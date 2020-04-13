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DHA YURT BÜLTENİ-8

BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

13.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:42
DHA YURT BÜLTENİ-8

BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Memleketi Trabzon'da olan Baş ve ailesinin, özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da, Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Baş ve ailesinin, koronavirüs nedeniyle Akçaabat'taki özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

"KARANTİNAYA ALINAN MAHALLE SAYISI 3'E ÇIKTI"

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, 1 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Şehirde karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e çıktı.

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin görülen koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi. Daha önce de Çarşıbaşı ve Hayrat ilçesinde, 2 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karantinaya alına mahalle girişi

- Alınan önlemler

HABER KAMERA: TRABZON-DHA

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Gölde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki Aslantaş Baraj Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan Mustafa Sarıdal'ın (18) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, ilçeye bağlı Bahadırlı köyünde meydana geldi. Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen dün öğle saatlerinde gölde gezinti yapmak isteyen Mustafa Sarıdal ile 2 arkadaşı, tekneyle suya açıldı. İddiaya göre gezinti sırasında tekne su almaya başlayınca Mustafa Sarıdal, A.B. ve ismi açıklanmayan bir kişi suya atladı. Sarıdal'ın 2 arkadaşı gölden yüzerek çıkarken, kendisi kayboldu. A.B.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göldeki arama çalışmalarına çevredeki balıkçılar da destek verdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dün akşam saatlerinde hava muhalefeti nedeniyle aramaya ara verildi. Bugün sabah başlayan aramalarda sualtı polisleri Sarıdal'ın cansız bedenine ulaşarak karaya çıkardı. Sarıdal'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Partisi, Koronavirüs, Haydar Baş, Akçaabat, Güncel
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