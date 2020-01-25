DHA YURT BÜLTENİ-8

Depremde kalp krizinden ölen muhtar toprağa verildi

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8'lik depremin hissedildiği Kahramanmaraş'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Şerefoğlu Mahallesi Muhtarı Ramazan İnce (57), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün gece meydana gelen 6,8'lik depremin hissedildiği illerden Kahramanmaraş'ta panik yaşandı. Deprem sırasında Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde olan Ramazan İnce, aracına bineceği sırada kalp krizi geçirerek, yere yığıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan İnce, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İnce'nin cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi Muhtarı olan Ramazan İnce, Şerefoğlu Mahallesi Mezarlığı'nda, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazenin defnedilmesi

İmamın dua etmesi

Mezar başında dua edenler

Ailenin taziyeleri kabul etmesi

Ramazan İnce'nin sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Finike'den depremzedelere yardım

ELAZIĞ ve Malatya'da yaşanan depremlerin ardından Finike'de başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler iki kamyona yüklenerek gönderildi.

Finike Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyası kapsamında hal esnafı, sebze meyve üreticileri, pazarcılar, esnaflar, vatandaşlar tarafından sebze, meyve, portakal, gıda, giysi, çok sayıda battaniye, yorgan, su ve çocuk bezinden elektrikli ısıtıcıya kadar yardım yapıldı. Belediye binası önünde toplanan yardımlar, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, birim müdürleriyle personeller tarafından ürün çeşidine göre koli yapılarak kamyonlara yerleştirildi. Yaklaşık iki kamyon toplanan yardım bugün öğlenden sonra yola çıktı.

Yardımları toplamak için dolaşan belediye birim müdürleri, bazı pazarcı esnafının tezgahında sattığı ürünün yarısını indirerek Elazığ'a yardım için verdiğini, bir esnafın tezgahına satmak için koyduğu 44 battaniyeyi, bir başka esnafın ise 50 çocuk battaniyesini 'Çocuklar üşümesin' diye gönderdiğini söyledi. Finike'deki bir lojistik firma sahibi Kadir Çetin de yardım malzemelerini götürmek için kamyonunu verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplanan yardımlar kamyonlara yerleştirilirken ve paketlenirken

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE,

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Devrilen yem kamyonunun şoförü yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde girdiği virajda devrilen yem yüklü kamyonun şoförü yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Küçükkkuyu rampalarında meydana geldi. Çanakkale yönünden Edremit yönüne giden Mehmet Utku yönetimindeki 10 ACR 612 plakalı yem kamyonu, girdiği virajda devrildi. Kazada, kamyon şoförü Mehmet Utku yaralandı. Kamyondaki yem torbaları ise çevreye saçıldı.

Utku, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Utku'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Çanakkale- İzmir karayolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kazadan görüntüler

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK,

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Tokat'ta, Elazığ depremi için yardım kampanyası

TOKAT'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından depremzedelere destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı.

Tokat Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Kent Konseyi tarafından Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Tokatlılardan çok acil olarak battaniye, su, kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi. Destek kampanyası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda yardımların toplanması için çadır kuruldu. Meydanda kurulan çadıra battaniye, su, kışlık kıyafet yardımında bulunanlar oldu. 2 TIR su ile akşama kadar toplanan yardım malzemelerinin bölgeye gönderileceği belirtildi.

Toplanan yardımın bir kısmının bugün Elazığ'a ulaştırılacağını belirten Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz, "Öncelikle bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Elazığ, Malatya merkezli yaşanan deprem öncelikli olarak o bölgeleri yakından ilgilendiriyor ama burada da biz yüreğimizde hissettik. Bu şehrin adı Darün-Nusret yardım edenler şehri. Bizim insanımız bu konuda çok duyarlı. Sabah saatlerinde bu şehrin insanlarına bir çağrıda bulunduk. Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı ve Tokat Kent Konseyi olarak burada bir yardım kampanyası başlatmış oluyoruz. İnsanlarımız bu çağrıya duyarlılık gösterdiler. Ciddi manada burada getirdikleri malzemelerle destek oluyorlar. Bize ulaşılan malzemeleri bugün bir kısmını ulaştıracağız. Bu yardımı kendi başımıza yapmıyoruz. AFAD koordinasyonunda yapıyoruz. Şu anda bize gelen bilgi en çok ihtiyaç duyulan malzemenin su ve battaniye öncelikli olmak üzere maddi yardım. Maddi yardımı da AFAD'ın kendi hesap numarası üzerinden yapıyoruz" dedi.

Görütntü Dökümü:

-Yardım çadırndan görüntüler

-Yardımda bulunan kişilerin görüntüleri

-Kent Konseyi Başkanın açıklaması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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HDP önündeki eylemde 145'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 75 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 145'inci gününde de devam etti. Kızı Gamze Laçin (27) için oturma eylemini sürdüren Mehmet Laçin, kızının internette ağlarken çekilmiş fotoğrafını gördüğünü belirterek, "Kızımın bu fotoğrafını ormanda çekmişler. Benim kızım ağlayarak resim çektiriyor. Yani bu çocukları herkes görsün, bunlar şu anda suç aleti olarak kullanılıyor" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 75 ailenin oturma eylemi 145'inci gününde devam etti.

KIZININ AĞLARKEN INI GÖSTERDİ

2014 yılında, üniversite sınavına hazırlanırken, dayısı tarafından dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Gamze Laçin için 16 Aralık'ta İzmir'den gelerek, oturma eylemine katılan Mehmet Laçin, kızının ağlarken çekilen fotoğrafını göstererek, "Bu fotoğraf bir hafta önce internette gördüm. Acım daha da derinleşti. Kızımın bu fotoğrafını ormanda çekmişler. Benim kızım ağlayarak, resim çektiriyor. Yani bu çocukları herkes görsün, bunlar şu anda suç aleti olarak kullanılıyor. Yani silah zoruyla dağa çıkarılmış, suç aleti olarak kullanılıyorlar. Bunlar yasalara göre suçlu hale gelmiştir, suçlu hale getirdikleri için tehdit ediyorlar; 'Bak size suç işlettik, Türkiye'ye giderseniz ceza alırsınız' diye. Çocuklarımız da teslim olmaktan da çekiniyorlar" dedi.

Baba Laçin, yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek,

"Depremden dolayı tüm ülkemizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Bu deprem acımızı daha da artırdı. İnşallah az bir kayıpla atlatırız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Mehmet Laçin'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,