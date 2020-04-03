DHA YURT BÜLTENİ - 8

İskenderun 'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Muhammet Enes Kul (19), hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 22 yaralının tedavisine devam edildiği belirtildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Bayram Avcıoğlu'nun (34) emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki polis noktasında meydana geldi. Bayram Avcıoğlu (34) yönetimindeki 33 CSF 03 plakalı TIR, freni boşalınca kontrolden çıkıp, uygulama noktasında duran 24 araca çarptı. TIR, daha sonra yol kenarındaki spor salonunun girişine çarparak, durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevreden çok sayıda kişi de yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan Burhan İshakoğlu (35), oğlu Onur İshakoğlu (16) ile başka araçtaki Ali Yıldırım (60), eşi Esmehan Yıldırım (58) ve baldızı Leyla Yıldırım (52) hayatını kaybetti. Leyla Yıldırım'ın ağır yaralanan eşi İbrahim Yıldırım'ın ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan 23 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazadan hemen önce cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla giden TIR sürücüsünün, önündeki sürücülere uzun uzun korna çaldığı duyuldu. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Bayram Avcıoğlu, Şehit Haydar Polis Merkezi'ne götürüldü. Avcıoğlu'nun polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

MUHAMMET ENES KURTARILAMADI

Kazanın ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alınan Muhammet Enes Kul (19), doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazanın ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 22 yaralının tedavilerinin sürdüğü, 1 kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavi edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),

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Pazar yerine girişte, 500 metrelik kuyruk oluştu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kurulan pazarda koronavirüs tedbirleri uygulandı. Aynı noktadan giriş yapan yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturan vatandaşların sosyal mesafeye uydukları görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen genelgeyle pazar yerlerine girişlerde kısıtlama getirilmesi, Pazar yerinde bulunan esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaşın alınması kararı gereğince Ayvacık ilçesinde bölgenin en büyük pazarı olan Cuma Pazarı için önlem alındı. Girişler tek noktadan yapılırken, tezgah araları da 3 metre olarak ayarlandı. Ayvacık Belediyesi Zabıta ekipleri ile polis ekiplerinin kontrolünde pazar yerine pazar esnafının en fazla 2 katı kadar vatandaş alındı. Bu nedenle girişte yoğunluk yaşandı. Yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturan vatandaşlara ateş ölçümü yapıldı. Vatandaşların sosyal mesafeye uydukları görüldü.

Pazaryerinde alışverişini yapmak için kuyrukta bekleyen Ahmet Güneş, uygulamayı yerinde bulduğunu belirterek, "Vatandaşın sağlığı için ideal bir uygulama. 15 dakikadır bekliyoruz. Herhalde biraz daha bekleriz. Sonrasında alışverişimi yapıp evimize döneceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Pazaryerine giriş kuyruğundan genel ve detay görüntüler

-Vatandaşların ateşlerinin kontrolünden görüntü

-Ahmet Güneş ile röp.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Mersin'de 800 tarım işçisi sağlık taramasından geçti

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İlçesi'ndeki tarım işçilerinin yaşadıkları çadırlara giderek, ateş ölçümü ve genel sağlık taraması yaptı.

Tarım, sağlık, sosyal hizmetler, aile ve çevre alanlarında çalışmalar yürüten 5 daire başkanlığının ortak çalışmasıyla mevsimlik tarım işçilerine ateş ölçümü ve genel sağlık taraması yapıldı. Kişilerin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluğa denk gelmeyen ekipler, ailelere içerisinde sabun, dezenfektan, maske ve bilgilendirici broşürün yer aldığı 120 adet sağlık paketi dağıttı. Ayrıca yanlarında yaklaşık 5 bin adet süt götüren ekipler, işçilerin çocuklarına süt ulaştırdı. Çiftçinin sağlıklı, güvenli ve kaliteli üretim yapmayı sürdürmesini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Gökçek, "Mersin, tarımın başkenti. Bunun bilincinde olan başkanımız Vahap Seçer'in yönlendirmeleriyle bölgemizde tarımda aktif bir rol oynayan mevsimlik tarım işçilerinin sağlıkları da bizim için çok önemli. Biz ülke olarak üretmek zorundayız. Neticede bugün Türkiye'de yaşadığımız bu ortamda insanlarımızın gıda bulabilmesi açısından tarımsal üretim son derece önem arz ediyor. Sezon tam ekim-dikim zamanı. Fidelerimizin de daha sağlıklı ortamda yetişebilmesi açısından fidelerde çalışan insanlarımızın sosyal alanlarında dezenfeksiyon yapıyoruz. Başkanımız da bu konuya son derece hassas yaklaştığı için bizleri yönlendirdi. Bugün burada bu görevi yerine getiriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekipler çadırları gezip sağlık taraması yaparken

-Ekipler yardım paketi dağıtırken

Haber-Kamera: MERSİN,

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Osmaniye'de dere taştı, sel suları mahalleyi bastı

OSMANİYE'de şiddetli sağanak yağış nedeniyle dere yatağının taşması sonucu Fakıuşağı Mahallesi'ni su bastı. Sel sularının bastığı sokaktaki bazı araçlar da süreklendi.

Dün akşam başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak yağış kentte hayatı felç etti. Yağış nedeniyle Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Hopur Deresi'nin taşmasına neden oldu. Osmaniye İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nin de bulunduğu 45018 sokağı etki altına alan sel suları, iş makineleriyle önlenmeye çalıştı. Ekipler, yolda biriken taş ve molozları sürekli temizleyip, sel sularının akışını sağlamaya çalıştı. Taşkın nedeniyle, yol kenarlarında bulunan çok sayıda araç sürüklenerek zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Su taşkınından görüntü

Selin geldiği dere

Selden görüntü

Cadde ve sokaklardaki sel

İş makinelerinin çalışması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede

KAYSERİ'de, silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama' suçlarına karışan ve şiddet içeren eylemler gerçekleştirdikleri belirlenen silahlı organize suç örgütüne yönelik dün operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, örgütün yöneticisi ve üyeleri olduğu belirlenen H.Ç., M.A., A.B., Ö.T., A.Ö., T.G., Ö.H. ve H.Y. adreslerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda; uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, mermi ve çok sayıda senet ile çek ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zanlıların Adli Tabipliğe giriş ve çıkışları

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN/KAYSERİ

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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, eroin yapımında kullanılan 4 bin 500 litre asetik anhidrit maddesi ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, Yüksekova İlçesi Çamdalı Deresi içerisinde 8 ayrı noktada toprağa gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde üretimi, kurutulması ve hazırlanmasında kullanılan, 4 bin 500 litre asetik anhidrit, 3 pres makinesi, el telsizi, 3 kaynatma kazanı, 350 kilogram soda, 10 mala ve tepsi ele geçirdi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma ekiplerinin arazida toprağa gömülü uyuşturucu maddeleri çıkartması

Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri

Ele geçirilen telsizler

Genel detay

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Yemek masasını okul tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni Melike Büyük Dinçer, koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitime geçilmesinin ardından, evindeki yemek masasını okul tahtası olarak kullanarak ders anlattı. Dinçer, "Ben çalışma masamda öğrencilerime ders anlatırken, öğrencilerim benim ders işleyişimdeki anlattığım konuyu tablo halinde görmek istediler. Benim tahta başında ders anlatmamı özlediklerini söylediler. Bende o aklıma geldi ve 'tahta yoksa da buluruz' dedim. Hemen bilgisayarımı yere indirdim ve işte bu da tahtanız dedim. Önce hepimiz güldük" dedi.

Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Melike Büyük Dinçer evindeki yemek masasını okul tahtasına çevirip, öğrencilerine internet üzerinden eğitim vermeye başladı. 15 yıllık öğretmenin, yemek masasını okul tahtasına çevirip eğitim yaparken oğlu tarafından çekilen fotoğrafı, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da bu süreçte kısıtlı imkanlarla evinde internet üzerinden öğrencilere ders anlatan Dinçer'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Şentop, "Tekirdağ/Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmenimiz Melike Büyük Dinçer, evinde masayı tahta olarak kullanıp öğrencilerine gönüllü uzaktan ders veriyor. Melike Öğretmenin şahsında fedakar öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" yorumunda bulundu.

Öğretmen Dinçer, yemek masasını okul tahtasına çevirmesinin ders sırasında bir anlık ihtiyaçtan doğduğunu belirterek, "Ben çalışma masamda öğrencilerime ders anlatırken, öğrencilerim benim ders işleyişimdeki anlattığım konuyu tablo halinde görmek istediler. Benim tahta başında ders anlatmamı özlediklerini söylediler. Bende o aklıma geldi ve 'tahta yoksa da buluruz' dedim. Hemen bilgisayarımı yere indirdim ve işte bu da tahtanız dedim. Önce hepimiz güldük. Ondan sonra da dersimize devam ettik. Öğrencilerim masayı gördükten bana, 'öğretmenim bu bir masa dediler.' Hayır dedim dikkatli bakın o bir yazı tahtası. Ondan sonra da ders işlemeye başladık. Onların gözünde o ışığı o umudu gördükten sonra bende çok mutlu oldum. Zaten bu dönemde bu zor günlerde hepimizin kendi evindeki çocukları için öğrencilerimiz için de onların gözlerindeki bir sevgi bur umut görmek.Onu başardığımı düşünüyorum" diye konuştu.

'OKULDA BİRLİKTE OLMAYI ÖZLEDİK'

Öğrenci ve velileri ile görüşüp, zor süreçte destek vermeye çalıştığını söyleyen Dinçer, "Onlarla okulda birlikte olmayı özledim. Onlarında birlikte olmayı özlediklerinden eminim. Ben derslerimin bir kısmını da onlara bir birileriyle sohbet etmek için arıyorum. Enerjilerini atmakta güçlük çektiklerini düşünüyorum. Onları ilgili alanlarına yönlendirmeyi çalışıyorum. Ama öğretmenlerini özleme noktasında ben bütün öğretmen arkadaşlarımın onlarla iletişimi sürdürdüğünü görüyorum. Bizim Çerkezköy Ortaokulu öğretmenlerimizin hepsi çok fedakardır. Bu süreçte öğrencilerinin yanında biz okul olarak uzaktan eğitimi öğrencilerimizle yakından ilgilenerek desteklediğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Yemek masasını okul tahtasına çevirip ders işlediği fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasının ardından bir çok kişinin arayıp tebrik ettiğini söyleyen Dinçer, "Hepimiz bu ekibin bir parçası olarak üzerimize düşeni yapacağız inşallah" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğretmenin yemek maması önünde ders anlatması

Tahtaya yazı yazması

Dersten detaylar

Öğrencilerle diyalog

Detaylar

Haber: Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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Vanlı çiftçi, en iyi boğasını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

VAN'ın Tuşba ilçesinde çiftçi Sezgin Esici (57), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 bin lira değerindeki boğasını bağışladı. Esici, 'Mercan' ismini verdiği boğayı, Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar'a teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek büyüyerek sürüyor. Van'ın Tuşba ilçesi Gedikbulak Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Sezgin Esici de 30 büyükbaş hayvanından 'Mercan' adlı boğasını kampanyaya bağışladı.

500 kilo ağırlığındaki ve yaklaşık 20 bin TL değerindeki boğayı Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, mahalleye gelerek teslim aldı.Vali Yardımcısı Atar, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Esici'ye teşekkür ederek, "Sezgin Bey en iyi büyükbaş hayvanını kampanyaya bağışladı. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya anlamlı bir destekte bulunmuştur. Bu yardımından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

6 ay önce babasını kaybeden Esici, kampanyaya herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi. Esici, "Bu zor günlerde devletimizin yanında almazsak ne zaman olacağız? Kampanyayı çok anlamlı buluyorum. Biz de kendi çapımızda destekte bulunmak ve devletimizin yanında olmak için ahırımdaki en iyi boğayı kampanyaya bağışladım. Allah kabul etsin. Allah devletimize zeval vermesin. Bu belanın da en kısa zamanda bitmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Danadan görünü

-Sahibi Sezgin Esici dananın yanında beklerken

-Esici, Vali Yardımcısı Ferhat Atar'ı karşılarken

-Vali Yardımcısı Atar'ın açıklaması

-Sizgin Esici ile röportaj

-Detaylar

-Dananın kamyona bindirilmesi

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/ VAN,

Kaynak: DHA