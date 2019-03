Dha Yurt Bülteni -8 (Yeniden)

Kaynak: DHA

Sarıçay'da sular çekildi, tekneler karaya oturduÇanakkale Boğazı'nda deniz suyunun çekilmesi nedeniyle Sarıçay'da birçok balıkçı teknesi, karaya oturdu. Balçığa saplanan teknelerin sahipleri, çekilmeyi hava değişikliklerine bağladı.Çanakkale merkezde, kenti ikiye bölen denizle bağlantılı Sarıçay'da, deniz suyu çekilmesine bağlı olarak su seviyesi düştü. Sarıçay'ın kıyı bölgelerindeki tekneler de su seviyesinin azalmasına bağlı olarak karaya oturdu. Teknelerin balçığa saplandığını gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı. Teknelerinin zarar görmemesi için önlem almaya çalışan balıkçılar, bu durumu, yaşanan hava değişikliğine bağladı.Çanakkale'de 20 yıldır balıkçılık yapan Kaan Anak, "Poyrazlı havada, rüzgar estiği zaman sular burada çekiliyor. Ama lodoslu hava olduğu zaman sular yükseliyor. Her sene bu olay yaşanıyor. Zararı oluyor. Ben bu kayığı buradan çıkarırken, vura vura gidiyorum. Her yıl 5 bin TL'ye yakın pervane parası veriyorum" dedi.Görüntü Dökümü----------Sarıçay'dan genel ve detay görüntü.-Sarıçay'daki teknelerden genel ve detay görüntü.-Sarıçay'da karaya oturarak, balçığa saplanan teknelerden genel ve detay görüntü.-Balıkçı Kaan Anak açıklama görüntüsü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,===================Bakan Varank: Yerli kaynaklarla üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruzSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 31 Mart seçimlerinden sıkıntısız bir şekilde çıkacak olan Türkiye, 4,5 yıl seçimsiz bir dönem geçireceğini ve bu süreçte yatırımların önünün açılacağını belirtti. Üretimde yerlileşmeye önem vereceklerini belirten Varank, "Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz. Ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların, üretime olan etkisini en aza indirebiliriz" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara'dan hava yolu ile Sivas'a geldi. Bakan Varank ilk olarak Sivas Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Varank'a, Sivas Valisi Salih Ayhan Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle hazırlanan posta pulunu hediye etti. Bakan Varank daha sonra Hasan Canpolat Toplantı Salonunda düzenlenen Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi Projesinin protokol törenine katıldı. Törene ayrıca Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul da katıldı.SİVAS KADIN AÇIK CEZAEVİ ŞEHİR MÜZESİ OLDUProtokol töreninde konuşan Bakan Varank, "Bakanlığımız bu projeye cazibe merkezlerini destekleme projesi kapsamında 10 milyon liralık bir katkı sağlayacak. Her şehrin karakteristiğini, kimliğini yansıtan binaları, sembol yapıları vardır. Yerel kültürün izlerini burada bulursunuz ve yaşanmışlıkları, tarihi dokuyu bu sayede hissedebilirsiniz. İşte Hamidiye Mektebi de Sivas açısından sembol yapılardan bir tanesi. 117 yıl önce Sivas Valisi Reşit Akif Paşa tarafından 2'nci Abdülhamit Han adına yapılan bu bina 1961 yılından itibaren yarı açık cezaevi olarak kullanılıyor. Biz bu tarihi yapı ve çevresini aslına uygun bir şekilde inşallah restore edeceğiz. Sonraki aşamada da burayı yaşayan bir müze haline dönüştürmek istiyoruz. Böylece bu yapı geleneksel el sanatlarını da içeren şehir ve sanayi müzesi olarak hizmet verecek. Müzede sergi alanları, satış mağazaları, kilim atölyesi, Sivas tarağı atölyesi, Sivas bıçağı atölyesi ve geleneksel müzik aletleri yapım atölyesi gibi uygulama alanları oluşturacağız. Ziyaretçilerimiz müzeyi gezerken bu uygulama atölyelerinde geleneksel el sanatlarını tecrübe etme imkanı yakalayacaklar. Ayrıca genç ve kadın girişimcilerimiz içinde burada eğitim programları düzenleyeceğiz. Sonuçta ilimizin turizm potansiyelini geliştirme adına önemli bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Proje, Valiliğimiz öncülüğünde bakanlığımızın finansal destekleri ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansının koordinasyonunda yürütülecek" dedi.Bakan Varank ayrıca Kangal köpeği ile ilgili planlanan projeye de destek vereceğini söyledi. Konuşmanın ardından Bakan Varank ve Vali Salih Ayhan projenin protokolünü imzaladı. Bakan Varank daha sonra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.'4 MİLYARLIK SERMAYE YATIRIMINI DESTEKLEDİK'Bakan Varank, daha sonra Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) konferans salonunda düzenlenen 'Sivas Sanayici Buluşması' programına katıldı. Burada iş adamlarına seslenen Bakan Varank, AK Parti hükumetlerinin, 16 yıldır aynı şevk ve heyecanla, dur durak bilmeksizin çalıştığını belirterek, "Her bir ilimizin potansiyelini keşfetmesi, hatta bu potansiyeli daha da ileriye taşıması temel önceliğimiz oldu. İlimizin sanayisi, devletçe sunduğumuz desteklerin etkin bir biçimde kullanılmasıyla gelişti ve güçlendi. 16 yılda 700'e yakın firmaya teşvik belgesi vererek, 4 milyarlık sermaye yatırımını destekledik. Tek başına sadece bu teşvikler sayesinde, 15 bin vatandaşımıza yeni iş imkanlari oluşturduk" dedi.'AMAÇ TÜRK SANAYİSİNE KATMA DEĞERLİ ÜRETİMLE ÇAĞ ATLATMAK'Üretimde kapasite artışları kadar, üretilen malların katma değeri ve rekabetçilik seviyesinin önemli olduğunu belirten Bakan Varank şöyle dedi:"Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde 2 önemli önceliğimiz bulunuyor. Yatırım teşvik mevzuatımızı revize edeceğiz. Bu kapsamda tüm illerimizin üretim kabiliyetlerini dikkate alıp, teşviklerden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacağız. Amacımız katma değerli üretim öncülüğünde bir büyümeyi gerçekleştirmek. Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz. Ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların, üretime olan etkisini en aza indirebiliriz. Yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programı bu ihtiyaca bir çözüm niteliğindedir. Programla birlikte, desteklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. Enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde üretim potansiyelimizi yukarılara taşıyacağız. Tabi yerli katma değer konusunda; hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olması şart. Buradan hareketle hem yerli ürünü üreten, hem de bunu kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma kurguluyoruz. Nihai amaç Türk sanayisine katma değerli üretimle çağ atlatmak. Ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü inşallah hep birlikte başaracağız."'ATILIMLARA TAM ODAKLANACAK BİR TÜRKİYE OLACAK'Yapılan hizmetleri durdurmak isteyen kesimlerin olduğunu anımsatan Bakan Varank şöyle devam etti:"Ülkemizin bu yürüyüşünü durdurmak isteyenlerin varlığını hatırlattığımızda birileri rahatsız oluyor. Bizim gafletle hareket etmemizi, tehditleri umursamamamızı, yürüyüşümüzün değerinin farkında olmamamızı istiyorlar. Bunları yapanlar çok açık bir şekilde aklımızla alay ediyorlar. Şu son 6 yılda ülkemizde yaşananları, bize yönelik saldırıları hiç yaşanmamış gibi göstermeye niyetliler. Sanki bu ülkede şehirlerimiz terör eliyle işgal edilmeye kalkılmamış, sınırımızın etrafına terör koridoru oluşturulmaya çalışılmamış, 15 Temmuz'da tankla, tüfekle F-16 ile irademiz gasp edilmeye çalışılmamış gibi davranıyorlar. Sanki Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpası, 6-8 Ekim olayları hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar. Biz saf değiliz. Bugüne kadar bunlarla mücadele eden biz olduk. Ne biz hedeflerimizden vazgeçtik ne de ülkemize bu saldırıları yapanlar bir köşeye sindi. 31 Mart seçimlerinden sıkıntısız bir şekilde çıkacak olan Türkiye, 4,5 yıl seçimsiz bir dönem geçirecek. Sanayicimiz, girişimcimiz, vatandaşımız önünü görecek. Yatırımlar artacak. İstihdam yükselecek. Reformlara, dönüşümlere, atılımlara tam odaklanacak bir Türkiye olacak."Bakanın konuşmasınının ardından program soru cevap şeklinde basına kapalı olarak devam etti.Görüntü Dökümü:------------Bakanın gelişi ve karşılanması-Valilik ziyareti-Protokol imzalanması ve konuşması-Belediye ziyareti-TSO'da işadamları ile buluşması-Buradaki konuşmalarıHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,=================Bakan Kasapoğlu'ndan spor kulüplerine ziyaretMuğla'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bodrum ilçesinde bazı spor kulüplerini ziyaret edip yöneticileriyle görüştü. Bodrum Belediyesi Bodrumspor ziyaretinde minik sporcuları Türkiye-Moldova mücadelesine davet edip, sevindirdi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, programı kapsamında Bodrum ilçesine geldi. Bakan Kasapoğlu'na ziyaretlerinde; AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP İlçe Başkanı Ömer Varan, AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Tahir Ateş ve partililer de eşlik etti. Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Yalıkavak Mahallesi'ndeki Yalıkavak Yelken Kulübü tesislerinde, Yarımada genelinde bulunan yelken kulüplerinin yöneticileri, antrenörleri ve sporcularıyla bir araya geldi. Toplantıdan sonra açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Bodrum'da çok ciddi bir spor potansiyeli var. Gerek yelken gerek diğer su sporları noktasında bu potansiyeli çok hızlı bir şekilde açığa çıkaracağız. Gördüğünüz gibi küçük, genç yelkencilerimizle de bir araya geldik. Onlarda pırıl pırıl umut vaat ediyorlar. İnşallah buradan çok büyük şampiyonları çıkaracağız" dedi.Bakan Kasapoğlu daha sonra, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un Gümbet Mahallesi'nde bulunan tesislerini ziyaret etti. İlk olarak A Takım antrenmanını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada Bodrumsporlu minik sporcular tarafından çiçeklerle karşılandı. A Takım kalecilerinden Berat Çelebi'ye penaltı atışı yapan Bakan Kasapoğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. A Takım oyuncularına yarın (pazar) TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde oynayacakları Hacettepe Spor Kulübü maçı öncesi başarılar dileyen Kasapoğlu, Bodrumspor İdare Binası'nda, ilçedeki spor kulüpleri başkanları, yöneticileri ve antrenörleriyle toplantı gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, kulüp yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında kendisini uğurlayan minik sporcularla sohbet etti. Sporcularla tek tek tanışan Kasapoğlu, Bodrumspor altyapı oyuncularıyla birlikte diğer amatör spor kulüplerinde bulunan altyapı oyuncuları ile yelken sporcularını, 25 Mart Pazartesi günü, Eskişehir'de oynanacak olan Türkiye-Moldova maçına davet etti. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki mücadeleyi canlı izleyeceklerini duyan minik sporcular ise Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu'na Bodrumspor Tesisleri ziyareti sırasında Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya tarafından 48 numaralı, üzerinde ismi yazılı Bodrumspor forması hediye edildi. Bodrumspor tesisleri ziyaretinde de açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "İnşallah Tahir Ateş başkanımızla birlikte hem altyapı projelerini destekleyip hem de Bodrum'daki amatör spor kulüplerimiz ile ilgili çalışmaları destekleme çerçevesinde planlar, projeler hazırlıyoruz. Futbolda ve diğer branşlarda Bodrum'dan sporcular yetiştirme noktasında da değerlendirme yaptık" dedi.ÜNİVERSİTELİLERLE BULUŞTUBakan Kasapoğlu, Bodrum ilçesindeki programının ardından Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye geldi. Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencileri ve gençlerle bir ara geldi. Türk Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyeti değerlendiren Bakan Kasapoğlu, "Yeni hocamızla daha genç bir takımımızla Avrupa Şampiyonası elemelerinde başarılı olacağız. Arnavutluk galibiyeti güzel bir başlangıç oldu. Oyuncularımız, hocamız ve teknik heyetimizi kutluyorum" dedi.Bakan Kasapoğlu, üniversite öğrencileri ve gençlerin sorularını yanıtladıktan sonra Marmaris ilçesine hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------BODRUMBakan Kasapoğlu'nun açıklamalarıBakan Kasapoğlu'nun çocuklarla vakit geçirmesiBakan Kasapoğlu'nun Bodrumspor Tesis ziyaretlerinden görüntüMUĞLABakan Mehmet Kasapoğlu'nun öğrenciler ile tokalaşmasıBakan Mehmet Kasapoğlu'nun açıklamasıHaber- Kamera: Cavit AKGÜN - Mehmet Can MERAL// MUĞLA-BODRUM,=================Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla Tut'ta vatandaşlara seslendiCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Tut ilçesinde düzenlediği mitingde telefonla vatandaşlara seslenerek, seçimlerde destek istedi.AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 31 Mart'ta yapılacak olan seçim çalışmaları kapsamında Tut ilçesinde miting düzenledi. Aydın, partililere seslenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla bağlanarak, kalabalığa seslendi. Erdoğan, konuşmasında, "Adıyaman için, bölgemiz için hayırlara vesile olsun inşallah. İnşallah sizlerle zaten Salı günü Adıyaman'da buluşacağız. Salı gününü hasretle çekiyorum. Sizlerden 31 Mart'ta Tut'ta bir zafer bekliyorum. Artık bir haftamız kaldı. Artık yoğun bir şekilde çalışacağınıza inanıyorum. Rabia'mızı biliyorsunuz; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.Görüntü Dökümü------------Tut ilçesiVatandaşların toplanmasıAhmet Aydın'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanmasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MBHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)=================Kuzenini bıçakla öldüren zanlı tutuklandıSiirt'in Kurtalan ilçesinde, tartıştığı kuzeni Metin Macit'i (18) kalbinden bıçaklayarak öldüren Doğan Macit (20), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Dün akşam Kurtalan ilçesindeki Yenidoğan Çarşısı'ndaki kahvede Metin Macit ile kuzeni Doğan Macit arasında çıkan kavga, ölümle sonuçlandı. Doğan Macit, kavga sırasında kuzeni Metin Macit'i kalbinden bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine gelen ambulansla önce Kurtalan Devlet Hastanesi götürülen Metin Macit, durumunun ağırlaşması üzerine Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tüm müdahaleye rağmen Macit, kurtarılamadı.Siirt Devlet Hastanesi'nden yakınlarınca cenazesi alınan Metin Macit, dün gece saatlerinde toprağa verilirken, Doğan Macit ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu işlemlerinin ardından Doğan Macit, bu sabah çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Görüntü Dökümü:-----------Kurtalan adliyesiden görüntüDoğan Macit'in adliyeden çıkarılışıPolis aracına bindirilişiGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MBHaber-Kamera: SİİRT,===================ATO Başkanı Baran: Türkiye savunma sanayi ürünü ihraç eder hale geldiBolu'da, Ankara Ticaret Odası(ATO) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin (OAİB) organize ettiği '2050'ye Doğru Ankara İhracat Stratejisini Belirleme Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, "Artık rüzgara göre yön değiştirme döneminin geçti. Rüzgara yön verme zamanın geldi. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi alanında yaptığı buydu. Israrlı gayretleriyle Türkiye savunma sanayi ürünü ihraç eder hale geldi" dedi.Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya ATO Başkanı Gürsel Baran, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Şerafettin Ceceli ve çok sayıda iş insanı katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Gürsel Baran, "Türkiye'nin 1980'de ihracatı yalnızca 3 milyar dolardı. Aradan geçen sürede, kendi rekorunu kırarak 168 milyar dolara ulaştı. Bu ihracatta sanayi ürünleri payının yüzde 90'ı aşması büyük başarı oldu. Türkiye'nin ihracat potansiyelini büyütmek için 2023 yılında hedef olarak, 500 milyar dolar ihracat, 1 trilyon dolar dış ticaret hacmi ve 2 trilyon dolar milli gelir planlandı." diye konuştu.TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNÜ İHRAÇ EDER HALE GELDİİhracatın geliştirilmesinin, pek çok unsurla doğrudan ilgili olduğunu belirten Baran, "Bunun için yeni planlamalar yapmalı, stratejiler belirlemeli ve metotlar oluşturmalıyız. Hedefler ülkemizin tek bir bölgesinin değil, bütün bölgelerinin kapasitesinin en üstünde üretim yapması ve ihracat gerçekleştirmesiyle ancak yakalanabilir. Tabi adı üzerinde hedef, ulaşılmak istenen noktayı ifade ediyor. Bu hedefe ulaşmak için ihracatımızı katlayarak artırmamız gerekiyor. Artık rüzgara göre yön değiştirme döneminin geçti. Rüzgara yön verme zamanın geldi. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi alanında yaptığı buydu. Israrlı gayretleriyle Türkiye savunma sanayi ürünü ihraç eder hale geldi." dedi.ANKARA OYUN YAZILIMINDAN 1 MİLYON DOLAR GELİR ELDE EDİYOROAİB Başkanı Şerafettin Ceceli de, mevcut mesleklerin yüzde 60'tan fazlasının yakın zamanda kaybolacağını belirterek, geleceğin gerekliliklerine odaklanılması gerektiğini belirtti. Ceceli, oyun yazılımı ve teknolojileri gibi katma değeri yüksek işlerden Ankara'nın 1 milyar dolar gelir elde ettiğini ifade ederek, ihracatı arttırmak için yeni plan ve stratejilerin oluşturulması gerekliliğini söyledi.Açılış konuşmalarının ardından Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Rektör Yardımcısı Emre Alkin'in katılımıyla "Güncel Dünya Ekonomisi ve Global Politik Görünüm" başlıklı panel gerçekleştirildi.Görüntü Dökümü-----------Detaylar-Açılış konuşmalarıSüre: 04.09Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,================Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıBursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 450 gram esrar ve 25 gram metamfetamin, ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde 3 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, sabah saatlerinde önceden tespit ettikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, Ş.Y., G.Y., G.U., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan arama sonucunda 450 gram esrar ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü------------Şüphelilrin adliyeye sevk edilmesiSüre: 0.26 saniye Boyut: 51 MBHaber: Serkan AKKUŞ/Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,===================Burdur'da Yaşlılar Haftası buluşmasıBurdur Valisi Hasan Şıldak, Yaşlılar Haftası dolayısıyla kentteki yaşlılar, down sendromlu çocuklar ve sevgi evlerine kalan çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonundaki kahvaltıya Vali Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, İl Müftüsü Hıdır Bayrak ve eşleri de katıldı.Hasan ve Fatma Nur Şıldak, Bucak'ta yaşayan 107 yaşındaki Mümüne Uyarcan ve 74 yaşındaki oğlu Ahmet Niyazi Ayarcan ile aynı masada oturdu. Vali Şıldak ve eşi, Uyarcan'ın elini öpüp, sağlık diledi.Vali Hasan Şıldak, "Yaşlı tabirini sevmiyoruz. Tecrübeli büyüklerimizle bugün birlikteyiz. Duygulanıyorum aslında, burada bulunanlar üzerine titrediğimiz büyüklerimiz ve küçüklerimiz. Toplumumuzun değer ölçüsü büyüklerimize sahip çıkmak. Yaşlılarımızı bir kenara koymuyoruz. Onlar bizim yanımızda olmaya devam ediyor. Bir sofrada buluşuyoruz. Her zaman yanlarındayız. Küçüklerimiz ise bu gelenek, görenek ve değer yargılarımızla yetişiyor, büyüyor. Down sendromlu çocukları olan aileleri de her zaman takdirle anıyoruz. Onları toplumun içinde tutup, yarınlara hazırlıyorsunuz. Hep beraber inşallah bu tablo bize umut veriyor. Ülkemizin geleceği açısından batı toplumlarında olmayan bize özgü bu değerleri yaşatma ve bizi sıkı sıkı bir arada tutma, birlik ruhunu yaşatma anlamında bu faaliyetlerin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.Vali Şıldak ve eşi masaları tek tek gezerek katılanlarla sohbet etti.Bolu'da oturan emekli radyoloji uzmanı doktor Ahmet Niyazi Ayarcan, annesinin kahvaltıda çay ve çökelek yediğini, öğle yemeğinde tarhana çorbası, pilav, kuru fasulye, nohut yediğini, yumurta ve süt içmediğini, yoğurdu sadece katı gıda maddeleriyle yediğini anlattı. Kendisinin Bolu'da oturduğunu, annesini ise Ramazan ayı dolayısıyla almaya geldiğini aktaran Ayarcan, "Ramazan ayını yanımda geçirecek. Bayramda getireceğim" diye konuştu.Sevgi evlerinde kalan öğrenciler de Mümüne Uyarcan'ın elini öperek bir süre sohbet etti.Görüntü Dökümü----------KatılanlarVali Şıldak'ın konuşmasıAhmet Niyazi Ayarcan'ın konuşmasıMümüne Uyarcan'ın nüfus cüzdanıDetayHaber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,===================Doğa gönüllüsü broşür dağıttıİzmir'de yaşayan ve çevresinde 'Orman baba' olarak tanınan bedensel engelli Veysel Sorhun (53), Dünya Ormancılık Haftası kapsamında Kemeraltı Çarşısı'nda iki kızı ile birlikte, küresel ısınmayla ilgili broşür dağıttı.Bedensel engeline aldırmadan Türkiye'nin çeşitli bölgelerini gezerek orman yangınları ile ilgili mücadele konusunda bilinç oluşturmaşa çalışan Veysel Sorhun, Dünya Ormancılık Haftası kapsamında İzmir'deki Kemeraltı Çarşısı'nda kızları ile birlikte, küresel ısınma ile ilgili broşür dağıttı. Emekli olduğunu ve hayatını vatandaşları bilinçlendirmeye adadığını dile getiren Sorhun, "1997 yılından beri il il yürüyerek orman yangınları ile ilgili eğitim mücadelemde büyük bir tehlikenin geleceğini anlatmaya çalıştım. 'Doğanın intikamı feci olur' diyerek hareket ettim. Son yıllarda, genç, çocuk yaşta görülen kalp krizi ve kalp hastalıkları arttı. Bulaşıcı hastalıkların dağılımları küresel ısınmanın da etkisiyle değişime uğradı. Küresel ısınmanın neden olduğu sıcaklık, hava dalgaları ölümlere neden oldu. Alerjik ve mevsimsel hastalıklar da küresel ısınmayla değişime uğradı" dedi.Görüntü Dökümü-------------Veysel Sorhun ile röp.-Broşür dağıtımından genel ve detay görüntülerHaber: Hande NAYMAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,=================Anne ile oğlunu öldürdü, mahkemede 'pişmanım' dediORDU'nun Perşembe ilçesinde yeğeni Bahar Kılıç (36) ile oğlu Ömer Kılıç'ı (11) tüfek ve bıçak darbeleriyle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Rüstem Kılıç'ın (38) yargılanmasına başlandı. Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu yargılanan Rüstem Kılıç, "Pişmanım bilinçli olarak yapmadım, tedavi olmak istiyorum" dedi.Olay, 1 Şubat 2018'de, Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Rüstem Kılıç, elinde av tüfeği ve bıçakla yeğeni Bahar Kılıç'ın evine gitti. Kapıyı kırarak zorla içeriye giren Rüstem Kılıç, Bahar Kılıç'ı av tüfeği ile yaraladı. Bu esnada annesini kurtarmaya çalışan Ömer Kılıç, Rüstem Kılıç'ın bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Rüstem Kılıç, Bahar Kılıç'ın kızı E.K.'yi de (14) kolundan tutup sürükleyerek ormana götürmeye çalıştı. E.K. saldırganın elinden kaçmayı başardı. Bahar Kılıç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti. Rüstem Kılıç, olayın ardından jandarma tarafından yakalanarak, tutuklandı.'PİŞMANIM, TEDAVİ GÖRMEK İSTİYORUM'Savcılık, Rüstem Kılıç hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek' ve 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçlarından ayrı ayrı ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu yargılanan Rüstem Kılıç, "Pişmanım, bilinçli olarak yapmadım. Ben bir yıldır kendimde değildim ve ne yaptığımı bilmiyordum. Aramızda bir husumet de yoktur. Tedavi görmek istiyorumö dedi.SANIĞIN KARDEŞİ: SAF AYAĞINA YATIYORRüstem Kılıç'ın kardeşi Ömer Kılıç da duruşmada, "Olaydan sonra kendini niye yaralamadı. İdam cezası alsa da idamını görsem. Saf ayağına yatıyor. Biz beşe on tahta deriz. Ustalık yapıyordu onun üzerinde 5 metre gidip geliyordu. Aklı başında olmayan biri bunu nasıl yapar? Fındık bahçesine yol yaptırmak için komşulardan para topladı. Aklı başında olmayan biri bunu nasıl düşünür?" dedi.Mahkeme heyeti, Rüstem Kılıç'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun dosyaya eklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Heyet, Kılıç'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.Haber: Mustafa KIRLAK/ORDU, -