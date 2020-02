DHA YURT BÜLTENİ-8

Amcasını öldürdü, polise teslim oldu

Kars 'ın Kağızman ilçesinde, 17 yaşındaki A.D., devlet hastanesi kantini önünde, aralarında husumet bulunan amcası Mehmet Demir'i (43) tabancayla vurarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu.

Olay Kağızman Devlet Hastanesi kantini önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Hastane kantinini işleten Mehmet Demir ile daha önceden aralarında husumet bulunan yeğeni A.D. karşılaştı. A.D., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, amcasına ateşledi. Olay yerinde can veren amcasının cesedine kimseyi yaklaştırmayan A.D., gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Yeğen gözaltına alınırken, öldürülen Mehmet Demir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastane binası önünden genel görüntü

-Hastane binasının görüntüsü

-Ölen Mehmet Demir'in fotoğrafı

Haber-Kamera: İlhami TURAN/ KAĞIZMAN (Kars),

===============================

Kardan gelin ilgi odağı oldu

Denizli'nin Çameli ilçesinde tekstil işçisi Mustafa Güngör ve arkadaşlarının yaptığı kardan gelin görenlerin ilgisini çekti.

Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Mustafa Güngör (35), kar yağışının ardından hafta sonu tatili için ailesinin yaşadığı Çameli ilçesindeki Cevizli Mahallesi'ne gitti. Burada karın keyfini çıkaran Güngör, arkadaşıyla birlikte 1.5 metre boyunda kardan gelin yaptı. Güngör, kardan gelinin başına kırmızı yazma örtüp beline de kuşak bağladı. Güngör, arkadaşlarıyla birlikte mizah amacıyla kardan gelin yaptıklarını belirtip, "Mahallemizde kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Her yerde kardan adamlar var. Bizde eğlence amacıyla kardan gelin yapmaya karar verdik. Görenler kardan gelini çok beğeniyor. Onun fotoğrafını çekiyor. 'Gelin güzel ama yaza çıkmaz' diyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kardan gelinden görüntü

Mustafa Güngör konuşma

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

===============================

Kooperatifçilik Otobüsü'nün ilk durağı Adana oldu

TÜRKİYE'de kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitim programı, sergi ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması için yola çıkacak 'Kooperatifçilik Otobüsü'nün ilk durağı Adana oldu.

Ticaret Bakanlığınca kooperatifçiliğin gelişmesi, yaygınlaşması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla başlatılan Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında, çok sayıda il ve ilçeye gidecek olan Kooperatifçilik Otobüsü'nün ilk durağı Adana oldu. Proje kapsamında üniversitelerde öğrencilere ve akademisyenlere özel bilgilendirme toplantıları düzenlenecek, orta öğrenim öğrencilerine eğitimler verilecek. 10 ayda 12 ili ziyaret etmesi planlanan Kooperatifçilik Otobüsü'nün Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kooperatifçi katıldı. Projeden, kooperatifçilik alanında çalışma yapmak isteyen girişimcilerin, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 203 kooperatifin en iyi şekilde faydalanacağını düşündüğünü belirten Vali Demirtaş, kooperatiflerin ürettikleri ürünleri ön plana çıkarması adına etkinliğin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ise ülkenin kaynaklarının tümünü üretime kazandırmanın yolunun kooperatiflerle desteklenen bir ekonomiden geçtiğini belirterek, bakanlık olarak kooperatifçiliğin geliştirilmesi, her sektörde yaygınlaştırılması, kurumsal yapılarının sağlamlaştırılması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

'KADINLARIMIZ ADINA HEYECANLIYIM'

Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, kadınların evlerinin ekonomisine katkıda bulunması adına başlatılan projeden memnun olduğunu ifade ederek, "Kadınlarımız adına heyecanlı ve mutluyum. İnşallah güzel sonuçlar alınır ve kadınalrımız iyi müşterilerle karşılaşıp, ürünlerini sürekli bir şekilde üretebilirler" diye konuştu.

'KADINLARIN ÜRÜNLERİNİ EKONOMİYE KAZANDIRIYORUZ'

Toros Kadın Kooperatifi Başkanı Filiz Tunç Yıldırıcı, kadınların evlerinde ya da atölyelerinde yaptıkları ürünlerin ekonomiye kazandırılması için çalıştıklarını belirterek, "Genellikle kahvenin yanında tüketilmesi için turunçtan yapılan reçel, hanımlarımızın yaptığı el işi sabun, makromami gibi ürünlerin pazarlamasını yaparak, kadınların istihdamına yönelik çalışmalar yapıyoruzö diye konuştu.

Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Hüsniye Gül ise kadınların kooperatife katılmasının ardından hayatlarının değiştiğini kaydetti. Adana Kadın Emeğini Destekleme Kooperatifi Başkanı Yeşim Akkaş da çok uzun süredir Kooperatifçilik Otobüsü için hazırlandıklarını anlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Adana valisi Mahmut Demirtaş'ın açıklaması

Necmettin Erkan açıklması

Kooperatife katılanlar ile röp

Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş ile röp

Genel ve detaylar

Haber: Ruşan Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

===============================

'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı' Keşan'da

TÜRKİYE genelinde öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı', Edirne'nin Keşan ilçesine geldi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolü kapsamında Türkiye'yi dolaşan Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, Keşan'da Hersekzade Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde öğrencilerle buluştu. TIR'ın içindeki mobil sınıfta trafik eğitimi alan öğrenciler, daha sonra özel olarak hazırlanan parkurda akülü araç kullanarak ilk sürücülük deneyimlerini yaşadı. Çocuklarla yakından ilgilenen görevli polis ve jandarma ekipleri, trafik kuralları konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Öğrencilere ayrıca kırmızı düdük hediye edildi.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da eğitim alanında öğrencilerle bir araya geldi. Eğitimde en çok alkollü araç kullanımının olumsuz etkilerini göstermek amacıyla alkol eğitim gözlüğü ile denge parkuru eğitimleri dikkat çekti. TIR'ın yarın Keşan'dan ayrılacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Eğitim tırında verilen teorik eğitim

-Protokolün öğrencileri ziyareti

-Trafik eğitimi parkurunda öğrencilerin akülü araç kullanmaları

-Belediye başkanının alkol eğitim gözlüğü ile kaleye şut çekmesi

-Öğrencilere kırmızı düdük dağıtılması

-Protokol ve öğrencilerin düdük öttürmeleri

-Akülü araç kullanan öğrenciler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

===============================

PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı lav silahı, Türkiye'de de ele geçirildi

MARDİN'de, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce sadece Irak ve Suriye'de ele geçirilen 'Lot 6 PA77' marka lav silahı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'Kapan-1' operasyonu kapsamında Ömeryan kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Tetik-2, Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı' özel birlik operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta, terör örgütü tarafından nadiren kullanılan 'Lot 6 PA77' marka lav silahı bulundu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler göre, PKK'lı teröristlerin kullandığ lav silahının Türkiye'de ilk kez ele geçirildiği, silahın daha önce sadece Irak ve Suriye'de düzenlenen operasyonlarda ele geçirildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------

Ele geçirilen malzemeler

Malzemelerin imha edilmesi

Sığınaktan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera: MARDİN,

===============

Samet sinemaya gitmek için evden çıktı, bıçaklanarak öldürüldü

GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde, evden sinemaya gitmek için çıkan Samet Çalışkan (17), tartıştığı kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak, öldürüldü.

Olay, dün akşam Düztepe Mahallesi'ndeki Çamlık Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Samet Çalışkan'ı eniştesi, sinemaya gireceği alışveriş merkezine bıraktı. Ancak genç, alışveriş merkezine yarım saat mesafede bulunan parka gitti. Çalışkan ile kimlikleri belirsiz kişiler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Samet Çalışkan karnından bıçaklandı.

İhbar üzerine gelen ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Çalışkan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Oto kaportacıda çalıştığı öğrenilen Samet Çalışkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Samet Çalışkan'ı olay günü eniştesinin alışveriş merkezine bıraktığını anlatan akrabası Mustafa Şen, "Samet'i eniştesi akşam 19.30 sıralarında, evden alıp sinemaya gitmesi için alışveriş merkezinin önüne bırakmış. Bir saat sonra ise acı haber geldiö dedi.

Polis, kaçan kimlikleri belirsiz şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Samet çalışkan'ın fotoğrafı

Adli Tıp Kurumu

Mustafa Şen ile Röp.

Cenaze aracının gelişi

Cenazenin araca konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 182 MB

===============================

Karaman'da, 3'ü kadın 5 hırsızlık şüphelisi adliyede

KARAMAN'da, farklı şehirlerde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3'ü kadın 5 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı. Girdikleri evlerde eşyaları dağıtmadığı, sadece altın saklanabilecek alanları kontrol ettiği belirtilen hırsızlık şüphelileri, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kırbağ Mahallesi'ndeki evde meydana gelen altın bilezik hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, kentteki mobese kameraları ile çeşitli güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, hırsızlığı 3'ü kadın 5 şüphelinin gerçekleştirdiğini ve otomobil ile kentten ayrıldıklarını tespit etti. Polis, plaka tanıma sisteminden aynı otomobilin olaydan 3 gün sonra Mersin'den Karaman'a giriş yaptığını belirledi. Aracı takibe alan polis, içindeki Ebru B., Ömür P., Zeynel B., Seyfi P. ve Tülay P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda yüzük, küpe, çeyrek altınlar ve motifli altın takılar ele geçirildi. Ele geçirilenlerin, Mersin'in Mut İlçesindeki evden çalındığı belirlendi.

Şüphelilerin hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu; Tülay P.'nin ise cezaevi firarisi olduğu, yeğenine ait sahte kimlik kullandığı ve hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin ayrıca hırsızlık için girdiği evlerde eşyaları dağıtmadığı, sadece ev sahibinin altınları koymuş olabileceği alanlarda arama yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

---------------------------------

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Şüphelilerden birisnin Karaman'daki tüm hırsızlıkları biz yaptık demesi

Adliyeden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

===================================

Kafesteki güzeller podyuma çıktı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen güvercin güzellik yarışmasında, kente özgü ' Manisa Azmanı' ve 'Klasik Hünkari' cinsi güvercinler yarıştı.

Klasik Hünkari Sevenler Birliği ve Manisa Azmanı Sevenler Birliği, 6'ncı Hünkari ve Manisa Azmanı Güzellik Yarışması'nı Gümüşçayı Çok Amaçlı Etkinlik Salonu'nda düzenlendi. Salihli Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan etkinliğe Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Bursa, Manisa ve Uşak'tan 200'ün üzerinde kişi güvercinleriyle katıldı.

Manisa Azmanı'nı Sevenler Birliği adına konuşan organizasyon komitesi üyesi Serkan Gündüz, "Manisa Azmanı ve Klasik Hünkari, Manisa'ya özgü güvercin çeşitleri olmasına rağmen sayıları sürekli azalıyordu. 6 yıl önce başladığımız yarışmamıza, ilgi artarak devam etti. Biz Hünkari'nin ve Manisa Azmanı'nın çoğalması için bu yarışmaları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Hakem heyetinden Ahmet Oyar, "Toplam 16 ayrı değerlendirmemiz oluyor. Hünkari ve Manisa Azmanı'nda birbirinden farklı özellikler mevcut. Bu özellikler ışığında değerlendirmemizi yapıyor, puanlarımızı veriyoruz" dedi.

Yarışmaya İzmir Kiraz'dan katıldığını belirten Niyazi Helvacı, "10 yıldan beri güvercin besliyorum. Daha önce birçok yarışmaya katılmıştım. Ancak hiç birinciliğim yoktu. İlk defa bir yarışmada güvercinimin birinci olmasından dolayı çok mutluyum" dedi. Manisa'nın Kula ilçesinden yarışmaya katılan Hilal Erkan, "Daha öncede katıldığım yarışmalarda birinciliklerim vardı. Bugünde yine güvercinimle birinciliğe ulaştık. Çok mutluyum" dedi. Bir diğer yarışmacı Gökhan Akdemir ise, "Ben yarışmaya İzmir Kiraz'dan katıldım. 4 yıldan buyana Hünkari besliyorum. Birçok yarışmada derece elde etmiştim. Bugünde Salihli'den birincilikle ayrılıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışmaya katılan güvercinlerden detay görüntü

Manisa Azmanı'nı Sevenler Birliği adına konuşan organizasyon komitesi üyesi Serkan Gündüz'ün konuşması

Hakem heyetinden Ahmet Oyar'ın puanla ile ilgili konuşması

Yarışmada dereceye giren yarışmacıların konuşması

Haber- kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

========================

Çadırlarda kalan depremzede öğrenciler için ilk ders zili çaldı

MANİSA'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle 1 hafta uzatılan yarıyıl tatilinin ardından bugün 09.00'da ilk ders zili çaldı. Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde 34 bin 250 öğrenci dersbaşı yaptı. Depremde zarar gören okulların öğrencilerin geçici olarak başka okullarda eğitimlerine devam edeceği bildirildi.

Manisa Valiliği tarafından, 22 Ocak'ta merkez üssü Akhisar olan 5.4 büyüklüğünde ve 28 Ocak'ta Kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçelerde yarıyıl tatilinin uzatılmasının ardından bu sabah ilk ders zili çaldı. Akhisar'da 28 bin, Kırkağaç'ta ise 6 bin 250 öğrenci bugün okul sıralarına oturdu. Akhisar ilçesi kırsal Medar Mahallesi'nde Zübeyde Hanım İlkokulu, Gazi İlkokulu ile Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu İlkokulu, Kırkağaç İlçesi'nde ise Şehit Mehmet Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, İsmail Hakkı Gelenbevi İmam Hatip Ortaokulu meydana gelen depremler sonrasında ağır hasarlı raporu verildiği için eğitime başlanamadı. Bu okullardan Şehit Mehmet Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 207 öğrencisi ile İsmail Hakkı Gelenbevi İmam Hatip Ortaokulu'nun 320 öğrencisi Kırkağaç İmam Hatip Lisesi'nde, Zübeyde Hanım İlkokulu'nun 316 öğrencisi aynı okul bahçesindeki Şehit Binbaşı Serdar Kandemir Ortakokulu'nda, Gazi Ortakokulu'nun 650 öğrencisi Misak-ı Milli İlkokulu'nda, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu İlkokulu'nun 700 öğrencisi ise Ali Şefik Ortaokulu'nda geçici olarak ikili eğitim göreceği bildirildi. Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesi'nde bazı öğrenciler, 22 Ocak'tan bu yana kaldıkları deprem çadırlarından okula gitti.

ÇOCUKLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Deprem çadırından okula gitmek zorunda kalan Karakurt 75. Yıl Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Tuğçe Akça, "Çadırdan okula gitmek çok değişik bir duygu.

Sabah evde uyanıp, okula gitmek daha güzeldi ama buna da şükür. Çadırlarımız okulun çok yakınında. Sabah uyanıp, doğrudan okula geçebiliyoruz. Bugün derem nedeniyle uzayan sömestir tatilimizden sonra okuldaki ilk günümüz" dedi.

Hayatında ilk kez çadırda kaldığını anlatan 5'inci sınıf öğrencisi Azra Üren ise, "Sabah, ders programıma göre çantamı hazırladım. Ardından annemin hazırladığı kahvaltıyı yedim. Sonrasında giyinip okuluma geldim. Çadırdan okula gelmek benim için farklı bir deneyim. Bu gerçekten üzücü bir durum. Ama yapacak bir şey de yok" diye konuştu.

'DEPREM KORKUSUYLA YAŞIYORUZ'

Kızını deprem çadırından okula göndermekten dolayı hüzünlü olduğunu anlatan evli 1 çocuk annesi ev hanımı Hülya Akça (37) de, "22 Ocak'taki depremden bu yana çadırda kalıyoruz. Devletimiz bizim yanımızda ama onların da yapacak bir şeyi yok. Sonuçta doğal afet bu. Çocuğumu okula gönderiyorum ama aklımız onda kalıyor. Her an deprem korkusuyla yaşıyoruz. İnşallah, bu depremler bir an önce son bulur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Deprem bölgesinden genel görüntü

Tatilin ardından okullarına dönen öğrenciler

Deprem çadırından okula giden öğrencilerden görüntü

Karakurt 75. Yıl Ortaokulu'ndan görüntü

Hülya Akça ile röp.

Öğrenciler Tuğçe Akça ve Azra Üren ile röp.

Haber: Cemil SEVAL - Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ (Manisa),

=============================

HDP önündeki eylemde 161'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 84 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 161'inci günde de sürdürdü. Aileler, dün gece telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise kendilerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

5 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran ve Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 5'i evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye-Hüseyin Kaya ve Necla- Metin Açan çiftleri, diğer ailelere destek olmak için eyleme devam ediyor. 84 aile, oturma eylemini 161'inci günde de sürdürdü.

'ÇOCUKLARINIZI KURTARACAĞIZ'

Tunceli Pülümür yolunda 2015 yılında usta birliğine giderken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker Adil Kavaklı'nın annesi Cennet Kavaklı, dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüklerini söyledi. Bakan Soylu ile yaptığı görüşmeyi anlatan Kavaklı, şunları söyledi: "5 yıl oldu. Hiç haber alamadık. Son 2 seneden beri videosu da gelmedi. Mektubunu göndermişlerdi. Oğlumu bıraksınlar. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldi. Onunla konuştuk. 'Çocuklarınızı kurtaracağız. Çalışmalar yapılıyor' dedi. Cumhurbaşkanımızın da ilgilendiğini söyledi. Allah'tan ümit kesilmez. Allah onlardan razı olsun. İnşallah kurtarırlar. Bugün 161 gün oldu. 161 yıl da geçse ben evladım olmadan buradan kalkmayacağım. Bekleyeceğim. İnşallah bu terörün de sonu gelir."

'CUMHURBAŞKANI BİZİMLE GÖRÜŞTÜ UMUDUMUZ ARTTI'

Oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde olan Süleyman Aydın ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyarette ailelere çocuklarına kavuşmaları için çalışmaların yürütüldüğünü anlattığını söyledi. Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla da görüştüklerini belirterek, "HDP il başkanlığı hep bizden kaçıyor. Açıklama yapamıyorlar. O yüzden biz bunlardan çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Kararlıyız. Dün İçişleri Bakanımız gelip bizimle görüştü. Biraz sabırlı olmamızı söyledi. Allah'ın izniyle çocuklarınız geri gelecek. Cumhurbaşkanımızla da telefonla görüştük. O da bize umut verdi. O yüzden umudumuz daha da yükseldi. Büyük bir çalışmaları olduğunu söyledi. PKK'nın sonunun geldiğini söyledi. Çocuklarınızı onlardan alıp size kavuşturacağız dedi. Cumhurbaşkanımıza ve devletimize güveniyoruz. İnşallah çocuklarımız gelir evimize döneriz. Artık bu hasretlik biter. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iğne ile kuyu kazdıklarını ve sabırlı olmamızı söyledi. Yanımızda olduklarını söylediler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

HDP İl binası önü

Ailelerin oturma eyleminden görüntü

Cennet Kabaklı'nın konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Süleyman Aydın'ın konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,