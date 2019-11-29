DHA YURT BÜLTENİ - 8

Belediye Başkanı Arda: Gaziemir halkı bu çirkin eylemlere izin vermeyecek

İZMİR'in Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi ailenin evinin duvarına yazı yazılarak, çarpı işareti konulmasıyla ilgili açıklama yaptı. MİT Başkanlığı'nın devrede olduğunu belirten Arda, "Bu olay Gaziemir Belediyesi'ne mal edilmeye çalışılıyor. Failler ortaya çıkarılırsa bizim de bu olayla ilgimizin olmadığı ortaya çıkacaktır. Gaziemir halkı, sinir uçlarına dokunan bu çirkin eylemlere izin vermeyecektir" dedi.

Gaziemir'e bağlı Yeşil Mahallesi'ndeki Bayram Şenal'a ait evin duvarına, ayrılıkçı yazı yazılıp, çarpı işareti konulması üzerine dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı kınadığı açıklamalarda bulundu. Birçok kesimden ise birlik ve beraberlik mesajları geldi. Bayram Şenal'ın oğlu Eren Şenal ise dün polise verdiği ifadede, "Evimize daha önce tankerle su veriliyordu; ancak son zamanlarda suyun verilmemesi üzerine bir süre önce Gaziemir Belediyesi'ne gittim. Darbedilerek dışarı atıldım. Sorumlusu da Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz'dır" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, beraberindeki meclis üyeleriyle olaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Bütün Gaziemirlilerin olaydan üzüntü duyduğunu belirten Arda, "Olaydan dolayı sadece ben değil bütün Gaziemirliler, büyük bir üzüntü ve şaşkınlık içindedir. İlçemizde, meydana çıktığınızda yolda insanlarla konuşun ve bu durumun herkesi derinden yaraladığını ve herkesin yaşananlara tepki nasıl verdiğini yakından göreceksiniz. Biz Gaziemirliler olarak bu olayı içimize sindiremiyoruz. Bugün de belediye meclisimizde beraber görev yaptığım meclis üyesi arkadaşlarımla bu kabul edilemez olayın karşısında olduğumuzu vurgulamak için sizlerle buluştuk. Alevi yurttaşlarımıza yönelik nefret ve hedef gösterme amacıyla yazılan bu yazıları yazanların bir an önce bulunması için dün kaymakamımız ve ilçe emniyet müdürümüz ile bir toplantı gerçekleştirdik. Bu olayın aydınlığa kavuşturulması için tüm kurumlar teyakkuza geçmiş durumda" diye konuştu.

'BELEDİYEMİZE MAL EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Bayram Şenal'ın evinin imar plansız, kaçak olduğunu, aileyle henüz görüşmediğini anlatan Başkan Arda, "Sadece il emniyet güçleri değil MİT'in de devreye girdiğini biliyorum. Bu olay Gaziemir Belediyesi'ne mal edilmeye çalışıyor. Bu failler ortaya çıkarılırsa bizim de bu olayın içinde olmadığımız açık seçik görülecektir. Biz de bizden isteyecekleri her türlü talebe karşılık vermeye, geçmişte yaşanılanlarla ilgili olarak her türlü bilgi alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

'BU ÇİRKİN EYLEMLERE İZİN VERİLEMEZ'

Böyle eylemlere yönelik tavırlarının her zaman net olduğunu belirten Arda, şunları söyledi:

"Ne belediye başkanı olarak ben ne de Gaziemir halkı, sinir uçlarına dokunan bu çirkin eylemlere izin vermez, vermeyecektir. İlçemizde yaşanan bu olayın ardından çirkin saldırının hedefi olan ailenin bazı suçlamalar yaptığını maalesef gördük. Ailenin yaşadığı olayın şokuyla yaptığı açıklamayı da kabul etmemiz mümkün değil. Hepimizin bu tip açıklamalarda bulunurken ya da yayınlarda yer verirken, çok dikkatli olunması gerekiyor. Bu tip infiale neden olacak konularla ilgili ilgili tek taraflı açıklamalarda bulunmak büyük sorumsuzluktur. Toplum olarak bu tip suçlama ve iddialara çok dikkat etmeliyiz. Gerçekle bağı olmayan iddiaları gerçekmiş gibi yayınlamak hedef göstermek anlamına gelir ki bu bizi toplum olarak yalnızca ayrıştırmaya yarar. Bu manevi duyuların siyasi malzeme olarak kullanılması tüm Alevi yurttaşlarımızı derinden üzüyordur. Biz vatandaşlarımızla kol kola yürek yüreğeyiz. Konunun en kısa sürede çözülmesi için emniyete güçlerimize gereken tüm yardımlarımızı yapmayı sürdüreceğiz. Barış kardeşlik ve hoşgörünün egemen olduğu bir Türkiye diliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Basın açıklamasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Dili boğazına kaçıp, polislerin kurtardığı sürücü yaşadıklarını anlattı

DİYARBAKIR'da hareket halindeki aracında dili boğazına kaçan, durumu ark eden trafik polislerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şeyhmus Bağran (35), yaşadıklarını anlattı. Polislere teşekkür eden Bağran, olay sırasında trafik ve sağlık ekiplerinin yakınında olmasının büyük bir şans olduğunu söyledi.

Olay, 26 Kasım sabahı Yenişehir ilçesindeki Ofis kavşağında meydana geldi. İşe gitmek için aracıyla evden çıkan evli ve 2 çocuk babası Şeyhmus Bağran, trafikte fenalaştı. Dili boğazına kaçan ve kendinden geçen Bağran'ın durumunu fark eden kavşakta görevli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen yardıma koştu. Kapıyı açıp, el frenini çeken polisler, Bağran'ı araçtan çıkardı. İlk yardım tedavisiyle Bağran'ın nefes yolunu açan polis ekibi, hemen yakındaki sağlık ocağında görevli sağlık personeline haber verdi. Bağran, ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneden taburcu olan Bağran evinde dinlenirken, ailesi, evin tek erkek çocuğu Bağran'ı kurtaran polislere teşekkür etti.

'BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ'

Işıklarda beklerken sırtında sıcaklık hissettiğini belirten Şeyhmus Bağran, yaşadıklarını DHA'ya şöyle anlattı:

"Ben acaba arabada bir yangın mı çıktı ya da oturduğum koltukta bir yangın mı çıkıyor diye telaşlanırken arka koltuğa doğru döndüm, sonra önüme baktım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. O esnada fenalık geçirmişim, araba boştayken seyir halinde gidiyor. Sağ olsun trafikteki memur arkadaşlar olayı görür görmez hemen arabaya doğru koşuyorlar. Hemen el frenini çekip, beni arabadan dışarı çıkarıyorlar. O esnada kalp krizi geçirdiğimi düşünmüşler. Sonra bakıyorlar ki nefes alamıyorum, elim de boğazımda, dilim boğazıma kaçmış bir şekilde fark ediyorlar. Sonra dilimi boğazımdan çıkarıyorlar. Öyle olunca hemen nefes alıyorum ve kusuyorum. Sonra beni hastaneye götürüyorlar. Gözümü açtığımda hiç kimseyi hatırlamıyordum. Bilincim yerinde değildi. Aradan zaman geçtikten sonra bilincim yerine geldi. Allah razı olsun o polislerden, tabi ilk önce Allah'ın sayesinde şu an hayattayım. Hüseyin Ağabey, Mustafa Ağabey ve Osman Ağabey'den Allah razı olsun. Onlar beni hayata tutundurdu. Allah bir daha yaşatmasın."

'OLAYIN ORADA OLMASI BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANSTI'

Olayın orada olmasının kendisi için büyük bir şans olduğuna dikkat çeken Bağran, "Çünkü ben orada hakikaten çok kötü oldum. O olayın orada olması benim için büyük bir şanstır. Ben uzun yola da gidebilirdim. Tabi orada o Allah'ın verdiği şans mıydı diyelim, başka türlü olmuş olsa ben bugün belki hayatta olmayabilirdim. Bu sayede çok yeni dostlar edindim. Sağ olsunlar tanıyanlar tanımayanlar hepsi arayıp sordular. Özellikle polis teşkilatından arkadaşlar hepsi aradılar. Trafik şubeden aradılar. Sosyal medyadan bakıyorum, yorumlar yapanlar var" diye konuştu.

Tek oğlu Şeyhmus Bağran'ı kurtaran polis ekiplerine teşekkür eden Hamit Bağran ise, "Oğlumuz böyle bir kazayı can sağlığıyla atlattı. O polislere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan" ifadelerini kullandı.

Bağran'ın annesi Kadriye Bağran da "Allah onları da çoluk çocuklarının başından ayırmasın inşallah. Çok teşekkür ediyorum onlara. Sağ olsunlar var olsunlar. Onlar bizim kurtarıcımızdırlar. Oğlumu kurtardılar, Allah onları bütün kaza belalardan korusun. Allah hiç kimseye böyle bir acı göstermesin" dedi.

Görüntü Dökümü

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Mobese görüntüleri

Muhabir Elif Filiz anons

Şeyhmus Bağran'ın evi

Ailesinden genel ve detay

Şeyhmus Bağran'ın olay anını izlemesi

Polisleri arayıp teşekkür etmesi

Şeyhmus Bağran konuşması

Muhabir Elif Filiz anons

Anne ve babasının konuşması

Genel ve detay

OLAY ANI

Haber- Kamera Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Bacağını kaybetmesine yol açan tomrukla, Türkiye Şampiyonu oldu

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, 5 yıl önce mevsimlik işçi olarak ormanda çalışırken üzerine tomruk düşen ve sol bacağını diz üzerinden kaybeden Hakan Dağ (33), çok sayıda madalya kazandığı yağlı güreş sporunu bırakmak zorunda kaldı. Hayata halterle tutunan Dağ, tomruklarla çalışarak Kocaeli'nde yapılan Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 137 kilogram kaldırıp, Türkiye Şampiyonu oldu.

Yağlı güreş sporcusu Hakan Dağ'ın hayatı, 5 yıl önce Acıpayam'daki bir ormanda mevsimlik işçi olarak çalışırken geçirdiği iş kazasıyla değişti. Üzerine kamyondan tomruk düşen Dağ, sol bacağından ağır yaralandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dağ'ın parçalanan bacağı, diz üzerinden kesildi. Yaklaşık 1,5 yıl süren tedavinin ardından Dağ, protez bacakla hayatını devam ettirmeye başladı. Güreşte 15 madalyası bulunan Dağ, bacağını kaybettikten sonra çok sevdiği bu sporu bırakmak zorunda kaldı. Ormanda protez bacağıyla çalışmaya devam eden Dağ, güreş yapamayınca hayata küsmedi. Azmiyle dikkat çeken Dağ, hayata halter sporuyla tutundu.

ORMANDA KÜTÜKLERLE ANTRENMAN YAPTI

Bir yandan ormanda çalışırken, bir yandan kütükleri kaldırıp antrenman yapan Hakan Dağ, 2017 yılında ilk kez katıldığı Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türkiye 4'üncüsü oldu. Bu azmini gören Acıpayam ilçesinde spor salonu sahibi Uğur Tekin, halterde yüksek dereceler alması için Dağ'ı çalıştırmaya başladı. Dağ'ın salonunda ücretsiz antrenman yapmasına olanak sağlayan Tekin, onun antrenörü de oldu. 2018 yılında Konya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'na katılan Dağ, bu turnuvada Türkiye 3'üncüsü oldu. Yaşadığı ilçeye madalyayla dönen Dağ, azimle çalışmayı sürdürdü. Son olarak Kocaeli'nde düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'na katılan Dağ, 137 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Dağ, eşiyle birlikte bodrum katta tek odalı bir evde yaşadığını, eşinin tekstil işçiliği yaptığını, kendisinin ise haftanın 3 günü ormana gidip yevmiye usulü çalıştığını söyledi. Protez bacağı nedeniyle iş bulamadığını kaydeden Dağ, yetkililerden düzenli bir iş talebinde bulundu.

HEDEFİ AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Türkiye şampiyonu olmanın gurur verici olduğunu ifade eden Dağ, "Bacağımı kaybettikten sonra başladığım halter sporunda 3 önemli derece elde ettim. En son Kocaeli'nde 137 kilogram kaldırıp, Türkiye Şampiyonu oldum. Spor salonuna gitmediğim zamanlarda ormana gelip tomruklarla antrenman yaptım. Beni engelli durumuna düşüren tomruklardı, ben onlarla çalışarak şampiyon oldum. Tomruklarla çalışmak daha zor oluyor. Başarıya bu şekilde ulaştım. Hayata hiç küsmedim. Tek sıkıntım işsizlik. Bir işim olsa daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Hedefim, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hakan Dağ'ın tomruklarla antrenman yapması

Hakan Dağ'ın spor salonunda çalışmalar yapması

Hakan Dağ ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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'Roma' tepki verdi, 26 kilo eroin yakalandı

TRABZON'da polisin bir otomobilde yaptığı aramada dedektör köpeği 'Roma'nın tepki vermesi üzerine piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 26 kilo eroin ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince su kuyuları mevkiinde durdurulan yabancı plakalı bir otomobilde arama gerçekleştirildi. Dedektör köpeği 'Roma'nın tepki vermesi üzerine otomobilin ön tarafında zula halde 26 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan uyuşturucu madde ile ilgili otomobildeki K.R., J.S.G. ve Z.H. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis kamerası görüntüleri

Haber: TRABZON-DHA

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Sarızlı annelerden Mehmetçiğe atkı, bere ve çorap

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde belediyenin gençlik merkezinde açılan çeşitli kurslara katılan kadınlar, her gün yün iplerle Mehmetçiğe ay yıldız işlemeli atkı, çorap ve bere örüyor. Kadınlar, 10 günde 100'ü aşkın kışlık giysi ördü.

Sarız Belediyesi Gençlik ve Halk Eğitim Merkezi'nde açılan ebru, el işi, dikiş nakış gibi kurslara katılan kadınlar, çetin kış koşullarında terörle mücadelede görev alan Mehmetçik için kışlık giysi örmek istediklerini söyledi. Belediye de kadınların bu çalışmasına yün iplik alarak destek verdi. Bunun üzerine 10 gün önce merkezde kurslara katılan kadınlar, Mehmetçik için ay yıldız işlemeli atkı, çorap ve bere örmeye başladı. Bir kaç kadın ile başlayıp, büyüyerek devam eden örgü kampanyasına katılım 20'ye ulaştı. Kadınların kimisi kursta, kimisi evlerinde Mehmetçik için örgü yapıyor. Şu ana kadar 100'ü aşkın kışlık ürün hazırlandı. Annelerin el emeği göz nuruyla ürettikleri kışlık ürünlerin, kısa zamanda Mehmetçiğe dağıtılmak üzere, askeri yetkililere teslim edileceği belirtildi.

'YAPTIĞIMIZ KAMPANYA DEĞİLDİ'

Sarız Belediye Başkanı Bakir Bayrak, Sarızlı kadınların yaptığı çalışmanın Mehmetçiğe destek ve aynı zamanda bir dua niteliğinde olduğunu söyledi. Bayrak, "Mehmetçik için kadınlarımız atkı, bere ve çorap ördü. Kadınlarımızın yaptığı ürünleri en kısa zamanda askeri yetkililere ulaştıracağız. Manevi ve anlamlı bir destek. Çok yoğun bir katılım var ve herkes destek veriyor. Sarız ve Pınarbaşı ilçelerimiz, Yemen ve Sarıkamış'ta çok şehit vermiş yerlerdir. Her eve girseniz bir şehit vardır. Bölgemizin ağıtlarında şehidin hikayeleri anlatılır. Aslında yaptığımız kampanya değildi. 3-4 kadınla başlayan ve kulaktan kulağa yayılan bir destek oldu. Gençlik merkezinde ören de var, evinde örüp getiren de var" dedi.

Askerler için kışlık ürün hazırlayan kadınlardan 3 çocuk annesi Hürü Köse, "Ben, kışlık ürünler için ip hazırlıyorum. Hepimiz Mehmetçiğimiz için bir şeyler yapmak istedik. Belediye bize aldığı iplerle destek verdi. Bizim ördüğümüz kışlık ürünleri askerlere ulaştıracak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yün iple örgü ören kadınlardan genel ve detay görüntü

Kadınların hazırlamış olduğu kışlık elbiselerden görüntü

Belediye Başkanı Baki Bayrak ile röportaj

Askerler için örgü ören kadınlardan detay görüntü

Diğer görüntüler

Süre: 04.22 Boyut: 490 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,