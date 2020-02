DHA YURT BÜLTENİ - 8

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın (26) şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde oturan annesine verildi. Şehidin babasının ise kamyon şoförü olduğu ve kent dışında bulunduğu belirtildi.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İkmal Yarbay Özgür Ceritan ve beraberindeki heyet, şehidin annesi Fatma (50) ve babası Ali Orhan'ın (54) oturduğu Ece Mahallesi'ndeki eve geldi. Kaymakam Tortop ve beraberindekiler, şehidin annesi Fatma Orhan'a acı haberi verdi. Anne Orhan haberi alınca fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne, hastaneye götürüldü. Baba Ali Orhan'ın ise kamyon şoförü olduğu ve şehir dışında olduğu belirtildi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, taziye çadırı kurulması için de çalışma başlatıldı. Acı haberi duyan komşular ve ailenin yakınları da şehidin evine geldi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın bekar olduğu belirtildi. Şehidin ağabeyi Abdullah'ın (33) ise Antalya'da oturduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şehidin ailesinin evinden görüntü (cep telefonu)

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi (3)

ERDEK'TE TOPRAĞA VERİLECEK

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitiren Ahmet Mekin'in eşi Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi, Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Uncalı Mezarlığı'nda dost ve yakınlarının taziyelerini kabul eden Ahmet Mekin, "Evimin direği, kızlarımın, gelinlerimin, torunlarımın her şeyiydi, böyle bir ölümü hak etmemişti" diyerek, gözyaşı döktü. Kumral Şükran Kurteli'nin cenaze aracına konulmasına dayanamayan Mekin, araçtan uzak durmaya çalıştı. Kızı Zeynep Geven, cenaze aracına konulan annesinin tabutuna son kez dokunup, gözyaşı döktü.

Uncalı Mezarlığı'nda yıkanan cenaze, karayoluyla toprağa verileceği Balıkesir'in Erdek İlçesi Ocaklar Mezarlığı'na götürülmek üzere yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze arıcının morg önünde görüntüsü

Cenazenin morgdan çıkartılıp araca konması

Cenaze aracının mezarlığa gidişi

Ahmet Mekin ve yakınlarının mezarlıkta görüntüsü

Hazırlanan cenazenin tabutla çıkartılıp cenaze aracına konması

Kızı Zeynep Geven annesinin tabutuna elini koyması

Taziyeleri kabul etmeleri

Aile üyelerinin görüntüsü

Ahmet Mekin röportaj

HABER: Erol AKKIR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Manisa'da depremde zarar gören okulun bir bloğuna 'ağır hasarlı' raporu

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde zarar gören İlyaslar İlkokul ve Ortaokulu'nun, temelinde kayma ve duvarlarında çatlaklar bulunan C bloğuna 'ağır hasarlı' raporu verildi. Fen laboratuvarı ve ana sınıfının bulunduğu C bloğun geçici olarak diğer bloklara taşındıktan sonra yerine yenisinin yapılması için yıkımının yapılacağı öğrenildi.

Manisa Kırkağaç'ta 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde, ilçeye 13 kilometre mesafedeki kırsal İlyaslar Mahallesi'ndeki tek katlı 4 bloktan oluşan İlyaslar İlkokul ve Ortaokulu'nda da hasar meydana geldi. Okulun ana sınıfı ve fen laboratuvarının bulunduğu C bloğunda çatlarlar oluşurken, temelinde de kayma meydana geldi. Diğer 3 blokta da irili ufaklı, sıva çatlakları oluştu. 9 derslikli, toplam 90 öğrencisi bulunan okulda, depremin ardından Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından yapılan incelemede, C bloğa 'ağır hasarlı' raporu verildi. Deprem nedeniyle sömestir tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatılması nedeniyle bugün ders başı yapılmayan okulda tadilat çalışmalarına en kısa zamanda başlanacağı öğrenildi. Ağır hasar alan C bloktaki anasınıfı ve fen laboratuvarının geçici olarak müdür odası ve öğretmen odasına taşınmasının planlandığı belirtildi. Boşaltılacak ağır hasarlı bloğun ise yıkılıp, yerine yeni binanın yapılması bekleniyor.

İlyaslar Mahallesi Muhtarı Faruk Yayla, Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse'nin depremde zarar gören okulda dün incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Onlar da ağır hasar gören C bloğun yıkılacağını söyledi. Yıkılacak bu bloğun yerine, önümüzdeki yıl, inşallah yeni okul binamız yapılacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okuldan görüntü

-Okulun ağır hasar göreen C Bloğu'ndan görüntü

-İlyaslar Mahallesi Muhtarı Faruk Yayla ile röp.

Haber - Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ (Manisa),

Elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında öldü

DÜZCE'de, yalnız yaşayan Hüseyin Güler (82) elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Düzce Beyciler Mahallesi Mavi Hilal Evleri 1752 Sokak'ta bulunan Hüseyin Güler'in evinde yangın çıktı. Babasına bakmak için sabah eve gelen kızı, yatak odasında çıkan yangında babasının yanarak öldüğünü gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. Yapılan inceleme sonucu elektrikli sobanın devrilmesi sonucu eşyaların tutuştuğu, hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olan Hüseyin Güler'in yanarak öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenaze otopsi için morga kaldırılırken yaşlı adamın yakınları gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evden görüntü

-Sağlık, emniyet ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü

-Yakınlarının görüntüsü

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Sağlık Müdürü Tekin: Diyarbakır'da domuz gribinden herhangi bir ölüm meydana gelmedi

DİYARBAKIR İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kentte domuz gribinden ölüm vakası haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Verilere baktığımızda bir ay önce bir ölümün meydana geldiği ancak bu meydana gelen ölümün dosyasının araştırılmasında şahsın birçok farklı rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık bir aylık bir süreç içerisinde hastanede yattıktan sonra vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla söz konusu ölümün domuz gribiyle ilişkilendirildiğine dair herhangi bir bulgu elimizde yok" dedi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, bugün bazı basın yayın organlarından Diyarbakır'da 1 kişinin domuz gribinde öldüğü habere ilişkin açıklamada bulundu. Haberin gerçeği yansıtmadığını anlatan Tekin, haberin yayınlanmasının ardından araştırma yaptıklarını ifade ederek, "Zikredilen hastayla ilgili verilere ulaştık. Bu ulaştığımız verilere baktığımızda bir ay önce bir ölümün meydana geldiği ancak bu meydana gelen ölümün dosyasının araştırılmasında şahsın birçok farklı rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık bir aylık bir süreç içerisinde hastanede yattıktan sonra vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla söz konusu ölümün domuz gribiyle ilişkilendirildiğine dair herhangi bir bulgu elimizde yok. Dolayısıyla Diyarbakır halkının bu noktada doğru bilgilendirilmesi amacıyla da bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettikö dedi.

'DİYARBAKIR HALKININ İÇİ RAHAT OLSUN'

Diyarbakır halkının içinin rahat olmasını isteyen Tekin, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda biz her türlü mevsimsel gribe karşı gerekli tedbirleri hastanelerimizde almış olmakla birlikte vatandaşımızın tedirgin olmasını gerektirecek herhangi bir hadisenin, herhangi bir salgının olmadığını yinelemek gerekir. Soğuk kış mevsimlerinde 5 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin, özellikle bağışıklığı düşük şahısların, kanser hastalarının diyabet hastalarının ya da akciğer hastalığı olan insanlarımızın kendisine dikkat etmesinde noktasında uyarımız olacak. Hem beslenme hem de risk grubunda olanların özellikle kendilerine dikkat etmeleri, beslenmeleri açısından ya da kişisel temaslar noktalarında ellerinin mutlaka sabunlu suyla yıkanması, mümkün olduğunca kendi evlerinde bu soğuk mevsimleri geçirmeleri, özellikle toplum içerisinde bulunmamaları kendi sağlıkları açısından önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Bunun dışında kalan vatandaşlarımızın herhangi bir özel bakıma herhangi bir özel hadiseye dikkat etmesine de çok gerek yok. Sadece kişisel hijyenlerine dikkat ederlerse herhangi bir sıkıntıya maruz kalacaklarını düşünmüyoruz."

'DOMUZ GRİBİNDE HERHANGİ BİR ÖLÜM MEYDANA GELMEDİ'

Diyarbakır'da domuz gribinden herhangi bir ölümün meydana gelmediğini vurgulayan Tekin, gündemde olan koronavirüs ile ilgili olarak da, "Bununla ilgili hastanelerimizde gerekli tedbirleri almış ve gerekli bilgilendirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Koronavirüs özellikle serbest ortamlarda uzun süre dayanamayan özellikle 5-10 saniyelik bir el yıkamasıyla hızlı bir şekilde deaktive olan bir virüstür. Genel tedbir önlemleri olan el yıkaması, bir metrelik mesafe kuralı sağlanırsa herhangi bir ekstra önleme gerek kalmadan sağlıklı insanlarımızın normal mevsimse grip gibi bu rahatsızlığı da rahatlıkla atlatabileceğini ifade etmek lazım. Risk grubundaki insanlarımızın da bu dönemler içerisinde kendi evlerinde vakit geçirmeleri, toplum içerisinde çok bulunmamaları kendi sağlıkları açısından herhangi başka bir enfeksiyona karşı da korunaklı olacağı anlamını taşıdığı için bu şekilde tedbirlerle rahatlıkla yaşamlarını idame ettirebilirler. Diyarbakır'da ne domuz gribi ne de korona virüsüne bağlı herhangi enfeksiyon şu ana kadar tespit edilmemiştir. Bu noktada vatandaşlarımızın içinin rahat olmasında fayda var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İl Sağlık Müdürlüğünden detay

-İl sağlık Müdüründen detay

-İl sağlık Müdürünün Konuşması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

Gazipaşa'da, sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu (2)

HER SENE YAŞANIYORMUŞ

Antalya'da görevli veteriner, Gazipaşa ilçesinde sahilde 2 yarasa ölüsü bulunmasının normal olduğunu, her yıl benzer durumun yaşandığını söyledi. Bölgede mağaraların bulunduğunu aktaran veteriner, ani dalga yükselmeleri nedeniyle yarasanın bir yere çarpıp, ölmüş olabileceğini söyledi. Bu olayın normal olduğunu belirten veteriner, virüsle bağdaştırılmasının mümkün olmadığını söyledi.

HABER: Yücel BULUT/ Türkiye-Antalya/ Gazipaşa

Komiser yardımcıları dualarla göreve başladı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ne atanan 19 komiser yardımcısı, düzenlenen törenle dua ederek görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Komiser yardımcılarına hitap eden İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, "Halkın güven ve huzuru için ter dökecek, yeri geldiğinde can verip can alacak, şehitlerimizin ve gazilerimizin de biz de hakkı olan koskocaman teşkilatın neferleri olarak bugün ilk görevlerinize çıkıyorsunuz. Vicdanınızın sesini dinleyin, yasalara verilen görevleri harfiyen uygulayın, adaletli olun, hiçbir zaman görev bilincinden ve meslek etiğinden uzak kalmayın, disiplinli olun, halkımıza her zaman yakın olun" dedi.

Emniyet teşkilatının amacının, halkın huzur ve güvenini sağlamak olduğunu vurgulayan Esertürk, "Devlete, millete, bayrağa, ezana, Kuran'a el uzatanların, bizim dalımızı kıranların ağacını kökünden sökeceksiniz. Vatandaşın bir ihtiyacı olduğunda en kısa sürede ona gidecek onun her türlü yardımına siz ulaşacaksınız. Halkın huzurunu, zorda kalmışı, acizi düşünmek zorundayız. Hepinize görevinizde üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

Daha sonra emniyet müdürlüğü bahçesinde kurban kesilerek dua edildi. İl Emniyet Müdürü Esertürk, duaların ardından komiser yardımcılarını tebrik etti. Ardından komiser yardımcıları, ekip araçlarına binerek görevlerine başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Törenden görüntü

-İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ün konuşması

-Dua edilmesi

-Emniyet müdürünün komiser yardımcılarını tebrik etmesi

-Ekip araçlarının hareket etmesi

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

