DHA YURT BÜLTENİ - 8

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı

ZONGULDAK'ta, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Selahattin Heper'in (69) karnından, ameliyatla 11 kilo kitle çıkarıldı. Dr. İlhan Taşdöven, insanlarda yüzde 1'in altında görülen bu kitlenin hafife alınmaması gerektiğini söyleyerek, "Bu tip kitleler çok nadir görülür. Basit bir şişkinlik diye geçmeyelim. Muhakkak bir üst kuruluşa başvuralım" dedi.

Bartın'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası çiftçi Süleyman Heper, karnında meydana gelen şişlik nedeniyle İstanbul'da bir hastaneye başvurdu. Doktorlar, karnında kitle tespit edilen Heper'e ameliyatın riskli olabileceğini söyledi. Ağrıları artan Heper, ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Genel Cerrahi Bölümü öğretim üyesi Dr. İlhan Taşdöven'in yaptığı muayenede, Heper'in ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Dr. İlhan Taşdöven ve araştırma görevlileri Dr. İlke Aktuğ Buzkan, Dr. Yücel Karadere, Dr. Emre Karadeniz ve Dr. Aytan İsmailzada, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatla Heper'in karnındaki kitleyi çıkartmayı başardı. Çıkarılan kitlenin 45x 50 santimetre boyutunda 11 kilogram olduğunu gören doktorlar şaşkınlık yaşadı. Heper'in kitle nedeniyle sıkışan iç organları da yerlerine yerleştirildi. Bugün yoğun bakımdan çıkarak normal odaya alınan Heper'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KARIN ŞİŞKİNLİĞİ OLANLAR MUTLAKA UZMANA BAŞVURMALI

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlhan Taşdöven, hastasının karın şişkinliği şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi. Yapılan muayenesinde hemen ameliyata alınmasına karar verdiklerini anlatan Dr. Taşdöven, şöyle konuştu:

"Bize karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Dış merkezde bir kitle tespit edilmiş. Bize sevk ettiler. Servise yatırdık. Ameliyata girdiğimizde karnı tamamen kaplayan büyük bir kitle vardı. Bu kitlenin diğer organları ittiğini gördük. Diğer organlara zarar vermeden kitleyi tamamen çıkarttık. Çıkarttıktan sonra hastanın kitlesini tarttığımızda yaklaşık 11 kilogram olduğunu gördük. İtilen o organları tekrar yerlerine yerleştirerek ameliyatımızı sonlandırdık. Hastamızın bugün 3'üncü günü. Herhangi bir sorunu yok. Bu tip kitleler çok nadir görülür. Yaklaşık yüzde 1'in altındadır. Basit bir şişkinlik diye geçmeyelim. Muhakkak bir üst kuruluşa başvuralım. Bu hastalık sinsidir. Karın şişkinliğiyle hasta gelir. Bu tür kitlelerin üstüne gitmek gerekiyor. Kaybolur geçer denmemesi gerekiyor. Bunlar sinsi büyür ve eğer tedavi edilmezse daha büyük sonuçlar oluşur. Yaşam süresini kısaltır."

DOKTORLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Selahattin Heper ise karnındaki şişkinlik nedeniyle hastanelere müracaat ettiğini, sonuç alamayınca Zonguldak'a geldiğini ifade ederek, "Karnımda ağrı vardı. Kendime baktığımda karnımda kist olduğunu fark ettim. Hastaneye başvurdum. Oradan sonuç alamayınca buraya başvurdum. Şu an çok iyiyim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Heper'ni bir hafta daha gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilmesinin düşünüldüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Selahattin Heper'in görüntüsü

-Dr. İlhan Taşdöven ve ekibinin hastayla ilgilenmesi

-Dr. İlhan Taşdöven ile röp.

-Selahattin Heper ile röp.

-Karnından çıkan kitlenin fotoğrafı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

===============================

Polisler, şehit meslektaşlarının oğluna sürpriz doğum günü yaptı

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü, 7 yıl önce İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Emrah Bayın'ın oğlu Yusuf Emre Bayın (9) için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Evli ve 1 çocuk babası polis memuru Emrah Bayın, 2 Haziran 2013 günü, görev dönüşü E-5 Karayolu'nun Kartal yönündeki Maltepe Kadir Has Lisesi önünde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Bayın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta, merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde toprağa verildi. Acılı eş Zeynep Bayın da oğlu Yusuf Emre ile şehit polisin ailesinin yanına yerleşti.

9 yaşına giren Yusuf Emre için bugün İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi. Ekip otosu ile evinden alınan Yunus Emre, konvoy eşliğinde şehir turu attıktan sonra polis lokaline getirildi. Yunus Emre'ye annesi Zeynep Bayın ve polis ekipleri de eşlik etti.

Yunus Emre üzerinde 'polis' amblemi olan ve 'İyi ki doğdun reis' yazan pastayı kesti. Şehit eşinin sağlığında, 'Evin reisi oğlum' dediğini, bu nedenle de pastaya bu yazıyı yazdırdıklarını söyleyen Zeynep Bayın, "2013 yılında şehit olan eşimin bana emaneti olan Yunus Emre'nin 9'uncu yaş günü. Emniyet her zaman olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmadı. Babası oğlumu hep 'reis' diye severdi. Çok küçükken babasını kaybetti. O ne derse onu yapıyoruz. Çünkü evin reisi o" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

-Polis otosu ile alınışı

-Gezdirilmesi

-Polis lokalinde kutlama

-Birlikte pasta kesilmesi

-Annesinin konuşması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

==============================

Palandöken'de sömestir yoğunluğu

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken, sömestir tatilinde öğrencilerle doldu.

2019-2020 eğitim öğretim döneminin ilk yarısı dün sona erdi. Karne alarak 16 günlük tatile başlayan öğrenciler, Palandöken'e akın etti. Aileleriyle birlikte kayak merkezine gelen öğrencilerin bir bölümü kayak yaparken bir bölümü kızak kayarak tatilin keyfini çıkarmaya başladı. Bazı öğrenciler ise başta Erzurum Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çeşitli kurumların düzenlediği kurslarda kayak öğrenmeye çalıştı. Kayak antrenörleri nezaretinde ilk derse başlayan öğrenciler, heyecanlı olduklarını söyledi. Okulların tatile girmesiyle birlikte Adana'dan Erzurum'a geldiğini söyleyen Saim Uyduran (16), kayak yapmayı öğrenmek istediğini söyledi. Adana'nın çok sıcak olduğunu anlatan Uyduran, "Karı görmek için Erzurum'a geldim. Kış olmasına rağmen Adana çok sıcak, denize girebilirsiniz. Kızakla başlayıp daha sonra kayak yapmayı öğreneceğim" dedi.

Uzundere ilçesinde inşaat mühendis olarak görev yapan Mustafa Altın, ailesiyle birlikte geldiğini belirterek, ikiz çocuklarının kayak kursuna katıldıklarını söyledi. Bu arada Palandöken Kayak Merkezi, yerli ve yabancı misafirleri de ağırladı. Sabah saatlerinde kayak merkezine çıkan vatandaşlar, gün boyu kayak yaparken, bazıları da çocuklarıyla kızaklı eğlence yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Salih Tekin'in anonsu

-Kızakla kayan çocuklar ve vatandaşlar

-Kayak hocası ile röp.

-Öğrenciler ile röp.

-Mustafa Altın ile röp.

-Saim Uyduran ile röp.

-Yamaç paraşatünden detay

-Drone ile çekilen detaylar

HAber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

=============================

Hamsiyi yediler, kanı verdiler, horon oynadılar

DÜZCE'de, "Hamsiler Tavaya, Kanlar Kızılay'a" sloganıyla düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlar kan bağışında bulunup, horon oynayarak eğlendi.

Düzce Trabzonsporlular Derneği bu yıl ilk kez "Hamsiler Tavaya, Kanlar Kızılay'a" sloganıyla Anıtpark Meydanı'nda Hamsi Festivali düzenledi. 2 gün sürecek festivalde vatandaşlara toplam 5 ton hamsi dağıtımı yapılacak. Hamsiyi yiyen vatandaşlar önce Kızılay Düzce Şubesi'nin kan bağış otobüsünde kan verdi, ardından Karadeniz yöresi sanatçılarının söylediği şarkılar eşliğinde saatlerce horon oynadı.

Hamsi sırası bekleyen vatandaşlar 1 saatten fazla sıra beklediklerini ancak hamsiyi çok sevdikleri için beklemeye değer olduğunu söyledi.

Kan veren vatandaşlar ise, "Hamsiyi yedik, kanı verdik. Horon oynayacağız. Hamsiyi yedin mi adamın kanı kaynıyor." dediler.

Düzce Trabzonsporlular Derneği Başkanı Mustafa Bilgin iki gün sürecek festivalde 5 ton hamsi ikram edeceklerini belirterek, "2,5 tonu bugün, 2,5 tonu yarın dağıtılacak. Burada bir sloganımız var. Kan bağışı ile ilgili Kızılay'ın bir sloganı vardı, '1 kan 3 can' diye, bizde ona istinaden Düzce Kızılay Şubesi ve Düzce Trabzonsporlular Derneği ortaklığı ile kan bağışı kampanyamızın adını 'Hamsiler Tavaya, Kanlar Kızılay'a' dedik. Katılım ve kan bağışı oranında büyük ilgi var. İnşallah rekor kırmayı hedefliyoruz. Hamsi çok oynak bir hayvandır. Bunu da insanlar yediği zaman bir nevi hamsiye benziyorlar. Kan damarda durmuyor, kanlar Kızılay'a geliyor. Vatandaşlarımız önce hamsiyi yiyecek, sonra kanını verecek. Sonra horonu tepecek." dedi.

Festival kapsamında ayrıca Anıtpark Meydanı'na kurulan stantlarda Trabzon yöresine ait yiyecek, giyecek ve içecekler de satışa sunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Hamsilerin pişerken görüntüsü

Hamsilerin dağıtılırken görüntüsü

Vatandaşların kan verirken görüntüsü

Kan veren vatandaşlarla röp

Hamsi sırası bekleyen vatandaşlarla röp

Dernek Başkanı Mustafa Bilgin ile röp

Horon oynayan vatandaşların görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

=============================

Yılmaz, Vali Tavlı'yı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'de bir otelde düzenlenen 'AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları Marmara Bölge Toplantısı'nın ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve yanındaki AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile AK Parti İl Başkanı Naim Makas'ı, Vali Orhan Tavlı karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yılmaz'a, Vali Orhan Tavlı tarafından 57'nci Alay Sancağı hediye edildi.

Valilik makamında kısa bir açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Valimizin kente çok güzel hizmetler yaptığını duyuyoruz. Çanakkale tarihi açıdan anlamlı ve özel bir ilimiz. Çanakkale aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhunun semboü olan bir şehrimiz. Tarihten bugüne gerçekten milli birliğimizin, beraberliğimizin sembolik şehirlerinden, bu anlamda da kıymetli bir şehrimiz. Son dönemlerde yapılan hizmet ve çalışmalarla Çanakkale bu güzellikleri dünyaylada paylaşan bir ilimiz. Turizm anlamında çok ciddi gelişmler kaydettiğini görüyoruz. Troya gibi varlıklarıyla, değerleriyle, bir taraftan da şehitliğiyle, tarihi ve kültürel değerleriyle nitelikli turizm konusunda çok önemli bir ilerleme kaydediyor. Çanakkale'nin daha ileri gittiğini göreceğiz. Hem de ülkemizin 2023 hedeflerine daha fazla katkıda bulunduğunu göreceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------

-Cevdet Yılmaz'ın valilik ziyaretinden genel ve detay görüntü

-Cevdet Yılmaz valilik şeref defterini imzalamasından görüntü

-Cevdet Yılmaz'a Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından 57. Alay Sancağı hediye edilmesinden görüntü

-Cevdet Yılmaz açıklama görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

=============================

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'ndan terörle mücadele mesajı

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, şehit aileleri ve gazilerle buluşma yemeğinde yaptığı konuşmada, teröristin kendisine, uzantısına ve destekçisine hiçbir alanda ve anlamda prim verilmediğini söyledi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'da şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlenen yemekte bir araya geldi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, terörle mücadele mesajı verdi. Terörle kararlı bir mücadelenin yürütüldüğünü anlatan Vali Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye, yerli ve milli savunma ile kalkınma hamleleriyle her alanda bir büyük iddiayı temsil etmektedir. Sınırlarımızda son bir hain, son bir terörist yok edilene kadar bir büyük iradeyi temsil etmektedir. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İçişleri Bakanımızın büyük gayreti ve makamı düzeyindeki önderliğinde kahraman güvenlik kuvvetlerimizin, askerimizin, polisimizin, korucumuzun ve her vatan evladının büyük mesuliyetiyle terör ve terörist faaliyetler yok edilmiş ve bitirilmiş düzeye gelmiştir. Sayısal olarak bu yıl içerisinde tek bir terörist etkisiz hale getirilip yok edilinceye kadar bu mücadele ülkenin her köşesinde kararlılıkla sürdürülmektedir. Rabbim bu mücadeleyi gösteren bütün güvenlik kuvvetlerimizi, korucularımızı, bütün devlet memurlarımızı muvaffak eylesin. Bugün Diyarbakır huzuru solumaktadır ve artık bu güven ortamına sahip çıkmaktadır. Teröristin kendisine, uzantısına ve destekçisine hiçbir alanda ve anlamda prim verilmemekte ve onlar artık hayat hakkı bulamamaktadır" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

Yemeğe katılanlar

Güzeloğlu'nun konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 363

=========================

Göç yorgunu pelikan korumaya alındı

AFYONKARAHİSAR'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan pelikan Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedaviye alındı. AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, pelikanın göç yorgunu olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'da, Frig Vadisi'nde bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan pelikan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından AKÜREM'e getirilen pelikanın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadı. Pelikan, merkezde koruma ve tedaviye alındı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, göç yorgunu pelikanın tedavilerinin ardından merkezlerinde bakımının yapıldığını söyledi. Kandır, şöyle dedi:

"İhsaniye civarında bitkin halde bir pelikan bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine merkezimize iletildi. İlk olarak ateşli silahtan şüphelendik, 'vuruldu mu acaba' diye düşündük ama yapılan röntgen ve muayenelerde herhangi bir ateşli silah yaralanmasına rastlanmadı. Normalde bu hayvanın burada olmaması gerekiyor çünkü göç sezonu bitti. Eylül ayında başlamıştı. Bugüne kadar çoktan gitmiş olması gerekiyordu. Muhtemelen yeterince beslenemedi. Göç için yeterli gücü sağlayamadı ve o nedenle burada kalmak zorunda kaldı. Şimdi de salım için herhangi bir yer yok. Çünkü her yer donmuş halde. Göllerde beslenebilmesi imkansız bu havada. Bir süre merkezimizin misafiri olacak. Belki güneye doğru giden araç bulursak kendisini daha sıcak bölgelere götürme gibi bir niyetimiz olacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Pelikandan detaylar

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır'ın gazetecilere açıklamaları

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

============================

Erdemli'de kar şenliği

MERSİN'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 2. Kar Şenliği kapsamında getirilen 40 kamyon kar sahil parkına döküldü. İlk kez kar gören çocuklar doyasıya kartopu oynayıp sucuk ekmek yiyerek hem eğlendiler hem de stres attılar.

Erdemli Sahil parkını beyaza bürünmüş halde gören minikler karda oynayıp, kardan adam yaparak eğlendiler. Karda oynayan çocuklar için 1 ton sucuk ve 5 bin ekmek getirtilip sucuk ekmek yapılarak dağıtıldı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini belirterek, "Öğrencilerimize karne hediyesi olarak yüksek kesimlerdeki karları sahile taşıyıp kar görmeyen öğrencilerimize eğlence düzenledik. Çocuklarımız karnelerini aldılar ve dönemin yorgunluğunu da karda oynayıp, sucuk ekmek yiyerek kutlamalarını sağladık. Çocuklarımıza ne yapsak azdır. Onlar bizim geleceğimiz"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Çocuklar karda oynarken

-Karda oynayan çocuklar toplu halde görüntüsü

-Sucuk ekmek ikramı yapılırken

-Çocuklar sucuk ekmek yerken

-Belediye Başkanı Mükerrem Tollu çocuklarla birlikte

-Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile röportaj

-Karda oynayan çocuklarla röportaj

-Genel görüntü

Süre: 03'30" Boyut: 137 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

====================================

Çocuklar Toroslar'dan getirilen 40 kamyon karla eğlendi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kar yağan bölgelere gidemeyen ailelerin çocukları için Toros Dağları'ndan 40 kamyona yüklenerek getirilen 400 ton karla 'KAR-NE Şenliği' düzenlendi.

İlk ve orta dereceleri okullarda yarıyıl tatilinin başlamasının ardından Manavgat'ta eğitim gören ve ailelerinin işleri nedeniyle kar yağan bölgelere gidemeyen çocuklar için Toros Dağları'ndan getirilen kar eşliğinde şenlik düzenlendi. Manavgat Belediyesi tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenen 'KAR-NE Şenliği' için Akseki ilçesindeki dağlardan 40 kamyona yüklenen yaklaşık 400 ton kar getirildi. Sabah erken saatlerde Atatürk Kültür Merkezi önüne aileleriyle birlikte gelen çocuklar, kar topu oynadı, karda kaydı ve gönüllerince eğlendi. Şenlik kapsamında Atatürk Kültür Merkezi önünde şişme oyun alanları oluşturulurken, çocuklara pamuk şeker ve ekmek arası sucuk da dağıtıldı.

Çocuklarla birlikte şenlik alanında buluşan Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, "Çocuklarımız mutluysa biz mutluyuz. Çocuklarımız mutluysa o kent mutlu. Onların her biri birer melek, onları öyle görüyoruz. Aynı temizlik ve ruhla geleceğe taşınmalarını istiyoruz. İşlerinin yoğunluğu veya ekonomik koşullar itibariyle kar olan yerlere gidemeyen, buna vakit bulamayan ailelerimiz var. Biz ona öncülük edelim, karı çocuklarımızın ayağına getirelim istedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Şenlikten görüntüler

Oyun oynayan çocuklar

Başkan Şükrü Sözen'in açıklaması

Şükrü Sözen'in alana giderek çocuklarla fotoğraf çektirmesi

Şükrü Sözen'in çocuklara sucuk ekmek dağıtması

Şenlikten görüntüler

486 MB/// 04.23"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

========================