DHA YURT BÜLTENİ - 8

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Bitlis kırsalına düzenlenen operasyonda köy yoluna tuzaklanmış 30 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcı yerinde imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütüyle mücadele kapsamında dün 'Şehit GK Muhsin Apak 2019-100 Operasyon'u başlattı. Operasyonda arazide yapılan arama tarama çalışmaları sırasında köy yoluna gömülü, plastik kova içerisine hazırlanmış, amonyum nitrat ve motorin ile de güçlendirilmiş, uzaktan telsiz komutalı 30 kilo el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı savcının talimatıyla gerekli incelemenin ardından yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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(JANDARMA KAMERASI)

-El Yapımı Patlayıcı imha edilerken

-Yükselen dumanlar

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Hudut Kartalları, 100 bin üzerinde kaçak göçmen yakaladı

Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları' askerleri, bu yıl içinde Yunanistan ve Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçiş yapmak isteyen 100 binin üzerinde kaçak göçmen yakaladı. Askerler son olarak Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 mülteciyi yakaladı.

Yunanistan ve Bulgaristan'a komşu olan Edirne'de, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, sınırda adeta kuş uçurmuyor. Ülkelerinde savaş ya da ekonomik nedenlerle kaçarak Avrupa ülkelerine Türkiye üzerinden gitmek isteyen kaçakların geçiş güzergahı olan Edirne'de sınırda görev yapan Hudut Kartalları, yaya ve araçlı devriyelerin yanı sıra son teknoloji yerli üretim İHA ve termal kameralarla ülke sınırlarında, denetimlerini sürdürüyor.

TERMAL KAMERA VE YERLİ İHA'LARLA TAKİP

Avrupa'ya gitmek isteyen kaçakların yoğun olarak kullandığı Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Tunca Hudut Karakolu yasa dışı geçişlere adeta göz açtırmıyor. Sorumluluk sahası yaya devriye, termal kamera ve yerli üretim İHA'lar, kuleden gözetleme ile tespit edilen kaçaklar, telsiz aracılığı ile Hudut Kartalları'na bildiriliyor. Ekipler son olarak, Yunanistan'a sınır Meriç Nehri kıyısında dedektör köpek Zorlu ile devriye görevi sırasında askeri bölgede Yunanistan'a geçmeye çalışan Afgan, Suriye ve İran uyruklu 5 göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan göçmenler, üst araması yapıldıktan sonra karakola götürüldü.

FRANSA'YA GİDECEKTİM'

Yunanistan sınırında 'Hudut Kartalları' askerleri tarafından yakalanan Afganistan uyruklu Bilal Fakiri, kaçak yollarla Yunanistan'a oradan da Fransa'ya gitmek istediğini söyledi. İstanbul Aksaray'da umuda yolculuğun Edirne'de son bulduğunu belirten Fakiri, "Ben 2 yıl önce İstanbul'a çalışmaya geldim. Burada çalışıp para biriktirdikten sonra anlaştığım organizatörler beni buraya getirdi. Yunanistan'a geçmek isterken askerler beni yakaladı. Yunanistan'dan Fransa'ya gitmek istiyordum. Fransa'da akrabalarım var" dedi.

100 BİNİN ÜZERİNDE GÖÇMEN YAKALANDI

Edirne'de Hudut Kartalları, yılbaşından bugüne kadar Yunanistan ve Bulgaristan sınırından kaçak geçiş yapmak isteyen çoğunluğunu Afganistan, Suriye, Irak, Pakistan'lının oluşturduğu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100 binin üzerinde kaçak göçmeni yakaladı.

Sınırda yakalanan kaçak yada sığınmacılar kontrollerinin ardından hudut karakolunda kimlik tespiti, sağlık durumu, üst araması gibi işlemlerden geçiriliyor. Burada kendilerine Arapça tercümanlar sayesinde bilgi verilerek Türk makamları tarafından gözaltına alındıkları ifade ediliyor. Yasal işlemleri tamamlanan kaçak ya da sığınmacılar 54'üncü Mekanize Piyade Komutanlığı'nca kalacakları yerlere battaniye, yaşam ve temizlik malzemesi verilerek yerleştiriyor. Kaçaklar kimlik tespitinin ardından sınır dışı işlemleri için önce jandarma ekiplerine sonra da İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor.

Görüntü Dökümü

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-Askerlerin gelişi

-Arama yapmaları

-İz köpeği 'Zorlu' detay

-Devriyeden genel detay

-Araziden detay

-Türkiye-Yunanistan sınırını belirleyen Meriç Nehri

-Nehir detay

-Göçmenlerin yakalanması

-Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsları

-Göçmenlerin yürütülmesi

-Araca bindirilmeleri

-Karakola getirilmesi

-Bilal Fakiri ile röp

-Göçmenlerin üzerinde arama yapılması

-Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Polisi gören 2 kişi, çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı

Aksaray'da müftülüğe ait kullanılmayan 4 katlı binanın kalorifer tesisatlarını çalan 2 kişi, polisin geldiği görünce çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Tacin Mahallesi 1883 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, İl Müftülüğü'ne ait kullanılmayan 4 katlı binaya girip, kalorifer tesisatının bir kısmını sökerek, üç tekerlekli seyyar arabaya yükledi. Çaldıkları malzemelerin fark edilmemesi için de üzerine branda ile ağaç dalları koydu. Mahalle sakinlerinden Ahmet Delen, binadan çıkan şüphelileri görüp, polise haber verdi. 2 kişi, ihbar üzerine polisin geldiğini fark edince, çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı binada daha önce de hırsızlık olaylarının gerçekleştiğini belirten Ahmet Delen," Bu binadan kalorifer peteklerini ve demirlerini hırsızlar söküp götürüyordu. Ben de polise haber verdim. Geçen gün yine bu binadan hırsızlık yapan birini yakaladım. Şahıs bana vurdu diye bir iddia atarak benden davacı oldu. Buraya her gün hırsızlar geliyor. Bu bina müftülüğe ait. Devlet malı yazık." dedi.

Görüntü Dökümü

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Hırsızlık yapılan binada polis ekiplerin incelemesi

3 tekerlikli taplanın üstündeki çalıntı malzemelerden görüntü

Mahalle sakini Ahmet Delen Röp

-Olay yerinden genel detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-DHA

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Konserve kutularında 'Afyon sakızı' ele geçirildi

Mersin Limanı'na gelen bir konteynerde, konserve kutusu içerisinden 21 kilo 850 gram eroin hammaddesi olarak da bilinen 'Afyon sakızı' ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orta Doğu ülkelerinden Güney Amerika ülkelerine transit giden bir gemi de yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldı. Mersin Limanı'na gelen bir konteynerde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit eden ekipler, Gümrük Muhafaza görevlileri ile birlikte konteynerdea arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada konteyner içerisinde bulunan konserve kutuları tek tek açılırken, 71'inde eroin hammaddesi olarak da bilinen Afyon sakızı saklandığı ortaya çıktı. Opersyonda 21 kilo 850 gram Afyon sakızı ele geçirilirken, Mersin'de ve İstanbul'da yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Konservelerin bulunduğu kutuların görüntüsü

-Narkotik köpeğinin kutuları arasında gezmesi

-Köpeğin kutulara tepki vermesi

-Köpeğin tepki verdiği kutuları polislerin alması

-Kutudaki konservelerin polislerin çıkarması

-Kutuların açılması

-Sarma yapraklarına sarılı Afyon sakızı paketlerinin görüntüsü

-Paketin polis tarafından açılması

-Paketteki Afyon sakızının gösterilmesi

-Kutuların bulunduğu alandın görüntü

-Polislerin kutuları paketleri açması

-Konserve kutularının kontrol edilmesi

-Emniyette kutuların açılması

-Kutulardan çıkan paketler

-Paketleri gösteren bir polis

-Emniyette sergilenen kutular ve Afyon sakızının görüntüsü

Haber-Kamera: MERSİN,

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'Daltonlar' hırsızlık çetesine operasyona 3 tutuklama

Muğla'nın Milas ve Menteşe ilçelerindeki 9 ayrı hırsızlık olayına karışan, kendilerini 'Daltonlar' olarak adlandıran 4 kişi, yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milas ve Menteşe ilçelerindeki 3- 8 Aralık tarihleri arasında 9 ayrı hırsızlık olayı yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3'ü inek ve 1'i boğa olmak üzere 4 büyükbaş hayvan, 1 motosiklet, 4 ayrı otomobilden akü, evden ve iş yerinden yapılan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Milas ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin kendilerine 'Daltonlar' lakabını taktıkları belirtilen Cenk Kılınç, Oktay Can, Levent Kaya ve Y.K. olduğunu belirledi. 4 şüpheli, pazar günü yakalanarak gözaltına aldı.

Çalıntı eşyaları satın aldıkları belirlenen 3 kişi de ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İfadeleri alınan bu 3 kişi, serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde bulunan ve sattığı kişilerden geri alınan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cenk Kılınç, Oktay Can ve Levent Kaya tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adliyeye sevk edilmesi görüntü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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