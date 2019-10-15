DHA YURT BÜLTENİ - 8

HDP önünde eylemdeki baba: Kendi çocuklarının eline keman, bizimkilerin eline silah veriyorlar

Terör örgütü PKK tarafından, 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Tuncay için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, "Oğlum HDP'liler tarafından kaçırıldı. 'Kürtleri savunuyoruz' diyerek, Kürt çocuklarını öldürüyorlar. Kendi çocuklanın eline keman, bizim çocuklarımızın eline silah veriyorlar" dedi.

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çiftinin o tarihte 14 yaşında olan, lise birinci sınıf öğrencisi oğulları Tuncay, 2014 yılında, "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek, evden çıktı. Ancak terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı. Baba Şevket Bingöl, oğlunun peşinden Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalına gitti. Tüm çabalarına rağmen oğlunu bulamayan baba Bingöl, 13 Eylül günü HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı.

'OĞLUMUN SURİYE'DE OLDUĞUNU HDP'LİLERDEN ÖĞRENDİM'

Oğlunun HDP Arnavutköy ilçe teşkilatı tarafından kaçırılıp, Diyarbakır İl Başkanlığı'na getirildiğini söyleyen baba Bingöl, "Oğlum, Diyarbakır'a getirildikten sonra Kandil'e götürüldü. Onu aramak için çok uğraştım. Lice'deki kamplara gittim. Bana oğlumun olmadığını söylediler. İstanbul'a döndüğümde ise Arnavutköy ilçe teşkilatındakiler, oğlumun Suriye'nin Kobani kentinde olduğunu söylediler. İki yıl sonra bir gece telefon geldi. Kendini 'doktor' diye tanıtan biri, oğlumla birlikte Irak'ın Şengal bölgesinde olduğunu söyledi" dedi.

'SAVAŞI İSTEMİYORSANIZ BU ÇOCUKLARI NEDEN KAÇIRDINIZ'

Oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan baba Bingöl, şunları söyledi:

"Ölü mü, sağ mı bilmiyoruz. HDP'liler savaş olmasını istemediklerini söylüyorlar. Savaşı istemiyorsanız bu çocukları neden kaçırdınız? Türk askerini öldürmek için kaçırdınız. Demek ki siz Türkiye'yi karıştırmak istiyorsunuz. Kürt-Türk davası diyor. Bizim böyle bir sorunumuz yok. Hepimiz bu bayrağın altında yaşıyoruz. Madem ki Kürt-Türk davası diyorsun, o zaman gel yanımda otur, hakkımı ara. 'Kürtleri savunuyoruz' diyerek, Kürt çocuklarını öldürüyorlar. Kendi çocuklarının eline keman, bizim çocuklarımızın eline de silah veriyor. Biz bugün sadece kendi çocuklarımız için değil, 81 milyon insan için buradayız. Her zaman devletimizin yanındayız."

'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KATILMAK İSTİYORUM'

Bingöl, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini de kaydederek, operasyona katılmak istediğini söyledi. Oğlu Tuncay'a teslim olması için çağrıda bulunan baba, "Oğlumun devlete teslim olmasını istiyorum. Her zaman onun yanında olacağım. Türk devleti merhametli bir devlettir. Barış Pınarı Harekatı'nı her zaman destekliyorum. Ben de harekata katılmaya hazırım, canımı seve seve feda ederim. Çünkü 81 milyon insan için buradayım. Bugün benim oğlumu götürdüler, yarın başkasının oğlunu götürüler. Analar, babalar artık ağlamasın. 40 yıldır çocukları toprağa gömüyorlar. Artık gömecek toprak kalmadı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Muhabir Mehmet Mucahit CEYLAN'ın anonsu

Bingöl'ün konuşması

Bingöl'ün oturma eylemi görüntüleri

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTO BOYUTU: 674 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Manavgat'te eğitim uçağı kaza yaptı (1)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı kalkış sırasında kaza geçirdi. Uçağın kalkış yapmadan burnunu yere sürtmesi sonucu kazanın meydana geldiği belirtilirken, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), -

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Dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan Bahama Adaları bandıralı, 'Seven Seas Voyager' isimli, 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi geçti. Gemi, Yunanistan'ın Pire Limanı'na gitmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

İtalya'dan yola çıkan Bahama Adaları bandıralı, 'Seven Seas Voyager' isimli dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Dün İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na demirlenen gemideki turistler, yarımadayı gezdi. Dev kruvaziyer gemisi, daha sonra Yunanistan'ın Pire Limanı'na gitmek üzere yol aldı. Bugün saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan dev kruvaziyer gemisi, Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı. İtalya'dan yola çıkan 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisinde, 462 kişilik mürettebat ve farklı ülkelerden 672 yolcu bulunuyor. Geminin içinde havuz, gösteri merkezi, spor salonu ve güzellik salonu da yer alıyor.

Bugün Bozcaada açıklarına demirlenen, filikalar ile yolcuların adaya çıkarılması planlanan gemi, İstanbul'da makine arızası yaptığı için direkt olarak Yunanistan'ın Pire Limanı'na devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazından geçen dev kruvaziyer gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Sahte hakimi, avukat yakalattı

Gaziantep'te kendisini, 'Yargıtay hakimi' olarak tanıtıp, avukatlardan yetki belgesi toplayarak dolandırıcılık yapan su tesisatçısı Menderes Bozkır, bir avukatın dikkati sayesinde yakalandı. Hakkında aynı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bozkır, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Menderes Bozkır, kendisini Yargıtay 4'üncü Ağır Ceza Dairesi Başkanı Hakim E.Ö. olarak tanıtıp, temyiz edilen bir dosyada kararı bozma vaadiyle Gazinatep'te çalışan avukat Y.S.'den İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat adına yetki belgesi aldı.

Bir davası olan esnaf S.E.'den de her türlü uyuşmazlıkları çözeceğini söyleyerek, İstanbul Barosu'na kayıtlı başka bir avukat aracılığı ile vekalet aldı.

HUKUKİ SORULARA YANLIŞ CEVAP VERDİ

Esnaf S.E., bir süre sonra Yargıtay hakimi zannettiği Menderes Bozkır'ı, avukat Salih Ergen ile görüştürdü. Ergen, durumdan şüphelenerek hukuki sorular sordu. Sorulara yanlış cevap veren Bozkır'ın dolandırıcı olduğunu anladı. Bozkır'ın kullandığı ismi araştıran avukat Salih Ergen, durumu savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2005 YILINDA GİRDİĞİ BİRÇOK DAVAYI KAZANMIŞ

Polis tarafından bir kafeteryada kahvaltı yaparken gözaltına alınan Menderes Bozkır'ın üzerinde, sahte Yargıtay hakimi kimliği ile aynı adı taşıyan sahte avukatlık kimliği çıktı.

Bozkır'ın 2005 yılında İstanbul ve Trakya'da 'boşanma avukatı' olarak bazı dosyaları aldığı, Lüleburgaz Adliyesi'nde ise suçüstü yakalanarak tutuklandığı ortaya çıktı. Bozkır'ın girdiği davaların yeniden görüldüğü öğrenildi.

13 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VARMIŞ

Bozkır'ın, lise mezunu ve tesisatçısı olduğu, kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen Menderes Bozkır, 'sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'İSMİNİ KULLANDIĞI GERÇEK HAKİME ULAŞTIM'

Şüpheliyi yakalatan avukat Salih Ergen, "Şahıs sorduğum sorulara çelişkili ve yanlış cevaplar verdi. Ben de kendisini, hakim olmadığını, dolandırıcı olduğunu söyleyerek ofisimden kovdum. Gerçek Hakim E.Ö.'ye ulaştım. Kendisine Gaziantep'te birinin ismini kullanarak, bir avukat adına vekalet topladığını anlattım. Hakim E.Ö., şahıstan şikayetçi olacağını, benim de şikayetçi olmamı söyledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçemi verdim. Şahıs ofisime geldiğinde, şüphelendiğim için fotoğrafını çekmiştim. Bu fotoğrafı polis arkadaşlarla paylaştım. Bunun üzerine polis, şahsı kısa sürede yakaladı" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Avukat Salih Ergen'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA

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Piyasa değeri 120 milyon lira olan eroinin şüphelileri adliyede

Muğla'da, tır dorsesindeki arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin, 120 milyon lira olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tırla yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını öğrendi. Ula'nın Akyaka Mahallesi'nden geçen cumartesi günü uyuşturucunun taşındığı tır, polis ekiplerince durduruldu. Narkotik köpeklerinin de katılımıyla araç arandı. Tırın dorsesindeki arı kovanlarına, dedektör köpekler tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, arıcı kıyafetiyle kovanlarda detaylı arama yaptı. Aramada, kovanların içerisine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi. İran üzerinden yurda sokulduğu belirlenen eroinle ilgili C.B., T.E., F.G, ve S.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Piyasa değeri 120 milyon lira olan uyuşturucunun İzmir'e götürülmek üzere yola çıkarıldığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye binasından görüntü

- Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

Haber: Cavit AKGÜN- Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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3 evden hırsızlık yaptı, kameralar ele verdi

İzmit'te, kılık değiştirerek 3 evden hırsızlık yapan ve hırsızlık suçundan 28 sabıka kaydı olan A.A. (20) yakalanırken, binaya girme anlarını kaydeden kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay 20 Haziran tarihinde İzmit'te gerçekleşti. Biri PTT Kocaeli Başmüdürü Adnan Sert'e ait 3 eve girerek yaklaşık 5 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın hırsız kayıplara karıştı. Polis tarafından yapılan operasyon ile geçen aylarda F.K. yakalanarak cezaevine gönderildi. Operasyonu sürdüren polis, F.K.'nin suç ortağı olduğu belirlenen ve hırsızlık suçundan 28 sabıka kaydı olan A.A.'nın Gebze'de yaşadığı evi tespit etti. Evi izlemeye alan ekipler, dışarı çıkan A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyete getirilen A.A.'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan A.A., adliyeye sevk edildi.

Bu arada, hırsızlık anı, binaların güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kılık değiştiren kadınların site içerisine girmek için yaşlı bir kişiye yalan söyledikleri ve kapıyı açtırdıkları, binada ise kameraya gözükmemek için yüzlerini elleriyle kapattıkları görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızlık yapılan binalardan güvenlik kameraları

- Zanlının asayişten çıkışı

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Bursa'da gözaltına alınan uyuşturucu şüphelileri, adliyede

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bin polisin katılımıyla şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah Gemlik ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, önceden tepsit edilen evlere, kapılarını koçbaşı ile kırarak giren polis, 25 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 9 kilogram bonzai, 163 gram metamfetamin, 21 adet ekstasy hap, 8 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi. 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adliyeye sevk olması

-Eminiyetten detaylar

Süre: 1.19 Boyut: 51 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

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Kamyonetin üstüne çıkıp, daireye girmeye çalışan şüpheli yakalandı

Adana'da park halindeki kamyonetin üzerine çıkıp, hırsızlık amacıyla bir apartman dairesinin balkonuna atlayan Eyyüp G. (19), güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Polis ekiplerince yakalanan Eyyüp G., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çukurova ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde iddaya göre Eyyüp G., bir apartmanın yanında park halindeki kamyonetin üzerine çıkıp birinci kattaki dairenin balkonuna girdi. Ev sahibi tarafından fark edilen Eyyüp G., daha sonra balkondan atlayıp gözcülük yapan arkadaşıyla birlikte kaçtı. Elinde sopayla hırsızları kovalayan ev sahibi polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli Eyyüp G.'nin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan Eyyüp G.'nin hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olduğu ve daha önce anı yöntemle 3 evde hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Eyyüp G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların gelişi

-Bir zanlının eve girmesi

-Evden çıkışı

-Kaçmaları

-Ev sahiplerinin evden sopa ile çıkışı

-Zanlının emniyet binasından çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

SÜRE: 04'04" BOYUT: 450 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Yem yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı

İzmit'te yem yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilirken, sızan yağ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Kaza sabah saatlerinde Eski İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. Bülent Dikmen kontrolündeki 41 ACE 386 plakalı yem yüklü tanker, viraja girdiği sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan olmazken, tankerden sızan yağ yola döküldü. Araçtan çıkan Bülent Dikmen durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tankerden sızan yağın karayolunda başka bir kazaya neden olmaması için yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ve Karayolu ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Devrilen tankerden görüntü

-İtfaiye ve karayolu ekiplerinin yol çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Hakkari'de terör operasyonu: 6 gözaltı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yüksekova'da, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede terör örgütüne yardım ve yataklık eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

HAKKARİ,-