yer. Hiçbir şeye ihtiyaçları yok, sadece birilerinin gitmesine ihtiyaçları var. Hiçbir şey yapılamıyorsa bile o bölgeye gidip görünmek bile moral güç verir" dedi.

Bahar, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) de ilk defa bir toplantısını bir ilçede yapmaya karar verdiğini belirterek, TİM'in Akçakale'de önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağını kaydetti. Bahar, TİM Başkanı İsmail Gülle'ye de teşekkür etti.

Sınırın sıfır noktası Akçakale'den tüm Antalyalılara sevgi, kahraman ordumuzun başarı hikayelerini getirdiğini belirten Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı, gönül köprüsü kurmanın zor, emek ve sevgi istediğini belirterek, şöyle dedi:

"Akçakale'ye ilk gönül köprüsü Antalya'dan başladı ve bu hareket eminim halka halka tüm yurdumuza yayılacak. Suriye kaynaklı sorunlar 8 yıldır yaşanıyor ve Türkiye'ye 4 milyona yakın Suriyeli mültecinin üçte ikisi, yani 3 milyon civarında Akçakale sınır kapısından giriş yaptı. Akçakale'nin normal nüfusu 110 bin, şu anki nüfusu ise 250 bin. Nüfusundan çok mülteci var. Ülkemizin yaptığı bu davranışı batılı hiçbir ülkenin yapması akıllara dahi gelmez, emin olun hepsi korkuyor. Evet maddi külfetleri oldu ama bunlar da insan ve sahip çıkmak durumundayız. Bütün bu ekonomik zahmet ülkemizin üzerine kaldı ve ne BM ve ne batılı ülkeler buna bir çözüm bulamadı."

Akçakale'de vatandaşın tehlike altında olduğu bölgelerin güvenli bölge olarak boşaltıldığından bahseden Mısırlı, hem vatandaş hem mülteciler açısından bazı ihtiyaçların bulunduğuna da işaret etti.

Toplantıda bölgedeki vatandaşların ihtiyaçları da dile getirildi. Başta ekmek ve hububat olmak üzere çocuk bezi, gıda, temizlik ürünleri, giyim, çocuklar için oyuncak gibi ürünler olmak üzere akla gelebilecek her türlü ihtiyacın bulunduğu anlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Türk bayrağı detayı

-Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği logo detayı

-BAİB Başkanı Hakkı Bahar ve Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı detayı

-Akçakale'de Türk bayrağı dağıtılırken çekilen fotoğraf ve görüntülerden detay

-Şükrü Mısırlı açıklama

-Hakkı Bahar açıklama

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -

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Minik öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ilkokul ikinci sınıf öğrencileri, hazırladıkları video ile 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek verdi.

Suşehri Hürriyet İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri öğretmenlerinin desteği ile Suriye'de Barış Pınarı Harekatında bulunan askerlere hazırladıkları video ile destek verdi. Ellerinde bayraklar bulunan öğrenciler videoda hep bir ağızdan "Kahraman, cesur, güçlü, Türk ordusu hep yanınızdayız.

sizi seviyoruz, destekliyoruz. Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize selam olsun" sözlerini sarf etti.

Sınıf öğretmeni Sündüz Yüksel, "Kahraman Türk askerlerimizin yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve dualarımızla destek olmak için öğrencilerimizle birlikte bu videoyu hazırladık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin hazırladığı video

Haber: Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ(Sivas),

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Kamyonet, konteyner eve daldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, konteyner eve daldı. Kaza sırasında evde kimsenin olmaması, olası faciayı önledi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesi Yeşilyurt köyü girişinde meydana geldi. Küçükkuyu'dan Ayvacık'a giden Adem Berber yönetimindeki 34 CGD 205 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki konteyner eve daldı. Kaza sırasında evde kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi. Konteyner evde ve araçta hasar meydana gelirken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, hafif yaralanan Adem Berber'e olay yerinde müdahale etti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza alanından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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