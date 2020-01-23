DHA YURT BÜLTENİ - 8

Yangında dumana rağmen tavlaya devam ettiler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir kahvehanenin bulunduğu binanın bodrum katında bulunan depoda sigara izmariti atılması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle zemin kattaki kahvehaneyi duman sardı, bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı atarken, bazıları ise oynadığı tavlayı bırakmayıp, devam etti.

Bugün saat 13.00 sıralarında Altıptop Mahallesi 854 sokaktaki bir binanın bodrum katındaki depoda yangın çıktı. Sigara izmariti atılması sonucu çıktığı belirlenen yangın nedeniyle etrafı duman sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Bodrumdaki yangın nedeniyle zemin katta bulunan kahvehaneyi duman sardı. Çok sayıda vatandaşın bulunduğu kahvehanedekilerin bir bölümü panikle dışarı kaçarken, kimileri ise oynadıkları oyunu bırakmayıp, içerdeki dumana rağmen tavla oynamaya devam etti. Tavla oynayan vatandaşlar, yangın tehlikesinin geçtiğini, sadece duman olduğunu, kendilerini etkileyecek bir durum olmadığını söyledi. İtfaiye ekipleri bodruma girerek herhangi bir tehlike olup olmadığını kontrol etti. Yangın nedeniyle bodrum kattaki ev eşyalarının zarar gördü.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yangının yaşandığı sokaktan görüntü

Kahvehaneden görüntü

Kahvehanede tavla oynayanlardan görüntü

İçerdeki dumandan ve itfaiye ekibinden görüntü

Tavla oynayanların konuşmaları

Dışarda bekleyen vatandaşların konuşmaları

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Çöplükte bulunan yaralı köpek tekerlekli sandalyeyle yaşama tutunacak

Burdur'da, çöplükte yaralı halde bulunan sokak köpeği Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kırılan arka iki ayağına müdahale edilemeyen köpek, tedavisinden sonra yürüteçle yaşama tutunacak.

Bucak ilçesinde, arka ayakları tutmayan ve ölüme terk edilen sokak köpeği, bir çöplükte hayvan severler tarafından bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine yaralı köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Burdur MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Yapılan kontrolde arka ayakları uzun süredir tutmadığı tespit edilen köpeğin, yatmaktan vücudunda yatak yaraları oluştuğu belirlendi. Yaralar, veteriner hekimler tarafından temizlendi. Daha sonra röntgeni çekilen köpeğin uzun zaman önce kaza geçirdiği ve omuriliğinde ciddi yaralanmalar olduğu tespit edildi.

'YAPILACAK BİR ŞEYİN OLMADIĞINI SÖYLEDİLER'

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, "Bucak Belediyesi çöplüğünde bu canımız hayvan severler tarafından görülmüş. Bir aydan fazladır orada yaşamını sürdürüyormuş. Belediyeye bilgi vermişler, bu hayvanın tedaviye götürülmesini, yaralarının olduğunu, yürüyemediğini, felç gibi olduğunu orada söylemişler. Oradaki gönüllüler veteriner çağırmış, yaralarını temizlemiş, o an için bir antibiyotik yapmış. Ondan sonra bir aydır beslenmesini ve altının temizliğini sağlamış oradaki gönüllüler. Sosyal medyadan değişik yerlere başvurmuşlar. Kim yardımcı olabilir diye. Ben dün gördüm. Buradan hemen iletişim kurdum, 'nerede bu hayvan' diye. Hayvanın bu çöplükte halen olduğunu, orada beklediğini söylediler. Hemen Doğa Koruma ve Milli Parklara ulaştık. Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri çöplükten alarak tedavi için fakülteye getirdi. Hocalarımız sağ olsunlar gereken her şeyi yaptılar. Genel muayenesi yapıldı. Röntgen çekildi. İki yerinde kırık olduğu belinde ve omurgasında kırık olduğu, artık zamanla o kırıkların tedavi edilmediği için kendi halinde kaynadığı, yapılacak bir şeyin olmadığını söylediler. Yatmaktan, sürünmekten dolayı bazı yerlerinde yaralar var. O yaralar temizleniyor. Gereken tedavileri yapılacak, sonra da sahiplendirme, yuvalandırma yoluna gideceğiz. Bu şekilde de yaşatmanın yollarını arayacağız. Bunun burada kalması için birkaç gün rica ettik. Burada arkadaşımız bakımını üstlendi" dedi.

'YÜRÜMEDİĞİ İÇİN YÜRÜTEÇ TAHSİS EDECEĞİZ'

Yaralı köpeğin tedavisini gerçekleştiren MAKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı araştırma görevlisi Mehmet Nur Çetin de şunları söyledi:

"Aysel Hanım tarafından köpeğimiz 'ayakları tutmuyor' diyerek bize getirildi. Yaptığımız tetkikler sonucu, çektiğimiz röntgenler sonucunda numbar 5-6 ve torakal bölgede kırık olduğunu tespit ettik. Bu kırıklar tam kompartıman kırıkları, tam kompartıman kırıkları olduğu için yani spinal kordonun tamamen hasar aldığını, koptuğunu tespit ettik. Buna bağlı olarak yani herhangi medikal ve operasyonel bir şey yapmayacağız. Bunun etkili olmayacağını düşündük. Üzerinden bir ay kadar bir vakit geçmiş. Oradaki kırıklar tamamen kaynamış. Bir ay süreyle sürekli aynı tarafa yatmaktan yatak yaraları oluşmuş, o yatak yaralarını tedavi edip hayvan severlerimizle sahiplendirme yoluna gideceğiz. Bu aşamada yürüyemediği için dışkı ve idrar problemi yok. Yürümediği için yürüteç tahsis edeceğiz. Arka ayaklarının olmaması çok büyük bir engel değil iki ayakla gayet rahat bir şekilde yaşamını sürdürür. Tekerlekli sandalyeyle gayet güzel bir şekilde, gayet mutlu bir şekilde yaşar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çöplükten

Fakülteye getirilmesi

Kontrollerinin yapılması

Aysel Turan ile röp.

Detay

Mehmet Nur Çetin ile röp.

Hayvan Hatanesi dış görünüş

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Başkan Böcek: Daha fazla dayanmamız söz konusu değildi

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iptal edilen Konyaaltı Sahili işletme ihalesinin adrese teslim yapıldığını belirterek, "Daha fazla dayanmamız söz konusu değildi. Antalya bu ihale ile 15 milyon 19 bin lira zarara uğratılmıştır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, basın toplantısı düzenleyerek Konyaaltı Sahili'nin işletmesi ihalesinin iptaline yönelik bilgilendirme yaptı. İhalenin iptaline yönelik 20 Ocak'ta hastalığı nedeniyle yazılı açıklama yaptığını belirten Böcek, rahatsızlığının devam etmesine rağmen gelişmeler nedeniyle basının karşısına çıktığını vurguladı. 25 yıllık siyasi hayatında vatandaşların dertlerine derman olmaya çalıştığını kaydeden Başkan Böcek, "Tüyü bitmemiş yetim hakkını koruyarak önce Allah sonra halka hesap vererek bugünlere geldik. 25 yıllık deneyim sonrası Antalya halkı bizi Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Kimse bizden kamu zararı olan projeleri, halka değil ranta yönelik olan projelere devam ettirmemizi beklemesin. Biz yetim hakkını koruyarak, doğru projeleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.

ADRESE TESLİM İHALE

Muhittin Böcek, 19 Temmuz 2016 tarihinde meclisin yap- işlet- devret modeli ile sahilin yapımı için encümene yetki verdiğini, bu yetki ile 2 defa ihaleye çıkıldığı belirten Böcek, bütün masrafların yüklenici firma tarafından yapılması şartına yönelik ihaleye çıkıldığını kaydetti. Ancak ihalede sonuç çıkmayınca encümenin meclis kararı almadan belediye bütçesinden 254 milyon para harcayarak sahili inşa ettiğini kaydeden Böcek, "Yapımdan sonra çıkılan işletme ihalesinin ise kriterlerine bakıldığında adrese teslim ihale verilmiştir. İhalede rekabet koşulları oluşmamış, yükleniciden para çıkmamıştır. En önemlisi de belediye 254 milyon lira masraf etmesine rağmen güvenlik, temizlik, peyzaj işlerinin giderlerini karşılaşmıştır. Belediyenin 8 ayda 10 milyon lira masrafı oldu" diye konuştu.

DAHA FAZLA DAYANAMAZDIK

Vatandaşların beklentisinin doğru projelere devam etmeye yönelik olduğunu kaydeden Böcek, ileri tarihte yapılanları detayları ile paylaşacaklarını aktardı. Başkanlıktaki 9,5 aylık süre içinde bütün projeleri masaya yatırdıklarını belirten Muhittin Böcek, "Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız yanlışlıklar da var. Kişilerle hiç işim yok. Geçmiş dönemde çivi çakan herkesten Allah razı olsun. İptal kararını ekibimin yaptığı çalışmalar, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi raporları, Sayıştay raporları ve iç denetçi raporları belirledi. Daha fazla dayanmamız söz konusu değildi. Sahil bundan sonra ranta kurban edilmeyecektir. Bugün itibariyle turistlerle beraber 20 milyon vatandaşın emrinde olacaktır" şeklinde konuştu.

PROJE DEĞİL İHALE İPTAL

Projenin iptal olduğuna yönelik yanlış anlaşılmalar olduğuna dikkati çeken Başkan Muhittin Böcek, işletme ihalesinin iptal olduğuna vurgu yaptı. Kendi döneminde yaptıklarının hesabını herkese ve her kuruma vereceklerini kaydeden Böcek, şunları kaydetti:

"Projeyle 254 milyon lira sahile gömülmüştür. Antalya, 15 milyon 19 bin lira zarara uğratılmıştır. Kişilerin söyledikleriyle ilgilenmiyorum. Buradaki kiracılarla da toplantı yaptık. Burası ranta kurban edilmeyecektir. İşletmeci kardeşlerim sezona daha hijyenik, huzurlu ve sağlıklı yoluna devam edecek. Mavi bayrak sayısını artıracağız. Birileri beni mutlu etsin diye uğraşmıyoruz. Yanlış hesap Bağdat'tan dönmeye devam edecek. Yarım kalan doğru projelerle yola devam edeceğiz. Hiçbir zaman belden aşağı siyaset yapmadım. Benim derdim Antalya."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıyı takip eden basın mensuplarının görüntüsü

Belediye Başkanı Muhittin Böcek açıklamaları

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (4)

İZMİR'DE DE TEDİRGİN ETTİ

Manisa'da, merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nde dün saat 22.22'de meydana gelen 5.4'lük deprem, İzmir'de zemin katlarda pek hissedilmezken; üst katlarda yaşayanları ise korkuttu. Zemin kattaki bir restoranın güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, insanların hafif şiddette hissettikleri depremi umursamadıkları görüldü. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise, deprem anını hissedenlerin korkup koştukları görüldü. İzmir'de özellikle üst katlarda yaşayanlar, o anlarda korktu. Neyse ki deprem, ciddi bir yaralanmaya yol açmadı.

'İZMİR'DE ÇOK ŞÜKÜR BÜYÜK BİR SIKINTI YOK'

Deprem anını hisseden Buca ilçesinde restoran müdürü Ali Ekber Sertkaya (50), "Hepimize geçmiş olsun. Dün akşamdı 22.30 sıralarındaydı. Ben kapıdaydım açıkçası çok fazla bir şey hissetmedim. İçeri girdiğimde arkadaşlar deprem olduğunu söylediler. Burada pek bir panik yaşanmadı. Ancak haberlere baktıktan sonra ciddi bir deprem olduğunu öğrendik. İzmir'de çok şükür büyük bir sıkıntı yok ama Manisa bölgesinde çok daha farklı hissedilmiş" dedi.

'EVDE OTURURKEN PANİKLENDİK, DIŞARI KAÇTIK'

Restoranda aşçı Ayhan Bozdağ (37),"Evde çocuklarla otururken büyük bir sarsıntı yaşadık. Panikledik ve dışarı kaçtık. Ülkemizde daha önce Gölcük, İstanbul ve Erzincan gibi büyük depremler oldu. Bunlar büyük acılar bıraktığından dolayı biz de korktuk. O an çok panikledik ve ne yapacağımızı şaşırdık. 5-10 dakika dışarı kaldık ve komşularımıza haber verdik. Zarar olmadı sadece panik yaptık" dedi. Depreme Karabağlar ilçesindeki işyerinde yakalanan Emre Karabulak (29) ise, "Deprem esnasında Karabağlar'daki iş yerimde 3'üncü kattaydım. Kesim masasının aniden gidip gelmesiyle ciddi anlamda korku ve paniğe kapıldık, bağrışmalar oldu. O heyecanla binayı boşalttık. Depremden dolayı bir iş arkadaşımız düştü, hafif yaralanmaya sebep oldu ve ayağını incitti. O yüzden biz de bir korku yaşadık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ali Ekber Sertkaya röp.

Ayhan Bozdağ röp.

Emre Karabulak röp.

Restonanın güvenlik kamerası

Bir diğer güvenlik kemarası görnütüsünde korkup koşanlar

Haber Kamera: Kadir ÖZEN- Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde, 4 bin 880 adet sahte 2 Euro'luk madeni para ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, sahte paralar adliyeye çuvalla taşındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente sahte para getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı araç plakası tespit edilerek takibe alındı. Kent girişin durdurulan otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde, poşetler içerisinde 4 bin 880 adet sahte madeni 2 Euro ele geçirildi.

Otomobildeki C.K. ve E.D. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 2 Euro'lar ise adliyeye çuvalla taşındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilin aranması

-Gizli bölmelerdeki paralar

-Şüphelilerin adliyeye çıkışları

-Eskişehir adliyesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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Burak'ı bıçakla öldürüp, yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

BOLU'da, tartıştığı arkadaşı Burak Altundaş'ı (17) bıçaklayarak, öldürdükten sonra menfezde yaktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Fatih Alemdar (25), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2017 yılının Kasım ayında, Bolu'nun Doğancı Mahallesi'nde meydana geldi. Kocaeli'nde kaldığı yetiştirme yurdundan kaçan Burak Altuntaş, Bolu'da yaşayan dedesinin evine geldi. Burada yaşamaya başlayan Altuntaş'tan yakınları, 1 hafta boyunca haber alamayınca polise haber verdi. Polisin yaptığı çalışma sonucu Altuntaş'ın, Kavakbaşı mevkisindeki menfezde yanmış cesedi bulundu. Burak Altuntaş'ın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan arkadaşı Fatih Alemdar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğu kasten öldürmek' suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Fatih Alemdar, önceki duruşmalarda Burak Altundaş'ın kendisine saldırdığını, eşine tecavüz etmekle tehdit ettiğini iddia etti. Alemdar, bunun üzerine çıkan kavgada Altundaş'ı bıçaklayarak, öldürdüğünü söyledi. Bugün görülen karar duruşmasında savunma yapan Fatih Alemdar, "Ben geçmiş duruşmalardaki ifadelerimi tekrar ediyorum. Bu olay isteyerek yaptığım olay değildir. Pişmanım, takdir mahkemenindir" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın sözlerinin ardından kararını açıkladı. Fatih Alemdar, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-22.11.2017

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci tutuklandı (2)

YUSUF BEKMEZCİ TUTUKLANDI

İzmir'de polisin çalışmasıyla yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Fetullah Gülen ile birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadro içerisinde yer alan, örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında bulunan, Fetullah Gülen'in yakın arkadaşlarından olup, örgüt içerisinde 'Kadim Abi -İrşatçı' gibi sıfatlarla tanınan, silahlı terör örgütünün ilk kurumsallaşma hareketlerinden Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan, bu süreç öncesinde ise örgütün bizzat kasası konumunda olan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözen ve örgüt içi il -bölge- ülke imamlarının dahi üzerinde sözde manevi bir konumda bulunan şüpheli Yusuf Bekmezci, alınan savunmasında suçlamaları kabul etmemiş ve dosya kapsamındaki delillere göre TCK'nın 314/1 maddesi anlamında 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" denildi.

Akif Sarı'nın adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Gençlik merkezine dönüştürülen tarihi Tekeşoğlu Konağı törenle açıldı

UŞAK Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, gençlik merkezine dönüştürülen 140 yıllık tarihi geçmişe sahip Tekeşoğlu Konağı, törenle hizmete açıldı. Açılış kurdelesini Uşak Valisi Funda Kocabıyık kesti.

Uşak'ta, Yunanlılar'ın işgal yıllarında ikinci katını hastane olarak kullandığı Tekeşoğlu Hacı Abdulkadir Konağı, 2008 yılında Uşak İl Özel İdaresi'ne bağışlandı. Geçmişte Adnan Menderes, İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın da ağırlandığı tarihi konak, 2013 yılında restore edilip, 5 yıllığına gençlik merkezi olarak kullanılmak üzere Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edildi. İki katlı Tekeşoğlu Konağı Gençlik Merkezi'nin açılışını için düzenlenen törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, AK Partili Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve protokol üyeleri eşlik etti. Vali Kocabıyık, kurdelesini keserek merkezin açılışını yapıp, beraberindekilerle, etkinlik sınıflarını gezdi, gençlerin yaptığı sanat faaliyetlerini inceledi. Vali Kocabıyık, gezdiği sınıflardan birinde öğrencilerinden enstrümanlarını çalmalarını istedi.

Vali Kocabıyık, burada yaptığı konuşmada, "Gençlerimizin sanat sınıflarına, kişisel gelişim kurslarına ve diğer faaliyetlere katılım sağlamalarını ve kütüphaneden yararlanmalarını bekliyoruz. Devletimizin sizler için sunduğu bu imkanları çok iyi değerlendirmelisiniz. Bu vesile ile Tekeşoğlu Konağı Gençlik Merkezi'nin kurulmasında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor, Merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Açılış töreninden görüntü

Vali Funda Kocabıyık konuşması

Vali Kocabıyık'ın sınıfları gezmesi

Gençlik Merkezi'ne dönüştürülen tadrihi konağın görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,