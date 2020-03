DHA YURT BÜLTENİ -8

Koronavirisü 1 dakikada belirleyen radyoloji görüntüleme sistemi geliştirildi

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, geliştirilen yapay zeka programıyla, 1 dakikada radyolojik koronavirüs tanısı belirleyen sistemi tanıtarak, İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti. Program hakkında bilgi veren Taşdoğan, Kahramanmaraş Teknokent bünyesinde çalışır hale getirilen programla, tomografi ile hastanın en kısa sürede teşhis edilerek, zaman kaybı olmadan doğrulama testi yapılıp, tedaviye başlanabileceğini söyledi. Taşdoğan, "Tanıttığımız yapay zeka, radyolojik tanı koyma becerisi dünyada en yüksek performansı gösteren ilk üç uygulamada yer almakta ve Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahiptir" diye konuştu.

MHP Milletvekili ve doktor Muhittin Taşdoğan, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı ile düzenlediği basın toplantısında, 'Yapay Zeka ile Radyoloji Görüntüleme' programına ilişkin açıklama yaptı. Programı bilgisayar üzerinden anlatan ve 1 dakika gibi kısa sürede sonuç alınabileceğini söyleyen Milletvekili Taşdoğan, "Henüz tanı laboratuvarı olmayan yerlerde bir tomografi ile hastanın kovid olup olmadığını 1 dakikadan kısa sürede yönlendirebilecek bir programdan bahsediyoruz. Dolayısıyla pozitif bir hasta gelirse bu sayede hemen önlem alınabilecek. Sağlık çalışanlarının kendilerini güvene alabileceği bir olanak sağlayacak. Hasta yatırıldıktan sonra doğrulama testleri ile tanı doğru ise tedavisine bir an önce başlanacak ve zaman kaybı yaşanmayacak. Çünkü zaman bu hastalıkta en önemli durumlardan birisi. Bu teknoloji ile radyoloji uzmanlarının iş yükü önemli derecede hafifleyecek. Bu uygulamanın sayesinde her saniyede bir tomografi bakma imkanı olacak. Tomografiler yüzde 99,76 isabet oranıyla okuyacak. Sistem tüm hastanelerde kullanılabilecek şekilde hazır hale getirilmiştirö diye konuştu.

'YÜZDE 99,76 ORANINDA DOĞRULUK ÖNGÖRÜYOR'

Programı başta yoğun hastanelerde kullanacaklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, "Bu programın bize çok fayda getireceğini ve zaman kazandıracağını düşünüyorum. Bu çalışma yüzde 99,76 oranında doğruluk öngörüyor. Bu çalışmayı öncelikle en yoğun hastanelerimiz başta olmak üzere tüm hastanelerde uygulayacağız. Sonrasında bu çalışmaya destek vermiş olacağız hem de klinik semptomları uygun olan, yani ateş, solunum zorluğu ve öksürük şikayetleri bulunan ama anında test yapamadığımız hastalara uygulayacağız. Çünkü bazen test 24 veya 36 saatte yapılabiliyor. Bu süreçte hızlı tedaviye başlamak adına bu hastaları kovid19 gibi değerlendirip, hastanede izole edip hızlı bir şekilde tedavisine başlamamızı sağlayacak bir görüntüleme sistemi olduğunu düşünüyorum" dedi.

MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan hazırladığı programı hastanelerde kullanılması için Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti.

Malatya'da karantinaya alınan iki mahallede önlemler artırıldı

MALATYA'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ile Arapgir ilçesine bağlı Eğin Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantina uygulamasının ardından iki mahallede de önlemler artırıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen yeni koronavirüse karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de de ölümlere yol açan virüsün yayılmaması içi ülke genelinde önlemler alındı. Türkiye'de de etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ile Arapgir ilçesine bağlı Eğin Mahallesi vakaya rastlanılması ile karantinaya alındı. İki köyün giriş ve çıkışlarının kapatıldığı bölgede jandarma ekipleri barikat kurdu. Karantina kapsamında mahalleden çıkamayanların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanmaya başlandı. Sağlık ekipleri de iki mahallede yaşayanların ateşlerini ölçüp, kontrollerini yapmaya başladı. Sağlık ekiplerinin taraması sırasında yüksek ateş görülen vatandaşlar ise Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne götürülüyor.

Adana'da otogarda izin kağıdı yoğunluğu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanarak valilik iznine bağlanmasının ardından Adana Otogarı'nda kurulan izin komisyonu önünde yola çıkmak isteyen kişiler uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferleri 28 Mart günü saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından otogardaki firmalar tüm seferlerini iptal etti. Kentler arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin ve kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunmaya başladı. Talebi uygun görülenler için kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenleniyor. Adana Otogarı'nda ise bugün izin almak isteyen birçok kişi otogarda kurulan komisyonun önünde uzun kuyruklar oluşturarak yolculukları için izin belgelerini tamamlamaya çalıştı.

YOĞUNLUK OLUYOR

Otogarda kurulan komisyonun önünde izin almak için birçok vatandaşın sıraya girdiğini söyleyen Adana Otogarı Derneği Başkan Yardımcısı Ali Aygırcı, alınan tedbir kararları sonrası otogarda firmaların sadece izinli yolcuları taşıdığını belirtti. Bazı insanların izin alamadığı için kendilerine tepki gösterdiğini dile getiren Aygırcı, "Sabırlı olmak gerekir. Burada tepki gösterenler oluyor. Ama sadece acil ve özel durumları olanlar izin alabiliyor" dedi.

Antalya'ya gitmek için izin kağıdı çıkardığını dile getiren Neriman Özkoç ise ikemetgahının Antalya'da olduğunu ve özel durumu olmasından dolayı izin alabildiğini söyledi. Sağlık personeli olduğunu ve görevi için Ankara'ya gideceğini belirten Semra Özdemir ise dilekçesini doldurarak komisyona başvuracağını ifade etti. Adana'ya bal arılarına ilaç almak için geldiğini ve Mersin'e dönmesi gerektiğini dile getiren Emrullah Aydemir ise dilekçesini verdikten sonra izin çıkmasını bekleyeceğini kaydetti.

BİLET FİYATLARI ARTTI

Otobüs firması yetkilisi Cengiz Aydın ise yol izin belgesi olan kişiler için seferlerinin olduğunu belirtti. Birçok kişinin arayıp bilet sorduğunu ama izin kağıdı olmayan hiç kimseye bilet verilmediğini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Cenaze ve benzeri özel durumlarda kişi ikametgahı olduğu kente izin kağıdı alarak gidebiliyor. Zaten sınırlı sayıda seferimiz var. 46 kişilik araçlarımız 23 kişi olduğunda sefere çıkıyor. Tabi bu sayı 23'ün altında kalsa bile gerekli izinleri alan yolcularımızı taşıyoruz. Bilet fiyatları haliyle 2 katı arttı. Örneğin İstanbul bileti fiyatı önceden 120-140 lira civarı iken şimdi ise bu rakam 240-280 liraya kadar çıktı. Çünkü otobüsler yarı yarıya yolcuyla kalkıyor."

İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktı

İZMİT Körfezi'ne yağmur ardından derelerden çamurlu su aktı. İzmit Körfezi'nin rengi akan çamurlu su nedeniyle değişti.

İzmit'te dünkü yoğun yağmurün ardından derelerden İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktı. Çamurun etkisi ile İzmit Körfezi'nin rengi değişti. Çamurlu su, Başiskele sahilinden başlayarak körfezin karşı kıyısındaki Derince sahiline kadar etkili oldu. İzmit Körfezi'nde derelerin taşıdığı çamurun yarattığı kirlilik drone ile havadan görüntülendi.

Çankırı'da karantinadaki köyde sessizlik

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 100 nüfuslu Aliözü köyünde sessizlik hakim. Karantinanın 2'nci gününde köyün girişinde jandarmanın bekleyişi sürdü.

Geçen 18 Mart'ta İstanbul'dan Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyüne gelen bir kişi burada rahatsızlandı. İstanbul'a döndükten sonra test yaptıran vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köy karantina altına alındı. Jandarma ekipleri köye ulaşımın sağlandığı yolda önlem alarak, giriş ve çıkışları kapattı. Sağlık ekipleri tarafından köyde yapılan taramada ise herhangi bir vakaya rastlanmadı.

KÖYDE SESSİZLİK

35 hane 100 nüfuslu köyde, karantinanın ikinci gününde sessizlik hakim. Karantina kararının ardından köy sakinlerinin dışarıya çıkmadığı görüldü. Öte yandan, köyün girişinde tedbir alan jandarmanın da bekleyişi sürüyor. Jandarma, köye giriş ve çıkışlara izin vermedi. Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından köyde yaşayanlara gıda yardımında bulunuldu.

Koronavirüse karşı hangi meyve sebzeler öneriliyor

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüsten korunmak için C vitamini ve antioksidan açısından zengin meyve ve sebzeleri önerdi. Prof. Dr. Yalçın, portakal, limon, greyfurt, kivi, mandalina, kuşburnu, çilek, nar, böğürtlen, yeşil biber ve domatesi sıraladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmanın en önemli yolunun, kişilerin evde kalması olduğuna dikkat çeken AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, bol bol sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini söyledi.

TURUNÇGİL, ÇİLEK, KİVİ

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs salgınından korunmak için en önemli önlem olarak portakal, greyfurt, limon, mandalina, kivi, çilek ve kuşburnu gibi gıdalar ciddi bir şekilde C vitamini içerdiği için korunmada çok ciddi önem taşıdığını açıkladı. Bu meyvelerin sık tüketilmesi önerisinde bulunan Prof. Dr. Yalçın, bunlara ilaveten nar, böğürtlen gibi meyvelerin de antioksidan nedeniyle katkıları fazla olduğunu dile getirdi.

YEŞİL BİBER VE DOMATES

Bol bol yeşil sebze tüketimi gerektiğini de anlatan Prof. Dr. Yalçın, "Özellikle yeşil biberde C vitamini zengindir. Yeşil biber başta olmak üzere domates ve diğer yeşil sebzelerin de çok güçlü özellikleri vardır. Bunları da sık tüketmenin ciddi katkısı var" dedi.

YIKAYIP KURU SAKLAYIN

Burada en önemli hususlardan birinin de dışarıdan alınan meyve ve sebzeleri eve getirdikten sonra yıkanıp, temizlendikten sonra kuru bir şekilde buzdolabında uygun yere konulması gerektiğini vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:

"Özellikle kişilerin evde kalmasının çok ciddi katkısı olacak, bu salgının önlemek için. Çünkü kalabalık yerlere gitmek ve hasta kişilerle temas bu hastalığın geçişindeki en önemli yer. Onun için lütfen evde kalın ve bu sağlıklı gıdaları sebze meyveleri de bol bol tüketmeye çalışın."

Bursa'da 1500 yıllık heykeller ele geçirildi

BURSA'da, piyasa değeri toplamda 1 milyon dolar olduğu tahmin edilen yaklaşık 1500 yıllık insan figürlü heykeller ile çok sayıda sikke ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eskişehir'de yaşayan Ş.E.'nin elinde bulunan piyasa değeri toplamda 1 milyon dolar olduğu tahmin edilen 1500 yıllık heykeller ile çok sayıda sikkeyi satmak için Bursa'ya geldiği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, İnegöl İlçesi Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.E. ile birlikte, pazarlığa gelen H.K., S.P. ve A.A. yakalandı. Ayrıca operasyonda, 4 adet Helenistik, 3 adet Frigya dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ile 1 adet altın kolye ucu, 2 adet altın sikke, 1 adet gümüş sikke olmak üzere 26 adet çeşitli dönemlere ait sikke ele geçirildi.

El konulan tarihi eserler, Bursa Müzeler Müdürlüğü'ne gönderilirken, Ş.E., H.K., S.P. ve A.A. hakkında 2863 sayılı 'Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu' gereğince işlem yapılarak, serbest bırakıldı.

Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk kapattı

TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanarak valilik iznine bağlanmasının ardından otogardaki firmalar, seferlerini iptal edip, bilet satış noktalarını da brandayla kapattı.

Koronavirüs salgınının yayılmaması için Bilim Kurulu'nun önerisi üzerine alınan kararla şehirler arası yolculuklar valilik iznine bağlanarak kısıtlandı. Dün saat 17.00 itibari ile firmalar seferlerini durdurdu. Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, otobüs biletlerini dün saat 17.00'den önceye alırken, 17.00'dan sonraya bilet alanlar ise seyahatlerini iptal ederek valilik iznini beklemek zorunda kaldı.

TÜM SEFERLER İPTAL

Alınan kararlar kapsamında, Trabzon Şehirlerarası Terminali'nde yolcu taşımacılığı yapan firmalar, otobüs seferlerini durdurma kararı aldı. Seferlerini iptal eden pek çok firma, otogarda yer alan bilet satış yerlerinin önünü ise brandayla kapattı. Polis ekipleri de, otogarda devriye görevi yaparak seyahat firmalarını denetledi. Kısıtlamalara rağmen kent dışına yolculuk yapmak için otogara gelenler de, bilet satışı yapılmadığını öğrenmesi üzerine geri dönmek zorunda kaldı. Otobüs peronlarının boş olmasıyla, Trabzon Otogarı ise sessizliğe büründü. Kentte sadece ilçelere ulaşım sağlayan minibüsler ve toplu taşıma araçları, sosyal mesafe kuralları kapsamında hizmet veriyor.

'SEFERLER DURMUŞ DURUMDA'

Trabzon Otobüs İşletmeleri ve Acenteleri Derneği Başkanı Orhan Sungur, otogarda talep olmadığı, tüm seferlerin de durdurulduğunu söyledi. Sungur, "Şu anda Trabzon Otogarı'nda seferler durmuş durumda. İşletmelerimiz brandayla satış yerlerini kapatıyor. Dün birkaç yolcumuz için son kalan araçlarımız kaldırıldı, şu an için de ciddi bir talep yok zaten. Olması da mümkün değil, herkes evinde, dışarı çıkmıyor. Her karar bizler için, her şeyden önce insan sağlığı. Bu virüs öyle hafife alınacak bir şey değil. Artık insanlar ciddiyetin farkında. Tavsiyemiz şu: kimse evinden dışarı çıkmasın. Aslında geç kalınmış bir karardı; kaptanlarımız çalışanlarımız risk altındaydı. Alınan kararları yerinde buluyoruz" dedi.

'KAPATTIK, BİLGİSAYARLARI SÖKTÜK'

Otobüs firması yetkilisi Gökmen Gömleksiz de, "Seyahat izne tabi tutuldu ama firmalar haliyle sefer yapmıyorlar. Kentte insanlar valilikten izin alsalar bile sefer yok, otobüs yok. Bizde kapattık, bilgisayarları filan söktük. Geçici bir süre böyle kapalıyız. Sanırım bu 1-2 ay sürecek; yani kimse bir yere gitmeyecek. Yolcularımız, vatandaşlarımız, bu süreçte biraz sabırlı olup, evlerinde kalsın. İnşallah bu durum biter, her şey normale döner. Önemli olan hepimizin sağlığı" diye konuştu.

MEYDAN VE SAHİLLER BOŞALDI

Öte yandan, koronavirüse karşı alınan ek tedbirler kapsamında, uzmanların 'evde kal' çağrısına uyan kent sakinleri, sokağa çıkmamaya özen gösterirken, sahiller ise boş kaldı. Polis ve zabıta ekipleri, kentin insan yoğunluğunun fazla olduğu meydanların yanı sıra, sahil kısımları ve yürüyüş yollarında de önlemlerini sürdürdü. Sahil şeridinde polis ekipleri devrile atarken, kentte, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Uzunsokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi ise tarihinin en sakin günlerinden birini yaşıyor. Trafik yoğunluğunun da azaldığı kentte; özellikle cadde ve sokaklardaki sakinlik dikkati çekiyor. Cadde ve sokaklara çıkan az sayıdaki kişiler ise eldiven ve maske kullanımı göze çarpıyor.

Tedbirler kapsamında alınan yeni kararların ve bazı uygulamaların yerinde olduğunu belirten kent sakinleri, olası bir bulaşıcılığa karşı herkesin kurallara uyması çağrısını yineliyor.

Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu; mesafeye uymadılar

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinden seyahat etmek isteyenler, izin belgesi alabilmek için otogardaki zabıta noktasında kuyruk oluşturdu. Bazı kişilerin maske taktığı görülürken, 'sosyal mesafe' kuralına ise uyulmadığı gözlendi.

Şehirler arası yolculuk için koronavirüs tedbirleri kapsamında, seyahat izin belgesi zorunluluğu getirilmesiyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belge almak isteyenler, otogara gitti. Zabıta noktasında kurulun toplanmasını bekleyenler, kuyruk oluşturdu. Bazı kişilerin maske taktığı görülürken, 'sosyal mesafe' kuralına ise uyulmadığı gözlendi. Grup içinden birinin, 'Sosyal mesafe kuralına uyalım' diye bağırmasıyla kalabalık, mesafeli durmaya başladı. Belge düzenlenmesinin başlamasıyla grup, aradaki mesafeyi korumayınca yetkililer tarafından sık sık uyarıldı. İzin belgesi almak için gelenlerin doldurdukları belgeler kurul tarafından incelenirken, ateş ölçümleri de yapıldı.

Çorlu'da çalıştığı iş yerinin kapanmasının ardından memleketi Şanlıurfa'ya gitmek için otogara belge almaya gelen Abdullah Dağcı, "İş yerimiz kapandı. Kalacak yerimiz yok, onun için memlekete gideceğim" dedi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ise "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemizde yola gidecek olan vatandaşlarımıza şartları tuttuğu takdirde belgeleri kurulumuz tarafından verilmektedir. Bununla birlikte ilçemizde bulunan parklar, piknik alanları da bu tedbirler kapsamında kapatılmıştır" diye konuştu.

Sağlıkçı gençlerden evden çıkamayanlara yemek

MARDİN'de görev yapan sağlık çalışanları, koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için yemek yaptı, ziyarette bulunup, ihtiyaçlarını sordu.

Mardin'de gönüllü olarak bir araya gelen sağlıkçı 4 komşu genç, yaşadıkları Teker Mahallesi'nde koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaları ziyaret ederek, evlerinde yaptıkları sıcak yemekleri ikram etti. 4 arkadaş olarak kendi sorumluluklarını yerine getirmek için böyle bir çalışma başlattıklarını anlatan sağlık çalışanı Emel Nur Karaoğlu (22), "Devletimiz 65 yaş yasağıyla dışarıya çıkamayanların ihtiyaçlarını çok iyi bir şekilde karşılıyor. Bizler de onları unutmadıklarımızı ve varsa bir ihtiyaçlarını gidermek istediğimizi belirtmek için kendilerini ziyaret ediyoruz. Kendilerine sıcak yemek ve küçük hediyeler de veriyoruz. Hastanelerdeki meslektaşlarımız görevinin başındayken biz de elimizden geldikçe yaşlılarımızı evden çıkartmadan ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Mardin, koronavirüs salgını karşısında büyük bir dayanışma örneği sergiliyor" dedi.

Kendilerini ziyaret eden gençleri uzaktan karşılayarak teşekkür eden Naime Hazırbaba (78), gözyaşlarına hakim olamadı. Gençlere teşekkür eden Hazırbaba, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde ve bazı yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İmranlı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Vatandaşlar Mart ayının bitimine 2 gün kala güne kar yağışıyla uyandı. Kar yağışıyla birlikte ilçede kartposttalık görüntüler oluştu. Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde de yağış etkisini gösterdi.

