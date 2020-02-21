DHA YURT BÜLTENİ - 8

Hatay şehidi yarın toprağa verilecek

SURİYE'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24), memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesindeki baba evi, bayraklarla donatıldı. Şehit Fırıncıoğulları'nın yarın törenle toprağa verileceği bildirildi.

Türkiye, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirirken, Esad rejimi bölgedeki TSK unsurlarına yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Saldırıda şehit düşen Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağı Deniz Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Remzi Fırıncıoğulları ve anne Münteha Fırıncıoğulları'nın İzmir'de bulunması nedeniyle şehidin yakınlarına verdi. Oğullarının şehit olduğu haberini İzmir'de alan Fırıncıoğulları çifti, özel uçakla Hatay'a geldi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları taziye için eve akın etti. Şehidin silah arkadaşları taziyeye gildiği babaevinde gözyaşı döktü.

Bekar olan şehidin Samandağ ilçesinde yarın ikindi namazına müteakip Çiğdede Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit yakınlarının görüntüsü

Ağlayanlar

Askerlerden görüntü

Türk bayrağı asılı şehit evinden görüntü

Şehit evinin önündeki ambulans

Şehidin sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ,(Hatay),

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Suriye'ye tank sevkiyatı (2)

SURİYE'YE ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Suriye'ye gitmek için farklı illerdeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlar ile tank taşıyan TIR ve askeri araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'den geçti. Konvoydaki araçların Suriye'deki bölgelere konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İslahiye Çevre yolu

Zırhlı Kobra'ların geçişi

Genel ve detay görüntüler

GAZİANTEP

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Çavuşoğlu: BM'nin dördüncü merkezi İstanbul'da olacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletleri'nin (BM) dördüncü merkezinin İstanbul'da olacağını söyledi. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul'da bir yer bakıyoruz. Eski Atatürk Havalimanı'nın olduğu yerde de olabilir. Alternatiflerimiz var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türkler Mahallesi'nde adını taşıyan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'ni ziyaret etti. Burada spor salonunun açılışını yapan Bakan Çavuşoğlu'na eşi Hülya Çavuşoğlu da eşlik etti. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel'in yer aldığı ziyarette Çavuşoğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Futbol oynayan kız sporcuları ve basketbol oynayan erkek öğrencilerin antrenmanını izleyen Çavuşoğlu, basketbol atışları da yaptı. Çavuşoğlu 5 basketbol atışından 4'ünü potadan geçirmeyi başardı.

ÖĞRENCİLERİ BM'NİN MERKEZİNE GÖTÜRECEK

Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler daha sonra yan tarafta bulunan Alanya Sosyal Bilimler Lisesi'ne geçerek öğrencilerle sohbet etti. Bir öğrencinin saz eşliğinde söylediği 'Dostum Dostum' türküsüne eşlik eden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, okula müzik enstüramanı hediye edeceğinin sözünü verdi. Öğrencilerin projelerini dinleyen Çavuşoğlu, bir grup öğrencinin BM'nin Newyork ya da Cenevre'deki merkezlerini ziyaret etmelerini sağlayacaklarını müjdeledi.

Bakan Çavuşoğlu Alanya'nın eğitim konusunda örnek bir ilçe olduğunu söyledi. Eğitim kalitesinin her gün arttığını dile getiren Çavuşoğlu, "Her zaman yanınızdayız. Türkiye'nin yönetiminde siz gençler yer alacaksınız. Projesi olan gençleri Birleşmiş Milletler'in (BM) ABD'deki Newyork ya da Cenevre merkezinde ağırlamak istiyoruz. Viyana'da diğer merkezlerinden biri. BM'nin dördüncü merkezi de İstanbul olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul'da bir yer bakıyoruz. Eski Atatürk Havalimanı'nın olduğu yerde olabilir. Alternatiflerimiz var" dedi.

BAKANIN ANISI GÜLDÜRDÜ

'Dostum Dostum' türküsüne eşlik eden Bakan Çavuşoğlu, çocukluk yıllarındaki bir anısını da paylaştı. Kardeşi Hasan Çavuşoğlu'nun ortaokul yıllarında saz aldığını belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "İyi çalamaz ve söyleyemezdi. Akordunu yapamazdı, sesi de berbattı. O yüzden müzikten soğudum. Ama içimizde bir ukte kaldı. Şu anda Hasan Çavuşoğlu Sivasspor maçı için Alanya'da olduğu için arkasından rahat konuşabiliyorum" espirisi salondakileri güldürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çavuşoğlunun okulu açması

Spor salonu açılışı kurdale kesimi

Çavuşoğlunun spor salonunda basket atması

Çavuşoğlunun konuşması

Çavuşoğlunun türkü söyleyen bir öğrenciye eşlik etmesi

Haber: Engin ANAK- Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Özgür Duran'ın vücuduna bıçak 10 santimetre girmiş

KONYA'da üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker'in (20), kütüphane çıkışı, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olması olayının ayrıntıları çıkmaya devam ediyor. Özgür Duran'ın yapılan adli tıp raporunda bıçağın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ve 1.5 santimetre genişliğinde giriş yaptığı belirlendi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker'in tutuklanmasına neden olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı yaşandı. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp, yakındaki parka gitti. Özgür Duran da peşinden gitti. Burada devam eden tartışma sırasında olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker ile Özgür Duran arasında arbede çıktı. Bu sırada Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Ayşe D. de geçen yıl mayıs ayında tanıştığı Özgür Duran ile 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleştiklerini, daha sonra eşinden boşandığını, olay günü Duran'ın kendisini önce evde, sonra parkta tartıştıklarını anlattı. Antalya'dan yanında 50 bin lira parayla ayrıldıklarını, birlikte Eskişehir'e gittiklerini anlatan Ayşe D., Eskişehir'de kaldıklarının herkes tarafından öğrenilmesi üzerine Özgür Duran'ın isteği üzerine Konya'ya geldiklerini söyledi. Ölen Özgür Duran'ın üzerinde bulunan yaklaşık 16 bin lira para ise adli emanete teslim edildiği öğrenildi.

Özgür Duran'ın amcasının oğlu Bülent Duran da, olay günü evde olduğunu ve Özgür Duran'ın Ayşe D.'yi dövdüğünü, sonra da Ayşe D.'nin evden çıktığını söylediği belirtildi.

Olay günü Kadir Şeker'den önce kimliği belirlenemeyen bir kadının Özgür Duran ve Ayşe D.'nin tartıştığını görüp, müdahale etmek istediği, Duran'ın tepki göstermesi üzerine oradan ayrıldığı öğrenildi. Polis, yaptığı araştırmada kadının izine rastlanmadı. Ayşe D.'nin çeşitli suçlardan 7 sabıka kaydığının olduğu öğrenildi.

Özgür Duran'ın yapılan adli tıp raporunda bıçağın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ve 1.5 santimetre genişliğinde giriş yaptığı belirlendi. Kadir Şeker'in kullandığı bıçağında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu kapsamında olduğu saptandı. Kadir Şeker de ifadesinde daha önce parktan geçerken kavga edenler olduğu için kendini koruma amaçlı, zaman zaman yanına aldığını söyledi.

Olayın ardından Kadir'in üzerindeki kıyafet ve eşyalar kriminal laboratuvarına gönderildi. Yapılan incelemede sırt çantasındaki, toprak ve çim örneklerinin incelendiği ve bununla ilgili raporun beklendiği öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sona gelindiği ve iddianamenin önümüzdeki hafta Ağır Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmesinin bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadir Şeker'in adliyeye sevk edilmesi

Parktan detay

Haber: Tolga YANIK KONYA

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AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Avrupa'nın siyaseti zehirleniyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Almanya'daki 5'i Türk 9 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına tepki göstererek, "Kardeşlerimizi kaybettik, bu bizim için acıdır. Avrupa için daha acıdır; çünkü Avrupa, kendi kimliğini, insanlığını kaybediyor. Avrupa'nın siyaseti zehirleniyor" dedi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Harran Üniversitesi'nde 'Türkiye'yi Yarınlara Taşıma Programı'na katıldı. Almanya'nın Hanau kentindeki 5'i Türk 9 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına tepki gösteren Kurtulmuş, "Almanya'da kardeşlerimizi kaybettik, bu bizim için acıdır. Avrupa için daha acıdır; çünkü Avrupa, kendi kimliğini, insanlığını kaybediyor. Avrupa'nın siyaseti zehirleniyor. 3-5 oy getiriyor, diye aşırı ırkçı formlarda siyaset yapan Avrupa partilere, bu ırkçılara hoş gelecek rüşveti kelam kabulünden sözler söylüyor, onları adeta destekliyor. Avrupa, artan ırkçılık, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığının altında kalır. Biz kardeşlerimizi kaybetmenin acısı içindeyiz. En kısa sürede başta Avrupa kıtası olmak üzere bu ırkçı saldırıların son bulmasını diliyoruz" diye konuştu.

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, sözlerine devam eden Kurtulmuş, "Türkiye'ye karşı oynanan bu kirli oyunları bozmak, bu milletin boynunun borcu olsun. Bedeli ne olursa olsun, arkasında hangi emperyalist güç olursa olsun Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyen bütün güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde olursak, daha güçlü bir Türkiye olursak gerekli cevabı vereceğimize inanıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, programın ardından Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Proğramana katılan protokol ve öğrenciler

Numan Kurtulmuş konuşma yapması

Rektör ve valinin konuşması

Genel ve detay görüntüler

HABER: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

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Freni çekilmeyince Yeşilırmak'a düşen araç, AFAD yardımıyla çıkartıldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde el freni çekilmeyince hareket ederek Yeşilırmak'a düşen hafif ticari araç, AFAD ekiplerinin yardımıyla sudan çıkartıldı.

Olay dün ilçeye bağlı Çalkara köyünde yaşandı. İlçede yaşayan Kadir Tatlı, kullandığı 27 AYY 270 plakalı hafif ticari araç ile Yeşilırmak kenarına gezmeye gitti. Irmak kenarına park ettiği aracının el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra kendiliğinden hareket eden hafif ticari araç ırmağın içine girdi. Aracının suya gömüldüğünü gören Tatlı, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Erbaa İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tamamen suya gömülen aracın içinde kimse olup olmadığını kontrol etti. Ardından aracın çıkarılması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) ekiplerinden yardım talep edildi. Bölgeye AFAD dalış ekibi sevk edildi. Su altındaki araç, balık adamlar tarafından bağlanan halatla vinç kullanılarak sudan çıkartıldı.

Görüntü Dökümü:

-Dalgıçların su içindeki çalışmaları

-Araca halat bağlanması

-Vinç yardımı ile aracın sudan çıkarılışı

Haber: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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Bayraklı'da zemini kayan binanın tahliyesine başlandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki 22 daireli 'Çiğdem' Apartmanı'nın zemininde eğitim belirlenince boşaltılmasına karar verildi. Karar üzerine binada oturanların çoğu evlerini tahliye ederken, hala apartmanda yaşamaya devam eden 4 apartman sakini kiralık ev bulunca çıkacaklarını söyledi.

Bayraklı Fuat Edip Baksı Mahallesi Altınyol Caddesi üzerindeki 151 numaralı 'Çiğdem' adlı ruhsatlı 6 katlı apartmanın zemininde kayma olduğu şikayeti üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike altında bulunduğu tespit edildi. Konuyla ilgili rapor, Bayraklı Belediyesi'ne gönderilerek binanın tahliye edilmesi istendi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün talebinin ardından harekete geçen Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise 22 daireli apartmanın sakinlerine geçtiğimiz günlerde tebligat gönderdi. Ekipler dün de 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre tehlikeli yapıda tahliye işlemlerine başladı. Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi ve Zabıta görevlileri eşliğinde gerçekleşen işlemde 18 daire boşaltıldı. Kalan 4 dairede yaşayan ailelerin ise kiralık ev arayışı sürüyor.

Binada oturmaya devam eden yönetici, evli ve 2 çocuk babası 68 yaşındaki Ali Gökçe, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yazı geldi. Bunun üzerine bina tahliye edilmeye başlandı. Ev bulamadığım için ben hala tahliye edemedim Ev bulunca ben de tahliye edeceğim" dedi. Apartmanda hala oturmayı sürdüren bir diğer kişi nakliye işiyle uğraşan, evli ve 1 çocuk babası 45 yaşındaki Enver Ünlü, "Belediye bize tahliye tebligatı gönderdi. Yukardan 86 santimetre eğit olduğu söylendi. 'Boşaltın' dediler. Binada oturanların çoğu tahliye etti. Bende boşaltacağım. Bunun yanı sıra bina 1974 yılında yapılmış. O tarihlerden beri eğikliği varmış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Binadan görüntü

Enver Ünlü röp.

Ali Gökçe röp.

Anos.

Genel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Oto hırsızları tutuklandı

Bursa'da, 6 araç ile 1 plaka çaldıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 10- 18 Şubat tarihleri arasında 6 araç ve 1 otomobil plakasının çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Olayların gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi. Çarşamba günü operasyon düzenleyen polis, H.B., B.S., Z.T. ve V.R.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çalınan 5 araç bulundu. Diğer araç ise şüphelilerin yer göstermesi üzerine ele geçirildi. Araçlar sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.B., B.S. ve Z.T. tutuklandı, V.R.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin otomobil çalmalarından güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Cezaevi firarisi akaryakıt alamayınca tüfekli saldırıya kalkıştı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, cezaevi firarisi G.Y., plakasız motosikletine almak istediği benzin verilmeyince istasyon görevlilerine tüfek doğrultup, ateş etmek istedi. Tüfeğin tutukluk yapması üzerine etkisiz hale getirilen G.Y. tutuklanırken, o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi Hamdibey Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonunda yaşanan olay, iddiaya göre şöyle gerçekleşti:

Cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan G.Y. önceki gün yol üzerindeki akaryakıt istasyonuna gelerek, plakasız motosikletine 10 liralık benzin alacağını söyledi. Motosiklette plaka olmaması nedeniyle istasyon görevlileri, T.C. kimlik numarasını söylemesini istedi. G.Y. ile istasyon görevlileri arasında tartışma çıktı. Bu sırada G.Y. yanında bulundurduğu pompalı tüfeği çıkartarak, görevlilere doğrultup tetiği çekti. Ancak silah ateş almadan fişek düştü. İstasyon görevlileri Yiğithan A. ve Gökhan E., G.Y.'nin elinden tüfeği almayı başardı. Bunun üzerine G.Y., bıçak çekti. Kısa süreli arbede sonunda etkisiz hale getirilen G.Y., çağrılan polise teslim edildi. Polisin elinden de kaçmaya çalışan G.Y., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çok sayıda suçtan poliste kaydı olduğu saptanan cezaevi firarisi G.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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G.Y.'nin pompacıdan benzin istemesi

Tüfeği doğrultması

Pompacılar ile aralarında geçen arbede

Polisin G.Y.'yi gözaltına alması

Abdulkadir AYDINIŞIK, EDREMİT (Balıkesir),

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Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis ve hafif yağmur, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 karayolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle düşük hızda ilerlerken, bölgede zaman zaman yağmur yağışı da etkili oluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yoldan görüntüler

-Araç geçişleri

-Sis görüntüsü

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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