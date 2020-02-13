DHA YURT BÜLTENİ - 8

Artvin 'de çığ düştü; cenaze dönüşü 20 araçlık konvoy yolda kaldı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünün yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Cenazeden dönen, aralarında Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in de bulunduğu kişileri taşıyan 20 araçlık konvoy, yolda kaldı. Bazı araçlar kısmen kara gömülürken, konvoydakiler, 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Yusufeli ilçesinde hafta boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle dün akşam Yaylalar köyü yoluna çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, köyde katıldıkları cenaze töreninden dönen, aralarında Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in de bulunduğu kişileri taşıyan 20 araçlık konvoy, yolda kaldı. Çığ nedeniyle bazı araçlar, kısmen kara gömüldü. Araçlarından çıkanlar, panikle güvenli bölgeye kaçarken, küreklerle yolu açmaya çalıştı. İhbarla bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak, mahsur kalanları kurtardı.

'DÖNÜŞ YOLUNDA ÇIĞ DÜŞTÜ'

Kürekle yolu açmaya çalıştıklarını anlatan Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin, "Yaylalar köyünde cenazemiz vardı. 20 araçla cenazeye gittik, dönüş yolunda ise yola çığ düştü. İl Özel İdaresi'ne hemen haber verdik, ekipler gelene kadar bizler de yolun açılması için çalıştık. Araçlarda bulunan küreklerle yolu açmaya çalıştık. Yaklaşık 2 saat yolun açılması için uğraştık, daha sonra ekipler geldi ve yol açıldı. Bölgedeki kar kalınlığı 80 santimetreyi buluyor, bütün araçlar kara saplandı" diye konuştu.

Çığ nedeniyle yolda mahsur kalan Hasan Gücüyeter de "Cenazeden dönerken, çığ düştü ve yolda kaldık. Ekipler gelene kadar biz de küreklerle yolu açmaya çalıştık. Herhangi bir yaralanma olmadı" dedi.

Aracı kara saplanan Abdullah Hadi Katkat ise "Aracımız kara saplandı, korktuk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yolda kalan araçlar

Küreklerle yol açma

Detaylar

Belediye başkanı ve diğer röpler

Haber-Kamera: Nusret DURUR YUSUFELİ/ ARTVİN

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Anne- baba ve 6 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi (2) - Yeniden

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Yıldız (38) ve Bahattin Aykutlu (46) çifti ile 6 çocukları, hastanede tedaviye alındı. Bahattin Aykutlu'nun sabah çocuklarını okula göndermek için erken kalkıp, gaz kokusunu almasıyla ailenin ölümden döndüğü ortaya çıktı.

Olay, Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Bahattin Aykutlu, sabah kalkınca eşi ve çocuklarını da uyandırmak istedi. Çocukların baygın olduğunu fark eden Bahattin Aykutlu, sağlık durumunun kritik olduğunu anladığı kızı Kader Aykutlu'yu (11) aracıyla hastaneye götürürken, yolda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve komşusundan da yardım istedi. Hızla adrese gelen ekipler, Yıldız Aykutlu ile çocukları Gülnur (16), İsminur (14), Muhammet Mustafa (10), Muhammed Emin (5) ve Sümeyya (1) Aykutlu'ya müdahale etti. Ailenin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlendi. Bahattin Aykutlu ve kızı Kader Aykutlu ile ambulansla getirilen ailenin diğer üyeleri, Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aykutlu ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastanede tedavi gören Bahattin Aykutlu, "Sabah çocuklar okula gidecekleri için kalktım, onları da kaldırdım. Her biri bayılır şekilde yere düştü. Kızım Kader'in durumu ağırdı, onu hemen aşağı indirdim. Kendi arabama bindirip hastaneye getirdim. Bu arada ambulansı aradım. Komşum bakkala durumu söyledim. Ambulansı aradı, bana yardımcı oldu. Benden sonra da ambulans çocuklarımı aldı, getirdi hastaneye. Evde sobada kömür yakıyorduk. Odun da yakıyoruz ama kömürü gündüz saat 3 civarı atmışlardı sobaya. Demek ki kalmış sobanın içinde. Şu anda hepimizin sağlık durumu iyi. Baş ağrısı var" dedi.

Ailenin yakınları da olayı duyar duymaz hastaneye geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Baba Bahattin Aykutlu röportaj

Kızı Kader ve oğlu Muhammet Eminden görüntüler

Aileden detay görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Suç örgütü operasyonunda 1'i avukat 9 gözaltı

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde ve Gaziantep'te usulsüz evrakla açtıkları yediemin otoparkında, 70 araç ve 4 motosikletin üzerinde değişiklik yapıp, hurda amaçlı satışa çıkaran suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü tarafından usulsüz evrakla yediemin otoparklarının açıldığını tespit etti. Kurtalan ilçesinde ile Gaziantep'teki usulsüz kurulan yediemin otoparklarında 70 araç ve 4 motosikletin üzerinde değişiklik yapıp, hurda amaçlı satışa çıkaran suç örgütünün yakalanmasına yönelik Siirt merkezli İstanbul, Hatay ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınırken, 35 araca ise el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şahısların Emniyete getirilmesi

Göz altına alınan şahısların otobüse bindirilmesi

Şahısların Kurtalan Adliyesine getirilmesi

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

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HDP önündeki eylemde 164'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 85 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 164'üncü günde de sürdürdü. Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen oturma eylemini sürdüren aileler, çocukları gelene kadar bu eylemi sürdüreceklerini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

6 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Evlatlarına kavuşan 6 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam etti. 85 ailenin evlat nöbeti, 164'üncü günde de devam etti.

'KARDIR, KIŞTIR UMURUMDA DEĞİL'

2014 yılında kaçırılan oğlu Mehmet Emin (30) için Muş'tan gelen Gülbahar Teker, oğlunun yaşayıp, yaşamadığı konusunda bilgisinin olmadığını söyledi. Teker, "Ben oğlumu almadan gitmiyorum. Kardır, kıştır umurumda değil. Ben gitmiyorum. Evde bir hasta bıraktım kapıyı kapattım geldim. Yeter. Bu HDP bizden ne istiyor? Çocukları getirsinler. Batman'da onu kaçırıp götürdüler. Sonradan bize telefon açtı söyledi. 1 sene önce de kaçmaya kalktı. Onu yakalamışlar. 1 senedir haber alamıyoruz. Ölü mü yaşıyor mu bilmiyoruz. En son Suriye'nin Kobani kentinde olduğunu söylemişti. Tekstil işinde çalışıyordu. Bize bakıyordu. Batman'da 11 gün çalıştı, alıp götürdüler. Bu yetimden ne istediler. Getirin çocuğumu. Herkesin çocuğu gelsin. Kürtler böyle değil. Biz onlar gibi değiliz" dedi.

'EVLATLARIMIZ İÇİN BU SOĞUKTA YİNE EYLEME DEVAM EDECEĞİZ'

Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan astsubay oğlu Semih Özbey için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı. Özbey, kar kış demeden oğlu için oturma eylemini sürdüreceğini ifade ederek, "Türkiye görüyor bizim çektiğimiz bu ızdırabı. Ayaklarımız su alıyor. Karların içindeyiz. Biz kendi hakkımız olan yavrumuzu istiyoruz. Karda kışta buradayız. Çocuklarımız hangi durumda, ne haldeler, durumları nasıl, o soğukta açlar mı, susuzlar mı, üşüyorlar mı? Biz kendi hakkımızı istiyoruz. Kimseden başka bir şey istediğimiz yok. Oğlumdan hiçbir haber alamıyorum. 4 yıl önce videosunu yayınlandılar. O günden beri her an kulağım telefonda, gelen ailelerin çocuklarıyla birlikte biz de sevinç yaşıyoruz ama kendi çocuğumuz gelse daha çok sevineceğiz. PKK benim çocuğumu nasıl aldıysa öyle de getirsin. Benim çocuğumdan ne istedi? Evlatlarımız için bu soğukta oturma eylemimize devam edeceğiz. Çocuğumuzu almadan da gitmeyi düşünmüyoruz. Kimse sıcak yerini bırakıp da buralarda durur mu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP İl binası önü

Ailelerin oturma eyleminden görüntü

Gülbahar Teker'in konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Sadiye Özbey'in konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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HEM ÇALIŞIP HEM HALAY ÇEKTİLER

Van'da, 1 metreyi geçen ve 687 yerleşim birimine ulaşıma engel olan karları temizleyen belediye ekipleri, Kürtçe şarkılar eşliğinde hem çalıştı hem halay çekti. Büyükşehir ve İpekyolu belediyesi görevlileri, kent merkezinde yoğun çalışma yürütürken, karla mücadele ekipleri de 687 mahalle ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor. İş makineleriyle belirli noktalara toplanan kar kütleleri, kamyonlara yüklenip, il dışına taşınıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaldırımlardaki karları temizleyen belediye çalışanları

-Söyledikleri Kürtçe şarkılar eşliğinde kar temizliği yapan ekipler

-Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerlerken

-Detaylar

-İş makinelerinin karla mücadele çalışması

-Kamyonlara kar kütleleleri yüklenmesi

-Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,

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