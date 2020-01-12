DHA YURT BÜLTENİ-8

Gaziantep 'te 755 polisle uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

GAZİANTEP'te, 2 mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik 755 polisin katılımıyla düzenlenen, havadan destekli operasyonda, 37 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Aydıntepe ve Nurtepe mahallelerinde, 10 Ocak'ta 755 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Helikopter, drone ve dedektör köpekler ile yapılan ve 24 saat süren operasyonda; ablukaya alınan mahallelerdeki tüm sokak girişleri tutuldu. Ekipler, şüpheli buldukları kişi ve sürücüleri durdurup, arama yaptı. 45 ev, 66 umuma açık yer ile 1350 araç ve 3 bin 830 kişinin arandığı operasyonda; 37 şüpheli gözaltına alındı. Polisin arama yaptığı ev ile umuma açık yerlerde; 1 kilo 700 gram esrar, 1 kilo 200 gram metamfetamin, 500 gram bonzai, 230 gram eroin, 445 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 7 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyette sorgulanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin operasyona çıkışı

Özel harekatçıların ev baskını

Evlerde yapılan aramalar

Dedektör köpekle yapılan aramalar

Evlerde bulunan uyuşturucu

Araç ve vatandaşların aranması

Havadan çekilen görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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Adıyaman'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen zihinsel ve bedensel engelli Emine Akın (78) ile kızı Remziye Akın (54) hayatını kaybetti, 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Dağ Kuyucak köyünde meydana geldi. Bedensel ve zihinsel engelli Emine Akın, kızları Remziye, Zeliha Akın (50) ile torunu Ahmet İlhan'dan (32) haber alamayan yakınları eve geldi. Evde 4 kişiyi baygın halde bulanlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin kontrolünde Emine Akın ile kızı Remziye'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zehirlenen Zeliha Akın ile yaşamını yitiren Remziye Akın'ın oğlu Ahmet İlhan ile ilk müdahalelerinin ardından ambulansla tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Zeliha Akın ve Ahmet İlhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Emine Akın ve kızı Remziye Akın'ın cansız bedenleri ise olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Jandarma önlem alması

Toplanan köylüler

Sağlık görevlileri

Köy muhtarı Hulisi Bilgiç ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Çanakkale'de 191 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 191 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Biberderesi, Ahmetçealtı, Kuşkayaburnu ve Dutburnu açıklarında düzenlediği operasyonlarda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmaya çalışan Afganistan uyruklu 191 kaçak göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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Bolu Dağı'nda yoğun sis ve hafif kar

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bölgede hafif şekilde aralıklarla kar yağışı da etkili olurken, kar lastiği olmayan araçların Bolu Dağı'nı kullanmasına izin verilmiyor.

İstanbul ve Ankara'nın birbirine bağlandığı nokta olan Bolu Dağı'nda, yoğun şekilde sis etkili oldu. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bölgede ayrıca hafif şekilde aralıklarla kar yağışı da etkili oldu. Kar yağışının hafif şekilde olması nedeniyle trafikte aksama yaşanmadı. Ancak sürücüler sis nedeniyle hızlarını azaltmak zorunda kaldı.

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde polis ekipleri kar lastiği uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında kar lastiği olmayan, kar lastiği yeterince iyi durumda olmayan sürücülerin Bolu Dağı'nı kullanmasına izin verilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar lastiği uygulaması

-Bolu Dağı'ndan görüntüler

-Yoğun sis

-Hafif kar

-Araçların geçişleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Artvinliler, Gülsüm'le gurur duyuyor

ARTVİN'de küçük yaşta geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşma yetisini kaybeden Ümmü Gülsüm Genç (27), katıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 125 bin TL ödül kazandı. Sosyal medyada gündem olan Ümmü Gülsüm, memleketi Artvin'de, başta yakınları olmak üzere tüm hemşerilerinin gurur kaynağı oldu.

ATV ekranlarında dün gece yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli yarışma programı, Artvin'de 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşma yetisini kaybeden Ümmü Gülsüm için farklı bir formatta hazırlandı. Yarışmada, Ümmü Gülsüm Genç kendisine özel hazırlanan kartonlarla yanıtları verdi, sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile küçük panoya yazılar yazarak diyalog kurdu.

Genç kızın, güler yüzü, enerjisi, azmi ve yarışmadaki performansı, ekran başında izleyenlerin dikkatini çekti. Yarışma performansı izleyiciden tam not alan Ümmü Gülsüm, yarışmadan 125 bin TL ödül kazandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu Genç'in yaşam enerjisi ve başarısı, sosyal medyada gündem oldu. Herkesi kendine hayran bırakan genç kız, Twitter'da da 'trend topic' listesine adını yazdırdı. Binlerce takipçi, sosyal medya hesaplarından genç kızın yarışma anına ait fotoğraflarıyla tebrik mesajları yayımladı.

GURUR KAYNAĞI

Artvin'de bir resmi kurumda görev yapan Gülsüm Genç'in azmi ve başarısı, hemşerilerinin de gurur kaynağı oldu. Ümmü Gülsüm'ü büyük bir gururla izlediklerini belirten Yüncüler Muhtarı Mustafa Penek, "Kendisini tebrik ediyoruz, Artvin'in okuma-yazma oranın yüksek olduğunu Türkiye'ye, dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. Hem kendisini hem de onu yetiştiren aileyi tebrik ediyoruz" dedi.

Artvinlilerden Bülent Polat, "Dün akşam yarışmayı takdirle izledik, engellilerin engelsiz bir dünya için mücadelesini gördük, kendisini tebrik ediyorum" derken, Ahmet Özer de "İzledik, gurur duyduk, daha da yukarılara giderek daha fazla para kazanmasını isterdim ama zor soru denk geldi" diye konuştu.

Erkan İsrafil Çelik de "Bir Artvinli olarak kendisiyle büyük gurur duyduk, Başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerinde bulundu. Adem Kısa ise "Kızımızla Türkiye ve Artvin gurur duydu" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Halk röportajları

HABER KAMERA: Nusret DURUR/ARTVİN,-