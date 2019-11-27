DHA YURT BÜLTENİ-8

Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karada hissedilmeyen deprem, herhangi bir yıkıma yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 10.23'te merkez üssü Ege Denizi olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem merkezine en yakın yerleşim yerleri ise 357,11 kilometreyle Muğla'nın Bodrum ilçesi ve 357,26 kilometreyle İzmir'in Çeşme ilçesi oldu. Ege Denizi'nde karadan uzak bölgede meydana gelen deprem hissedilmedi.

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HABER: IZMİR, -

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Astsubayın bulunduğu otomobilde 21 kilo eroin ele geçirildi

Bolu'da, bir otomobilde yapılan aramada 21 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, biri astsubay, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulamada İstanbul yönüne doğru giden bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile birlikte arama yapıldı. Aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 21 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan elektrik ustası İ.Y. (26) ile Yüksekova Merkez Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay D.K. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Araçta arama yapılması

-Uyuşturucunun bulunması

-Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Van'dan Katar'a küçükbaş ihracatı

Türkiye'de küçükbaş sayısının en fazla olduğu iller arasında bulunan Van'dan 30 bin hayvan, Katar'a ihraç edildi. Hayvancılıkla uğraşanların yüzünün gülmesini sağlayan bu ihracatın devamının geleceği belirtildi. Özalp Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Emin Polat, son 1 yıldır yapılan 30 bin hayvan ihracatının 20 binini ilçeden gerçekleştirdiklerini söyledi.

Meraları ve bitki örtüsü ile ciddi potansiyele sahip Van'da hayvancılık, önemli yer tutuyor. Türkiye'de en fazla küçükbaş bulunan iller arasındaki Van'da, son 1 yıldır küçükbaş ihracatı yapılıyor. İhracatın büyük bölümü ise kentin hayvan varlığı açısından önemli ilçesi olan Özalp'ten gerçekleştiriliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Emin Polat, yapılan görüşmelerin ardından 30 yıl sonra Katar'a ilk ihracatı yaptıklarını söyledi. Polat, son 1 yıldır 30 bin hayvan ihracatının 20 bininin de Özalp'ten gerçekleştirildiğini söyledi.

'TİCARET DEVAM EDİYOR'

6 firmanın ihracat için beklediğini belirten İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Polat, "Bu firmalar bakanlıktan resmi olarak izinleri almış durumdalar ve yıl boyu bu ihracatlar devam edecek. Yapılan hayvan ihracatının ilki hava yoluyla Katar'a gitti. Şu anda kara yoluyla bu ticaret devam ediyor. İhracat başvurularımız da var. Başvuruların incelenmesinin ardından uygun görülen firmalara ihracat izni veriliyor. Bu ihracatları yapılması Van'a ve ilçemize çok olumlu yansımaları oldu. Besicilerimiz için cesaret kaynağı oldu. İlçemizde en büyük geçim kaynağı küçükbaş hayvancılığı ve bu da çiftçilerimizi küçükbaş hayvan pazarını canlandırdı yani bölge için çok olumlu oldu" dedi.

Özalp'te yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Eşref Gönülçeken ise 6 aydır Katar'a hayvan gönderdiklerini kaydederek, "Bu bizim vatanımıza, ilimize, ilçemize çok faydalı olan bir şeydir. Burada herkes kazanıyor. Şu anda herkes umutlu. Hayvanlarımız artık daha fazla para ediyor" diye konuştu.

Katar'dan gelen Mahmoud Makı da Özalp'ten Katar'a küçükbaş aldıklarını ve bunun devamının geleceğini belirterek, "Yılbaşına kadar 5 bin hayvan daha alacağız. Şu anda her şey yolunda gidiyor ve çok memnunuz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile koyunlardan görüntüler

-Koyunlardan detaylar

-Drone ile görüntüler

-Muhabir anonsu

-Drone ile koyunlardan detaylar

-Drone ile koyunların kamyona yüklenmesi

-Özalp Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Polat ile röportaj

-Besiciler ile röpartaj

-Katar'dan gelen iş adamı ile röportaj

-Koyunlardan detay görüntüler

-Drone ile koyunlardan görüntüler

HABER: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

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Öğretmenler, ilçenin tanıtımı için kaya tırmanışı yaptı

Diyarbakır'ın sarp kayalıklara, kaynak suyuna ve doğal güzelliklere sahip Çermik ilçesinde 35 öğretmen, milli dağcılar eşliğinde ilçenin tanıtımı için kaya tırmanışı gerçekleştirdi.

Coğrafi yapısı nedeniyle birçok doğal kaya tırmanış parkuruna sahip Çermik ilçesinde dağcılık sporuna ve ilçenin tanıtımını yönelik çalışmalar başlatıldı. Çermik Kaymakamı Nazlı Demir'in öncülüğünde başlatılan çalışmalarla, bölgenin kaya tırmanışı açısından ilçenin var olan potansiyeli ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında Kaymakamı Nazlı Demir'in katkılarıyla oluşturulan tırmanış parkuru Çermik kaplıca bölgesinde yapıldı. Çermik Anadolu Lisesi öğretmenleri de oluşturulan kaya tırmanış parkurunda ilçe turizmini tanıtma amaçlı tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanışa milli sporcular eşliğinde katılan 35 öğretmen, hem spor yapıp stres attı. Öğretmenler etkinliğe ilçe tanıtımına katkı sağlamak amacıyla katıldıklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Kaya tırmanışı yapan sporcular ve öğretmenler

-Genel ve detay

Haber: Elif FİLİZ Kamera: DİYARBAKIR,

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Dayısından Neslican'a duygulandıran şiir

Rize'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan Neslican Tay'ın (20) dayısı şair Ömer Yazıcı, katıldığı Rize Kitap Fuarı'nda yeğeni için kaleme aldığı şiiri okudu. Yazıcı, Neslican'ın cennetten annesine seslenişini yazdığı şiiri okurken gözyaşlarını tutamazken, dinleyenler de duygu dolu anlar yaşadı.

Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul'da bir hastanede yoğun bakıma alındı. Neslican, 20 Eylül günü akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neslican Tay, memleketi Rize'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

DAYISINDAN DUYGULANDIRAN ŞİİR

Kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan, sosyal medya fenomeni haline gelip, milyonların sevgisini kazanan ve ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan Neslican Tay'ın, dayısı şair Ömer Yazıcı, katıldığı Rize Kitap Fuarında yeğeni için yazdığı şiiri okudu. Yazıcı, okuduğu şiirle gözyaşlarını tutamazken, dinleyenler de duygulu anlar yaşadı.

'NESLİCAN ÖLMEDİ, ÖLMEYECEK'

Neslican Tay'ın unutulmayacağını söyleyen şair Ömer Yazıcı, "Tabi ki Neslican'a özel bir şeyler yazmamamın ihtimali yok. Çok yoğun geçen bir süreçten sonra çok acı bir şekilde Neslican'ı kaybettik. Onun ardından onlarca şey yazdım. Özellikle beni ve etrafımdakileri derinden etkileyen bir şiir var. Neslican ölmedi, ölmeyecek. Onu her zaman anacağız unutmayacağız" dedi.

'ŞİİRİ AĞLAYARAK YAZDIM'

Şiirde, Neslican'ın cennetten annesine seslenişini yazdığını ifade eden Yazıcı, "Bu şiiri ağlayarak yazdım ve her defasında ağlayarak okuyorum. Bu duyguları yaşamadan yazamıyorsunuz. İnşallah Allah kimseye böyle acılar yaşatmaz" diye konuştu.

Yazıcı'nın 'hadi gülümse anne' başlıklı şiirin de şu sözler yer alıyor:

Hadi gülümse anne.

Hadi bir kere daha mutlu et bebeğini.

Biliyorum acıların en büyüğü birikmiş yüreğinde.

Biliyorum gidişimle ateşlere attım seni.

Biliyorum her şeyi biliyorum anne.

Üzülmene dayanamazken dünyada.

Evlat kokusuna hasret düşürdüm.

Hadi gül. Gül ki cennetimde rahat edeyim.

Burada her nefesim sensin anne.

***

Burada herkes bana seni soruyor anne.

Diyorum çiçeklerin taç yapraklarına bakın.

Gökyüzüne bakın.

Sende bak anne.

Her çiçeğin açmamış tomurcuğundayım sana.

Mavi deyim.

Gönlünün sevdiği her yerdeyim sana.

***

Ben dünyadan rüya ya göçtüm anne.

Hayattan hayale göçtüm.

Sana binlerce yürek miras bıraktım.

Sana milyonlarca Neslican bıraktım.

Onları sev anne.

Ben diye sev.

Evlat diye sev.

Sımsıkı sarıl.

Herkesi sev anne.

Ben seni yaşamaktan çok sevdim anne.

RİZE'Yİ ANLATAN ROMAN YAZACAK

Rize'yi anlatan bir romanla okuyucularımın karşısına çıkmaya hazırlanan ve ilk iki kitabımda aşkı yazdığını da dile getiren Yazıcı, "İlahi aşktan, evlat aşkına, anne aşkından, baba aşkına her türlü aşkı konu edindim. Bunlar şiir ağırlıklıydı. Şimdi edebiyat ve deneme ağırlıklı yalnızlığın kitabını yazdım. Kitabın adı 'En Çok Ben Yalnızım'. Bunun nedeni ise; şu an sokaktan geçen 100 kişiye 'en çok kim yalnız' diye sorsanız, cevabı 'ben yalnızım' olur. Bizde bunu vurgulamaya çalıştık. Çok yakın zamanda 1914 ile 1970 arası Rize'yi anlatan bir romanla okuyucularımın karşısına çıkacağımö ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Neslican Tay'ın dayısı Ömer Yazıcı'nın ile röportaj

-Yazıcı'nın yeğenine yazdığı şiiri okuşu

-Rize Kitap Fuarından görüntüler

HABER KAMERA: Aytekin KALENDER/RİZE,

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Adanaspor ve Adana Demirspor'un emektar futbolcularından cezaevinde gösteri maçı

Adana'da Adanaspor ve Adana Demirspor'un emektar futbolcuları, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve mahkumlara gösteri maçı yaptı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun spor salonunda organize edilen karşılaşmada Adanaspor ve Adana Demirspor'a bir dönem damgasını vuran veteran futbolcular karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen karşılaşmada tutuklu ve mahkumlar moral buldu. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, cezaevindeki mahküm ve tutukluların cezaevindeki yaşamlarının yanı sıra cezaevinden sonraki yaşamlarına ışık tutacak faaliyetlerde bulunmayı hedeflediklerini belirterek, bu tip etkinlikleri ve meslek edindirme çalışmalarını işaret etti. Sporun birleştirici etkisi olduğuna vurgu yapan Yurdagül, "Hiçbir şanssızlık bizi hedeflerimizden alıkoymamalı" dedi.

Adanaspor'un Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Eyüp Arın ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bilerek veya bilmeyerek bir suç işlemiş kader mahkumlarımızın bir gününü, bir dakikalarını bile değiştirebildiysek ne mutlu bize. Burada aslında bir eğlence düzenleniyor. İçerisinde biz de varız, onlar da var. Bu coşkuyu biz oynayarak yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından oyunculara cezaevi mahkumlarının hazırladığı el işi eşyalar hediye edilirken oyuncular tarafından da Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül'e Adanaspor ve Adana Demirspor formaları hediye edildi.

Görüntü Dökümü

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Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül açıklması

Plaket verilmesi

Maç görüntüleri

Genel ve detaylar

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,