DHA YURT BÜLTENİ - 8

Kızını kurtarmak için atladığı ırmakta kaybolan baba aranıyor

SAMSUN'un Terme ilçesinde ırmağa düşen Gizem Günal'ı (15), kurtarmak için atladığı suda kaybolan baba Gürsel Günal'ı (50) arama çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılıp hastanede tedaviye alınan genç kızın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, baba Günal'ı arama çalışmalarına, Sahil Güvenliğe bağlı helikopterin yanı sıra balık adamlar da eşlik ediyor.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında ilçe merkezindeki Terme Irmağı'nda meydana geldi. Baba Gürsel Günal, henüz bilinmeyen nedenle nehre düşen kızı Gizem Günal'ı kurtarmak için suya atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince suda kaybolan baba ile kızı için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kızını kurtarmak için suya atlayan baba Gürsel Günal ise bulunamadı. Bölgeye gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler baba Günal'ın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlattı. Gece boyu süren çalışmalarda Gürsel Günal'a ait bir iz bulunamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sudan çıkarılıp, Terme Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Gizem Günal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, baba Günal için gece ara verilen arama çalışmalarına sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Sahil Güvenliğe bağlı helikopter çalışmalara havadan destek verirken, AFAD ve balık adamlar da ırmakta 7 kilometrelik güzergahta arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler arama çalışmalarında 4 çocuk babası Gürsel Günal'a dair bir bulguya rastlamazken, olayı haber alıp bölgeye gelen ailesi de arama çalışmalarını gözyaşı dökerek beklemeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Arama çalışmaları

-Helikopter görüntüsü

-Ailenin bekleyişi

-Genel görüntüler

Irmak Zeynep ÖCAL-Tayfur KARA/TERME (Samsun),

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Öldürülen terörist, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırının planlayıcısı çıktı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, 30 Ekim 2019'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin 500 bin lira ödüllü gri kategorisinde yer alan 'Xalil Adil' kod adlı Ramazan Toprak olduğu ortaya çıktı. 11 Nisan 2017 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne tünel kazılarak gerçekleştirilen ve 1'i polis memuru 3 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı saldırıyı planlayan terörist gruptan hayatta kalan son terörist olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesine bağlı Karahasan Mahallesi'nde, 30 Ekim 2019 tarihinde düzenlen 'Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay-2' operasyonunda, PKK'lı terörist saklandığı evde etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütünün sözde 'Amed eyaleti özel güç' içerisinde, sabotajcı olarak faaliyet yürüten, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde, 500 bin lira ödüllü gri kategorisinde yer alan 'Xalil Adil' kod adlı Ramazan Toprak olduğu belirlendi. Terörist Toprak'ın 11 Nisan 2017 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binasına tünel kazılarak gerçekleştirilen ve 1 polis ile 3 sivilin şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı planlayan terörist gruptan hayatta kalan son terörist olduğu saptandı.

2 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ŞEHİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Terörist Toprak'ın ayrıca 19 Mart 2018 tarihinde, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'i şehit eden isim olduğu öğrenildi. Teröristin 21 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ele geçirilen el yapımı patlayıcının hazırlanması ve yerleştirilmesi ile 7 Temmuz 2017 tarihinde Hani ilçesinde infilak eden el yapımı patlayıcının hazırlanması olaylarına karıştığı da tespit edildi.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,-

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Heyelan nedeniyle 12 binanın tahliye edildiği mahallede, AFAD incelemesi (3)

TEKNİK EKİBİN RAPORU BEKLENİYOR

Ordu Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Işık, Aybastı ilçesinde dün meydana gelen heyelanın ardından risk taşıdığı gerekçesiyle 12 binanın tahliye edildiği Toygar Mahallesi'ne gelerek, incelemelerde bulundu. Osman Işık, AFAD teknik ekiplerinin bölgede incelemelerine devam ettiğini, tedbir amaçlı Vali Seddar Yavuz'un talimatı doğrultusunda dün akşam bölgede etkilenebileceği değerlendirilen binaların boşaltıldığını belirterek, belediye ekiplerinin de birtakım tedbirler aldığını kaydetti. Dün akşam bölgede 12 evin tahliye edildiğini anlatan Işık, "Teknik ekibimiz buraya geldi, inceleme yaptı. 12 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Burayla ilgili çalışmalarımız sürüyor, teknik ekibimizin raporuyla karar verilecek. Gördüğümüz kadarıyla yüzey suları ve bölgeden gelen sulardan heyelanın kaynaklandığı görülüyor. Rapora göre çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi.

'BİZİ ALLAH KORUDU'

Mahalle sakinlerinden Saliha Turan, bölgede daha önce de heyelan olduğunu belirterek, "Dün gece heyelan oldu, sularımız kesildi. Komşularımız, ormanda heyelanın olduğunu söyledi. Heyelanı duyunca çok korktuk, 'Evi boşaltın' dediler. Daha önce de buralarda heyelan olmuştu, bizi Allah korudu" diye konuştu.

Raşit Turan ise "Belediye haber verdi heyelan olduğunu, o zaman öğrendik. Kayan toprağı görünce korktuk. 10'a yakın gürgen ağacı heyelanda devrilmiş. Toprak yarılmış. İnşallah devamı olmaz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-AFAD müdürü konuşa

-Mahalle sakinleri röportajlar

-Detaylar

HABER KAMERA: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

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Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede

KAYSERİ'de, girdikleri 2 evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kadın, adliyeye sevk edildi.

Kocasinan ilçesinde Sanayi ve Kılıçaslan mahallelerinde farklı günlerde iki eve giren şüpheliler, 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, evlere girenlerin Merve A. (25), Arzu M. (23), Gamze M. (28) ve Sibel K. (29) olduğunu belirledi. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Kadınların çaldığı iddia edilen ziynet eşyaları ise bulanamadı. 4 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlılardan detaylar

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Gaziantep 'te, ehliyet sınavında 11 'joker' gözaltına alındı

GAZİANTEP'te, dün düzenlenen ehliyet sınavına 'joker' olarak başkalarının yerine giren 11 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'te dün yapılan ehliyet sınavına, bazı adayların kendi yerlerine 'joker' olarak adlandırılan başka kişileri sokacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sınavlara başkalarının yerine girdiğini saptadığı 11 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin ayakkabısını çıkarması

Şüphelinin çorabından kimlik çıkarılması

Polisin şüpheliyi gözaltına alması

Şüphelinin polis aracına bindirilişi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Kamera: -GAZİANTEP-DHA

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Gaziantep'te durakta yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, - GAZİANTEP'te, otobüs duraklarında yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te son bir hafta içerisinde 2 kişi polise başvurarak otobüse bindikleri sırada çantalarındaki cüzdan ve telefonlarının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, mağdurların bindikleri otobüslerin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda durakta otobüse binen 2 kişinin, aynı şahıs tarafından yankesicilik yöntemiyle soyulduğu belirlendi. Kimliği de saptanan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin yankesicilik yaptığı an

Şüphelinin adliyeye çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Kamera: -GAZİANTEP-DHA

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Yörükler keçilerini, Elazığ için bağışladı

MERSİN'de, tek geçim kaynakları hayvancılık olan Sarıkeçili Yörükler, 'Can dostum' diye nitelendirdikleri keçileri, Elazığ'daki depremzedeler için bağışladı.

Sarıkeçililer Yaşatma ve Dayanışma Derneği çatısı altında bir araya gelen Sarıkeçili Yörükler, Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak, bağışlarının bölgeye ulaştırılmasını istedi. Yörükler tarafından bağışlanan 100 keçi de belediye ekiplerince Gülnar Mezbahası'nda kesildi. Yakaköy Mezbahası'nda paketlenen etler, et nakil aracı ve transfer aracıyla 6'sı Sarıkeçili Yörüklerden oluşan 8 kişilik ekip ile yola çıktı.

Büyükşehir Belediyeri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, konunun kendilerine ulaştığı andan itibaren imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'mızla iletişime geçtik. Kendi mezbahamız ve araçlarımız var. Toplanılan keçilerin hijyenik ortamda kesimi, parçalanması ve paketlenmesi noktasında çalışabileceğimizi kararlaştırdık. Ardından hayvanların bölgeden toplanması konusunda yardımcı olduk. İlgili mezbahamıza getirildi, parçalanmak üzere başka bir yere naklettik. Paketlenerek, bölgeye ulaşmak üzere hazır hale getirdik" dedi.

Sarıkeçililer Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Pervin Savran da depremzedelerin yaşadıkları acıyı, tek geçim kaynakları olan keçileri bağışlayarak paylaşabileceklerini düşündüklerini söyledi. Konargöçer bir yaşam biçimine sahip olduklarını ifade eden Savran, "Göçebe Yörükler'in elinde ne vardır? Can yoldaşımız olan keçilerimiz vardır. Biz 365 günü onlarla birlikte geçiriyoruz. Gönlünden kopan herkes, inanılmaz bir sevgi ve mücadeleyle en sevdiği, en çok vakit geçirdiği keçisini getirip bağışladı. Hem geçmiş olsun temennilerini iletelim, hem de depremzede vatandaşlar için çorbada bizim de bir tuzumuz olsun, bölgeye varalım, yaraları az da olsa sarmaya çalışalım dediler. Ama maalesef araç konusunda, ulaşım konusunda, veteriner hekim nezaretinde mezbahada hijyenik bir kesim süreci gibi imkanlarımız ve gücümüz yoktu. Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştık. Sağ olsunlar, düşündüğümüzden daha büyük destekte bulundular" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Paketlenen etlerin araca yüklenmesi

-Araç içinden ve paketlerden görüntü

-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz'ın konuşması

-Dernek Başkanı Pervin Savran'ın konuşması

-Dernek Başkanı Savran'ın çadır önündeki konuşması

-Genel ve detay

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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