DHA YURT BÜLTENİ - 8

Denizli'ye şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Suriye'nin İdlib şehrindeki Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım duygulandırdı. Akman'ın üzerinde 'Ayakta ölmek, diz üstünde yaşamaktan daha onurludur. Ne mutlu vatan uğruna can verene' yazısını Türk bayrağı arma fotoğrafıyla takipçileriyle paylaştığı görüldü.

Öte yandan şehidin ailesinin yaşadığı evde, Akman'ın küçükken çekilmiş asker kıyafetli fotoğrafı ise görenleri duygulandırdı.

Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

============================

Göçmen akınında 6'ncı gün; Yunan güvenlik güçleri ateş açtı : 1 ölü, 5 yaralı (2)

VALİLİK: 1 GÖÇMEN ÖLDÜ, 5 YARALI

Edirne Valiliği, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin silahla açtığı ateşte 1 göçmenin öldüğünü 5 göçmenin de yaralandığı açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Sayın Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 Milletvekilinden oluşan heyet inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere 4 Mart 2020 Çarşamba günü ilimize gelmiştir. Program dahilinde saat 11.00'de Pazarkule Kara Hudut Kapısında Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin toplu olarak bulunduğu alanda komisyon üyelerince yapılan inceleme sırasında; Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3'ü ayağından, 1'i kasık bölgesinden, 1'i kafasından ve 1'i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek şahıs yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir."

KOMİSYON ÜYELERİ ŞAHİT OLDU

Açıklamanın devamında ise, "Yaşanan olaylara Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon üyeleri de şahit olmuştur. Yunanistan güvenlik kuvvetlerince; son kullanma tarihi 1978 yılında bitmiş gaz bombaları ile plastik mermilerin kullanıldığı müdahaleler son olarak göçmenlerin yaşam hakkını hiçe sayar bir boyuta vararak gerçek mermilerle hedef gözetmeksizin ateş açma biçimini almıştır. Meydana gelen ölüm ve yaralanma vakaları ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE

============================

Yunan güçleri ile göçmenler arasındaki gerginlik milletvekillerinin kameralarına böyle yansıdı

Türkiye - Yunanistan sınır hattında Yunan güvenlik güçleri tarafından göçmenlerin üzerine ateş açıldı. O anlarda yaşanan panik, CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun kameralarına yansıdı.

Avrupa'ya gitmek için yollara düşen binlerce mülteci Yunanistan sınır kapısında orantısız güç ile karşı karşıya kalıyor. Geçtiğimiz günlerde biber gazı ve ses bombasıyla mültecileri püskürtmeye çalışan Yunan güçleri bu sefer de göçmenlerin üzerine ateş açtı.

Göçmenlerin yaşadığı panik ve korku dolu anları sınırda olan milletvekillerinin de kameralarına yansıdı.

Türkiye-Yunanistan sınırında olan Ak Partili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Yunan güçlerinin göçmenlerin üzerine attığı sis bombaları ve kaçışmaları görünüyor.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın paylaştığı görüntülerde ise açılan ateş sonucu yaralıların olduğu ve sis bombalarının yoğun olarak kullanıldığı söyleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Sınır kapısında mültecilere atılan sis bombaları

-CHP Milletvekili Mehmet Tanal'ın durumu anlatması

-Ak Pari Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu durumu anlatması

-Sis Bomlarının atılması

-Kaçışmalar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİDİ

EDİRNE

=================================

İdlib gazisi: İyileşince arkadaşlarımın yanına gideceğim

SURİYE'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu rejim saldırısından yaralı kurtulan Tankçı Uzman Onbaşı Recai Yeter, (24), Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Samsun'a döndü. Gazi Yeter, "İyileşir iyileşmez görevimin başında ve silah arkadaşlarımla olacağımö dedi.

Hatay'da geçici görevle gittiği Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu rejimin hava saldırısında yaralanan Tankçı Uzman Onbaşı Recai Yeter, Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu bacağından yaralanan Yeter, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Karabahçe Mahallesi'ndeki baba ocağına gelen Yeter, iyileşip görevinin başına gitmek için gün saydığını söyledi.

'BİZ İDLİB'E GİRMESEYDİK, ONLAR BİZE SALDIRACAKTI'

Saldırı anını anlatan gazi Recai Yeter, "Her şey bir anda oldu ne olduğunu anlamadık. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Silah arkadaşlarımın şehit haberini hastanede öğrendim çok üzüldüm. Yaralı kardeşlerime de çok geçmiş olsun diyorum. Sağlığıma kavuşur kavuşmaz görevimin başında ve silah arkadaşlarımın yanında olacağım. Biz İdlib'e barışı sağlamak için girdik, İdlib bölgesine girmeseydik, onlar bize saldırı düzenleyecekti" diye konuştu.

'SONUNA KADAR GİDECEK'

Gazi babası Mehmet Yeter de (49), "Tüm askerlerimiz bizim evlatlarımız. Allah'tan gelene diyecek bir şeyimiz yok. Benim bir tane oğlum var ve sonuna kadar gidecek. Allah'ım şehitlik yazdıysa şehit olacak" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Gazi Recai Yeter'in evinden detaylar

Pansumandan evine dönen gaziden detaylar

Recai Yeter'den detaylar

Gazi Recai Yeter ile röportaj

Gazi babası Mehmet Yeter ile röportaj

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN, Zeynep Irmak ÖCAL/Çarşamba (SAMSUN),

=============================

Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

UŞAK'ta iddiaya göre borç para istediği için tartıştığı babası Mustafa K.(67) tarafından av tüfeği ile vurulan Bülent K. (42) yaşamını yitirdi.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Mustafa K., iddiaya göre, oğlu Bülent K. ile dün gece 9'uncu Duygu Sokak'taki evlerinde tartıştı. Tartışmanın ardından baba-oğul odalarına çekilip, uyudu. Mustafa K., sabah, av tüfeği ile odasında uyuyan oğlunun yanına gidip, ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içindeki Bülent K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bülent K.'nin cesedi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan iki çocuk babası Mustafa K.'yi suç aleti av tüfeği ile yakalayıp, gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sırada evde baba-oğlun yalnız oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan Mustafa K.'nin polisteki sorgusunda, suçunu itiraf edip, tekstil atölyesi işleten oğlunun işlerinin kötü gittiğini, bu nedenle sürekli kendisinden para istemesi nedeniyle gece tartıştıkları için öldürdüğünü söyledi. Mustafa K.'nin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Olayın yaşandığı evin görüntüsü

-Olayın yaşandığı evin sokaktaki görüntüsü

Haber - Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

================================

Uyuşturucu hap satmakla suçlanan doktor: Masumum, iftiraya uğradım

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, geçen yıl kasım ayında jandarma tarafından uyuşturucu bağımlılarına hap sattığı, otelde bulunan turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı kişilere ilaç sattığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan doktor Ünal Onur, iftiraya uğradığını söyleyerek masum olduğunu öne sürdü.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri geçen yıl Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde özel kliniği olan doktor Ünal Onur'u gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Doktor Onur, uyuşturucu bağımlılarına bazı hapları para karşılığı sattığı, otelde bulunan turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı kişilere ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği iddiasıyla savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğinde ifade veren doktor Ünal Onur, sattığı iddia edilen ve iş yerinde bulunan 'lyrica' isimli hapı sağlık sebepleriyle kendisinin kullandığını, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden raporu olduğunu ve kendisine 3 aylık reçete edildiğini söyledi. Doktor Ünal, kendisinin iftiraya uğradığını belirterek, "Benim aleyhimde ifade veren E.A. ile aramızda alacak verecek ilişkisi var. Kendisinin bana cuma günü 15 bin Euro ödeme yapması gerekiyordu. Bu parayı ödememek için bu iftirayı attığını düşünüyorum" dedi. Doktor Ünal Onur, Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 defa imza vermek suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BEN MASUMUM'

Yaşadığı olayların ardından Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan doktor Ünal Onur, yaşadığı sürecin kendisi açısından onur kırıcı olduğunu söyledi. Doktor Onur, yaşadığı şoku atlattıktan sonra yaptığı araştırmada E.A.'nın attığı iftira nedeniyle böyle bir suçlamayla hayatında ilk defa savcı ve hakim karşısına çıktığını söyledi.

E.A.'nın kendisine borcu olduğunu anlatan doktor Ünal Onur, 8 Kasım'da E.A.'nın borcunu ödeyeceğini söylediğini, 6 Kasım'da jandarma tarafından gözaltına alındığını ve E.A.'nın da halen borcunu ödemediğini söyledi. Büyük bir iftiraya maruz kaldığını öne süren doktor Ünal Onur, "Ben masumum. Bahsedilen ilaç, benim raporlu ve reçeteli kendi kullandığım ilaç. Bunu birilerine vermem demek, benim tedaviden yoksun olmam demek. Sıradan alınan bir ilaç değil. Kliniğimde el konulan ilacımdan sonra 6 Kasım'dan 10 Şubat'a kadar ben o ilacı temin edemedim. Destek verecek başka ilaçlarla idare ettim. Uyuşturucu ilaç satmak gibi bir şerefsizliği hiçbir hekim yapmaz" dedi.

'GÜVENDİĞİM BİR İNSANDI'

Başına bu olayların gelmesine sebep olan kişinin E.A. olduğunu öne süren doktor Ünal Onur, E.A. ile önceden birbirlerini tanıdıklarını, kliniğinin yan tarafında bulunan boş yeri ofis olarak kullanması konusunda yardımcı olduğunu söyledi. E.A.'nın bir oteli kiraladığını ve bu süreçte kendisine güvendiği için ekonomik destekte bulunduğunu kaydeden doktor Ünal Onur, "Bu insan otel tutarken, ben kendisine bankalardan kredi çekerek yardımcı oldum" dedi.

Bu iftirayı kendisine atan E.A.'nın yalancı şahitler bulduğunu iddia eden doktor Ünal Onur, şahitlerden birinin ifadesini değiştirdiği için dövüldüğünü ve bir süre hastanede kaldığını da öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

--------------

Doktor Ünal Onur'un muayenehanesine gelişi

Detay görüntüler

Doktor Ünal Onur'un açıklaması

401 MB/// 03.37"

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

--------------

Jandarmanın yaptığı aramada ele geçirilen ilaçlar

Doktorun adliyeye sevk edilmesi

Adliyeden detay

HABER- KAMERA: HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

===============================

İzmir'de, drone destekli uyuşturucu operasyonu

İZMİR'in Tire ilçesinde bir evin müştemilatına yapılan operasyonda, 46 kök skunk ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kırsal Eskioba Mahallesi'ndeki bir evin müştemilatında, özel düzenek kuran kişilerin uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese drone destekli operasyon düzenledi. Evin müştemilatında yapılan aramalarda, 46 kök skunk, 1 pompalı tüfek, 2 kartuş, 36 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden F.Ö.'nün 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Evdeki aramalardan görüntü

Ele geçirilen uyuşturucudan görüntü

Baskından drone görüntüleri

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR/ İZMİR,