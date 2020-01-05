DHA YURT BÜLTENİ- 8

Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu, 280 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın bazı bölümleri buz tuttu. Ayrıca il genelinde 280 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

İmranlı ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışının ardından soğuk hava, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan ve İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinde doğup Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın ilçe içerisinden geçen bölümü kısmen buz tuttu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ilçede vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Karın ilçelerine çok yakıştığını söyleyen Sercan Dervişoğlu, "Burası mikrobun kırıldığı yer. Biz temiz insanlarız. Biz burada çayımızı bile karlı içiyoruz. Bu kar çayı soğutmuyor, daha da çok ısıtıyor. Burası Sivas'ın çatısıdır. Yüksek yerlere daha fazla kar yağıyor. Karın muhteşem olduğu yerdeyiz. Kızılırmak dondu ve kartpostallık görüntüler oluştu. Biz de yaz ve kış Kızılırmak'ı görmeden yapamıyoruz. Çayımızı da manzaramıza karşı içiyoruz. Belki bazı insanlar bu görüntüler için milyarlar harcıyor. Biz çok şanslıyız. Herkesi ilçemize bekliyoruz" dedi.

280 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPALI

Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeni ile il genelinde 280 köy ve mezra ile ulaşım kesildi. İl Özel İdare ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kızılırmak görüntüleri

-Buz tutan kısımlar

-Röporaj

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/İMRANLI(Sivas),

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Adana'da kurtuluş coşkusu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk tören Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın anıta çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılan kutlama töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Başkan Karalar, "5 Ocak, Adana'nın gurur günü. Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep kadar bir unvan almayı hak etmiştir. Umarım çok kısa sürede buna sahip olur" dedi.

Konuşmaların ardından Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bisiklet sporcuları, Pozantı Kaymakamlığı'ndan alınan Türk bayrağını Vali Mahmut Demirtaş'a teslim etti, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından gösteriler sunuldu. Etkinlik, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin konseriyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Protokolün Atatürk Anıt'ı önünde saygı duruşu

Atatürk Anıt'ı önüne çelenk bırakılması

İstiklal Marşı'nın okunması

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bisiklet sporcuları, Pozantı Kaymakamlığı'ndan alınan Türk bayrağını Vali Mahmut Demirtaş'a teslim etmesi

Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından gösteriler

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin konseri

Vatandaş görüntüsü

Haber-Kamera: MALİK GÖDELİNER/ADANA,

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Ulukışla'da yaralı bulduğu baykuşu, Ereğli'de polise teslim etti

Kahramanmaraşlı TIR şoförü Ahmet Yalçın, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yol kenarında yaralı bulduğu nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuşu, Konya'nın Ereğli ilçesindeki kontrol noktasında trafik polislerine teslim etti.

Mersin'den aldığı yükü İzmir'e teslim etmek için yolan çıkan Ahmet Yalçın, Niğde'nin Ulukışla ilçesinden geçerken dinlenmek için TIR'ı sağa çekti. Yalçın, bu sırada uçamayan baykuşu fark etti.

Ahmet Yalçın, bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen boynuzlu baykuşu aracına alarak yoluna devam etti ve Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrol noktasında trafik polislerince durduruldu. Kendisi gibi Kahramanmaraşlı olan trafik polisi Bülent Kara'ya kuşun yaralı olduğunu anlatan Ahmet Yalçın, tedavisi için yardım istedi. Bülent Kara da Ahmet Yalçın'a gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, boynuzlu baykuşu alıp Ereğli Belediyesi veteriner hekimlerine teslim etti. Belediye yetkililerinin, boynuzlu baykuşu tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parlar Konya Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şoför koltuğunda baykuş

TIR şoförü Ahmet Yalçın

Polis Bülent Kara'nın teşekkür etmesi

Yalçın'ın baykuşu kutuya bırakması

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kaderine terk edilen 'Masum'a sahip çıktılar

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Müftü Deresi'nin yakınlarında hasta ve bitkin şekilde kaderine terk edilen sahipsiz ata sahip çıktı. 'Masum' adı verilen at, Tarsus Hayvan Parkı'na götürülerek tedaviye alındı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahipsiz bir atın, Müftü Deresi yakınlarında hasta ve bitkin düştüğü ihbarını aldı. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, İtfaiye Dairesi ve Fen İşleri Dairesi ekipleri, Piri Reis Mahallesi sınırları içerinde yer alan bölgeye kısa süre içinde ulaştı. Atın, açlıktan ölmek üzere olduğu, bu nedenle hasta ve bitkin düştüğü belirlendi. Ata, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri gelene kadar atın başında bekleyen vatandaşlar, aç ve susuz olan ata, ekmek, ot ve su verdi.

ADINI 'MASUM' KOYDULAR

'Masum' adı verilen at, Tarsus Hayvan Parkı'na götürülerek tedaviye alındı. İlk müdahalede hayvanın yaşlı olması nedeniyle kas ve kemik sisteminde yetersiz beslenmeden kaynaklanan güçsüzlük tespit edildi ve deformasyona bağlı olarak ayağa kalkamadığı görüldü. Kalça bölgesine ısıtıcı krem uygulandı. Ağrı kesici, vitamin, antibiyotik ve serum verilen 'Masum'un tedavisinin, nakledildiği Tarsus Hayvan Parkı'nda devam edeceği kaydedildi.

'GÜÇSÜZ DÜŞMÜŞ'

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde biyolog ve veteriner sağlık teknikeri olarak görev yapan Altay Atlı, Müftü Deresi yakınlarında bulunan ata ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Hayvan ambulansımızla acil bir şekilde olay yerine geldik. Hayvanın ayağının kırık olduğu bilgisi verilmişti. Yaptığımız incelemelerde ve muayenede kırığının olmadığı, Hayvanın aşırı derecede yaşlı ve zayıf olduğunu yetersiz beslenme nedeniyle kas ve sinir sisteminde güçsüzlük ve deformasyona bağlı olarak ayağa kalkamadığını tespit ettik. Öncelikle ihbarı veren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz gelene kadar hayvanla hem ilgilenmişler hem de önüne yemek ve su koymuşlar. Biz geldiğimizde hayvan yemeğini, suyunu yiyor ve içiyordu" dedi.

TEDAVİSİ SÜRECEK

Öncelikle hayvanın kalça bölgesine müdahale ettiklerini ifade eden Atlı, şunları söyledi:

"Ağrı kesici ve ısıtıcı kremlerle o bölgeyi masaj yaparak yumuşattık. Daha sonrasında hayvanda aşırı zayıflık olduğu için kendine gelmesi için vitamin ve ağrı kesici uyguladık. Serum yaptık. Tüm bunları alan hayvan biraz kendini toparladı. Çeşitli yerlerinde yaralar tespit ettik. Büyük ihtimalle yıllarca at arabasında kullanılmış. Uzun süre insanlara hizmet etmiş bir hayvan. Yaralarına müdahale ettik. Bir antibiyotik uyguladık. Arkadaşlarımızın da yardımıyla hayvanı ayağa kaldırdık. Yürürken hafif bir sekmeye uğruyor. Bunu daha sonrasında tedaviye alacağız. Tarsus Hayvan Parkımıza götüreceğiz. Orada veteriner arkadaşlarımız tedavilerini devam ettirecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahipsiz at yerde yatarken

-Vatandaşlar ata yemek verirken

-Belediye ekipleri atı tedavi ederken

-Veteriner hekim Altay Atlı ile röp

-Sahipsiz at barınağa götürülürken

Haber-Kamera: MERSİN,