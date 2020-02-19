DHA YURT BÜLTENİ- 8

DEAŞ infazcısı: Esirler eylemi prova sandıkları için öleceklerini bilmiyorlardı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye uyruklu 'sözde' komutanı ve infazcı Y.A.A. (50) ile DEAŞ'ta istihbaratçı olan oğlu K.E.'nin 3 ay önce Türkiye'ye geldiği ve yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları için operasyonla gözaltına alındıkları öğrenildi. Örgüt adına infaz gerçekleştiren ve bu eylemleri yayınlanan Y.A.A.'nın emniyette verdiği ifadede, "Bana etkili konuşma ve beden dili eğitimi verdiler. Esirler, eylemi prova sandıkları için öleceklerini bilmiyorlardı" dedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı Abu Taki Al Shamy kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A. ile DEAŞ'te istihbaratçı olan oğlu K.E.'nin 3 ay önce Türkiye'ye geldikleri öğrenildi. İlk olarak İzmir'e, daha sonra Kocaeli ve son olarak da Bursa'ya gelen baba-oğul 2 teröristin, Türkiye'ye geldikleri andan itibaren polis ekiplerinin takibinde olduğu ama farklı bağlantılar olup olmadığını öğrenmek için yakalanmadıkları öğrenildi. 2 teröristin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığını tespit eden polis, operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

'ESİRLER EYLEMLERİ PROVA SANIYORDU'

DEAŞ adına infaz gerçekleştiren ve bu kanlı eylemleri sosyal medya üzerinden yayınlayan Y.A.A., emniyette verdiği ifadede, "Örgütten kaçmak için Türkiye'ye geldim. Örgüt içindeyken, DEAŞ'ın medya birimi infaz propagandaları için benle çekim yapacaklarını belirtmeleri üzerine yaklaşık 20 gün prova yaptık. Aslında esirlerin infaz edileceğinden haberi yoktu. Biz onlara 'Sizi öldürmeyeceğiz, sadece video provası yapıyoruz' dedik. Provalarda bana etkili konuşma ve beden dili eğitimi de verdiler. Örgütün medya sorumluları tarafından Avrupa'dan kamera ve teknik cihazlar getirildi. Videoları da bu merkez montajlıyordu. Deyr-ez Zor'da 2016'da çekilen infaz videosunda esirler oynadı. Esirler öleceklerini bilmiyordu, her şeyi mizansen sanıyorlardı" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet İNAN/BURSA,

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Üniversiteli Emel'in öldüğü kazanın duruşması başladı

SİVAS'ta otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun hayatını kaybettiği kazanın duruşması başladı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Hamet Reza A, resmi işlemler için evine kimliğini almaya gittiğini iddia etti.

Kaza, 19 Ekim 2019 tarihinde Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa B. yönetimindeki 58 H 0067 plakalı halk otobüsü, karşı yönden gelen İran uyruklu Hamet Reza A. yönetimindeki 58 MA 0095 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından kontrolden çıkan halk otobüsü kaldırımı geçtikten sonra boş araziye yan yatarak devrildi. Kazada otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Emel Duruduygu olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoförü Mustafa B. ise yaralandı. Otomobil sürücüsü Hamet Reza A. ise olayın hemen ardından kaza yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından sürücü yakalandı.

Kaza sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında her iki aracın sürücüleri tutuklandı. Bir süre sonra halk otobüsü şoförü Mustafa B. tahliye edilirken, otomobil sürücüsünün tutukluluk hali devam etti. İki sanık hakkında Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması dün gerçekleştirildi. Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Hamet Reza A., bir arkadaşını evine bıraktıktan sonra kızını görmek için yola çıktığını, güzergah üzerindeki binalar nedeni ile otobüsü fark etmediğini, bir anda otobüsle kaldırım arasında kaldığını, aracı hızlı kullanmadığını iddia etti. Kaza sonrası olay yerinden kaçmadığını, olay yerine gelen arkadaşlarının kendisini otomobilden çıkardıklarını ve hastaneye götürmek istediklerini, yanında kimlik bulunmadığı için tedavi yapılmayacağı düşüncesiyle evine gidip, kimliğini aldığını, o sırada gelen polislerin kendisini alıp polis merkezine götürdüklerini ifade etti.

Halk otobüsü şoförü Mustafa B. ise ifadesinde yolda ilerlediğini ve otomobili görmediğini, bir anda çarpışma olduğunu belirtti. Aracı yaklaşık 50 kilometre hızla kullandığını belirten Mustafa B., otomobilin otobüse 2 kez vurması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, aracın devrilmesiyle üniversite öğrencisinin camdan fırladığını sözlerine ekledi.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Hamet Reza A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

SİVAS

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Öğretmenden şiddet gören öğrenci: Bana arkadaşımla konuştuğum için vurdu

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın tokat attığı ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Gözeş (8), öğretmeninin kendisini arkadaşları ile konuştuğu için dövdüğünü söyledi.

Önceki gün Göllüce Mahallesi'nde bulunan Sadettin Batmazoğlu İlkokulu'nda meydana gelen olayda sözleşmeli öğretmenlik yapan Hatice K., eğitim verdiği ilkokul 2'inci sınıf öğrencilerinin yüzlerine vurarak bazı öğrencileri ise yere yatırıp kulağını çekti. Öğrencilere uyguladığı şiddetin görüntülerinin medyaya yansıması üzerine Hatice K. hakkında soruşturma açılarak, okulla ilişkisi kesildi.

ARKADAŞIMLA KONUŞTUĞUM İÇİN VURDU

Öğretmenin şiddet uyguladığı öğrencilerden Meryem Gözeş, yaşadıklarını anlattı. Küçük kız, arkadaşıyla konuştuğu için şiddet gördüğünü ifade ederek, "Öğretmenimiz bana arkadaşımla konuştuğum için vurdu. Diğer arkadaşlarıma da yazı yazamadığı ve okuyamadığı derslerini yapmadıkları için vurdu" dedi.

Şiddet gören diğer çocukların velileri ise olayla ilgili konuşmak istemedi.

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,

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BM'den İdlib'e 42 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 42 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından İdlib'e hareket eden konvoydaki insani yardım malzemeleri, bölgedeki sivillere dağıtılacak.

Görüntü dökümü

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-Jandarma ve BM görevlileri araçları

-BM tırları

-Tırlar Cilvegözü'ne gelirken

-Gümrük sahasına girerken

-Detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

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Sendika Başkanı Kavlak'tan işten çıkarılan 81 işçi için iyi haber

TÜRK Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa'da bir otomotiv yan sanayide çalışırken işine son verilen 81 fabrika işçisini ziyaret etti. Ziyaretin ardından işverenlerle görüşen Kavlak, Almanya'daki ortaklarla yapılacak ikili görüşmelerden sonra işçilerin tekrar eski görevine dönebileceğini söyledi.

Bursa'da, bir otomotiv yan sanayi fabrikasında çalışan 81 işçinin işine son verildi. Son 6 aydır belli aralıklarla işten çıkarılan 81 işçi, sendikal haklarını aramak için 9 Şubat'ta grev yapma kararı aldı. Fabrika önünde haklarını arayan ve işine geri dönmek isteyen işçileri, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ziyaret etti. İşçilerle tek tek görüşen Kavlak, burada bir açıklama yaptı.

Grevde olan işçilere ve onlara destek veren sendika üyelerine seslenen Pevrul Kavlak, yapılan işin hukuksuz ve emekçiye saygısızlık olduğunu belirterek, "İnsanların ekmeğiyle oynayanları, işçinin aşına, ekmeğine göz dikenleri, iş yerlerinde mobbing uygulayanları kınıyorum" dedi.

Türk Metal Sendikası'nın her zaman sosyal diyalogdan yana olduğunu söyleyen Kavlak, "İşverene sesleniyorum. Biz bu ülkede insan gibi yaşamak istiyoruz. Onurumuzla yaşamak istiyoruz. Gelecek kaygısı olmadan huzur içinde yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

'DAVANIZ DAVAMIZ, KAVGANIZ KAVGAMIZDIR'

Üyelerinin haklarını her zaman arayacaklarını söyleyen Kavlak, "Sevgili kardeşlerim, baskılardan yılmadınız. Sendikamıza üye oldunuz. Davanız, davamızdır. Kavganız, kavgamızdır. Sizler için ne gerekiyorsa yapacağız. Aylar da sürse, yıllar da sürse bu işin peşini bırakmayacağız Şimdi soruyorum. Bu hukuksuzluğa göz yumacak mıyız? Bu çağdışı anlayışa sessiz kalacak mıyız? Bu kara düzene razı olacak mıyız? Olmayacağız arkadaşlarım, asla olmayacağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu anlayışa teslim olmayacağız. Siz yeter ki sendikanıza, Türk Metal'e sahip çıkın. Yeter ki bizimle birlikte olmaya devam edin. Biz sonuna kadar sizinle birlikte olacağız. Mücadele edeceğiz" diye konuştu.

İŞVERENLERLE GÖRÜŞTÜ

Kavlak'ın açıklamasının ardından otomotiv sanayi yetkilileri, Pevrul Kavlak ile görüşme talebinde bulundu. Yetkililer ile görüşmeyi kabul eden Kavlak, işveren tarafının sendikaya olumlu yaklaştığını, Almanya'daki ortaklarla görüşüldükten sonra işçilerin tekrar işe alınacağının müjdesini verdi. İşverenlerle yaptığı görüşmeden sonra tekrar işçilerle bir araya gelen Kavlak, "Türkiye'de son zamanlarda görülmemiş kadar birlik beraberlik sergilediniz. Patronlarla görüştüm. Kendileri Almanya'dan bir haber beklediklerini, Almanya'dan olumlu haber geldikten sonra kendileri açısından bir problem olmadığını, herkese işbaşı vereceklerini söyledi. Dün bazı firmaları aradım. O firmalarda bir saat iş durduracağız. Buranın Almanya'daki patronu benden randevu istedi. Sizler işbaşı yapana kadar kendisine randevu vermeyeceğimi söyledim. Buradan çıktığım saatten itibaren Almanya'yı da arayarak bu işi hızlandırmak için gayret edeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Grev yapan işçilerden detaylar

-Greve destek veren sendika üyelerinden detaylar

-Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın konuşması

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Şehit öğretmenin adına kütüphane açıldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde görev yapan ve memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın isminin yaşatıldığı ve görev yaptığı okulda Şehit Necmettin Yılmaz kütüphanesi kuruldu.

Kütüphanenin açılışına İlçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe emniyet müdürü Teoman Yıldırım, Jandarma komutanı Hayri Yazıcı, Mili Eğitim müdürü Nuri Kapanoğlu, Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şehit oğlunun isminin yaşatıldı ve görev yaptığı Çiftçibaşı kırsal mahallesinde bulunan Şehit Necmettin Yılmaz ilk ve ortaokuluna gelen Şehit öğretmenin babası Hamit Yıldız okul tabelası önünde dualar okuyarak okula girdi. Şehit oğlunun öğrencilerini öperek hasret gideren Hamit Yılmaz, "Şereflerin en büyüğünü yaşıyorum. Hamdolsun ki bu güzelliği rabbim bizlere yaşattı. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için de rabbime şükür ediyorumö dedi.

İlçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler ise, "Şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın aziz hatırasını bir kez daha yad ediyor ve adına yapılan kütüphanenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Necmettin öğretmenimizin emaneti olan öğrenciler yıllar geçmesine rağmen hala öğretmenlerinden övgü ve sevgiyle bahsediyorlar. Necmettin öğretmenimizin adı sadece okulda ve kütüphanede yaşamıyor, Türk milletinin kalbinde yaşıyorö dedi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı. Kaymakam Çiftçiler tarafından, Hamit Yılmaz'a Türk bayrağı hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okul Tabelası

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz'ın dua okuması

Kütüphane açılışı

Kaymakam Mustafa Çiftçiler'in konuşması

Hamit Yılmaz'ın konuşması

Öğrenciler ve öğretmenlerin konuşması

Kütüphane ve Şehit öğretmenin fotoğrafları

Öğrencilerin Şehit babası ile buluşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK-ŞANLIURFA-DHA)

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Van'da çatılarda halat önlemli kar temizliği

VAN'da son 26 yılın en yoğun kar yağışı yaşanırken, bina sahipleri, çatılarında biriken kar kütlelerini temizlemeye çalışıyor. Vatandaşlar, bellerine bağladıkları halatlarla da düşmeye karşı önlem alıyor.

Yoğun kar yağışıyla birlikte 93 yerleşim birimi yolunun ulaşıma kapandığı ve kar kalınlığının bir metreyi aştığı Van'da, çok katlı bina sahipleri, çatılarda biriken karları temizlemye çalışıyor. Merkez İpekyolu İlçesi'ndeki Sıhke Caddesi üzerinde 4 katlı binası bulunan Gökhan Arman, beline bağladığı halatla karları karları temizlemeye çalıştı. Arman, kar kütlelerinin ara sokakta geçen vatandaşların kafalarına düşmemesi için tehlikeyi göze aldığını söyledi. Van'da bir çok kişinin ekmeğini çatılardaki karları temizleyerek kazandığını anlatan Arman," En son 26 yıl önce bu kadar kar yağmıştı.Biz de bu kar kütleleri vatandaşın kafasına düşmesin diye çatıdaki karları temizliyoruz. Belime ip bağlayarak çatıyı temizliyorum. Tehlikeyi göze alarak binamızın çatısını temizliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bina

-Binanın çatısındaki kar kütleleri

-Karları temizleyen bina sahibi Gökhan Arman

-Beline bağlanan ip yardımıyla çatıdaki karları temizleyen Arman'ı iple tutan bir vatandaş

-Detaylar

-Muhabir anonsu

-İp yardımıyla karları temizleyen Arman

-Arman ile röportaj

-Çatılardaki karları temizlerken genel ve detaylar

-Yere düşen karı temizleyen bir esnaf ile röportaj

Behçet DALMAZ/ VAN,