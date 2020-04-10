DHA YURT BÜLTENİ - 8

Ovacık Mahallesi'nde karantinanın 10'uncu günü

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi için 1 Nisan'da alınan karantina kararı sürüyor. Mahallenin 4 giriş noktası bariyerlerle kapatılırken nöbet tutan komandolar tarafından mahalleye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi 1 Nisan'da karantinaya alındı. Mahallenin 4 giriş noktası bariyerlerle kapatıldı. Ladik Asayiş Komando Bölüğü ekipleri tarafından bu noktalarda 24 saat nöbet tutularak, vatandaşların mahalleye giriş ve çıkışı engelleniyor. Vatandaşların ihtiyaçları da yine komanda ekipleri tarafından karşılanıyor. 71 hanesi bulunan ve 335 kişinin yaşadığı mahallede vatandaşların sağlık ihtiyaçları da ilçe devlet hastanesinden ambulansla gelen sağlık ekipleri tarafından karşılanıyor.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Ovacık Mahallesi'nde karantina uygulandığı belirtilerek, "Samsun il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Kovid- 19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; mahallenin giriş- çıkışlara izin verilmeyerek, 1 Nisan itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir.ö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mahalleden detay

-Komando ekibinden detay

-Mahalleye girşin bariyerle kapatılması

-Vatandaşın ihtiyaçlarının komandolar tarafından karşılanması

-Mahaleden ambulansın çıkışı

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ(SAMSUN),

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Hakkari polisinden 'Uzun İnce Bir Yoldayım' klibi

HAKKARİ il Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Polis için söyle" klibi hazırladı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Polis için söyle" klibi hazırladı. Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsü, Hakkari'de değişik noktalarda görev yapan trafik, özel harekat, terörle mücadele, bomba imha uzmanı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubelerinde görevli polis memurları tarafından seslendirildi.

Zap Suyu, karlı dağlar ve üs bölgeleri ile yapılan operasyonlardan çekilen görüntülerin yer aldığı klip, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da sosyal medya hesabında paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Klipte rol alan şube ekiplerinin türkü söylemesi

Genel Detay

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Ordu-Sivas karayolunda denetimler sürüyor

ORDU-Sivas karayolunun Mesudiye ilçesindeki kent sınırında koronavirüs tedbileri kapsamında oluşturan kontrol noktasında polis, jandarma ve sağlık ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, seyahat izin belgesi olmayan araç sürücülerinin geçişine izin vermiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş çıkışların 15 gün süreyle durdurulduğunun açıklanmasının ardından Ordu'nun tüm giriş ve çıkış noktaları polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ordu-Sivas karayolunun Mesudiye ilçesindeki kent sınırında oluşturulan kontrol noktasında tüm araç sürücü ve yolcuları polis, jandarma ve sağlık ekiplerince denetleniyor. Seyahat izin belgesi olmayan araç sürücülerinin ise geçişine izin verilmiyor. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları da evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kontrol noktasında durdurulan Cevdet Yılmaz, uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, kurallara herkesin uyması gerektiğini ifade etti. Ordu'dan Sivas'a giden Şinasi Keklik de bu tedbirlerin çok önemli olduğunu belirterek, "Az önce evraklarımıza baktılar, seyahat izin belgemizi almıştık. Sorunsuz Sivas'a geçeceğiz. Bu sıkıntılı günlerde hepimizin tedbir alması gerekiyorö dedi.