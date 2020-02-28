DHA YURT BÜLTENİ - 8

Bingöl'e şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün (25) acı haberi memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki ailesine verildi. Acılı haberi alan baba Ramazan Öğütçü, şehit oğluyla 3 gün önce görüştüğnün söyledi.

Görüntü Dökümü

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Kaymakamın şehidin evine gelişi

Şehidin evine Türk bayrağı asılması

Şehidin evi

Baba Öğütçü'nün konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA,

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Osmaniye'ye 2 şehidin ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Batuhan Tank (23) ile Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın (23) acı haberi, Osmaniye'de oturan ailelerine verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın şehadet haberi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Kale Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asılırken, anne Döne Akkaya ile baba Ali Akkaya, gözyaşı döktü. Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın cenazesinin bugün Bahçe Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

DEDESİ DE 1977'DE ŞEHİT OLMUŞ

Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın acı haberi ise Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay tarafından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Kısa süre önce Nida Demirezer ile nişanlanan oğlunun yaralı olduğunu öğrenip, Hatay'a giden baba Ahmet Turan Tank, aldığı acı haberle Kadirli'deki evine döndü. Şehit Berat Kocadallı Mahallesi'nde oturan ailenin evine taziye ziyaretinde bulunuldu. Şehit Batuhan Tank'ın dedesi Yaşar Tank'ın da 1977 yılında Kadirli'de bekçilik yaptığı sırada bombalı saldırı sonucu şehit olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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*BAHÇE İLÇESİ*

Şehit evinin yukarıdan genel görüntüsü

Taziyeye gelen kalabalık

Eve asılı Türk bayrağı

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'09" BOYUT: 37 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/BAHÇE,(Osmaniye),

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Tekirdağ'a 3 şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Tekirdağlı Piyade Onbaşı Nihat Kara, Uzman Onbaşı Recep Bekir ile sözleşmeli er Birhan Er'in ailelerin acı haber verildi.

YARALANDI, GÖNÜLLÜ OLARAK İDLİB'E GİTTİ

Suriye'nin İdbil kentinde düzenlenen hava saldırısında Tekirdağ 3 şehit verdi. Şehit Piyade Onbaşı Nihat Kara'nın Saray ilçesindeki, Uzman Onbaşı Recep Bekir'in Ergene ilçesindeki ve sözleşmeli er Birhan Er'in Çorlu ilçesinde yaşayan ailelerine acı haberi, askeri yetkililer verdi.

YARALANDI, GÖNÜLLÜ OLARAK İDLİB'E GİTTİ

Şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın Saray ilçesinin Büyükyoncalı Mahallesi'ndeki evine büyük Türk bayrağı asıldı.Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehidin evine giderek ailesine taziyede bulundu. Acı haberi alan şehidin annesi İhbar ile babası Kemal Kara gözyaşları döktü. Kara ailesini yakınları sakinleştirmeye çalışırken, şehidin evinin yanında ambulans hazır bekletiliyor. Şehit Nihat Kara'nın ailesinin 3 çocuğundan ikincisi olduğu, 2018 yılında uzmanlık sınavını kazandığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olan Kara'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e gittiği kaydedildi.

Şehit Uzman Onbaşı Recep Bekir'in Ergene ilçesindeki ailesine acı haberi yetkililer verdi. Şehidin Yeşiltepe Mahallesi Bayır sokaktaki evine Türk bayrağı asılırken, Vali Aziz Yıldırım ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Mahalle sakinleri de evin önünde toplanarak ailenin acısını paylaştı.

Şehitlerden sözleşmeli er Birhan Er'in Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Şehit haberini alan anne

Bayriye, baba İhsan Er, büyük üzüntü yaşadı.Şehidin evine büyük bir Türk bayrağı asılırken, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kaymakam Cafer Sırılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Çelik, aileye taziye ziyareti gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri de şehidin evinin önünde hazır bekletiliyor. Acı haberi alan şehidin komşuları da evlerinin balkon ve pencerelerine Türk bayrakları astı.

Taziye sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Aziz Yıldırım, "Tekirdağ'da 3 şehidimiz var. Evlatlar anne ve babalarının evladı. Ancak şehitler hepimizin şehidi. Milletimize sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin hepsine tek tek tören yapmayı arzu ediyoruz. Tarihleri netleşince paylaşacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

ÇORLU

-Şehit Birhan Er'in evinden detaylar

-Eve asılan Türk bayrağı

-Ağlayan yakınları

-Eve gelen askeri yetkililer

-Ev yakınında bekleyen ambulanslar

-Vali Aziz Yıldırım'ın açıklaması

-Detaylar

SARAY

-Şehidin evinin önünden detaylar

-Eve asılan büyük Türk bayrağı

-Evin önünde toplanan

-Anne ve babasının ağlamaları

-Anne ve babayı sakinleştirmeye çalışanlar

-Askeri personel

-Detaylar

ERGENE

-Şehit Recep Bekir'in evinden detaylar

-Ev önünde toplananlar

-Eve asılan bayraklar

-Taziyeye gelenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN-Onur KAYA-Şenol AKSOY/TEKİRDAĞ,-

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Hatay'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın acı haberi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın şehadet haberi, askeri yetkiler tarafından merkez Antakya ilçesine bağlı Akcurun Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları, gözyaşı dökerken, eve Türk bayrakları asıldı. Evin bulunduğu sokağa, taziye çadırı kuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit Emin Yıldırım'ın babaevinden görüntüler

Taziyeye gelen kalabalık

SÜRE: 40"

Haber-Kamera: Can ÇELİK/HATAY,

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Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın acı haberi, Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesine verildi.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Serpil Akçadağ ve babası Bekir Akçadağ'a acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehadet haberini alan Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti. Bekar olan Akif Akçadağ'ın baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit evinin olduğu sokak

Ambulanslar

Şehit evi

Şehit evindeki Türk bayrağı

Evin önündeki kalabalık

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-Kadir GÜNEŞ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72 MB

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Adıyaman'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) acı haberi, Adıyaman'da yaşayan ailesine verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın şehadet haberi, Fatih Mahallesi'nde yaşayan annesi Elif ve babası Ahmet Orhan'a askeri yetkililer tarafından verildi. 2 oğlu ve 3 kızı olan Orhan çiftinin en küçük çocuğu olan Mehmet Orhan'ın acı haberiyle ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Ailenin yakınları ve komşuları, taziye için şehidin evine geldi. Baba ocağı, Türk bayraklarıyla donatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yetkililerin eve gidişi

Şehit ailesine haber verilmesi

-Türk bayrağının asılması

-Şehit yakınları

-Fenalık geçirenlerin ambulansa bindirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

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İdlib şehitleri için 'Hatim' indirildi

KİLİS'te, İdlib şehitleri için Kur'anı Kerim okunarak, Hatmi şerif duası yapıldı.

Kilis'te din görevlileri ve vatandaşlar tarafından dün akşam İdlib'de şehit olan 33 asker için 100 hatmi şerif indirildi. Cuma Namazına müteakip Ulu Caminde Kuran Kur'anı Kerim okunarak, Hatmi şerif duası yapıldı. Hatmi şerif duası İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından okunurken, şehitler için okunan hatmi şerif duasına Kilis Valisi Recep Soytürk, daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ulumu caminden görüntüler

Kuran-ı kerim tilaveti

Dua edilmesi

Camiden görüntüler

Sokaklar bayraklarla süslendi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 333MB