DHA YURT BÜLTENİ - 8

Özel harekat polisleri Yunanistan sınırda göreve başladı

EDİRNE'den geçtikleri Yunanistan'ın şiddete uygulayıp geri gönderdiği göçmenler için görevlendirilen tam donanımlı bin özel harekat polisleri görevlerine başladı. Özel harekatçılar sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde, zadyok botlarla devriye gezmeye başladı.

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla göçmenleri geri göndermesi üzerine, Türkiye , sınır boyunda bin özel harekat polisi görevlendirdi. Dün Edirne'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevlendirilen tam donanımlı özel harekat polislerinin Meriç Nehri boyunca tedbir alacağını açıkladı. Bakan Soylu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de konuştuk, gerekli tedbirleri aldık, tam donanımlı bin Özel Harekat polisini, geri itmeleri engellemek amacıyla Meriç'in tüm sınır sistemine getirdik. Zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenler fırsat tanınmayacak ve onların uluslararası kural ihlali çerçevesinde gerçekleşen birtakım girişimlerini engelleyebilecek seviyede, kendi sınırlarımızı bu vesileyle bir geri itmeden kurtarabilecek seviyede, gerekli tedbirlerimizi de aldığımızı ifade etmek istiyorum. Burada, insaniliğimizi devam ettiren anlayışımızı ortaya koyuyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden tam donanımlı bin özel harekat polise Edirne'ye geldi. Edirne'de toplanan özel harekat polisleri, bugünden itibaren sınırın oluşturan Meriç Nehri boyundaki görev yerlerini aldı. Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriye görevi yürüten özel harekat polisleri, sınırın güvenliğini de sağlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Özel hareketçıların çıkışı

Araçların gidişi

Konvoydan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Buğra BENLİOĞLU/EDİRNE,

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Diyarbakır'da teröristlerin işkence için kullandıkları mağara imha edildi

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Kapan-6 Şehit Jandarma Er Necmi Semerci operasyonunda tespit edilen 3 kış sığınağı imha edildi. Mağaraların birinde işkence yapmakta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Kulp, Lice, Silvan ve Dicle ilçeleri kırsalında 4 Mart tarihinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Kapan-6 Şehit Jandarma Er Necmi Semerci operasyonu tamamlandı. Operasyonda teröristlerce kullanılan 3 kış sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Dicle ilçesi Taşağıl köyü kırsalında taşlık alana gömülü vaziyette, teneke içerisine 50 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış 1 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve Lice ilçesi Türeli köyü kırsalında toprağa gömülü teneke içerisine 30 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış 1 EYP düzeneği tespit edildi. Patlayıcı düzenekler, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timi tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edildi.

İŞKENCE YAPMAKTA KULLANILAN MAĞARA VE MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Lice ilçesi Türeli köyü Çaylarbaşı Mezrası'nda tespit edilen mağara içerisinde ise, teröristler tarafından işkence yapmakta kullanıldığı değerlendirilen 3 metre uzunluğunda zincir, zincire bağlı 2 masonet kelepçe ile 2 asma kilit ele geçirildi. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, ev aramalarında ve bahse konu sığınaklar içerisinde, 1 ruhsatsız av tüfeği, 6 av tüfeği fişeği, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet 10'lu pil bloğu, 1 adet 9'lu pil bloğu, 7 adet pil, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 400 kilo gıda malzemesi ile çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Ele geçen ve delil niteliğindeki malzemelere el konulurken diğer malzemeler yerinde imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tespit edilen mağara

Mağara ve sığınaktan detay

Sığınağın imha edilmesi

Genel ve detay

Haber Kamera: Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Genç iş insanları Antalya'da buluştu

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen TÜGİK İş Zirvesi, Antalya'da gerçekleşti. Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyanın yapay zekanın biyolojiyle, fizikle buluştuğu bir döneme girdiğine işaret etti.

Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesindeki beş yıldızlı otelde gerçekleşen zirveye, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral, Türkiye genelinden genç iş insanları katıldı.

Eğitimin ekonomiyle bağlantılı olması durumunda demokrasinin de geliştiği ve eğitim, ekonomi, demokrasi üçlüsünün birbirini besleyen temel kavramlar olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyanın yapay zekanın biyolojiyle, fizikle buluştuğu bir döneme girdiğine işaret etti. Selçuk, "Güçlü ekonomilerin güçlü eğitim sistemleriyle bağlantılı olduğunun farkındayız, önümüzdeki süreçte iş ve işlemlerin belki yüzde 80'inin otomasyona, robotlara tabi olacağı bir sistemden söz ediyoruz" dedi.

YÖK'LE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Bakanlık olarak öncelikle öğretmen niteliğini çok önemsediklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Hiçbir ülkenin eğitim sisteminin kalitesi öğretmenin niteliğini aşamaz. Dolayısıyla aslolan öğretmenin doğasına hizmet etmektir, saygı göstermektir. Öğretmenin itibarını yükseltmek, değer vermek ve yetişmesinde çok köklü tedbirler almaktır. Dün Yükseköğretim Kurulu ile beraber öğretmen eğitimi konusunda yeni bir başlangıca imza attık" dedi.

ELEMAN- İŞ SORUNU

Önem verilen bir başka konunun mesleki eğitim olduğunu belirten Bakan Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Mesleki eğitim ekonomiyle doğrudan doğruya ilgi kurduğumuz alan. Mesleki eğitime baktığımızda, sektör bütün alanlarda hizmet, sanayi olsun dijitalleşmeye doğru gitmiş, otomasyon gelmiş, robotik hayata geçmeye başlamış. Fakat bizim okullarımızın altyapısında aynı dijitalleşmeyi, otomasyon ve makine parkurunu göremiyoruz. O yüzden bizim mezunlarımızın sektörde iş bulma olasılığı düşük. Eleman arıyorum bulamıyorum, iş arıyorum bulamıyorum çıkmazı sözkonusu."

ASELSAN'A LİSE AÇTIK

Bu sorunun çözümüyle ilgili Bakan Selçuk, 53 sektörün tamamında temsilcilerle, meslek okullarının içeriği, müfredatı, ders çizelgesine bakıldığında sektörün gereksinimleriyle, MEB'in ortaya koydukları arasındaki birtakım çelişkilerin ortadan kaldırıldığını söyledi. İhracat, ithalat çözümlemesi, dış ticaret açığı, sosyo- gelişmişlik analizlerine baktıklarını anlatan Bakan Selçuk, "Gördüğümüz şey, şehirlerdeki sektörlerle, meslek liselerinin alanlarına baktık ve çok düşük bir uyum teşhis ettik. Okullardaki alanlar başka, o şehrin sektörlerindeki alanlar başka. Bunun uyumu konusunda bir çalışma başlattık. Örneğin 3.5 milyar dolar civarında oyuncak ithal ediyoruz, ama bir tane okulumuzun olmaması ilginç ve hemen çok sayıda okul açtık. Savunma sanayiinde Türkiye çok iddialı, fakat teknisyen yetiştiren tek bir okul olmadığı için Aselsan'a bir lise açtık" diye konuştu.

FUTBOL HAKEMLİĞİ OKULU

Türkiye'de sektörlere yönelik açılan yeni meslek liselerinden örnekler veren Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir meslek lisesi yüzde 1'lik dilimden öğrenci aldı. İTÜ'nün içine Teknopark'a kurduğumuz lise. Bursa'da mikromekanik alanındaki bölüm, Eylül'de açacağımız elektrikli otomobil bölümü. Bunun gibi çok sayıda okul planladık. Futbol hakemliği, Türkiye'de futbol çok önemsenen bir konu ama okuldan yetişen tek bir hakem yok ve çok büyük bir ihtiyaç var. Federasyonumuzla bir protokol hazırladık ve hemen eylülde futbol hakemliğiyle ilgili iş garantili ve iş öncelikli okulumuzda başlamış oluyoruz. Konya ve Tokat'ta dijital tarımla ilgili yeni kuşak liseler Eylül'de hayata geçiyor."

OKULLARDA ÜRETİM PATLAMASI

Meslek liselerinde, yapılan eğitimin çok büyük kısmının teorik olduğu şikayetleri aldıklarını anlatan Selçuk, 'Niye teorik, çünkü biz üretim yapamıyoruz. Niye üretim yapamıyorsunuz, çünkü üretim yaparsak döner sermayeden yüzde 15 hazine kesintisi var ve bir okulun herhangi bir malı üreterek dışarıyla rekabet etmesi mümkün değildir' Maliye Bakanlığı'na bir yazı yazdık ve birkaç gün içinde yüzde 1'e indi ve okullarda üretim patlaması yaşıyoruz. Bütün okullar güneş panelleri, oyuncak, çeşitli kimyasal üretenler, yüzlerce lisemiz yüzlerce kalemde üretime başladı ve büyük bir ivme sözkonusu" diye konuştu.

Muhakkak suretle Türkçe'nin, dilin iyi anlaşılması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, Türkçe eğitimiyle ilgili birtakım çalışmalar yaptıklarını da söyledi.

TÜGİK 20 OKULA KİŞİSEL BECERİ ATÖLYESİ KURACAK

Milli Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki kişisel beceri atölyelerinin bağışlarla kurulduğu ve bu konuda genç iş insanlarından da okullarda yeni kişisel gelişim atölyeleri kurulmasına yönelik destek talebinde bulundu. Bakan Selçuk'un bu talebi üzerine TÜGİK Başkanı Erkan Güral, TÜGİK olarak 20 okulda kişisel beceri atölyesi yapacakları sözünü verdi. Güral, ayrıca yenilenecek 5 okulun seramik ihtiyaçlarının da Kütahya Seramik tarafından karşılanacağını söyledi.

'TÜRKİYE ÖNÜ KESİLEMEYECEK BİR ÜLKE'

Gençlerin bu ülkede oldukça yüksek sayıda ve enerjilerini boşaltabilecekleri imkanlara sahip olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati ise Türkiye'nin coğrafyası müthiş, pozitif enerji veren potansiyele sahip bir ülke olduğunu kaydetti. Dr. Nebati, ekonomik verilerde 2019 yılının hedeflerin ötesinde tamamlandığını belirterek, "İhracat rakamları, gelen turist sayısı, turizmde özellikle Antalya açısından bakıldığında rekorlar üstüne rekorlar kırıldı. 1.7 milyar dolar cari fazlasıyla geçen yılı kapattık. Ocak ve Şubat aylarında yine rekor artışlar var. İthalatı karşılama oranımız 85'lerin üzerinde. Türkiye, 21'inci yüzyılın ülkesi ve bu ülke durdurulamayacak, önü kesilemeyecek bir ülke" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantı salonundan detay görüntü

Bakan Selçuk'un konuşması

HABER: Mehmet ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Gaziantep'te helikopterli trafik denetimi

GAZİANTEP'te, polisin helikopter desteğiyle yaptığı trafik denetiminde, emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken telefon ile konuşan ve kural ihlali yapan 36 sürücüye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 10 ekip ve 20 personel ile denetim yaptı. Havadan helikopter desteğiyle yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali yapan, branda kullanmayan, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan ve otoyol üzerinde duraklama yapan 36 araç sürücüsüne ceza yazıldı. Emniyet yetkilileri, trafik denetimlerinin süreceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Helikopter görüntüleri

Kural ihlali yapan araç sürücüleri

Polislerin cezai işlem uygulaması

Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

KASET DURUMU: GAZİANTEP'TEN 6 ANTEP HELİKOPTER KODUYLA GEÇİLİYOR

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İpsala'dan, Şehitler Abidesi'ne yürüyorlar

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin anısına memleketi Edirne'nin İpsala ilçesinden yola çıkan Yılmaz Bayraktar ve Murat Sansar, üç günde yaklaşık 170 kilometreyi yaya olarak kat ederek Şehitler Abidesi'ne ulaşacak.

Atam Motosiklet Kulübü İpsala Temsilcisi Yılmaz Bayraktar ve arkadaşı Murat Sansar, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin anısına Şehitler Abidesi'ne ulaşmak üzere İpsala'dan yürüyerek yola çıktı.

'AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK'

Amaçlarının 3 günde yaklaşık 170 kilometreyi yaya olarak kat ederek Şehitler Abidesi'ne ulaşmak olduğunu belirten Bayraktar, "2 yıldır İpsala'dan, Çanakkale'ye şehitlerimiz için saygı yürüyüşü yapıyorum. Bu yıl İpsala'dan karakalem sanatçısı Murat Sansar arkadaşımla bir farkındalık yaratmak amacıyla 3 gün sürecek yürüyüşümüze başladık. Hedefimiz Pazar günü şehitler abidesine varmak. Projemizin amacı, Türkiye'de emniyet güçlerine, polislerimize, askerimize 'hayırlı görevler' dilemek ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla da şehitlerimizi anmak" dedi.

'ANILARIMIZI KARAKALEM ÇİZİMLERE AKTARACAĞIM'

Murat Sansar ise ilk kez yürüyüşe katıldığını ifade ederek, " Yılmaz Bayraktar arkadaşım 3 yıldır Şehitler Abidesi'ne yürüyor. Bu yıl beraber katılmaya karar verdik. Yolculuğumuz 3 gün sürecek. İpsala'dan başladık. Ben karakalem çizimleri yapıyorum. Yolda çeşitli fotoğraflar çekiyoruz. Yürüyüş sona erdiğinde anılarımızı karakalem çizimlere aktaracağım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yılmaz Bayraktar ve Murat Sansar'ın yolda yürümeleri

-Bayraktar ve Sansar'ın sırtında bayraklarla yürümeleri

-Yoldan geçen araçla

-Ailelerinin Bayraktar ve Sansar'ı uğurlaması

-Yılmaz Bayraktar röp.

-Murat Sansar röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),

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Üniversitelilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Sütçü İmam Üniversitesi'nin Avşar Kampüsü'nde yapılan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ile rektörlük önünde toplandı. Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek vermek amacıyla yapılan etkinlikte, öğrenciler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehteran Takımı eşliğinde kampüsteki Yeni Camii'nde son buldu. Burada öğrencilere hitap eden üniversite Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikleri desteklediklerini belirterek, "Son bir hafta içerisinde 40'a yakın şehit verdik. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Şehitler tepesi boş olmadığı bu vatanın bir karışına bile göz dikemiyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dev Türk bayrağı

Yürüyüşe katılanlar

Yürüyüşün başlaması

Yürüyüşten detay

Cami önünde toplananlar

Rektör Can'ın konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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Öğrencilerden jandarma köpekleri 'İmza' ve 'Cango'ya ilgi

SİVAS İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İmranlı İlçesinde öğrencilere narkotik köpekler hakkında bilgilendirmede bulundu. Jandarma köpekleri 'İmza' ve 'Cango'ya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı KOM şube ekipleri "Jandarma Her An Yanınızda" sloganıyla yola çıkarak İmranlı'da öğrencilere hizmet köpeklerini tanıttı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen programda ilçede eğitim gören 650 öğrenci, özel eğitimli İmza ve Cango'nun yeteneklerini izledi. Saklanılan yabancı madde, narkotik dedektör köpeği Cango tarafından tespit edildi. Bu esnada salonda bulunan öğrenciler ise büyük heyecan yaşadı. Öğrenciler, ekiplerin yanlarında getirdikleri ve şimdiye kadar çok sayıda yabancı madde yakalanmasını sağlayan narkotik köpeği İmza ve Cango'ya büyük ilgi gösterdi. Jandarmanın narkotik köpeği İmza ve Cango'da eğitim sırasında öğrencilere gösteri yaptı. Köpekler gösterileriyle öğrencilerden büyük alkış aldı. Gösteri sonrası öğrenciler, yakından ilgilendikleri köpeklerle bolca fotoğraf çektirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Erdinç Öztürk, "Sivas Valiliğimizin yapmış olduğu 300 Fikir 300 Proje kapsamında öğrencilerimize yabancı maddeler ile mücadele eğitimleri verildi. Bu eğitimler kapsamında Jandarma ekiplerimiz tarafından ilçemizdeki okullarımızın tamamında arama-kurtarma köpeklerimiz tanıtıldı" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Okuldan görnütüler

-Köpeklerin gösterileri

-Öğrencilerin yaşadığı heyecan

-Köpeklerle ilgilenmeleri

-İlçe Milli Eğitim Müdürü açıklama

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/İMRANLI(Sivas),

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Kayseri'de kadın ATT'lere ileri sürüş tekniği eğitimi

KAYSERİ'de, kadın acil tıp teknisyenlerine (ATT) ambulansla ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

112 Acil Servis ambulansında çalışan 12 kadın ATT'ye, İl Sağlık Müdürlüğü'nün uzman sürücü eğitmenleri tarafından ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi. Kadir Has Stadyumu çevresindeki özel sürüş alanında yapılan eğitimde ATT'ler, direksiyona geçerek parkurda ileri sürüş tekniklerini öğrendi.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Figen Gürbeden, şoför olmasına rağmen ambulanslarda en az 2 kişinin araç kullanmayı bilmesi gerektiğini söyledi. Gürbeden, 112 Acil Servis çalışanlarının yaklaşık yüzde 50'sinin kadın olduğunu belirterek, "Biz ekiplerimizde 3 kişi ile çalışıyoruz. 3'ünün de sağlık personeli olması, özellikle vakalarda hep birlikte müdahale etmeleri bizim için çok önemli. Öyle olduğu için ATT ve paramedik arkadaşlarımız bugün sürüş teknik eğitimi aldılar" dedi.

Eğitimlerin devam edeceğini kaydeden Gürbeden, "Bu yıl inşallah kadınların yaklaşık yüzde 60'ına acil ambulans sürüş teknikleri eğitimlerini aldırarak, onların Kayseri'de çalışmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İleri sürüş eğitimi alan Ambulans sürücüleri görüntü

ATT kadınların ambulans parkurunda araç sürmesi

112 Acil Sağlık ekipleri Başhakemi Figen Gürbeden açıklama

Diğer genel detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Samed Aydın SUN-/KAYSERİ,