DHA YURT BÜLTENİ - 8

Çığ şehidi Uzman Çavuş Özen Akçam, uğurlandı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Özen Akçam (26), memleketi Artvin'in Ardanuç ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van- Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde meydana gelen çığ felaketinde şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu, 2 itfaiye eri ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özen Akçam için memleketi Artvin'in Ardanuç ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Artin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Milletvekili Erkan Balta, CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Garnizon Komutanı Albay Şükrü Şenduran, polis, asker ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılanlar, şehit Akçam'ın annesi Emine, babası Nazım ve kız kardeşleri Zeynep ile Sıla Akçam'a taziye dileklerinde bulundu. Cenazede, şehidin kız kardeşleri, şehit ağabeylerinin fotoğrafını öperek gözyaşı döktü, anne Emine Akçam da oğlunun tabutuna sarıldı. Şehidin kız kardeşi Sıla Akçam da ağabeyinin askeri montunu giyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Geçen yıl ilk görev yeri olan Van'da göreve başlayan Uzman Çavuş Özen Akçam, Ardanuç Merkez Camimde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından, ilçeye bağlı Bulanık köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE- Nurbay USTA/ARDANUÇ (Artvin), -

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Kars şehidini uğurladı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (28) memleketi Kars'ın Arpaçay ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın cenazesi dün Van'da düzenlenen törenin ardından uçakla Kars'a getirildi. Burada törenle karşılanan Avcı'nın cenazesi karayolu ile Arpaçay ilçesindeki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bugün öğlen saatlerinde hastane morgundan alınan şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın cenazesi Merkez Camine getirildi. Şehidin yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. İl Müfütüsü Yusuf Eviş'in Cuma namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından, omuzlara alınan Avcı naaşı ilçe merkezindeki mezarlıkta defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Arpaçay ilçe merkezinde yaşayan Bahar- Asim Avcı çiftinin 3'ü kız 5 çocuğundan en küçüğü olan Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı, 2018 yılında Van'ın Çatak ilçesinin Karaboğa Jandarma Karakolu'nda göreve başladı. Avcı'nın 2 aylık nişan olduğu öğrenildi.

Törene, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Vali Türker Öksüz başta olmak üzere protokol, şehidin yakınları, çok sayıda asker ve vatandaş katıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehit cenazesinin getirilmesi

-Şehidin kızkardeşlerinin tabuta sarılıp ağlamaları

-Cenaze töreni

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ Suat İNCEDERE, (ARPAÇAY) (Kars),

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Teslim olan PKK'lı kadın, HDP önündeki ailelere yaşadıklarını anlattı

Görüntü Dökümü

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HDP İl binası önü

Ailelerin oturma eyleminden görüntü

F.T.'nin ailelerle sohbet etmesi

F.T.'nin konuşması

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 668 MB

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Kılıçdaroğlu'ndan İzmit'te kardeşlerine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te yaşayan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu ile kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ı ziyaret etti.

İzmit'e gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEM yolu İzmit girişinde, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve bir grup partili tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Şirintepe Mahallesi'nde oturan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, hastanede tedavi gören ve ağabeyinin yanında kalan kız kardeşi Fikriye Dalgıç için İzmit'e geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Ziyaret ettiği evin önünden görüntüler

-Evin önünde alınan güvenlik önlemleri

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracına binerek evden ayrılması

-Detaylar

HABER-KAMERA: Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli),

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150 yıllık tarihi çeşme çalındı

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde yer alan 150 yıllık tarihi hayrat çeşme, bulunduğu ağaçlık alandan kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek çalındı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başattı.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Güneyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, Vakfıkebir-Tonya yolu güzergahında bulunan 150 yıllık çeşmenin yerinde olmadığını fark etti. Taş yapıya sahip, yörede Nuhoğlu ailesince hayrat olarak yaptırılan çeşmenin yerinden söküldüğünü görünce şaşkına dönen Şeref, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, incelemelerde bulundu. Çevredeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarının yanı sıra MOBESE kameralarını da incelemeye alan ekipler, tarihi kaçakçı olduğunu tahmin ettikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'HAYRAT OLARAK YAPILMIŞTI'

Hırsızlık olayının araştırıldığını belirten Süvari Şeref, "Çeşmenin yerinde olmadığını fark ettik. Gece saatlerine bunu almışlardır. Güvenlik güçlerimiz gerekli incelemelerde bulundu, kamera kayıtlarını aldı, araştırmaları sürüyor. Büyüklerimizden bildiğimize göre çeşmemizin 150 yıllık bir tarihi geçmişi var. Nohutoğlu ailesince hayrat olarak yapılmış bir çeşmemizdi" dedi.

'BİR GECE ANSIZIN ÇALINDI'

Köy sakini Ertan Şeref de, "Köyümüzde çok eskilerden hayrat olarak yapılmış çeşmemiz, bir gece ansızın çalındı. Gerekli bilgileri verdik. İnşallah bulunurlar. Para kazanmak için çaldıklarını düşünüyorum" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Öte yandan, akıllara durgunluk veren tarihi çeşmenin çalınması, yöredeki sosyal medya takipçilerinin de tepkisine neden oldu. Takipçiler, çeşmenin eski ve çalındıktan sonraki haline ait paylaşılan fotoğrafların altına, 'Bu kadarına da pes doğrusu' şeklinde yorumlarda bulunup, hırsızlara tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çeşmenin bulunduğu yerden görüntüler

-Röportajlar

-Genel detaylar

BOYUT: 267 MB.

HABER KAMERA: İnan KALYONCU/VAKFIKEBİR (Trabzon), -

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