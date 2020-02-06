DHA YURT BÜLTENİ -8

Van 'daki çığ faciasında can kaybı 39'a yükseldi; 2 kişi aranıyor

ÇIĞ BÖLGESİNE GİDEN JAK TİMLERİ DHA KAMERALARINDA

VAN- Bahçesaray yolunda önceki gün 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralı kurtarıldığı çığda 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığın düştüğü bölgede, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çığ faciasında can kaybı, 39'a çıkarken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin de katıldığı arama- kurtarma ekipleri, 2 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Van- Bahçesaray yolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında, önceki gün saat 17.00 sıralarında, iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi, kısmen yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kaldı. Bu sırada yoldan geçen minibüs ise tonlarca kar kütlesinin altında kayboldu. İş makinesi operatörü Karagülle, kendi imkanlarıyla kurtulup, yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye UMKE, AFAD, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüse saat 21.00 sıralarında ulaşılırken 7 kişi kurtarıldı, 5 kişinin ise cansız bedeni bulundu. Minibüste olduğu tahmin edilen 2 kişiye ise ulaşılamadı. Aramalara gece yarısı ara verildi.

Dün sabah 2 kişi için bölgede arama- kurtarma çalışması, yeniden başlatıldı. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, çalışmalarını sürdürürken, saat 12.00 sıralarında, bölgede ikinci çığ faciası yaşandı. Yamaçtan kopan kar kütlesi, çalışma yürüten ekiplerin üzerine düştü. Çığ altında kalan 38 kişi yaşamını yitirdi.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Arama- kurtarma ekipleri, dün gece ara verdiği, karlar altında olduğu belirtilen 3 kişiye ulaşmak için çalışmalarına, bugün saat 08.00 sıralarında yeniden başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Koca Yusuf' isimli kargo uçağıyla 70 kişilik JAK ekibi de çalışmalara katılmak üzere bölgeye geldi. İlk çığ olayından 2 kişinin, ikinci olaydan da 1 kişinin arandığı bölgeye, 5 kilometreye kadar güvenlik şeridi çekildi. Çığ düşmesi riskine karşı kimsenin alınmadığı alana, sadece arama- kurtarma ekiplerinin isim ve araç plakaları not edilerek, girişleri sağlandı. Kurtarma çalışmalarında, saat 11.00 sıralarında, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çığ faciasında can kaybı, 39'a çıkarken, ekipler de 2 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Arama kurtarma ekibinden genel ve detaylar

-JAK timlerinin hazırlıkları

-Genel ve detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Mücahit YOLCU- Mehmet Mucahit CEYLAN/VAN,

======================================

Bolu'da 2 yolda heyelan

BOLU'nun Mudurnu ilçesi ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapalı kalan Mudurnu-Ankara yolu ve Kıbrıscık-Bolu yolu çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Dün gece saatlerinden sabaha kadar süren sağanak yağmur nedeniyle Mudurnu-Ankara yolunun Aynalıkaya mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Aynalıkaya mevkiinde yol ulaşıma kapandı. Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri yollardaki taşları kaldırarak yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yolu yeniden ulaşıma açtı.

Sağanak yağış ayrıca Kıbrıscık-Bolu yolunda da etkili oldu. Yağış nedeniyle Kıbrıscık-Bolu yolunun ilçe girişine yakın bir bölgesinde heyelan meydana geldi. Karayolları'nın yaptığı yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu taşların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Mudurnu yolundaki çalışmalar

-Taşların yoldan kaldırılması

-Kıbrıscık yolundan fotoğraflar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

==============================

Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bazı mahallelerin beyaza bürünmesine neden oldu.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerde bu sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, özellikle Dağmarmara bölgesindeki Kuşlar, Hacıisalar, Karaköy, Ören, Kabaçınar, Yunusdere mahallelerinin yanı sıra Ayvacık, Güney ve Yukarı Bozkır'a kadar etkisini gösterdi. Çaldağı'nda kar kalınlığı; 10 santimetreye ulaştı. Ortaya kartpostallık manzaralar çıkarken, mahalleliler beyaz örtünün tadını çıkarmak isteyenlerin adresi oldu. Vatandaşlar kar manzarası eşliğinde fotoğraf çekip, oyunlar oynadı. Vatandaşlar ve araç sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Kar yağan mahallerden görüntü

Haber- Kamera; Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

==============================

Sertavul'da heyelan yolu kapattı

MERSİN'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli geçitlerden olan Sertavul Geçidi'ne giden D-715 karayolunda, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.

Yetkililer Sertavul Yaylası çıkışında sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun kapandığını, yolu açma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yolun kapalı olması nedeniyle araçların Sertavul'da bekletildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Heyelandan görüntü

Yerdeki bir çatı

Bölgeden genel görüntü

Yolu kapayan trafik ekibinden görüntü

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT,(Mersin),

==============================

Dereye düşen maden işçisi hayatını kaybetti

BURSA'da, maden araması yapan firmada çalışan Hurşit Kurşun (45), toprak kayması sonucu düştüğü derede hayatını kaybetti.

Olay, İnegöl'ün kırsal Tüfekçikonak Mahalesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde maden araması yapan işçilerden Hurşit Kurşun, toprak kayması sonucu dereye düştü. Hızlı akan derede sürüklenen Hurşit Kurşun'u gören işçiler, yardım etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Dere kenarında yürüyen mahalle muhtarı Şahamettin Aykul, su içersindeki dallara takılmış cesedi görerek durumu İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, cesedi dere içerisinden çıkarırken, işçinin mesai arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı.

O anları anlatan muhtar Şahamettin Aykul, "Sabah dere kenarında yürüyordum, derede insan kolu gördüm. Yakınlaştığımda ceset olduğunu fark ettim. Durumu jandarmaya bildirdim. Sabah maden işçileri çalışırken toprak kayması meydana gelmiş ve işçi dereye düşüp sürüklenmiş. Yaklaşık 1,5 kilometre sürüklenip dala takılmış" dedi.

İşçinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

=============================

Rus turist, dev dalgalar arasında yüzdü

ANTALYA'ya eşiyle birlikte Rusya'dan gelen Alex Beyanın (47), şiddetli lodos nedeniyle boyu 4 metreyi bulan dalgalar arasında yüzdü.

Antalya'da, saatteki hızı 24 kilometreye kadar ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde ağaç dalları kırıldı, elektrik direklerinde hasar oluştu. Gün doğumuyla birlikte lodos manzarasını izlemek isteyenler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Lodos nedeniyle boyu 4 metreye ulaşan dalgalar oluştu. Gün boyu sahili döven dalgaları izleyen Antalyalılar, bol bol fotoğraf çekti. Kenti çevreleyen 40 metre yüksekliğindeki falezlerde de eşsiz lodos manzarası oluştu. Çarpan dev dalgalardan saçılan deniz suyu, kimi zaman falezlerin üzerine kadar yükseldi. Kaleiçi Yat Limanı'nı çevreleyen dalgakıran da lodos manzarası izlemek isteyenlerin tercih noktası oldu. Dalgakırana çarparak gücünü kaybeden dalgaların oluşturduğu beyaz köpüklü manzara, ilgiyle izlendi.

DEV DALGALARA ALDIRMADAN YÜZDÜ

Eşiyle birlikte bir haftalık tatil için Rusya'dan Antalya'ya gelen Alex Beyanın, dev dalgalara aldırmadan denize girdi. Dalgalar arasında uzun süre yüzen Beyanın, eşinin uyarısıyla sahile çıktı. Antalya'ya hayran kaldığını anlatan Rus turist, "Hava çok güzel. Deniz muhteşemdi. Dalgaların arasında yüzmek çok eğlenceli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Dev dalgalardan görüntü

Rus Alex Beyanın'ın denize girmesi

Rus turistin dalgalar arasında yüzmesi

Turisti izleyenler

Sudan çıkan turistin görüntüsü

Alex Beyanın'ın açıklaması (Rusça)

Sahilde yürüyen aileden detay görüntüler

Haber-Kamera: : İbrahim LALELİ/ANTALYA,

=============================

Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde aşırı yağış ve karların erimesi nedeniyle Köprüçay Irmağı taştı. Irmak kenarındaki bazı işletmelerle tarım arazileri su altında kaldı.

Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki aşırı yağışlar ve karların erimesi neticesinde Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nden geçen Köprüçayı Irmağı taştı. Taşan sular nedeniyle ırmak kenarındaki bazı restoranlar ile portakal ve zeytin bahçeleri su altında kaldı.Restoran işletmecisi Osman Gündoğdu, dünkü aşırı yağış ve fırtınanın etkisiyle Beşkonak Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki karların eridiğini, bunun sonucu suların yükseldiğini söyledi. Irmaktan taşan sular nedeniyle restoranların su altında kaldığını anlatan Osman Gündoğdu, olay nedeniyle herhangi can kaybı olmadığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Irmak kenarında bulunan restoranlardan görüntüler

İşletmeci Osman Gündoğdu röportaj

Baraj regülatöründen görüntüler

Aspendos tarihi köprüsünden görüntüler

Vatandaşların ırmağın akışını seyretmesi

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),