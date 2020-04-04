DHA YURT BÜLTENİ - 8

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkan 20 yaş altındakilere ceza yazılıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı genelge çerçevesinde Kahramanmaraş'ta denetim yapan polis, sokağa çıkan 20 yaşın altındakilere ceza yazmaya başladı.

Gece saat 00.00 itibariyle tüm giriş- çıkışların yasaklandığı Kahramanmaraş'ta polis tarafından birçok yerde kontrol noktası oluşturdu. Burada araçları ve yayaları durduran polis ve bekçiler, araçlarda 65 yaş üstü ile 20 yaş altında kişilere yönelik denetim yaptı. Bu kişilerin İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan karar gereği çalışması zorunlu olduklarını ve çalışma saatlerini içeren bilgilerin yer aldığı belgenin olup olmadığını kontrol etti. Yayaları da sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

ÖN KOLTUKTAKİLER ARKA KOLTUĞA ALINDI

Halk otobüslerini de denetleyen ekipler, oturma düzenine uygun oturmayan yolcuları uyarıp uygun koltuklara oturmasını sağladı. Ekipler ayrıca, şoförleri de kapasitenin yarısı kadar yolcu bulundurmaları gerektiğini hatırlatıp bu sayının üzerine çıkmaması konusunda uyardı. Polis ayrıca, araçtakilerin de sosyal mesafeye uygun şekilde oturup oturmadığını kontrol etti. Ön koltukta oturanlar, arka koltuğa geçtikten sonra yolcuklarına devam edebildi.

SOKAĞA ÇIKTI, 392 LİRA CEZA UYGULANDI

Yapılan kontrollerde sokağa çıkmaları yasak olan yaş gruplarından 20 yaşın altındakilere de Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı. Bunlardan biri olan 18 yaşındaki C.O., babasının kullandığı otomobilin arka koltuğunda otururken yaşının 20'nin altında olması nedeniyle araçtan indirildi. C.O.'ya 392 lira idari para cezası kesildi. C.O., çalıştığını ve işyerine çalışma belgesini almaya gittiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin denetim yapması

C.O.'nun olduğu otomobili durdurması

C.O.'nun araçtan inmesi

C.O.'nun babası ile polis arasındaki diyalog

C.O. ile röp.

Ceza yazılması

C.O.'nun ceza makbuzunu alıp gitmesi

Ön koltukta oturan kadının arka koltuğu alınması

Denetimden detay

Polisin otobüsü kontrol etmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Yozgat'ta karantina nöbeti tutan jandarma için AFAD'tan çadır

YOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, karantina uygulaması devam eden köylerde güvenlik noktaları oluşturan jandarma ekiplerinin soğuk ve yağıştan etkilenmemesi için AFAD tarafından çadır kuruldu.

Yozgat'ta, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'inci maddeleri kapsamında 28 Mart'ta Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı, bir gün sonra da merkeze bağlı Derbent köyü karantinaya alındı. Karar sonrası, her iki köyün giriş ve çıkışları kapatılırken, jandarma köy girişinde önlem aldı. Karantina uygulamasının devam ettiği köylerde jandarma ekipleri önlemlerini sürdürdü. Jandarma ekipleri için kontrol noktalarında yağış ve soğuktan etkilenmemeleri için AFAD tarafından çadır kuruldu.

SOSYAL YARDIMLAR ELDEN TESLİM

Öte yandan, İl Pandemi Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, PTT aracılığı ile yapılan sosyal yardım ödemeleri ise kolluk güçleri tarafından köylerde oturan hak sahiplerine teslim ediliyor. Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İl genelinde vatandaşlarımıza PTT aracılığıyla yapılması planlanan ödemelerin PTT tarafından yapılmayarak mülki idare nezaretinde oluşturulacak komisyonla görevlendirilecek kolluk güçleri ve uygun görülecek diğer personel marifetiyle hak sahiplerine ikamet ettikleri konutlarında elden teslim edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Jandarma ekiplerinin soğuk ve yağıştan korunması için kurulan çadır

-Sosyal yardımı teslim edin jandarmanın fotoğraf görüntüsü

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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İnfaz koruma memurlarına alkışlı destek

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, cezaevlerinde görev yapan personelin belirlenen süreler sonunda evlerinde değil, izole edilen yerlerde kalacaklarını belirtmesi üzerine Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memurları da kurum yönetimince izole edilmiş yurtlara yerleştirildi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Barış Durgun, Cezaevi Savcısı Selçuk Gedik, Hakim Erhan Karahan ve Cezaevi Kurum 1'inci Müdürü Hüseyin Uçar ile birlikte infaz koruma memurlarına destek olmak için yurdun önüne geldi. İnfaz koruma memurlarını alkışlayan Kesgin ve beraberindekiler her zaman yanlarında olduklarını gösterdiler.

Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, camlardan dışarıya bakan infaz koruma memurlarına seslenerek; "Arkadaşlar, yaptığınız fedakarlık çok büyük. Zor bir süreç biliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun hepimizin. İnşallah yakın sürede normal çalışma sistemimize geri döneceğiz. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilin, herhangi bir ihtiyacınız talebiniz olduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Biz her zaman yanınızdayızö diye konuştu.

Ardahan Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Barış Durgun da "Arkadaşlar bu fedakarlığınızı yürekten alkışlıyoruz, her daim yanınızdayızö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindekilerinin yurda gelmeleri

-Cumhuriyet Başsavcısının yurtta kalanlara seslenmesi

-Yurtta kalanlara alkış

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI -/ ARDAHAN

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Siverek'te gençler yasağa uymadı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, ülke genelinde uygulanmaya başlanan '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı'na uymayanlar, sokaklarda gezmeye devam etti.

Ülke genelinde, 20 yaş altı sokağa çıkma yasaklarının başladığı ilk günde Siverek'te küçük çocuklar ve gençlerin sokaklarda gezmesi dikkat çekti. Parkta bisiklete binmeye çıkan çocukların yanı sıra kaldırım kenarındaki çimlerde keçilerini otlatmaya çıkaran çocukların yasağa uymadığı görüldü. Yasaklara uyan bir grup çocuk ise parklara gitmek yerine evlerinin önünde duran babalarının kamyonetine salıncak kurarak zaman geçirdi. Çocuklar, virüs salgını nedeni ile parka gidemedikleri için kamyonet kasasına salıncak kurup oynadıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Keçilerini otlatan çocuklar

Parkta bisiklet süren çocuklar

Alışverişe çıkan çocuklar

Kamyonet kasasında salıncak kuran çocuklar

Salıncakta sallanan çocuklar

Çocukların konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK–ŞANLIURFA-DHA)

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Bodrum'da kaçak yapılar yıkılıyor

MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi ekipleri, kentteki kaçak yapıların yıkım işlemine devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı Yıkım Şefliği ekipleri, Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi üzerinde kaçak olduğu tespit edilen ve encümen tarafından yıkım kararı çıkartılan kaçak yapılardan 1 dubleks ev, 3 havuz, dere yatağına kaçak olarak yapılan yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğindeki bir istinat duvarının yıkımını gerçekleştirdi. Bölgede bulunan diğer kaçak yapılarla ilgili yıkım işlemi ise devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaçak yapıların yıkımı

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),

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Kilis'te esnaf iş yerlerini açmadı

KİLİS'te, Esnaf Odaları Birliği ile Ticaret ve Sanayi Odası, koronavirüs salgını nedeniyle kentteki iş yerlerinin açılmaması kararı aldı. Esnaf da karara uyarak bugün iş yerlerini açmadı.

Esnaf Odaları Birliği ve Ticaret ve Sanayi Odası, vatandaşların 48 saat evlerinde kalmalarını sağlamak amacıyla hafta sonu iş yerlerinin açılmamasını kararlaştırdı. Kentteki esnaf da karara uyarak iş yerlerini açmadı. Eczane, fırın ve gazete bayileri dışındaki iş yerlerinin kapalı olduğu kentte sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı gençler de kontrol edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Caddeden görüntü

Kapalı işyerleri

Vatandaşla röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS

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Kozan polisi sosyal yardım paralarını vatandaşların evlerine götürdü

ADANA'nın Kozan ilçesinde koronavirüs salgınının ardından ihtiyaç sahiplerine verilen bin liralık sosyal yardım paralarını polis ekipleri vatandaşların evlerine götürerek teslim etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından ihtiyaç sahiplerine bin liralık yardım yapılmaya başlandı. Devlet, sosyal yardım paralarını PTT üzerinden vatandaşların hesabına aktardı. Ancak koronovirüs salgını tedbirleri kapsamında PTT şubeleri önünde oluşan kalabalığı engellemek amacıyla alınan karar doğrultusunda yardımlar evlere gönderilmeye başlandı.

Kozan'da da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, PTT şubelerinden aldıkları bin liralık sosyal yardım ödemelerini vatandaşların evlerine giderek teslim etti. Polis ekiplerini kapıda gören ihtiyaç sahibi vatandaşlar, yardım paralarını tutanak karşılığında alarak devlet yetkilileri ile emniyet güçlerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis aracının seyir halinde görüntüleri

Polis ekiplerinin parayı teslim etmesi

Sosyal yardımlarını alan kadınlar ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

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Kaynak: DHA