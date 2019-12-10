DHA YURT BÜLTENİ - 8

Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (3)- Yeniden

Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Sultan Dakım (57) ile torunları Muhammet (17) ve Bektaş Dakım (5), yaşamını yitirdi. Kuzenler Muhammet ve Bektaş Dakım'ın babaannelerini ziyarete geldikleri belirtildi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, binanın sabahın erken saatlerinde çöktüğünü, ancak bahçe duvarının yüksek olması nedeniyle geç fark edildiğini söyledi.

Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta 2 katlı kerpiç evin bir kısmı çöktü. Evin birinci katında oturan Sultan Dakım ile kızı ve oğlunun çocukları Muhammet Dakım ve Bektaş Dakım, enkaz altında kaldı. Sabah evin çöktüğünü fark eden komşuları, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu babaanne ve torunlarının cesetlerine ulaşıldı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Enkaz altında kalan bir yavru köpek ise kurtarıldı.

KUZENLER ZİYARETE GELMİŞLER

Muhammet Dakım ve Bektaş Dakım'ın babaanneleri Sultan Dakım'ı ziyarete geldikleri ve gece aynı yatakta uyudukları belirtildi.

GEÇ FARK EDİLMİŞ

Olay yerinde incelemede bulunan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, evin sabahın erken saatlerinde çöktüğünü, ancak geç fark edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Maalesef tahminimiz sabaha karşı saat 04.30- 05.00 sıralarında yığma dediğimiz kerpiç bina, baya eski bir bina, yaklaşık 80 yıllık bir geçmişi olduğunu tahmin ediyoruz. Çökmesi sonucu 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bahçe duvarı yaklaşık 2,5 metre kadar yüksek, binanın içerisi gözükmüyor ve komşuları sabaha karşı fark ediyor. Sabah 09.00- 09.30 gibi bizim de haberimiz oldu. Bütün sağlık ve kurtarma ekiplerimiz geldi. Fakat maalesef haberin geç alınmasından da olabilir, çünkü binanın arka bahçeye bakması ve bahçe duvarının yüksek olması nedeniyle, maalesef vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Çok üzücü bir olay. Biz de Çevre ve Şehircilik ekipleri ile belediye ekipleri burada, etrafta bu durumda veya bu binadan etkilenen binalar varsa, risk altında olanlar varsa gerekirse boşaltacağız."

Binanın eski olması nedeniyle çöktüğü üzerinde durduklarını ifade eden Vali Toprak, "Binalar eski binalar, toprak ve yığma da olduğu için belirli bir dönem sonra dayanıklılığını kaybediyor. Yağışları da aldıkça yavaş yavaş çözülmeler olabiliyor. Eski ve yığma bina olmasından dolayı çöktüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, -

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Oğlu PKK'dan kurtarılan Hatice Ceylan: Diğer çocuklarımız da inşallah kurtulacak - (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE YENİDEN)

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 99'uncu günde de sürdürüyor. Oturma eylemi yaptığı oğlu Cafer'in dün gece terör örgütünden kurtarıldığı müjdesini alan Hatice Ceylan, "Allah yol açınca, polisimizin, devletimizin yardımıyla diğer çocuklarımız da inşallah tek tek kurtulacakö dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. HDP binası önünde oturan 58 aileden Hatice Ceylan, 4 yıl önce 15 yaşındayken Kuran kursunda okurken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Cafer'in dün gece kurtarıldığı müjdesini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşen Ceylan, HDP il binası önüne gelerek oturma eylemi yapan diğer ailelerle mutluluğunu paylaştı.

'ÇOCUKLARIMIZ TEK TEK KURTULACAK'

Kaçırılan diğer çocukların da tek tek kurtulacağını belirten Ceylan, "Halka halka gelecekler buraya. Çocuklarımız inşallah kurtulacaklar. Gece saat 23.30 da oğlum aradı. 'Anne buradayım' dedi. Bizi aramıştı daha önce. Kaçış zor demişti. Allah yol açınca, polisimizin, devletimizin yardımıyla çocuklarımız inşallah tek tek kurtulacak. Kobani'deydi (Ayn el Arab). Bu bir ay içerisinde 5-6 defa aradı bizi. Kaçmayı istiyordu. Anne üzülme geleceğim, sabırlı ol diyordu. Gece sabaha kadar yatamadığını, sürekli korktuğunu söylüyordu. Diğer aileler de burada oturmaya devam etsinler. Kalkmasınlar buradan. Çoğalsınlar hatta. Anne babalar korkmasın, hepsi gelsin buraya. Hiçbir şey insanın çocuğu kadar kıymetli değildir. Çok güzel bir duygu. Allah hepsine yaşatsın inşallah. Cumhurbaşkanı aradı, canlı görüştük, konuştuk. 'Sabah delikanlınız yanınızda olacak' dedi. Allah hepimize nasip etsin. Çocuğumun gelmesi, diğer ailelere de umuttur. Ümitsizliğe düşmesinler. Burada olan olmayan, korkup da gelmeyen anne babalar gelsinler. Çünkü çocuklarımız bu HDP'nin aracılığı ile götürülüyor. 13-14 yaşında çocukların ideolojisi yok. Ne düşüncesi, ne fikri olacak ki; çocuklarımız kandırılıp götürülüyor. Oğlumun geldiğini duyduğumda elim kolum titredi. Hiçbir şey yapamadım. Artık söyleyecek bir şey bulamıyorumö dedi.

Görüntü Dökümü

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-HDP il binası önü

-Oturma eylemi yapan aileler

-Hatice Ceylan'ın gelmesi

-Ailelerle sarılması

-Hatice Ceylan'ın konuşması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde, dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan ve karla kaplanan Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, dünyanın 8'inci harikası 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın yolları karla kaplandı. Hava soğukluğunun eksi derecelerde olduğu ve kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı Nemrut Dağı'nın kapanan yollarında kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Nemrut Dağı yolu

Ekiplerin yolu kardan temizlemesi

Yol açma çalışması

Kar kalınlığı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Murat KURT-ADIYAMAN-DHA

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Bursa'daki maden kazalarına açıklama: Tedbirler alınsaydı olmazdı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde, krom madeninde, 2 gün arayla yaşanan ve 2 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazalarıyla ilgili açıklama yapan Maden Mühendisleri Odası Bursa Temsilcisi Murat Üregen, "Basit tedbirler alınarak, bu kazaların önüne geçilmesi mümkün. Kanun olarak bir yaptırımımız söz konusu değil. Fakat işçi yakınları talepte bulunurlarsa gerekli olan bilirkişi hizmetini kendilerine veririz" dedi.

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki krom madeninde bulunan kuyularda yaşanan iş kazalarından ilki, 4 gün önce meydana geldi. Yaşar Cekel (50), nakliye için kullanılan asansörün boşluğuna düşerek, hayatını kaybetti. Önceki gün ise aynı madende başka bir kuyuda, Seydi Coşkunca(40), gündüz vardiyasına başlamak için asansöne bindi. İddiaya göre, asansörde bulunan su borusu yerinden koparak, Coşkunca'nın başına çarptı. Ambulansla Harmancık Devlet Hastanesi'ne getirilen Coşkunca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Yaşanan 2 iş kazasının ardından jandarma, soruşturma başlattı.

'BU İŞ CİNAYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR'

Maden Mühendisleri Bursa İl Temsilcisi Murat Üregen, kuyuların maden işletmelerinde nakliye amaçlı kullanılan yerler olduğunu belirterek, "Bu tip kazaların basit tedbirlerle önlenmesi mümkündür. Bu basit tedbirlerin alınıp alınmadığı yerinde, odamız tarafından denetlenecektir. Bu tip kazaların, sektörümüze kötü imajlar yarattığını düşünmekteyim. Firmalarımızın basit tedbirler alarak, en azından iş cinayeti diyebileceğimiz bu kazaların önüne geçmesi mümkündür. Oda olarak bir denetleme yetkimiz yok. Oradaki çalışan daimi nezaretçimiz olsun, maden mühendislerimiz olsun hepsini ziyaret edip, konuya mümkün olduğu kadar hakim olmaya çalışacağız. Zaten kanun olarak bir yaptırımımız söz konusu değil. Ölenler maden mühendisi olmadığı için herhangi bir çalışmamız olmayacak. Fakat işçi yakınları talepte bulunurlarsa gerekli olan bilirkişi hizmetini kendilerine veririz" dedi.

Yaşanan iki kazanın da mantıklı olmadığını savunan Üregen, "Kuyuların ve asansörlerin kullanım talimatı var. Kazanın oluş şekline baktığınız zaman mantık ve akıl alması zor. Birinde su tahliye borusunun koptuğu ve asansörün içine girdiği söyleniyor. Bu çok zor bir ihtimal. Diğeri de asansör gelmeden işçinin boşluğa düştüğü şeklinde. Asansör kapıları, asansör kafesi gelmeden açılmamalı. Bunlar çok basit tedbirler" diye konuştu.

'TEDBİRLER ALINSAYDI BU KAZALAR OLMAZDI'

Maden Mühendisleri Odası Bursa Temsilcisi Murat Üregen, "Bir gerçek var bu iki kaza da nakliye kuyularında meydana geliyor. Bu kuyularda hem iş güvenliği açısından alınması gereken tedbirler hukuken mevcut hem de işletmelerde alınması gereken tedbirler mevcut. Bunlar olmuş olsaydı, bu kazaların hiçbirinin olma ihtimali yoktu" ifadelerini kullandı. En kısa sürede işletmeyi ziyaret edeceklerini belirten Üregen, "Konu ile ilgili daha detaylı bilgi alacağım. Hem orada çalışan oda mensuplarımızı ziyaret edip yapabileceğimiz bir şeyin olup olmadığını soracağız. Hem de işçi ailelerine karşı yapabileceğimiz var mı diye tespitlerde bulunacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Maden Mühendisleri Odası Bursa Temsilcisi Murat Üregen çalışma yaparken

-Maden Mühendisleri Odası Bursa Temsilcisi Murat Üregen röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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