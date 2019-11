DHA YURT BÜLTENİ-8

Resulayn'da SMO askerleri eli tetikte görev yapıyor - (GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

Barış Pınarı Harekatı ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentini Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte teröristlerden arındıran Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, olası her türlü duruma karşı eli tetikte görev yapıyor. Çatışmaların karış karış taranan Resulayn'ın teröristler tarafından patlayıcılar döşenerek adeta bombalı bir kente dönüştürüldüğü de belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır güvenliğini sağlamak, oluşturulmak istenen terör koridorunu sonlandırmak ve Suriyeli sivillerin geri dönüşünü desteklemek amacıyla 9 Ekim günü Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad ile Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn teröristlerden arındırıldı. ABD ile varılan anlaşma sonunda tanınan 120 saatlik sürede Resulayn'da bulunan teröristlerin de kentten çıkmasının ardından TSK ve SMO askerleri tarafından bölgede meskun mahal operasyonu başlatıldı.

Güvenlik güçlerince titiz şekilde yürütülen meskun mahal operasyonu sırasında, teröristlerin Resulayn'da neredeyse her ev, işyeri ve sokağı tuzakladığı belirlendi. Geçmiş dönemde Türkiye'nin olası operasyonuna karşı görüntü alınmasını engellemek için 2 kilometre uzunluğundaki çarşı bölgesini oluşturduğu çatı ile kapatan teröristlerin bu bölgedeki tüm işyeri ve evleri patlayıcılar ile tuzakladığı saptandı. Yapılan araştırmalarda teröristlerin geride bıraktığı ev ve işyerlerine döşenen patlayıcılar askerler tarafından tek tek tespiti sonrası kontrollü şekilde imha edildi.

2 kilometre uzunluğundaki Resulayn çarşısında harekata katılan askerlere karşı direniş göstermek için her türlü hazırlık yapan teröristlerin, bazı noktalarda araçlarla barikat oluşturdukları ve TSK ile SMO güçlerinin ilerleyişi sırasında bu araçları ateşe verdikleri görüldü. Birçok dükkanının yıkılıp çatışma nedeniyle zarar gördüğü çarşı bölgesinde çok sayıda aracın da yakıldığı görüldü. Bazıları patlayıcılar ile tuzaklanan araçlar da tespit edilmelerinin ardından güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edildi.

HER YER ARANIYOR

Halen arama tarama çalışmalarının devam ettiği Resulayn'da bulunan Suriye Milli Ordusu askerleri, her an olabilecek sızmalara karşı eli tetikte görev yaptıklarını anlattı. PKK/YPG'li teröristlerin kentte her ev, işyeri ve sokağı patlayıcı ile tuzaklayarak adeta bombalı bir kente dönüştürdüğünü anlatan SMO askerleri, kendilerinin ise arama tarama faaliyetlerini titiz şekilde yürüterek bombalara ulaştıklarını belirtti. Patlayıcıların imha edilmesinin ardından güvenli hale getirilen alanlara sivillerin alındığını aktaran SMO askerleri, bu işlemin teröristlerin yoğun tuzaklamaları nedeniyle zamanlarını aldığını kaydetti. SMO komutanları, halen Resulayn'da gizlenmiş olma ihtimali bulunan teröristlere karşı da alarm durumunda olduklarını, bu nedenle 24 saat boyunca tüm askerlerinin elleri tetikte teyakkuz halinde görev yaptıklarına dikkat çekti.

TERÖRİSTLER TEK TEK YAKALANIYOR

Öte yandan SMO askerleri Resulayn'da gizlenmiş veya sivil görünüme bürünerek ilçeden ayrılmamış teröristleri de tek tek belirliyor. Ev ev yapılan aramalarda terör örgütüyle irtibatı olduğu belirlenenler de gözaltına alınıyor. Yargılamaları yapılan terörist ve terör örgütü ile irtibatı bulunan kişiler daha sonra Resulayn hapishanesine konuluyor.

========================

Silahla fabrika basıp serbest kaldı, itiraz üzerine tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, boşanma davası açıp, evi terk eden eşinin kardeşine ait tekstil fabrikasını basıp, tabancayla ateş açan ve savcılıkça serbest bırakılan Muammer Sadıkoğlu, itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadıkoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, ekim ayında, Çerkezköy'de tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, şiddet uyguladığı eşinin bir süre önce boşanma davası açıp, evini terk etmesine sinirlenen Muammer Sadıkoğlu, kardeşi Ömer Ö.'ye ait tekstil fabrikasını bastı. Sadıkoğlu, fabrikanın yönetim katında odaları tek tek arayarak, tabancayla rastgele ateş etti. Kurşunların bazıları, fabrika sahibi Ömer Ö.'nün odasının yanında bulunan yemekhanenin duvarlarına isabet etti. Ömer Ö.'nin, saldırıdan 5 dakika önce yanındaki müşterisini uğurlayıp, fabrikanın üretim bölümüne gittiği öğrenilirken, çalışanlar arasında panik yaşandı. Sadıkoğlu, tabancayla bir süre ateş ettikten sonra kaçtı. Olay anı ise fabrikanın güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Muammer Sadıkoğlu, İstanbul'da polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Sadıkoğlu, işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Anadolu Adliyesi'nde, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Fabrika avukatları ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine Sadıkoğlu, olaydan 29 gün sonra İstanbul Ataşehir'de yeniden gözaltına alındı. Sadıkoğlu, daha sonra Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

'AMACIM ÇOCUKLARIMI GÖRMEKTİ'

Muammer Sadıkoğlu, sevk edildiği adliyede savcılığa verdiği ifadede, kimseye zarar vermek gibi planının olmadığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"27 Aralık 2017'den bu yana ayrılma arifesinde olduğum eşi ve ağabeyi Ömer Ö. ile karşılaşmadım ve görüşmedim. Eşim ve ağabeyi bana iftira atarak, uyuşturucu kullandığımı söylemeleri üzerine 7 ay boyunca adli kontrolle psikoloğa giderek uyuşturucunun müptelası olmadığımı ispatladım. Mahkeme çocuklarımı görme kararı vermesine rağmen ailenin çocuklarımı göstermemesi üzerine olay günü çocuklarımı almak üzere fabrikaya gittim. Çocuklarımı göremeyeceğimi söylediler. Bunun üzerine bende yanımda getirdiğim silah ile içeri girdim. Kameradaki görüntüleri kabul ediyorum. Ömer Ö.'nün odasına girdim. Ömer ve çocuklarım nerede, diye bağırdım. Güvenlik görevlisinin söylediği gibi kesinlikle Ömer'i tehdit etmek gibi amacım yoktu. Amacım, çocuklarımı görmekti."

Muammer Sadıkoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

=========================

Prof. Dr. Şekeroğlu: Kadınlar her gün 170 kimyasalı cildine uyguluyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, kadınların her gün 12 farklı kozmetik ürünü kullandığını belirterek, "Bunların içerisinde 170 farklı kimyasal var. Genç yaştan itibaren yoğun kimyasal kullanan insanlarda cilt kanserleri, ciltte iritasyon, iltihaplanmalar ortaya çıkıyor. Bunlar hep bu kimyasallardan" dedi.

3.Uluslararası Kozmetik Kongresi, Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği'nce Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde düzenlendi. Kongrede konuşan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, kimyasal ürünlerin kullanımıyla ilgili bilgiler paylaştı. Şekeroğlu, Türkiye'nin 3 bini endemik olmak üzere 10 bin bitki türü ile Avrupa'dan zengin olunduğuna dikkati çekti. Bitki zenginliğine rağmen bir sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Şekeroğlu, "Doğal ham maddeleri bile hala dışarıdan alıyoruz. Bitki ekstreleri, bitkisel çayları bile çuvalları gönderip küçük paketlerle alıyoruz. Gül yağını gönderip parfüm olarak alıyoruz. 100 katı fiyatla geri alıyoruz. Milli kozmetik konusunda ön plana çıkmalıyız" dedi.

'170 FARKLI KİMYASAL ÜRÜNÜN BİRÇOĞU DA AĞIR METAL'

Kozmetik kullanımının giderek arttığını ve kadınların daha güzel görünmek için çeşitli ürünler kullandığını aktaran Prof. Dr. Şekeroğlu, "İnsanlar güzelleşmek, genç kalmak istiyor. Özellikle kimyasal içerikli ürünler kullanıyor. Bugün bir kadın günde 12 farklı kozmetik ürün kullanıyor. Bunun içerisinde 170 farklı kimyasal var. Düşünebiliyor musunuz? Bir kadın daha parlak, daha alıcı, daha güzel görünmek için maalesef özellikle genç kesim ciddi oranda ürün kullanıyor. Bu 12 farklı ürün ve 170 kimyasal ürünün birçoğu da ağır metal" diye konuştu. Bu nedenle daha doğal, daha az zararlı ürünler üretilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, sağlıklı ürünlerin yaygınlaşması için çalışmalar içinde olduklarını kaydetti. Şekeroğlu, "Doğal kozmetikler özellikle cilt bakım ürünleri, güneşten korunma ve saç bakım ürünlerinde kullanılıyor. Yani kullanılan ürünlerin yüzde 50'sini saç ve cilt bakımları ürünleri oluşturuyor. Genç yaştan itibaren yoğun kimyasal kullanan insanlarda cilt kanserleri, ciltte iritasyonlar, iltihaplanmalar, yaralanmalar ortaya çıkıyor. Bunlar hep bu kimyasallardan" dedi. Anadolu'nun doğal ürünler açısından zengin olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Şekeroğlu, yenmeyen bir şeyin vücuda sürülmemesi gerektiğini aktardı.

