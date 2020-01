DHA YURT BÜLTENİ-8

Misafirliğe giderken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

DİYARBAKIR'da, ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesiyle misafirliğe giden ismi öğrenilemeyen kişiye, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kişi, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Mahalle sakinleri aynı yerde daha önce benzer kazalar meydana gelmesi nedeniyle önlem alınması için eylem yapmıştı.

Ayrıca, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Kaza yeri

Kaza yapan şahısın karşıdan karşıya geçmesi

Aracın şahısa çarması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

=============================

Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan çantadaki patlayıcı imha edildi

ŞANLIURFA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boş araziye bırakılan sırt çantasında bilyelerle güçlendirilmiş 4 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Yenice Mahallesi'ndeki boş bir arazide sırt çantası görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çantanın bulunduğu yol trafiğe kapatılırken, olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. İmha imha edilen çantadan etrafa çok sayıda bilye saçıldı. Kısa süreli paniğin yaşanmasına neden olan patlamanın ardından bomba imha uzmanlarının incelemesinde patlatılan siyah renkli çantanın içinde, bilyelerle güçlendirilmiş zaman ayarlı 4 kilo ağırlığında plastik patlayıcı ile hücum yeleği olduğu tespit edildi. Araştırmalarını sürdüren ekiplerin, çevredeki görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda çantayı araziye bırakan kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------

Olay yerinde önlem alan polis

Bomba imha ekipleri inceleme yapması

Olay yerinde delilerin toplanması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

=================================

Kütahya'da 5 bin 350 tarihi eser ele geçirildi

KÜTAHYA'da polisin düzenlediği operasyonda çeşitli dönemlere ait 5 bin 350 tarihi eser ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.K. ve M.Ö.'nün tarihi eser topladığı ve apart dairelerinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti Yaklaşık 20 gün izlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, apart dairelerde çeşitli dönemlere ait eser niteliği taşıyan 1 heykel, 4 bin 219 sikke, 580 süs eşyası, 10 savaş ok ucu, 26 insan ve hayvan figürü, 176 yüzük, 24 bilezik, 57 kolye, 17 haç, 36 savaş/ tarım aleti, 60 ayna, 24 mühür, 7 gözyaşı şişesi, 3 taş obje, 110 toprak testi ele geçirdi.

Tarihi eserler incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan O.K. ve M.Ö. geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Apart dairelerde arama

-Bulunan tarihi eserler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

==================================

Gazeteci Hrant Dink, İzmir 'de anıldı

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin 13'üncü yılında, İzmir'de anıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, genel yayın yönetmeni olduğu Agos Gazetesi'nin bulunduğu İstanbul Şişli'de öldürülmesinin 13'üncü yılında, İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde anıldı. Ellerinde döviz ve pankartlarla İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup adına basın açıklamasını Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Necip Vardal yaptı. Vardal, "Hrant Dink gittiğinden beri gökyüzüne uçan ve bir daha geri gelmeyen güvercinleri sayamaz olduk. Ne çoğu yaralandı kanadından kolundan. Barış olsun, hiçbir çocuk yetim kalmasın, öksüzlüğü bilmesin, istiyorlardı onlar da. Ateş düşmesin hiçbir yüreğe, diyorlardı. Bize miras bıraktığın ve hafızamıza kayıtlanan umudu, hücrelerimizden çıkıp dünyaya açılma imkanını, barış içinde bir arada yaşama ihtimalini yok etmek artık hiçbir şekilde mümkün değil. Bu umut, bu imkan, bu ihtimal, bu bir aradalık aynı zamanda senin bize vasiyetindi. Bu vasiyete inatla sahip çıkarak, her ne pahasına olursa olsun, barışın dilini inşa etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Basın açıklamasından görüntü

-Pankart ve dövizlerden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

=====================================

Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: Hakkımızı alana kadar durmayacağız

TÜRK-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa'da düzenledikleri mitingde, "Önce uyarı eylemleri yaptık. Yetmedi. Kısa sürelerle iş durdurduk. Yürüyüşler, basın açıklamaları yaptık. Yine yetmedi. İşte bugün buradayız. Yetmezse yarın 100 binlerle geleceğiz. Hakkımızı alana kadar durmayacağız" dedi.

İşveren temsilcisi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından Türk Metal Sendikası, 15 Ocak'ta grev kararı aldığını duyurdu. Metal işçileri, bugün Bursa'da miting düzenledi. Türk Metal Sendikası'nın üyeleri, Nilüfer Hastane alanını doldurdu. Mitingde kürsüye çıkan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "MESS'e sesleniyorum; bu meydanı görün yoksa bunun 2 katını Kocaeli'nde görürsünüz" diye konuştu.

Ergün Atalay'ın ardından konuşma yapan Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise 7 Ekim 2019'da MESS ile masaya oturduklarını belirterek, "Tüm iyi niyetimizle samimiyetimizle metal emekçilerinin hakkı için alın terinin karşılığı için 6 oturumda mücadele verdik. Tek amacımız, hakkımız olanı almaktı; son 2 yılda sokaktaki enflasyonun silip süpürdüğü soframızı geri kazanmaktı. Fazladan hiçbir şey istemedik. Yalnızca emeğimizin karşılığı, çoluk çocuğumuzun geleceği için yani insanca bir yaşam için taleplerimizi dile getirdik. Ama bizi anlamadılar. Biz çalıştık, biz ürettik, biz kazandırdık. Ama maalesef karşılığını alamadık" dedi.

Sonuç alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini vurgulayan Kavlak, "Başka çaremiz kalmadı. Eylemlere başladık. Önce uyarı eylemleri yaptık. Yetmedi. Kısa sürelerle iş durdurduk. Yürüyüşler, basın açıklamaları yaptık. Yine yetmedi. İşte bugün buradayız. Yetmezse yarın 100 binlerle geleceğiz. Hakkımızı alana kadar durmayacağız. Eylemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine iş durduracağız. Bunu da artırarak sürdüreceğiz. Çarşamba günü grev kararımızı almıştık. Günü geldiğinde uygulama kararını da alacağız. Eylemse eylem, grevse grev" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Miting alanından görüntüler

-Pankartlardan görüntüler

-Pevrul Kavlak konuşması

-Detaylar

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

===============================

Gaziantep'te, resim sergisi açıldı

GAZİANTEP'te Ressam Sevgi Canan Akfırat'ın 'Okunan Kitap' adlı kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Kültür Salonu Fuayesinde serginin açılışına Ressam Akçınar'ın yanı sıra sanatseverler katıldı.

Ressam Canan Akfırat'ın fırçalarında hayat bulan 56 resmin yer aldığı sergide köy yaşantısı başta olmak üzere yağlı boyadan oluşan karma resimler bulunuyor.

Eserlerinde özellikle insanı merkeze aldığını anlatan Ressam Sevgi Canan Akpınar, Anadolu insanını iyi tanıdığını ve o yüzden eserlerinde ağırlıklı olarak köy yaşantısını ele aldığını söyledi.

Akpınar, "Büyük resmin hepimiz birer parçalarıyız. Şimdiye kadar açtığım sergilerde maddeden manaya yolculuğu yansıtmaya çalışıyorum. İnsanın bir kitap okuması lazım.İlk emir de bu yönde çünkü. O kitap aslında insanın kendisidir. Resimlerimde kendi kitabını okuyan insanı anlatmaya çalışıyorum. Anadolu insanını ve köy yaşantısını yakından tanıyorum. Onları çok sevdiğim için resimlerimde ağırlıklı olarak köy yaşantısını konu alıyorum. Ağırlıklı olarak insanımızı çizmeye gayret ediyorum" dedi.

Serginin 6 gün açık olacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Sergiyi gezenler

Sergilenen eserler

Sevgi Canan Akpınar ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

=========================

Polis olduğunu söyleyerek genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı (2)

ŞEHİR ZORBASI TUTUKLANDI

Antalya'da evine gitmek üzere otobüsten inen Lale U.'ya kendisini polis olarak tanıttıktan sonra bindirdiği aracında dövüp tecavüze kalkışan Mehmet Göğce, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Nitelikli cinsel saldırı', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakim karşısına çıkan Mehmet Göğce, tutuklandı.

Haber: ANTALYA,

==========================