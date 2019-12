DHA YURT BÜLTENİ - 8

Almanya'daki kocasının yanına gitmek için yeğenini kaçırttı

Şanlıurfa 'da yaşayan Suriye uyruklu Amira A., Almanya'da yaşayan kocasının yanına gitmek için 25 bin dolar fidye karşılığında 9 yaşındaki öz yeğeni Casım A.'yı kaçırttı. Özel ekip tarafından kurtarılan çocuk ailesine teslim edilirken, çocuğu kaçıran 2 şüpheli ile yeğenini kaçırtan hala Amira A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Aralık günü Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriye'deki iç savaştan kaçan Amira ailesi 4 yıl önce Türkiye'ye sığındı. Bahçelievler Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Suriyeli ailenin 3'üncü sınıfa giden oğlu Casım A., 10 Aralık tarihinde servisten inip evine gittiği sırada yanına yaklaşan motosikletli 2 kişi tarafından kaçırıldı. Bir süre sonra aileyi telefonla arayan bir kişi, küçük çocuğu kaçırdığını ve 25 bin dolar fidye istediğini söyledi. Arayan kişi, parayı nereye getireceğini daha sonra söyleyeceğini ve polise gitmeleri halinde de fotoğrafını attıkları çocuğu öldüreceğini belirtti. Oğlunun hayatından endişe eden lokantada çalışan baba T.A. (40) durumu polise bildirdi. Kimseyle husumeti olmadığını söyleyen babanın şikayetinin ardından çalışma başlatan polis, çocuğun kaçırıldığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Emniyet bünyesinde oluşturulan özel ekip, küçük çocuğun, en son motosikletli 2 kişi tarafından kaçırıldığını tespit etti. Fidye karşılığında kaçırılan çocuğun bulunması için çalışma yürüten ekip, motosikletli şüphelilerin kaçış güzergahını ve son noktasını tespit ederek, bölgedeki evleri incelemeye aldı. Motosikletli şüphelilerin evlerini saptayan özel ekip, düzenlediği operasyonda uyku ilacı içirilmiş Casım A.'yı kurtardı, evde bulunan Amira A. ile Muhammed E.'yi gözaltına aldı.

KAÇIRAN HALASI ÇIKTI

Emniyette yapılan incelemede evde gözaltına alınan Amira A.'nın, kaçırılan küçük çocuğun halası olduğu saptandı. Polislere, parası olmadığını ve Almanya'daki kocasının yanına gitmek için bu yola başvurduğunu belirten Amira A., "Param olmadığı için yeğenimi Almanya'da yaşayan kocamın yanına gidebilmek için 25 bin dolar karşılığında kaçırdım. Parayı alabilseydim bir kısmını bana yardımcı olan Muhammed E.'ye verecektim" dedi.

Şüphelilerin ifadesinin ardından kaçırma olayını gerçekleştiren Muhammed E.'nin yanında bulunan Odayi A. da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hala Amira A. ile Muhammed E. ve Odayi A. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece eksi 6'ya düştüğü Sivas'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Araçlar trafikte hızlarını düşürerek ilerledi. Kent genelinde yoğun sisin gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Çorlu'da yoğun sis

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Çorlu, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü ilçede yaşamı olumsuz etkileyen sis, trafikte de aksamalara neden oldu. Trafik ekipleri, görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde önlem alarak, sürücüleri yavaş gitmeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adana kebabında 'talaşlı' hile

Türkiye'de hileli Adana kebabı satan bazı restoranların, kıymanın içine soya, taşlık, akciğer karıştırmasının yanı sıra odun talaşının boyanmasıyla elde edilen toz biberi de kıymaya karıştırdığı öne sürüldü. Adanalı kebap ustaları vatandaşları uyararak, "Adana kebabının çatalı vurduğunuz zaman yarılması lazım. Çok sertse veya çok siyahsa bu ette bir şeyler var demektir" dedi.

Adanalı kebap ustaları, hileli Adana kebabına karşı vatandaşları uyardı. Kebap ustası Yaşar Aydın, porsiyonu 130 gram Adana kebabının minimum 25 TL'ye satılabileceğini belirterek, "Piyasada 10-15 TL'ye satılan kebaplar kesinlikle hilelidir. Çünkü 25 TL'den aşağıya kurtarmıyor" dedi.

'TALAŞI RENKLENDİRİYORLAR'

Kebabı hazırlarken baharat olarak sadece tuz ve toz biber kullanıldığını kaydeden Aydın, "Bunda bile hile var. Talaşı renklendirip toz biber haline getiiyorlar. Kaliteli toz biberin kilosu 25-35 TL arasındaysa hilelisi 5 TL'dir. Tüketiciler bunlara dikkat etsin. Güvenmedikleri yerde yemek yemesinler. Et zaten kendini belli eder. Adana kebabının çatalı vurduğunuz anda yarılması lazım. Et çok sertse, çok siyahsa mutlaka hile vardır. Kebabın etinin pırıl pırıl olması lazım. Kıymaya kuyruk yağı koyanlar da var, açığı öyle kapatmaya çalışıyorlar ama olmuyor. Kasaptan et alırken mühürlü olmasına dikkat edilmeli. Restoranda da kontrol edebilirler. Restoranın mutfağının kapılarını müşteriye açmazsanız bu işi yapmanın bir anlamı yok" dedi.

'ANKARA'DA KÖFTE GİBİ YAPIYORLAR'

Ankara'dan kente ziyarete gelen ve Adana kebabını yerinde tadan Işıl Yüksel, "Ankara'da satılan Adana kebabıyla kıyasladığım zaman buradaki porsiyonlar daha etli ve dolgun geliyor. Ankara'da köfte gibi yapıyorlar" diye konuştu.

Elif Su Ünal ise hilesiz Adana kebabını kokusundan ve görünüşünden anladığını bildirdi. İpek Su Yazır da içerisinde katkı maddesi bulunan ürünleri yediği zaman mide rahatsızlıkları yaşadığını kaydetti. Gizem Şahin ise iyi kebabı çatalı batırdığında dağılmasıyla anladığını dile getirdi.

Vali Sonel'den Pülümür Vadisi'nde gece yürüyüşü

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte sağlanan huzur ve güven ortamına dikkat çekmek için yıllarca birçok eylemin yapıldığı, terör olaylarıyla gündeme gelen Pülümür Vadisi'nde bir grup arkadaşıyla gece yürüyüşü yaptı.

Hafta sonu Rize'deki Türkiye Rafting Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bir grup arkadaşıyla kente dönerken, Pülümür Vadisi'nde gece yürüyüşü yaptı. Teröristlerin 2 yıl önceye kadar yolunu kestiği kişileri kaçırdığı, güvenlik güçlerini şehit ettiği, uzun yıllar silah seslerinin susmadığı vadide gece yürüyüşü yapan Sonel, oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çekti.

Zağge ve Ağlayan Kayalar mevkisinde aracından inip, arkadaşlarıyla yürüyüşe başlayan Vali Sonel, Tunceli'nin her bölgesinde huzur hakim olduğunu belirterek, "Rize'de Rafting Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda dönerken Pülümür Vadisi'nden geçtik. Güvenlik güçlerimiz Tunceli'de çok başarılı operasyonlar yaptı. İlimizin her bölgesi artık çok güvenlidir. Pülümür Vadisi üzerinde yaptığımız güvenlik kuleleri ile bu yol artık en güvenli yollarımızdan oldu. Gece yarısı bu yolda yürüyüş yapabiliyorum ve vatandaşımız da hiçbir tereddüt olmadan bu yolu 24 saat kullanabiliyor" dedi.

Öte yandan bölgede gece araçlarıyla seyahat edenler, Vali Sonel'i yürüyüş yaparken görünce şaşırdı. Sonel de yoldan geçenlerle bir süre sohbet ettikten sonra aracıyla kent merkezine döndü.

Godina'nın kamulaştırılacak evine, 727 bin TL bedel biçildi

Alanya Kalesi'nde, 2 bin 100 yıllık surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yapan, surların üzerine beton korkuluk yerleştiren, bununla da yetinmeyip su giderini surun altından delerek dışarı çıkaran Avusturyalı Walter Godina'nın evi için kamulaştırma kararı çıktı. Eve 727 bin TL değer biçildi.

Alanya ilçesinde Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve yılda 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Alanya Kalesi'nin Ehmedek bölgesinde Avusturyalı Walter Godina'ya ait evin duvarlarıyla bitişik surların yaklaşık 6 metrelik bölümü yıkıldı. Tarihi surların yıkılmasının ardından yapılan inceleme, bir skandalı ortaya çıkardı. Godina'nın, Alanya Kalesi'ndeki evinin duvarlarıyla bitişik 2 bin 100 yıllık surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yaptığı, surların üzerine beton korkuluk yerleştirdiği, su giderini surun altından delerek, dışarı çıkardığı tespit edildi.

RESTORE EDİLECEK

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Alanya Müze Müdürlüğü, ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulunarak, Godina'nın yaptığı müdahalelerin kaldırılması ile devrilen taşların toplanıp, surların restorasyonunun yapılmasına karar verdi.

KAMULAŞTIRMA KARARI

Walter Godina'nın evinin kamulaştırılmasına da karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Kıymet Takdir Komisyonu'nca oluşturulan teknik ekip, Kamulaştırma Kanunu kapsamında değer tespit çalışması başlattı. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kamulaştırma kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce de onaylandı.

BİRİNCİ DERECEDE ARKEOLOJİK, DOĞAL VE TARİHİ SİT ALANI

Kararda, Birinci Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı olarak tescilli, Koruma Amaçlı İmar Planı'nda da bulunan Alanya Kalesi surlarının Ehdemek bölümündeki özel mülkiyetteki tescilli Godina'ya ait evin, sur duvarlarının içindeki parsel olduğuna dikkat çekildi.

EV DE YIKILMA TEHLİKESİ YAŞIYOR

Mülkiyeti bakanlığa ait olan ve yıkılan surların Alanya Kalesi'nin en eski tarihli bölümünü içerdiği, Godina'ya ait evin de yıkılması halinde ciddi anlamda can ve mal güvenliğini tehdit edebileceği, acil müdahale çalışması, surların korunması ve arkeolojik kazı çalışmaları için 307 ada 1 parseldeki evin kamulaştırılması gerektiği belirtildi.

YAYA YOLUNU DA DEMİR KAPIYLA KAPATMIŞ

Sur duvarlarında 'dendan' aralarının beton korkuluklarla kapatıldığı, duvarlardan izinsiz tahliye boruları çıkartıldığı ve rölövesinde olmayan pencere açıldığına da dikkat çekilen kararda, imar planlarında 'korunması gerekli yaya yolları' şeklinde belirlenen yolun bir bölümünün demir kapıyla kapatılarak kullanıldığı, zemine beton döküldüğünün tespit edildiği dile getirildi.

KAMULAŞTIRMA BEDELİ YİKOB'DAN

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ise kamulaştırma bedelinin, 2863 Sayılı Kanun'un 12'nci maddesi kapsamında Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nca (YİKOB), belediyeler ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması amacıyla kullanılmak üzere özel hesapta toplanan kaynaktan karşılanmasını talep etti.

KAMULAŞTIRMA BEDELİ 727 BİN LİRA

Alınan kararlar kapsamında oluşturulan Değer Tespit Komisyonu kamulaştırma bedeliyle ilgili teknik çalışmalarını tamamladı. 132 metrekarelik ev ve alanıyla ilgili Alanya Müze Müdürlüğü'nün emsal satışlarının yanı sıra Alanya Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Alanya Tapu Müdürlüğü, bölgedeki emlakçılar ve emlak vergisi matrahı üzerinden fiyat belirlendi. Teknik ekip, ev ve arsa için toplam 727 bin 351 TL kamulaştırma bedeli belirledi.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNDEN SUÇ DUYURUSU

Alanya Müze Müdürlüğü, Walter Godina hakkında Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. O dönem Avusturya'da olan Godina, kasım ayında Türkiye'ye dönüşünde eşi Brigitte Godina ile birlikte hakkındaki suçlamalarla ilgili Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde ifade vermişti.

Doğa yürüyüşçülerinin yeni mekanı Oltu

Erzurum'un rakımı düşük ilçelerinden Oltu, kış aylarında doğa yürüyüşçülerinin yeni mekanı oldu. Kent merkezi ile çevre il ve ilçelerden bölgeye gelen yürüyüş meraklıları, ilçenin doğal güzelliklerini de görme fırsatı buluyor.

Erzurum'a 116 kilometre uzaklıkta, 1275 metre rakımdaki Oltu ilçesinde Karadeniz bölgesine sınır olması nedeniyle kışları, diğer bölgelere göre daha ılımına geçiyor. İlçe son dönemde, doğaseverlerin yürüyüş mekanlarından biri oldu. Erzurum kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden doğaseverler, Oltu'ya gelmeye başladı. Henüz kar yağışının yaşanmadığı Oltu kırsalında doğa yürüyüşü gruplar, bir taraftan da yaban keçileri, keklik, tavşan gibi hayvanları görme imkanı buldu.

Oltu- Narman karayolunun 11'inci kilometresindeki Kamacı tesislerinden başladıkları yürüyüşte, Damlıca tepelerinden, Obayayla köyü alt kısmından ve Toprakkale köyünün içerisinden geçerek 20 kilometrelik etabı tamamlayan yürüyüşçüler, doğal güzellikleri çok beğendiklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Kadıoğlu, Oltu ilçesindeki doğa yürüyüşçüleri ile birleşerek güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Çok mükemmel manzaralar gördük. Milli Parklar tarafından koruma altına alınan bir arazide yürüdük, dağ keçileri, keklikler ve bazı yaban hayvanlarının ayak izlerini gördük. Doğal güzellikleriyle zengin bir ortam. Bundan sonra da buralarda faaliyet yapmayı isterim. Oltu ekibine çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yürüyüşe Erzurum'dan katılan Kıyam Polat, bu yıl yaptıkları 46'ncı doğa yürüyüşü olduğunu belirterek, "Oltulu doğasever yürüyüş grubuyla beraber Kamacı tesislerinden başlayarak yabani hayvanların içerisinde yürüyüş yaptık, çok güzel bir parkurdu" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Efeoğlu ise doğa ile iç içe yürüme fırsatı bulduklarını söyledi. Erzurum yürüyüş grubu olarak Oltu'ya gezi düzenlediklerini kaydeden Prof. Dr. Efeoğlu, şöyle konuştu:

"Güzel bir vadinin içerisine girdik. Çok güzel dağ keçilerini gördük, tavşan gördük, yanımızdaki köpeklerimiz tavşan kovaladılar, çok hoşumuza gitti. Zirve sonrası piknik yaptık, doğa çok güzel. Doğa ile iç içe yaşamak gerekiyor, yaşayınca doğanın canlı olduğunu, bize arkadaşlık ettiğini, yardım ettiğini gerçekten hissediyorsunuz."

Fatih Coşkun Ertaç ise dağ keçileri, keklikler, tavşanlar arasında bir yürüyüş yaptıklarını belirtti.

Erzurum ekibini ağırlayan Oltu yürüyüş grubundan Avukat Muharrem Kalyon, ilçede yapılan etkinlikleri medyadan izleyen Erzurum grubunun kendileriyle irtibata geçerek yürümek istediklerini söyledi. Oltu ekibiyle birlikte yaklaşık 20 kilometrelik bir etabı yürüdüklerini vurgulayan Kalyon, "Oltu'da yürüyüş alanları için güzel yerlerimiz var. Doğa yürüyüşçülerini ilçemize bekliyoruz. Böylesine doğa ile iç içe olan bu alternatif sporu Anadolu'ya kazandırmamız lazım" dedi.

