DHA YURT BÜLTENİ - 8

Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yeniden yargılanıyor (2)

YEREL MAHKEME KARARINDA DİRENDİ

Antalya'da, Ayşenur Güven'in (22) intihar etmesinin ardından, 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin Sezer'in bugün yeniden görülen davasında, yerel mahkeme kararında direndi. Selahattin Sezer yeniden 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Selahattin Sezer'in tutuklanmasına karar verildi. Davayı sanatçı Haluk Levent ve çok sayıda kadın derneği üyesi takip etti.

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ANTALYA,

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İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (3)

"UMUDUMU KESTİM, BEKLEMEYE BAŞLADIM"

Bursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam balık tutmak için kayıkla göle açılan ve bir daha haber alınamayan Hasan Hüseyin Öngül (67), balıkçılar ve jandarma ekiplerince saat 09.30 sıralarında, Çakırca kıyısında bulundu. Kendisine ait teknenin benzini bitince yaklaşık 20 saat İznik Gölü'nün ortasında mahsur kaldığını belirten Öngül, "Dün saat 14.00 sıralarında rüzgar vardı. Yelken yapmak için çıktım. Rüzgar bayağı sertti. Biraz gezdikten sonra geri dönmeye karar verdim. Yelkeni kapattım, motorla geri dönerken benzin almayı unutmuşum. Motorun benzini bitti. Tekrar yelken açtım, fakat rüzgar çok sertti. Yandan rüzgar alırken, rüzgar yelken direğini kırdı. Motorsuz, yelkensiz, direksiz kaldım. Kırık direğin parçasını yerine koydum. 1 metrelik yelkenle geri dönmeye çalıştım ama olmadı. Kıyıdan biraz uzaktaydım. El, kol hareketleri yaptım ama gören olmadı. O yelken parçasıyla gitmeye çalıştım, fakat rüzgar beni açığa doğru sürükledi. Umudu kestim, açıkta yattım ve beklemeye başladım. Yelken bezine sarıldım. 'sabaha kadar gören olur, teknenin olmadığını fark ederler' düşüncesiyle kayığın içerisinde yattım" dedi.

"ALABORA OLMAKTAN KORKTUM"

Gece saatlerinde rüzgarın artmasıyla birlikte alabora olmaktan korktuğunu dile getiren Öngül, "Sabaha kadar üşüdüm. Asıl korktuğum şey, sabaha karşı dalga arttığı için alabora olmaktan korktum. Tekne dengeli bir tekne. Çok şükür öyle bir şey olmadı. Sabah, mutlaka birinin geleceğini düşündüm. Teknede yatarken motor sesi duydum. Çakırca Balıkçılar Kooperatifi Başkanı beni görmüş. Geldiler. En keyifli yolculuk da arkada dalgaların arasında gitmek oldu. Herkes tedirgin olmuş. Tedbirsizlikten ötürü böyle bir olay oldu. Yağmura karşı telefonun ıslanmaması için yanıma almadım. Küreklerimi alsaydım kıyıya dönerdim ama onları da almadım. 'Keşke' dediğim şeyler çok. Benzin almış olsaydım iş bitmişti. Kısa süreli çıkacağım için telefonu almadım. Benzine bakmak da aklıma gelmedi. Denizi seven, kayığı seven açılmadan duramaz ama daha tedbirli olacağım" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Hasan Hüseyin Öngül ile röportaj

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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TIR'ın çarptığı traktör kanala devrildi: 1 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, TIR'ın arkadan çarpması sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü Yakup Ceylan yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Sarayköy ilçesi çıkışında meydana geldi. İlçeden Denizli yönüne giden Hüseyin A. yönetimindeki 20 GM 386 plakalı TIR, önünde seyir eden Yakup Ceylan yönetimindeki 20 LE 508 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör, yol kenarındaki içinde bir miktar su bulunan sulama kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Traktörün kabini içinde sıkışan yaralı Ceylan, itfaiye ekiplerinin yaptığı yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İtfaiye ekiplerinden görüntü

Traktörün sulama kanalından çıkarılması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kayıp nakliyecinin Kızılırmak'ta cesedi bulundu

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde 4 gündür kayıp olan nakliye şoförü Tuğran Pezük'ün (55) cesedi, Kızılırmak'ta bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası olan nakliye şoförü Tuğran Pezük, 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra dönmedi. Yakınları, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalarda Pezük'e ait nakliye kamyonu, Kermelik Mahallesi mevkinde Kızılırmak kenarında bulundu. Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, Pezük'ün montunu ve cep telefonunu ırmak kenarında buldu. Bunun üzerine Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi, ırmakta arama başlattı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonunda Pezük'ün cansız bedenine ulaşıldı. Pezük'ün cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden genel görüntü

Jandarmanın Irmak kenarın arama yapması

AFAD ve Sualtı ekiplerinin çalışması

Nakliyeci Duran Pezük'ün cansız bedeninin bulunması

Diğer detaylar

HABER: Özer KAYA - KAYSERİ

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Liseli gencin organları umut oldu

Samsun'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Sedat Şimşek'in (17), organları ailesi tarafından bağışlandı. Şimşek'in karaciğeri ve iki böbreği nakil için Erzurum'a gönderildi.

Vezirköprü ilçesinde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Sedat Şimşek, bir hafta önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında beyin kanaması nedeniyle tedavi gören gencin, dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü ailesi, Şimşek'in organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Erzurum'dan gelen cerrah ekibinin aynı hastanede yaptığı ameliyatla Şimşek'in alınan karaciğeri ve iki böbreği askeri uçakla Erzurum'a götürüldü.

'BAŞKA AİLELER ÜZÜLMESİN'

Baba Mustafa Şimşek, oğlunun beyin ölümünün kesinleşmesinin ardından görevli doktorların kendileriyle görüştüklerini belirterek, "Ben üzüldüm, başka aileler sevinsin dedim. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Nice organ bağışı bekleyen gençlerimiz, çocuklarımız var. Oğlumun organları başka bedenlere can olacak. Biz üzüldük, başka aileler üzülmesin" dedi.

AİLEYE TEŞEKKÜR

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Mustafa Sarılar ise organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Ailesiyle görüştük organ bağışında bulunmaya karar verdiler. Allah razı olsun. Erzurum'dan 3 kişilik bir ekip geldi organları ameliyatla alıp askeri uçakla götürdüler. Tüm organ bağışında bulunanlara teşekkür ediyoruz. Tüm hastalarımızın yakınlarından Allah razı olsun. Organ bekleyen hastalarımızın neler çektiklerini görüyoruz tedavileri için ancak bir başka insanın organları gerekiyor. Başka tedavi şansları olmuyor" diye konuştu.

Bu arada, hayatını kaybeden Sedat Şimşek, Vezirköprü ilçesesi Göl Mahallesi'nde bugün ikindi namazı sonrasında düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Hastane dışından detay

-Amaliyathane ve morg dışından detay

-Röportajlar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Türkiye'nin bal ihtiyacının yüzde 2'si Bitlis'ten

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, kentin, Türkiye'nin bal ihtiyacının yüzde 2'sini karşıladığını belirtti.

Bitlis'te Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, hasat yapan bal üreticilerini ziyaret etti. Rekoltenin bu yıl iyi olduğunu belirten Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, balın Bitlis ekonomisine yıllık 60-70 milyon TL katma değer sağladığını belirtti. Çelik, "Ülkemiz dünya bal üretiminde önemli bir yerde bulunmaktadır. Avrupa kıtasında endemik türlerin çoğuna ülkemiz sahiptir. Türkiye'nin endemik bitki türü yaklaşık 3- 4 bin olarak bilinmektedir. Bunlardan yaklaşık 350-400 adedi Bitlis'te bulunmaktadır. İlimizde stratejik olarak üretilen bal ürünlerin başında gelmektedir. Bitlis'in tarihinde de önemli yere sahiptir. Bitlis'te yaklaşık olarak bin 350 arıcı bulunmaktadır. Bunların içinde 150 arıcımız gezgin arıcı dediğimiz türdendir. Bitlis ilinin yıllık bal üretimi 2 bin 300 tondur. Bal üretiminin yanında 200 ton balmumu üretimimiz var. Arı ürünlerinden propolis, arı sütü, polen üretimimiz de mevcuttur. Bunların ilimize toplam katma değeri 60-70 milyon TL'dir.ö

'SAHTE BAL KONUSUNDA DENETİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Tarım ve Orman Müdürü Çelik, balın taklidi en kolay besin türleri arasında bulunduğunu da belirterek, "Bal taklidi çok kolay bir üründür. Anlaması da çok zordur. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz de devamlı sahada kontrolleri yapmaktadırlar. Bu denetimlerle çoğunluğunu kontrol altına almışız. Yine de piyasada bal adı altında satışı yapılan gerçek olmayan bal türünde gıda maddelerine rastlıyoruz. Bunlarla ilgili yasal işlemleri de yapıyoruz. Bitlis'te üretilen balların coğrafi işaret alması için çalışmalar başlattık. Bundan sonraki süreçte kontrollerimizi sıkılaştıracağız. Bitlis, Türkiye'nin bal ihtiyacının yüzde 2'sini karşılamaktadır. Türkiye dünyanın yüzde 6'lık bal ihtiyacını karşılarken, Bitlis bunun yüzde 2'lik kısmını karşılıyor. Biz bu besin değerini önemsiyoruz" dedi.

Bal üreticisi Ferhat Naci Ersan ise, Türkiye'de bal hasadının en geç yapıldığı illerin başında Bitlis'in geldiğini belirterek, "Bal hasadına başladık. Ülkemizde bal hasadının en geç yapıldığı illerin başında Bitlis gelmektedir. Havaların soğuması ile birlikte arılar kovan yatağına çekilerek, bal hasadını kolaylaştırmaktadırlar. Mevsimsel şartlardan dolayı bu yıl biraz geç kalındı. Yıllık 10 ton bal üretimimiz var. Bitlis ve bölgesinde bal ve arı ürünlerinin tek tedarikçisi konumundayım. Bitlis'te Arıcılar Birliği ve bal üreticileri birlikleri var. Sivil toplum örgütleri ile birlikte toplamda 18 bin kovan mevcut. Ürettiğimiz balları hem yurt içine, hem de yurt dışına gönderiyoruz"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Karakovanlardan detay

-Karakovanların açılmasından görümtü

-Bal çıkarılmasından detay

-Balların kaba konulmasından görüntü

-Bal üreticisi Ferhat Ersan ile röportaj

-Fenni ve modern karakovanlardan detay

-Arılardan görüntü

-İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ile röportaj

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, -

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'Oscar' ile aramada kamyonette 6 kilo eroin bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerinin park halindeki kamyonette yaptığı aramada, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu'na bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında, park halindeki kamyonetten şüphelendi. Bunun üzerine ekipler, narkotik köpeği 'Oscar' ile araçta detaylı arama gerçekleştirdi. Aramada, kamyonetin bagajında bulunan poşet içinde, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Araçta narkotik köpeği 'Oskar' ile yapılan aramalar

-Aaramalarda ele geçirilen eroin

HABER: Orhan AŞAN/VAN,

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İslahiye'de hasadı başlayan zeytin fiyatıyla sevindirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasadına başlanılan zeytinin 4 ile 7 lira arasında alıcı bulması üreticiyi sevindirdi.

İslahiye'de 2 bin dekar alanda sofralık, 15 bin dekar alanda yağlık olmak üzere 17 bin dekar alanda ekili 459 bin ağaçtaki zeytinin hasadına başlandı. Bu yıl 4 bin 590 ton rekolte beklenen zeytin kalitesinin yanı sıra iriliği ve yağ durumuna göre 4 ile 7 lira arasında alıcı buluyor.

Fevzipaşa Mahallesi kırsalında 26 yıldır zeytin üretimi yapan Ökkeş Yılmaz, "Zeytin hasadına başladık ve fiyatlardan memnunuz. Bu sene yok senesi, yani zeytin rekoltesi az. Geçtiğimiz yıl 15 ile 20 kilo ürün aldığımız ağaçta bu yıl 8 ile 10 kilo ürün alıyoruz. Buna karşın fiyatların güzel olması sevindirici" dedi.

Görüntü Dökümü

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Fevzipaşa Mahallesi

Zeytin Hasadı yapılması

Üretici Ökkeş Yılmaz ile röp

İşçi Ahmed Muhammed ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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