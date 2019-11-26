DHA YURT BÜLTENİ -8

Suriye'de rejim bombardımanı altında zeytin hasadı

Suriye'de rejim tarafından sık sık bombalanan İdlib'de, bölgenin önemli gelir kaynaklarından olan zeytinin hasadı sürüyor. Çiftçiler bu yıl zeytinde verimin iyi ve kaliteli olduğunu, ancak hayat pahalılığı ve pazar bulamamaktan yakınarak yeteri kadar gelir elde edemediklerini söyledi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde çiftçiler, zaman zaman rejim tarafından yapılan hava bombardımanından fırsat buldukça, tek geçim kaynakları olan zeytinin hasadı için sabahın erken saatlerinde bahçelerine gidiyor. Çiftçiler, topladıkları zeytinlerin bir kısmını fabrikaya götürüp zeytinyağına dönüştürüyor.

Üretici Abdullah El Ahmad, bu yılki zeytinin verimli ve kaliteli olduğunu, ancak fiyatının çok düşük olduğunu, hatta pazar bulamadıklarını anlattı. Ağaçlardaki zeytinleri ailece veya bulabildikleri 5-10 kişinin yardımı ile topladıklarını anlatan Ahmad, "Zeytin iyi ama mazot ve işçilik dahil, yapılan masraflar karşısında elde etiğimiz zeytinden yeteri kadar gelir elde edemiyoruz. Zeytinyağını 19 litrelik tenekelerde 20- 25 dolardan satıyoruz. Genelde bölgede yaşayan insanların çoğunun zeytin bahçesi var. Zeytinleri fabrikada zeytinyağı haline getiriyoruz. Tenekesini eskiden 35-40 dolardan satarken, şimdi bu fiyatı bulamaz olduk, emeğimizin karşılığını alamıyoruz" dedi.

FİYATLAR YETERSİZ

Zeytinin 3 yılda bir ürün verdiğini, bu yılki zeytinin kaliteli, ancak fiyatın yetersiz olduğunu, bölgede yaşanan bombardımanlardan olumsuz etkilendiklerini belirten Zekeriye Hişem ise, zeytinyağının tenekesi 45 dolardan 20 dolara kadar düştüğünü söyledi. Suriye zeytininin kaliteli olduğunu sözlerine ekleyen Hişem, "Zeytin ve zeytinyağı kaliteli. Ama bu yıl talep yok. Ürünü bahçede bırakmak istemiyoruz. Bu yıl tüccarlar almıyor. Geçen yıl tenekesini 45-50 dolardan sattığımız zeytin bu yıl 20 dolara kadar düştü. Geçen yıla baktığımızda, girdilerle birlikte zararımız büyük. Tüccarlar parasını 10-15 gün sonra vermek istiyor. Biz de pazar bulamıyoruz. Bölgemizde zeytin alanı çok. Ürün kaliteli olmasına rağmen masraflar nedeniyle kazancımız yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Zeytin bahçesi

-Zeytin hasadı yapılırken

-Çalışan işçiler

-Zeytinler toplanırken

-Abdullah El Ahmad konuşması

-Zeytin fabrikasından detaylar

-Zekeriye Hişem'in konuşması

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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HDP önündeki eylemde 85'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 57 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 85'inci günde de sürdürdü. İstanbul'da 2015'te inşaat işçisi olarak çalışırken, kaçırılan kardeşi Hüseyin Aytekin (28) için Elazığ Karakoçan'dan gelerek, oturma eylemine katılan Mehmet Aytekin, kardeşinin götürüldüğünden annesinin haberinin olmadığını, üzülmemesi için oğlunun yurt dışına çalışmaya gittiğini söylediklerini belirtti.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 85'inci günde de 57 aile tarafından sürdürüldü.

'ANNEME ÜZÜLMESİN, DİYE SÖYLEMEDİK'

İstanbul'a 2015 yılında inşaat işçisi olarak giden ve buradan dağa kaçırıldığını iddia ettiği kardeşi Hüseyin Aytekin için Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden gelip, 21 Kasım'da oturma eylemine katılan Mehmet Aytekin, annesinin engelli olduğunu söyledi. Aytekin, kardeşinin götürüldüğünden annesinin haberinin olmadığını, üzülmemesi için oğlunun yurt dışına çalışmaya gittiğini söylediklerini belirtti. Aytekin, "Kardeşim için buradayım. 85 gün oldu, bekliyoruz. CHP ve HDP'ye sesleniyorum. Çocuklarımız neden bu şekilde ziyan ediliyor, bunlara neden göz yumuluyor? Anlatılmaz bir duygu, gençlerimizi istiyoruz. Bütün aileler burada bekliyor. Bu gençler ailelerine kavuşturulsun. Annemin, kardeşimin gittiğinden bilgisi yok, yurt dışında çalıştığını biliyor. Annem engellidir. Konuşamıyor, duymuyor. Biz kendisine söylemedik üzülmesin, diye" diye konuştu.

EYLEME KATILAN AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında PKK'lı teröristler tarafından aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirtip, 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan-Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli olan, ancak Diyarbakır'da oturan Salih-Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metina bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan, ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttiği oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'daki akrabalarının yanına giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine başladı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemindeki yerini aldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah'ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş'ta terör örgütü PKK'ya katıldığını belirttiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu belirttiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan, PKK'lı teröristlerin kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 20 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

44- Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

46- Batman'dan gelen Zehra Çak, 5 yıl önce kaybolan oğlu Azat Çak (23) için 26 Eylül'de oturma eylemine başladı.

47- İstanbul Sultangazi'den gelen İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için 27 Eylül'de oturma eylemine başladı.

48- Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

49- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sıddıka Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyken 2014'te kaybolan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Aziz Tatlı (27) için 29 Eylül'de oturma eylemine başladı.

50- Batman'dan gelen Melike Akdoğan, 14 yaşında lise öğrencisiyken geçen yıl ortadan kaybolan ve dağa götürüldüğünü düşündüğü oğlu Abdulkadir için 2 Ekim'de oturma eylemi başlattı.

51- Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başladı.

52- Muş'tan gelen Süheyla ve eşi Maşallah Yenilmez, 2015'te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken, ortadan kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez (24) için 5 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

53- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan, dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mesut Yıldırım (25) için 5 Ekim'de oturma eylemine başladı.

54- Diyarbakırlı Hatice Ceylan 2015'te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

55- Ağrı Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın (21) Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek 15 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

56- Hakkari Şemdinli'den gelen Necibe Çiftçi, oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin (21) de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini belirterek 8 Kasım günü oturma eylemine katıldı.

57- Mehmet Aytekin, 2015 yılında İstanbul'a inşaat işçisi olarak giden ve oradan da dağa götürülen kardeşi Hüseyin Aytekin (28) için Elazığ Karakoçan'dan gelerek 21 Kasım'da oturma eylemine katıldı.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Mehmet Aytekin'İn röportajı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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- 3 kardeşin ürettiği tarhanalı paçaya talep çok

KAHRAMANMARAŞ'ta kardeş 3 paça ustası, şehrin en önemli lezzetleri olan Maraş paçası ve Maraş tarhanasını tek bir tabakta buluşturarak 'tarhanalı paça' yaptı. Paça ustalarından Erdoğan Sünbül, üstünü cevizle süsledikleri tarhanalı paçanın sevildiğini ve beklediklerinden çok fazla talep aldıklarını söyledi.

Paça denilince aklan ilk gelen şehir olan Akdeniz'in incisi Kahramanmaraş'ta havaların soğumasıyla birlikte meşhur Maraş paçası tüketimi de artmaya başladı. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan, genellikle küçükbaş hayvanların kelle ve ayaklarından yapılan paça, paça ustası Erdoğan, Süleyman ve Murat Sünbül kardeşler tarafından müşterilerine farklı bir lezzet olarak sunulmaya başlandı. Sünbül kardeşler, şehrin en önemli lezzetleri olan paça ile tarhanayı tek bir tabakta buluşturup tarhanalı paça yaptılar.

'PAÇA, ATALARIMIZDAN MİRASTIR'

27 yıllık paça ustası Erdoğan Sünbül, paçanın birçok şehirde yapıldığını ancak hiçbirinin Maraş paçasının yerini alamadığını söyledi. Sünbül, "Maraş paça, Kahramanmaraş'a özgü bir paçadır. Sürekli Maraş'ta yenen bir lezzettir ve atalarımızdan bize kalan mirastır aslında. Paça, lezzetli olmasının yanında sağlıklı bir yiyecektir. Ayrıca sağlığa da faydası vardır. Özellikle ayak paça ve ilik paça kırıkların iyileşmesini hızlandırır. Ayrıca kemiklerdeki sıvı azalmalarına da çok faydalıdır. Paça, kırıklarda doktorların da tavsiyesidir" diye konuştu.

'BU KADAR TALEP BEKLEMİYORDUK'

Böylesine çok sevilen ve aynı zamanda sağlıklı olan paçayı farklı bir şekilde müşterilerine sunmak istediklerini belirten Erdoğan Sünbül, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraşımızın paçası meşhur, cips tarhanası da meşhur. Biz tarhanayı ve paçayı tek bir tabakta buluşturmaya karar verdik. Tarhanamızı paça suyuyla ıslayıp üzerine kelle paçayı döktük. Tarhanalı paça çok güzel oldu ve olumlu tepkiler aldık. Daha sonra tarhanalı paçanın üzerini cevizle süsledik. Müşterilerimiz tarhanalı paçayı çok beğendi. Havaların soğumasıyla birlikte paça satışlarımız artarken, müşterilerimiz Tarhanalı paçaya beklediğimizden çok daha fazla ilgi gösterdi ve doğrusunu söyelemek gerekirse bu kadar talep beklemiyorduk. Müşterilerimize tarhanalı paçadan, biz de tarhanalı paçaya talepten memnunuz."

ŞİMDİDEN MÜDAVİMLERİ VAR

Öte yandan paça seven herkes tarhanalı paçayı muhakkak denemek istiyor. Deneyenler ise iki ayrı lezzetin birleşmesiyle ortaya çok farklı bir lezzetin çıktığını belirtirken, bazıları şimdiden tarhanalı paçanın müdavimleri olduğunu söyledi. Özellikle üzerine atılan cevizle paçanın muhteşem üçlüye dönüştüğünü söyleyenler de var.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Erdoğan Sünbül'ün kelleyi ayıklaması

Sünbül'ün paçayı hazırlaması

Tabağa tarhana bırakması

Tarhananın üzerine paçanın dökülmesi

Erdoğan Sünbül ile röp.

Tarhanalı paça'nın hazırlanışından detaylar

Tarhanalı Paçayı yiyenlerle röp.

Paça hazırlanışından detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 948 MB

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Profesör çöp depolama alanında atıklara dikkat çekti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, insanoğlunun doğaya bıraktığı atıklara ve israfa dikkat çekmek amacıyla Erzincan Belediyesi Çöp Depolama Alanı'nda geri dönüşüm malzemeleri ile bir performans sergiledi.

Daha önce şiddet ve terör, ölüm ve sonsuzluk, doğa ve kent, tarihsel mimari, iklim, mülteci sorunu, şehir yapılanması gibi birçok konuda eyleme imza atan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, bu kez şehir çöplüğünde ilginç bir eylem yaptı. Kavukçu, kente 7 kilometre uzaklıktaki şehir çöplüğünde çevre kirliliğine ve israfa dikkat çekmek için atık malzemelerden çocuk parkı kurdu, salıncakta sallandı ve kaydırakta kaydıktan sonra yine çöpte bulduğu oyuncaklarla oynadı.

İlginç görüntülerin ortaya çıktığı eylemde Kavukçu, doğayı ve dünyayı atıkla çöplüğe çeviren zihniyetin değişmedikçe dünyanın ve çocukların geleceğinin giderek yok olduğuna dikkat çekti. Tüketim çılgınlığının temelinde bulunan keyif alma, arzu, eğlence gibi haz veren duygular bağlamında gereksiz ve aşırı tüketime dikkat çekmek istediğini belirten Kavukçu, "İsrafın, savurganlığın bu denli büyük boyutlara ulaşmasına toplumun da dikkatini çekmek için yaptığım performansta yalnızca çocukların değil, bütün insanlığın geleceğini etkileyeceğine dikkat çekmek istedim. Özellikle çöplükte bulunan oyuncaklar üzerinden kurgulaması, dünyanın geleceğinin çocuklar olması, dolayısıyla dikkatleri geleceğe yöneltmek ve çevre kirliliğinin olası sonuçlarını irdelemek olarak ta anlamlandırılabilir. Erzincan şehir çöplüğünde gerçekleştirdiğim performansla atık alanının geri dönüşüme tabii tutulmasını sağlayan tesislerin kurulmasını, yaşanan bir başka gerçeklik ve gelecek adına umut olarak adlandırmaktadır. Bu durumu sağlayan yönetici ve kurumları da takdir ediyorum" diye konuştu.

Kavukcu, bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde kendisine maddi ve manevi destek veren Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Dekanın atık malzemeleri toplaması

-Dekanın çöplükte atık malzemelerden çocuk parkı kurması

-Dekanın yaptığı çocuk parkında oynaması

-Kaydıraktan kayması ve salıncakta sallanması

-Dekanın çöpte bulduğu oyuncaklarla oynaması

-Dekanın açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Adıyaman'da süt firmaları denetlendi

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan uygulanan 'Denetim Seferberliği' kapsamında Adıyaman'da bulunan süt ve süt ürünleri üreten firmalar denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan işletmeler, hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetleri, temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi. Ekipler tarafından gıda kontrolü ve denetimi yaptığı işletmelerde, incelemelerin ardından rapor tutulup numune alındı.

Denetimlerden memnun olduklarını belirten işletme sahibi Hatice Bostancı,"Denetlemeler sıkıydı güzel geçti. Bütün her şeye dikkat ediliyor. Özellikle yoğurt kaplarından birkaç uyarı aldık. Ama onun dışında her şey güzeldi. Denetim seferberliğini destekliyoruz. Denetimlerde işletmeler yürürlüğe ve kanunları uygularsa hiçbir sıkıntı çıkmaz"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin ürünleri kontrol etmesi

İşvelerindeki temizlik kontrolü

Ürünlerden numune alınması

Hatice Bostancı ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

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Buz tutan gölün üzerinde hatıra fotoğrafı

Şırnak'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşmesiyle göller buz pistine dönüşürken, çevredekiler buzun üstünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beytüşşebap ilçesinde bulunan 3 bin 200 rakımlı Yeşilöz Köyü civarında bulunan dev göller, hava sıcaklıklarının eksi 17'lere kadar düşmesi sonucu buz tuttu. Doğal gölün buz tutması üzerine çevreden geçenler, buzun üstünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, geçen yıl yağan karlar erimeden yüksek rakımlı bölgelere mevsimin ilk karı düştü. Karlar ve buz tutan göller, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü

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-Bölgeden görüntü

-Buz tutan göl

-Göl üzerinde yürüyen kiş

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Emin BAL-Kamera: ŞIRNAK,

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Geçitli Jandarma Karakolu'nun yeni binası açıldı

Hakkari'nin Kato Dağı yakınlarındaki Geçitli köyünde yapımı tamamlanan yeni karakol binası, törenle hizmete açıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, terörle mücadelede artık çok daha güçlü olduklarını söyledi.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışı için tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ile köy sakinleri katıldı. Açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kurban kesilerek, dua edilen törende Vali Akbıyık, kalekol binasını gezerek, incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, yaptığı konuşmada, karakolda Geçitli ile 10 köye hizmet verileceğini belirterek, "Çevresine hizmet veren bu karakolun daha modern daha güzel bir binaya kavuşması hem jandarmamız açısından hem mülki adli görevlerin yapılması açısından köy halkı açısından çok önem arz ediyor. Başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık eskisine göre çok daha güçlü sadece yurtiçinde değil yurt dışında da asayişin, huzurun, güvenin teminatı adresidir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yeni karakol ve eski karkaol görüntüsü

İstiklal marşı okunması

Vali İdris Akbıyık konuşması

Karakol gezilmesi

Dualarla Kurban kesimi

Genel Detay

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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