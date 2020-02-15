DHA YURT BÜLTENİ - 8

Suriye'ye asker sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen, askerlerin bulunduğu sivil araçlar ile askeri malzeme taşıyan TIR'lardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen komandoları taşıyan 15 otobüs ile askeri malzeme taşıyan 12 TIR ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemi altında İslahiye'ye ulaştı. İslahiye- Hassa karayolunda Hatay yönüne hareket eden konvoydaki askerlerin ve araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İslahiye çevre yolu

Konvoyun geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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17 yıl kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi kadın 1 yıl sonra yakalandı

UYUŞTURUCU ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama suçlarından 17 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 4 Şubat 2019 tarihinde Sakarya Hendek Açık Cezaevinden firar eden E.U. (28), bir yıl sonra Muş'taki evinin gizli bölmesinde yakalandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 17 yıl hapis ve 11 bin lira para cezası verilen binr çocuk annesi E.U., 4 Şubat 2019 tarihine cezasını çektiği Sakarya Hendek Açık Cezaevi'nden firar etti. Güvenlik güçlerine yakalanmamak için saçını boyatan zaman zaman da peruk takan E.U., yaklaşık bir yıl kaçmayı başardı. Cezaevi firarisi kadını yakalamak için araştırma yapan Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilce Mahallesi'ndeki evinde olduğu bilgisini aldı. Eve operasyon düzenleyen jandarma, E.U.'yu evinde yaptırdığı gizli bölmede yakaladı.

Üzerinde kimliği olmayan kadının parmak izini alan jandarma cezaevi firarisi E.U. olduğunu belirledi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan E.U., çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Muş E-Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen E.U. adliye binası çıkışında "Çocuk yaşta işlediğim suçlar. Cumhurbaşkanı bizi affetsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Muş adliye bminası

-Yakalanan kadının adliyeden çıkarılması

-Kadının ağlaması ve konuşması

-Kadının araca bindirilmesi

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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Zehirlenen sağlıkçılar, gittikleri sağlık merkezinde fenalaştı

VAN'ın Saray ilçesinde aynı sağlık ocağında görev yapan doktor Ö.F.B. ile hemşireler E.K. ve F.N., yedikleri yemekten zehirlendi. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede kendi imkanlarıyla Aile Sağlık Merkezi'ne giden sağlıkçılar, burada fenalık geçirdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Saray ilçesine bağlı kırsal Örenburç Mahallesi'ndeki sağlık ocağında görev yapan Doktor Ö.F.B. ile hemşire E.K. ve F.N., 12 Şubat günü, Özalp ilçesindeki bir marketten yemek yapmak için alışveriş yaptı. Tavuk, mantar ve sebze alan sağlıkçılar, görev yaptıkları sağlık ocağında saat 15.30 sıralarında yemek yapıp, yedi. Yekemten sonra Ö.F.B. ve F.N., E.K.'yi Saray ilçe merkezine götürmek için otomobille yola çıktı. Ancak yolda doktor Ö.F.B. ve hemşireler rahatsızlandı. Bunun üzerine 3 sağlıkçı, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, ilçe merkezindeki Aile Sağlık Merkezi'ne gitti. Sağlık merkezine girip, yardım isteyen 3 sağlıkçı, burada fenalık geçirdi. O anlar ise sağlık merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlıkçılara burada müdahale edildi. Tedaviye alınan doktor Ö.F.B. ve hemşirelerin sağlık durumlarının iyi olduğu, zehirlenmeye bağlı hafif karın ağrısı şikayetlerinin devam ettiği belirtildi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

Gülay KUYUCU/VAN,

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Bakan Varank: Yatırım yapan, büyüyen pastadan hak ettiği payı alır (2)

VALİ BEKTAŞ'IN ANNESİNİN CENAZESİNE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın annesi Asiye Bektaş'ın cenaze törenine katıldı. Ali İbni Ömer Tonya Merkez Camisi'nin yanındaki meydanda düzenlenen cenaze törenine katılan Varank, Erdoğan Bektaş ve aile yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

İlçede öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asiye Bektaş'ın cenazesi, Ortamahalle'deki aile kabristanlığına defnedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

TRABZON

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Rahmi dedenin karaciğeri, organ bekleyen hastaya umut oldu

SİVAS'ta beyin ölümü gerçekleşen Rahmi Ertekin'in (87) organları ailesi tarafından bağışlandı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda Adana'dan gelen ekip tarafından alınan Ertekin'in karaciğeri organ bekleyen bir hastaya umut oldu.

Kentte yaşayan Rahmi Ertekin, geçen Çarşamba günü evinde beyin kanaması geçirdi. Numune Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ertekin'in dün sabah beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Ertekin'in organlarını bağışlama kararı aldı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Adana Şehir Hastanesi'nden gelen ekibin yaklaşık 4 saat süren operasyonunun ardından Ertekin'in karaciğeri alındı. Karaciğer askeri helikopter ile Adana'ya gönderildi.

Numune Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Gülseren Apak, hastanın karaciğerinin Adana'da bir hastaya gideceğini belirterek, "Hastamız evde bayılma şikayeti ile hastanemiz acil servise getirilmiş ve o gün hastanemiz yoğun bakım servisinde takip altına alınmıştır. Aynı gün bilinç durumu kapanmasından dolayı da makineye bağlandı ve üç günden beri yoğun bakımda takip ediliyordu. Dün sabah 10.30 sıralarında hastada beyin ölümü gerçekleşti. Biz de aile görüşmesi yaptık. Aile sağolsun bu konuda çok yardımcı oldular. Neredeyse kararı bize bıraktılar, 'Siz nasıl uygun görüyorsanız' diyerek. Bunun üzerine de hastanın organlarını bağışlama kararı alındı. Dünkü yapılan tetkikler üzerine de yapılan çalışmalar sonucunda hastanın sadece karaciğer organının sağlıklı olduğuna karar verildi. Karaciğeri, Adana'da yine organ bekleyen bir hastaya nakledilecek" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntüler

-Organı alan ekibin görüntüleri

-Koordinatörün açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Kartepe yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezi hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Zirveye çıkan yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, bazı sürücüler kayak merkezine çıkmaktan vazgeçip geriye döndü.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan bin 850 rakımlı Kartepe kayak merkezi hafta sonu tatilcilerle dolup taştı. Kayak merkezinin otoparkı tamamen dolunca zirve yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücüler yol kenarlarına araçlarını park edip kar topu oynayıp eğlenerek karın keyfini çıkardı. Ayrıca zaman zaman da bölgede yoğun sis oluştu. Bazı araç sürücüleri de trafik yoğunluğu nedeniyle zirveye çıkmaktan vazgeçip geri döndü.

İstanbul'dan geldiklerini söyleyen İlker Çakıroğlu, "İstanbul'un yoğunluğundan güzel atmosferi olan bir yere kaçalım dedik. Fakat burada da yoğun trafik yaşanıyor. Bizde arabamızı yol kenarına çekip ailece kartopu oynuyoruz. Trafiği görünce zirveye çıkmaktan vazgeçtik. Geçen geldiğimizde açık bir hava vardı fakat bugün sisle kaplı. Biraz vakit geçirdikten sonra İstanbul'a geri döneceğiz.ö dedi.

Trafik yoğunluğundan zirveye çıkamayacaklarını belirten Tuğba Gürcan ise, "İstanbul'dan geliyoruz. Zirveye çıkmaya çalışıyoruz fakat trafik çok yoğun ilerleyemiyoruz. Daha önce 2 kere gelmiştik. Fakat çıkamayacağız. Ayrıca sisle kaplandı ve göz gözü görmüyor. Büyük ihtimalle zirveye çıkamayacağızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araç yoğunluğu

-Vatandaş röp

-Anons

-Drone

-Kartepe detaylar

Haber: Ergün AYAZ/Kamera: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli)

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Mardin'de 'beyaz örtü'yle kaplanan tarihi binalar turistleri büyüledi

MARDİN'de kar yağışı nedeniyle tarihi cami, kilise, manastır ve medreselerde oluşan 'beyaz örtü' göz kamaştırdı.

Tarihi ve mimari yapısıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'nde olan, medeniyetlerinin başkenti Mardin'de kar yağışı tarihi mekanları 'beyaz örtüyle' kapladı. Mardin'in tarihi dokusu ve taşın dile geldiği geleneksel mimari yapılarından Kamısiye Medresesi, Deyrüzzaferan Manastırı, Kırklar Kilisesi, Ulu Cami, Zinciriye Medresesi ve Mardin Müzesi, kar yağışının ardından beyaza bürünmesiyle kentte göz kamaştırıcı görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışıyla oluşan beyaz örtü, açık hava müzesi konumunda olan tarihi kentte gelen yerli ve yabancı turistleri büyüledi.

Görüntü Dökümü

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Mardin'den görüntü

Beyaza bürünen tarihi mekanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Yarasa adam Cengiz Koçak'tan Erzincan'da çılgın atlayış

TÜRKİYE ve dünya da birçok ülkede wingsuit(yarasa adam) atlayışları yapan base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, Ergan Dağı Kayak Merkezinde gerçekleştirdiği atlayış nefes kesti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin girişimiyle, Erzincan'da gerçekleştirilen etkinlikte, yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy'un kullandığı yamaç paraşütü ile havalanan Cengiz Koçak, yaklaşık 500 metre yükseklikte atladı. Base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, Ergan Dağı Kayak Merkezinde bulunan bayrağın üstünden geçti. Havada yaklaşık 210 kilometre hıza ulaşan Koçak, daha sonra paraşütünü açarak Ergan Dağı yamaçlarına iniş yaptı.

Adrenalin dolu atlayışın ardından konuşan Koçak, Türkiye'de ilk kez böyle bir atlayışın yapıldığını ifade ederek; "Gerçekten çok güzel ve eğlenceli, Ergan Kayak Merkezi Türkiye'de gördüğüm en iyi ve en güzel kayak merkezlerinden birisi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uçuş öncesi hazırlıklar

-Uçuş anı

-Paraşütçünün atlayış anı

-Paraşütçünün havada süzülmesi (kask kamerası)

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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'Koronavirüs' karantinasının taburcu edilen en küçük üyesi Naz'ın büyük sevinci

ÇİN'in Vuhan kentinden 'koronavirüs' nedeniyle Ankara'ya getirilerek 14 gün gözlem altında tutulan 42 kişiden en küçüğü Naz B. (3), karantinadan sonraki ilk gün annesiyle parkta oynayıp, zorlu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmanın sevincini yaşadı. Anne T. B., "En çok kızım için endişe duydum. Sonuçlar negatif çıkınca hepimiz rahat bir nefes aldık. Şimdi bu süreci atlatmanın mutluluğu içindeyiz. Hem Naz hem ben hem de ailem özgürlüğün tadını çıkarıyoruz" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 32'si Türk, 6'sı Azerbaycan, 3'ü Gürcistan, 1'i Arnavutluk olmak üzere 42 kişi, 'koronavirüs' tehdidi nedeniyle geçen 1 Şubat'ta tahliye edilerek askeri kargo uçağı ile Ankara'ya getirildi. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 14 günlük karantina süresi dolan 42 kişi, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye ziyareti ardından taburcu edildi. Tek kişilik odalarda gözlem altında tutulanların en küçüğü Naz B.'nin karantinadan sonraki ilk gününü DHA görüntüledi. Karantinadan annesi T. ve babası M. ile birlikte çıkıp, kar tatiline çıkan Naz, parkta kartopu oynayıp, annesiyle oyuncaklara binerek özgürlüğün tadını çıkardı.

'EN ÇOK KIZIM İÇİN ENDİŞE DUYDUM'

Anne T.B., Vuhan'da başlayan tahliye ve Türkiye'deki karantina sürecinin toplam 25 gün sürdüğünü söyledi. Özellikle Vuhan'daki sürecin kendileri için çok zor geçtiğini belirten T.B. "Hepimiz zaman zaman kaygıya kapıldık. Çünkü farklı bir ülkede yaşıyorsunuz ve benim 3 yaşında bir kızım var. En çok kızım olduğu için endişe duyuyordum. Bizim oradan tahliye olmamızı sağladılar. Bizleri özel araçlarla alarak, havalimanına ulaşmamızı sağladılar. Türkiye Cumhuriyeti devletine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederiz. Zor bir süreçti. Psikolojik olarak tabii etkilendik; ama sağ olsunlar Türkiye'ye geldiğimiz andan itibaren hastanede kaldığımız süreçte bize çok iyi davrandılar. Tüm misafirperverliklerini gösterdiler. Bu süreci atlatmanın mutluluğu içindeyiz. Hem kızım Naz hem ben hem de ailem özgürlüğün tadını çıkartıyoruz. Birkaç gün böyle kar tatili yapıp, kendimize zaman ayırdık" dedi.

'SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI, DERİN BİR NEFES ALDIK'

Ankara'daki karantina sürecini anlatan T.B, "Her gün kapımızı çalıp bir hastalığımız olup olmadığını sordular. Gözlem altında kalan bir vatandaş gibi değil de misafir gibi davrandılar. Açıkçası bu şekilde davranmalarını beklemiyorduk. Biraz daha baskı altında olacağımızı düşünüyorduk. Ancak beklediğimizden iyi geçti. Sonuçların negatif çıkması sonrası herkes rahatladı. Hepimiz derin bir nefes aldık. Böyle bir olaydan hepimizin sağlıkla çıkmış olması gerçekten çok mutluluk verici. Şu anda mutlu ve özgürüz. Bu süreci atlattık. Kendimizi iyi hissediyoruz. Tabii Çin'de kalan arkadaşlarımız için üzülüyoruz. Orada Çinli ve farklı ülkenin vatandaşı arkadaşımız vardı. Farklı ülkeden oraya gelenler kendi ülkelerine döndüler ve karantina altına alındılar. Fakat orada bulunan Çinli dostlarımız için endişeliyiz. Bu sürecin en iyi şekilde sonuçlanmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

'NAZ GÜLMEYE VE EĞLENMEYE BAŞLADI'

T.B., kızının bu zorlu süreci başarıyla atlatmasına rağmen zaman zaman zorlandığına da dikkat çekerek "Naz tahliye sürecinde biraz rahatsızlandı. Stresten dolayı saçında dökülmeler oldu. Hastaneye geldikten sonra doktorlara durumu iletince sağ olsunlar hemen ilgilendiler. Psikiyatrist aradı ve nasıl davranmamız konusunda yardımları oldu. Bu yaşadığımız süreç nedeniyle çocuğumuz ister istemez bu sorunu yaşadı. Vücudu böyle bir tepki vermiş. Sonrasında hastanede yapılan tahlillerde sonucun negatif çıkması hepimizi rahatlattı. Kızım da bunu hissetti. Ardından kızım Naz gülmeye, eğlenmeye başladı. Özgürlüğün vermiş olduğu bir mutluluk ve sevinç var. Biz mutlu olunca Naz da bunu hissediyor ve o da mutlu oluyor. Dışarıda gezmek ve insanları görmek onu rahatlattı. Naz şarkı söyleyerek, mutluluğunu bizlere hissettirdi" dedi.

'SALGIN BİTSİN, ÇİN'E DÖNECEĞİZ'

T.B., salgının sona ermesi ardından yeniden Çin'e döneceklerini belirterek, "Çin'e bir süre gidemeyeceğiz. Zaten oraya şu an gidişler kapalı. Bundan sonra artık orada hayatın normale dönmesini bekleyeceğiz, ondan sonra evimize döneceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Naz B'nin parkta oyunlar oynaması

-Anne ile kartopu oynaması

-Anne T.B. ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,

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Sivas'ta itfaiyenin buz timleri görevde

SİVAS'ta 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası soğuk havanın etkisiyle çatılarda oluşan ve yayalar için tehlike arz eden buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.

Sivas'ta 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeni ile kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye yükseldi. Yoğun yağış kent içerisinde trafiği aksatırken, sürücüler ara sokaklarda araçlarıyla hareket etmekte zorlandı. Belediye ekipleri kent içerisinde sıkıntı yaşanmaması için yoğun bir çalışma başlattı. Kar yağışının durması, yerine soğuk hava dalgasına bıraktı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düşmesiyle bu kez çatılarda metrelik buz sarkıtları oluştu. Bugün kentte güneşli havanın hakim olması üzerine eriyen bu sarkıtları kaldırımdan geçen yayalar için tehlike oluşturmaya başladı. Bunun üzerine hareket geçen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaya yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve bulvarlar üzerinde buz kırma çalışması yaptı. İtfaiye merdiveni ile yüksek katlı binaların çatısına ulaşan ekipler, kaldırımları kısa süreliğine yaya geçidine kapatarak ve park halindeki araçları kaldırarak buzları temizledi.

Öte yandan köy ve mezradan oluşan 294 yerleşim yerinin kapalı olduğu kentte, Özel İdare ekipleri harekete geçti. Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kant merkezinden kar ve buz görnütüleri

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Önlem alınarak çatıdaki buzların kırılması

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/SİVAS,