DHA YURT BÜLTENİ - 8

Şişe kapağını yutan çocuğu eczacı kurtardı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, annesiyle birlikte gittiği eczanede su şişesi kapağı yutan çocuk, eczacının müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, dün Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde meydana geldi. Doktorun yazdığı ilaçları almak için eczaneye giren kadının oğlu, su isteyip ağlamaya başladı. İsmi öğrenilemeyen kadın, bunun üzerine bebek arabasından çıkardığı su şişesini çocuğuna verdi. Ancak küçük çocuk, yanlışlıkla şişenin kapağını yuttu. Paniğe kapılan kadın, çığlık atmaya başladı. Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği Başkanı olan eczane sahibi İlhan Durgut, küçük çocuğa müdahalede bulundu. İlhan Durgut, kucağına aldığı çocuğun karnına baskı uygulayıp sırtına vurdu. Çocuğun boğazına kaçan kapak çıkarken, büyük şok yaşayan anne, ağlayan çocuğunu kucağına alarak sarıldı.

Yaşanan olay, eczanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER-Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),

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Yüzen enerji gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 120 megavat kurulu güce sahip enerji gemisi 'Karadeniz Powership İbrahim Bey', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Karadeniz Holding'e ait 120 megavat kapasiteye sahip enerji gemisi 'Karadeniz Powership İbrahim Bey', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Togo'nun Lome Limanı'ndan Yalova'ya giden Liberya bayraklı 179 metre uzunluğundaki gemi, Ege Denizi'nden saat 10.30'da boğaza giriş yaptı. Saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan gemi, Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçerken, ilginç görüntüsüyle dikkat çekti.

Enerji gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen 'Karadeniz Powership İbrahim Bey' gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Tahtaköprü barajı sularken elektrikte üretecek

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahta Köprü Barajı'nda yükseltme çalışmaları sürüyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla barajın Amik ovasında 465 bin dekar alanı sulaması ve yıllık 20 milyon kilovat saat elektrik üretmesi hedefleniyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve İslahiye ile Hatay arasındaki Amik ovasını sulayan 1974 yılında inşa edilen Tahtaköprü Barajı'nda başlatılan yükseltme çalışması tüm hızıyla sürüyor. Gövde dolgusunun 9 metre yükseltilerek 55,5 metreye ulaştırılması amaçlanan barajdaki çalışmalar tamamlandığında 119 bin dekar olan sulama alanı 465 bin dekara çıkacak. Ayrıca çalışmaların tamamlanması ile kurulacak Hidro Elektrik Santrali (HES) sayesinde yılda 20 milyon kilovat saat elektrik üretimi yapılacak.

Tahtaköprü Barajı yükseltme çalışmasını yürüten yüklenici firma yetkilisi Şehmus Cengiz, "Tahtaköprü Barajı'nın gövdesini 9 metre daha yükseltme çalışmalarını yapıyoruz. Mevcut hacmi 2 milyon küp olan barajımızda çalışmalarının tamamlanmasıyla 4 milyon küpe çıkacaktır. Sulama amaçlı hizmet veren barajımız yükseltmeyle birlikte hem sulama hem de enerji üretecektir. 406 olan yüksekliğin 436'ya çıkacak, yılbaşına kadar gövde dolgu çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Barajımız yükseltilmesinin ardında yaklaşık 1 yıl sonrada kurulacak HES ile yılda 20 milyon kilovat saat elektrik üretecekö dedi.

Görüntü Dökümü

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Tahta Köprü Barajı

İş makinelerinin çalışması

Şantiye şefi Şehmus Cengiz ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Kendisini iple ağaca astı

KAHRAMANMARAŞ'ta bir süre önce eşinden boşanan Murat N. (45), kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi.

Dün gece Erkenez Mahallesi'ndeki boş arazide ağaca asılı kişiyi görenler polisi aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ağaçta asılı olan kişinin Murat N. olduğunu belirledi. Murat N.'nin otomobiliyle boş araziye geldiği, ardından da kendisini iple ağaca astığı saptandı. Bir süre önce eşinden boşandığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Murat N.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polisin inceleme yapması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 145 MB,

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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3 öğrenciyi tacizle suçlanan müzik öğretmeni tutuklandı

Karaman'da, bir ortaokulda 13 yaşındaki 3 kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen müzik öğretmeni N.K. (36), tutuklandı.

Olay, geçen hafta bir ortaokulda meydana geldi. Okulda öğrenim gören 3 öğrenci, ailelerine, müzik öğretmenleri N.K.'nin kendilerine tacizde bulunduğunu, okuldan sonra da otomobiline alıp gezdirdiğini iddia etti. Bunun üzerine aileleri öğretmen N.K. hakkında şikayette bulundu. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen N.K., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Haber: Muammer ŞEN/KARAMAN, -