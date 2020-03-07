DHA YURT BÜLTENİ - 8

Bakan Kurum: Kanlı senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye (2)

BAKAN KURUM: ŞEHİT BABASI AYAKLARIM ÇAMURLU DİYE ARABAYA BİNMEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da katıldığı 'Medya Buluşmaları'nda Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in Yozgat'taki cenaze töreninde yaşadığı anıyı anlattı. Şehit babası İbrahim Özdemir'in ayağındaki rahatsızlığa rağmen, oğlunun cenazesinin camiden yaklaşık yarım saat uzaklıktaki mezarlığa omuzlarda taşınmasını istediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cenaze sonrası 'İbrahim Amca seni arabayla bırakayım, zaten çok yoruldun, rahatsızlığın da var. Orada zaten beraber oluruz' dediğimde, 'Yok Bakanım, araba mahvolur. Bu çamurlu ayakkabılarla arabaya binmem, ben yürürüm' dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de binmedi. Yolda giderken ona 'Amca bir isteğin bir emrin var mı? Senin için, köyün için bir isteğin var mı?' diye sordum. Bir isteğim yok, canınız sağ olsun. Vatanımız, devletimiz sağ olsun. Köyde imamımız yok, köyümüz kalabalık, bir imam gelirse en azından köyümüze hizmet eder' dedi. Vali Bey'e söyledik, bir imam görevlendirilmesi yapıldı. Anadolu irfanında, kendisi için bir şey istemeyen vakur, tok bir duruş sergileyen İbrahim amcalarımız, Mehmet amcalarımız, Ahmet amcalarımız, kahramanlarımız ve şehitlerimiz var. Rabbim bizi İbrahim amcaların, şehitlerin kıymetini bilenlerden eylesin."

Bakan Kurum, daha sonra Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Yurt Yerleşkesi'nin açılışına katıldı. Kurum, bakanlık olarak 19 üniversite ile birçok önemli protokole imza attıklarını kaydederek, "Yine ülke genelinde, 72 bin öğrenci kapasiteli yeni yurt, bin 100 okul inşa ettik. Öğrenci kardeşlerimizin gönüllerince spor yapabilecekleri, bine yakın spor salonunu da gençlerimize armağan ettik. Yurtlarımızın yatak kapasitesini 677 bine çıkarttık. ve bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 865 bine kadar çıkaracağız" dedi.

Bakan Kurum, "Bakanlığımızın Konya Projeleri arasında siz öğrencilerimizi özellikle mutlu edecek projelerimiz de bulunuyor. Ankara'dan başlamak üzere Mogan Gölü, Tuz Gölü, Aksaray, Konya rotasını kapsayan Bisiklet Yolu Ağı için, çalışmalarımızı başlattık. Artık Konya'da öğrenim gören kardeşlerimiz bu bisiklet yollarında gönüllerince bisiklet sürebilecekler, Konya'yı boydan boya bisikletleriyle geçebilecekler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Kurum'un şehit babasıyla yaşadığı anıyı anlatması

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA

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İzmir'de FETÖ operasyonu: 27 tutuklama

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait 82 gaybubet evine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında daha önce meslekten ihraç edilmiş hakim, rütbeli asker ve polislerinde bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden 27'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler için 4 Mart Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 82 gaybubet evine eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, elektrik süpürgesinin çöp haznesini açan ekipler, zarflanmış 150 bin TL, 10 bin 205 Avro ve 25 bin 457 Dolar ele geçirdi. Yapılan aramalarda, haberleşme ve veri aktarımı sağlamak amacıyla özel program yüklenen 69 tablet ve cep telefonu, 39 ankesör kartı, örgütün 'Himmet' aldığı isimlerin bulunduğu liste ile çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 27 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Operasyondan görüntüler

Haber: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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İdlip Gazisi Kısmet: Silah arkadaşlarımın yanına geri döneceğim

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen hava saldırısında yaralanarak gazi olan Uzman Onbaşı Hamza Kısmet (23), "İyileşir iyileşmez, arkadaşlarımı yalnız bırakmamak için, görevimin başında silah arkadaşlarımla olacağım" dedi.

Hatay'dan geçici görevle gittiği Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Hamza Kısmet, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı. Ayağına şarapnel isabet etmesi sonucu yaralanan Kısmet, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Tokat merkeze bağlı Yayladalı Köyü'ndeki baba ocağına getirilen Gazi Kısmet, iyileşip görevinin başına gitmek istediğini söyledi. Kısmet, "Ayağımda şarapnel yüzünden ezilme, kaburgamda da çatlama var. Şu an iyiyim. En kısa zamanda birliğime döneceğim. İyileşir iyileşmez, arkadaşlarımı yalnız bırakmamak için, görevimin başında silah arkadaşlarımla olacağım. Onların yanına gideceğim" dedi.

Baba Emir Kısmet de "Yaralandıktan sonra oğlumu Hatay'a getirdiler. Hastaneden bizi arayarak, 'Ayağımda küçük bir yara var ama sıkıntı yok' dedi. Allah tüm askerlerimizi korusun. Vatanı olmayanın milleti olmuyor. Vatanı olmayanları görüyoruz. Vatan, millet için görevine devam edecek. Allah razı olsun devletimizden, hastanede bize çok iyi davrandılar. Her türlü yardımı gördük orada. Hatay'da askerimize, gazilerimize yapılan yardımdan dolayı çok memnun olduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gazinin görüntüleri ve konuşması

-Babasının konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Isparta'da bu kez de İclal kayıp

Isparta'da, lise öğrencisi 17 yaşındaki İclal Gül Uysal'dan 5 gündür haber alınamıyor.

Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'ncü sınıf öğrencisi İclal Gül Uysal, geçen salı günü ortadan kayboldu. Isparta Zafer Mahallesi'nde yaşayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Baba Dindar Uysal, kızını her yerde aradıklarını söyleyerek, İclal'i görenlerin kendilerine ya da polise bilgi vermelerini istedi.

3 KIZ 5'İNCİ GÜNDE BULUNMUŞTU

Geçen 20 Şubat günü de aynı okulda okuyan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), birlikte kaçmıştı. İzlerine en son Denizli'de rastlanan 3 liseli, 25 Şubat günü İzmir'in Konak ilçesinde bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Okul dış plan

Kaçan kızın fotosu

Isparta Emniyet Müdürlüğü ve polis otoları

HABER -KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Eşini uyurken baltayla öldürüp, intihar etti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Şuayip Akın (42), eşi Sultan Akın'ı (36) uyurken başına baltayla vurup öldürdükten sonra, kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, Sevindik Mahallesi 2304 Sokak'ta meydana geldi. Şuayip ve Sultan Akın çiftinin kızları S.A. (16), sabah kalktıktan sonra anne ve babasını göremeyince, odalarının kapısını çaldı. Ancak kapısı kilitli olan odadan cevap alamadı. Evin dışına çıkıp, odanın penceresinden içeri bakan S.A., gördükleri karşısında dehşete düştü. Annesini kanlar içinde yatakta, babasını ise iple tavana asılı gören S.A., komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak içeriye giren acil sağlık ekibi, Sultan Akın ile eşi Şuayip Akın'ın öldüğünü tespit etti. Bu sırada Akın çiftinin kızları S.A.'nın feryatları yürekleri sızlattı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akın çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay öncesi çiftin tartıştığı belirtilirken, Şuayip Akın'ın, eşini uyurken baltayla başına vurarak öldürdüğü, ardından kendini odanın tavanına asarak intihar ettiği üzerinde duruluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yeri sokaktan detay

Polislerden, olay yeri ekiplerinde, ambulanstan detay

Güvenlik şeridinden detay

Akın çiftinin kızı S.A. feryatları

Cesetlerin evden çıkarılması

Haber : Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,

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Saros'a yapılacak FSRU Limanı için 'ÇED olumlu' kararına mahkemeden iptal

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapılması planlanan Likit Doğalgaz Taşıma Yükleme Limanı'na (FSRU), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu vermesine karşı Saros Dayanışma Gönüllüleri, Edirne İdare Mahkemesi'nde açtığı iptal davasını kazandı.

Saros Dayanışma Gönüllüleri, Edirne İdare Mahkemesi'nin iptal kararıyla ilgili Keşan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Saros Dayanışma Gönülleri Komisyonu ve Trakya Platformu Sözcüsü Avukat Bülent Kaçar, Edirne İdare Mahkemesi'nin, Saros FSRU Limanı ve Boru Hattı Projesi'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen 'ÇED olumlu' kararının iptaline oybirliğiyle karar verdiğini belirterek, "Mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra, davalı idare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müdahil BOTAŞ'ın usule dair itirazları haksız bulunmuş ve yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin mahkemece iptal kararı verilmiştir" dedi. Proje bölgesinin Ganos Fay Hattı'na yaklaşık 7,8 kilometrede mesafede yer aldığına dikkat çeken Kaçar, "Mahkemece, yıllık 10 milyar 220 milyon metreküp gaz transfer kapasitesi olan projenin deprem tehlikesi yüksek olan ve fay hattına bu ölçüde yakın olan bir alana kurulmasının tehlikeli ve riskli olduğu, davaya konu 'ÇED olumlu' kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır" diye konuştu.

'ALT ÖLÇEKLİ PLANLARA KARŞI DAVA AÇMA SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR'

Saros Dayanışma Gönüllüleri Sözcüsü Mürşide Ertürk Çoban ise Danıştay 6'ncı Dairesi Başkanlığı'nın verdiği karara göre Saros Körfezi kıyılarının Kültür, Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi olarak planlandığından, kıyı kuşağının doğal yapısı ve içerdiği ekolojik çeşitliliğin korunması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Hukuka ve bilime olan inancımız umudumuz kırılmamıştır. Davamızda haklı olduğumuza dair bölge halkına verdiğimiz umutlar boşa çıkmamıştır. Bir kez daha haklı olmanın gururunu hep birlikte bu kararla yaşıyoruz. Edirne İdare Mahkemesi'nde açtığımız ÇED iptal davamızı kazanmış bulunmaktayız. Bu davamız hakkında verilen karar büyük önem taşımaktadır. Ancak Saros FSRU Liman ve Boru Hattı için onaylanan 1/5000 ve 1/1000'lik alt ölçekli planlara yaptığımız itirazlara cevap verilmemiştir. Alt ölçekli planlara karşı dava açma süreci başlamıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Açıklama için meydanda toplanan kalabalık

-Ellerinde pankart taşıyanlar

-Avukat Bülent Kaçar'ın açıklaması

-Saros Dayanışma Gönüllüleri Sözcüsü Mürşide Ertürk Çoban'ın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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