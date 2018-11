Dha Yurt Bülteni 9

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:57



DHA YURT BÜLTENİ 9İnfaz koruma memuru 28 yıldır işe koşarak gidip geliyorSİVAS Açık Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yapan İlhan Koç (57), 28 yıldır iş yerine koşarak gidip geliyor. Her gün sabah erken saatte Karşıyaka Mahallesindeki evinden çıkan Koç 16 kilometre uzaklıktaki Kılavuz Mahallesindeki iş yerine koşarak gidiyor. Koç, akşam yine aynı şekilde iş çıkışı evine koşarak giderek günlük 32 kilometreyi tamamlıyor.Sivas'ta yaşayan evli 8 çocuk babası İlhan koç, işe başladığından beri mesaisine koşarak gidip geliyor. Karşıyaka Mahallesindeki evinden sabah 06.30'da çıkan Koç 1 saat 15 dakikada 16 kilometrelik yolu katederek 07.45'te ceza evinde oluyor. Spor kıyafetlerini çıkararak infaz koruma kıyafetlerini giyen Koç mesaisine başlıyor. Akşam yine mesai bitiminde de aynı yolu koşarak evine gidiyor. 45 yıldır atletizmle uğraşan aynı zamanda atletizm antrenörlüğü de yapan Koç günlük antrenmanlarını bu şekilde yapıyor.45 yıldır atletizmle uğraştığını ifade eden Koç, yolda kendisini koşarken görenlerin genelde takdir ettiğini söyledi. Koç "45 yıldır çocukluğumdan beri atletizmle uğraşıyorum. İş yerine gelip giderken sürekli koşarak gelip, koşarak gidiyorum. Antrenmanlarımı bu şekilde yapıyorum. Mesaimiz sabah 8.00'de başlıyor. Ben 6.30'da evden çıkıyorum. 1 saat 15 dakikada buraya geliyorum. Daha sonra üzerimi değiştiriyorum. Mesaime 08.00'den önce hazır oluyorum. Akşam da mesaim 20.00'de bitiyor 20.20'de buradan çıkıyorum koşarak tekrar eve gidiyorum. Vardiyalı çalıştığım için 12 saat çalışıyorum. Akşam vardiyası olursa 17.30'da evden çıkıyorum koşarak tekrar 20.00'den önce hazır oluyorum. 2011 yılında trafik kazası geçirerek vefat eden oğlum Yunus Emre adına da koşu organize ediyorum. Bu sene 7'ncisini düzenleyeceğim. 8 çocuğumun 8'i de sporla uğraşıyor hepsi mesafe koşuyor. Hem zamandan tasarruf ediyorum hem de topluma güzel bir örnek oluyorum. Bugün 57 yaşındaki bir insan 16 kilometrelik yolu her gün gidip gelerek günlük 32 kilometre koşuyorsa bir çocuk neden ben koşmayayım diye örnek alıyor benden. Koşum 1 saat 15 dakika sürüyor. 16 kilometre geliyorum, 16 kilometre gidiyorum. Günlük 32 kilometre koşuyorum. Yolda beni görenlerin tepkisi de oluyor, takdir eden de oluyor. Tepkisi olanlara aldırmıyorum. Takdir edenler teşekkür ediyorum ama tepkisi olanlar da bir gün mutlaka anlayacaktır. Çünkü spor 40 yaşından sonra gerekli. Ben atletizm antrenörüyüm. Çocuk zaten koşuyor, oynuyor yerine göre sporunu yapıyor ama 40 yaşından sonra insan için spor şart. En güzel sporda tempolu yürüyüşdür. Bunu bende herkese bizzat göstererek yapıyorum. İş yerimdeki arkadaşlarımın hepsi memnun ve keşke bazılar yapamadığı için senin yerinde olsak diyerek özlem içerisinde bana söylüyorlar." dedi."ÇOK SAYIDA DERECEM VAR"Pazar günü 40'ıncısı düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Maratonu'na katılacağını ifade eden Koç sözlerini şöyle sürdürdü: "Koşmamın işte herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Hatta daha atik oluyorum. Şuan mesela kapıda nöbet tutuyorum. Antrenmanımın bir devamı gibi yerimde durmuyorum. Bu şekilde işimi de seviyorum amirlerimi de seviyorum buradan da teşekkür ediyorum. Asıl hazırlığım 11 Kasım'da 40'ıncısı yapılacak olan Vodafone İstanbul Maratonu. 14'üncü kez koşacağım inşallah. 42 kilometre amacım burada sağlıklı bir şekilde koşuyu bitirmek. Kupam madalyam çok oldu. Yaş gruplarım da derecelere giriyorum. Gençliğimden de 8 tane madalyam var. Bundan sonra da yaş gruplarım da 59-60 grubunda yarışıyorum genelde iyiyim. Ultramaraton 50-100 kilometre koşuyorum." diye konuştu."TOKAT'TAN SİVAS'A KOŞUYORDUM"Daha önce çalıştığı Tokat Cezaevinden ayda bir kere Sivas'a koşarak gidip geldiğini ifade eden Koç "Gittiğim yerlere koşarak gidip gelmeyi tercih ediyorum. Zorluklar bazen hava yağışlı oluyor ama zorlukları seven insan katlanıyor. Kışında koşuyorum aslında serinlikte koşmak daha güzel oluyor. Ortaokulda başladım, bugüne kadar hep koştum. 28 yıldır çalışıyorum başladığımdan beri bütün cezaevlerinde de koştum. Daha önce Edirne, Bursa, Tokat Cezaevlerinde çalıştım hepsine de koşarak gidip geldim. Hatta Tokat'tan Sivas'a kadar ayda bir koşarak gidip geldim. TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyesi Muhammed Sad Saylanlar (35), iddiaya göre, ücretsiz kartı ile bindiği özel halk otobüsünde kendisine kötü davrandığı için tartıştığı şoförün saldırısına uğradı. Saldırıda çatlayan bilek ve parmağı alçıya alınan Gazi Saylanlar, şoförden şikayetçi olduğunu söyledi.Olay, dün akşam merkez Palandöken ilçesinde meydana geldi. Evine gitmek üzere özel halk otobüsüne binen evli ve 1 çocuk babası Gazi Muhammed Sad Saylanlar, ücretsiz kartını okutup geçerken şoför, iddiaya göre hızla hareket edince düşme tehlikesi geçirdi. Saylanlar, ineceği durağa geldiğinde de ayağa kalkınca bu kez otobüs şoförü ani fren yaptı.Büyük üzüntü duyan Saylanlar, şoföre devletin kendine verdiği hakkı kullandığını ve yapmış olduğu hareketin doğru olmadığını söyledi. Bunun üzerine şoför, gazi Saylanlar'a tekme tokat vurmaya başladı. Yolcular araya girerken, şoför otobüsü bırakarak kaçtı. Diğer yolcular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Aldığı darbelerle yaralanan Saylanlar, polis eşliğinde Palandöken Hastanesi'ne kaldırıldı. Çekilen röntgen filminde sol bileği ve parmağında çatlak tespit edilen Saylanlar'ın kolu alçıya alındı. Şoför hakkında davacı olduğunu belirten Muhammed Sad Saylanlar, "Otobüse devletin verdiği hakla ücretsiz bindiğim için şoför aracı hızla yerinden kaldırınca düşmemek için mücadele verdim. İnmek istediğim sırada da ani fren yapınca, tepkisinin haksız olduğunu söyleyince üzerime saldırdı. Kendisinden davacıyım" diye konuştu.Olayı duyup hastaneye giden Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgün ve gaziler olaya tepki gösterdi. Başkan Akgül, "Vatanı ve halkı için ölümü göze alıp gazi olan bizler, devletin sunduğu hakkı kullanıyoruz. Ama her nedense bazı özel halk otobüs şoförleri bunu kabullenemiyor. Bu gibi saldırıların giderek artmasından endişe duyuyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız ve pazartesi günü suç duyurunda bulunacağız" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, belediye yetkilileri de şikayetle ilgi otobüs kamera kayıtlarını incelemeye aldıklarını gerekenin yapılacağını belirttiler.4 AY YOĞUN BAKIMDA KALMIŞMuhammed Sad Saylanlar, 5 Kasım 2003 yılında İstanbul'da vatani görevini yaptığı sırada göreve giderken trafik kazası geçirdi. 4 ay yoğun bakımda kalıp, beyin travması geçiren ve ardından da gazı unvanı alan Muhammed Sad Saylanlar'a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ücretsiz seyahat kartı verildi. Alanda toplanan kalabalık, saat 09.05'te, Atatürk'ün ebediyete uğurlandığı dakikalarda duygusal anlar yaşadı. Siren sesinin yükseldiği alanda bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. 4,5 yaşındaki Neslim Özdemir'in okuduğu 'Andımıza' alandakiler de hep bir ağızdan eşlik etti. Kadınlardan oluşan Nar Taneleri grubunun okuduğu şiirler de büyük alkış aldı.4 KİLOMETRE YÜRÜDÜLERMeydandaki törenin ardından kalabalık, falezler üzerindeki Erdal İnönü Kent Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin grubun en önünde yürüdü. Kalabalık, yürüyüşte 200 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu afiş taşıdı. 4 kilometrelik Atatürk'e Saygı Yürüyüşü sırasında bazı vatandaşlar balkonlardan alkışlarla yürüyüşe destek verdi.DENİZDEN SELAMLADILARYürüyüş devam ederken Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü Derneği üyeleri de Konserve Koyu'ndan Erdal İnönü Kent Parkı Falez Plajı'na kadar yüzüp İnciraltı Plajı'nda karaya çıktı. Yüzücüler, yürüyüşü denizden Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak selamladı. Yürüyüşe, Yelkeni Yat Motorlu Taşıyıcı Kooperatifi'ne bağlı tekneler de denizde oluşturacakları konvoyla destek verdi. Yürüyüş esnasında paramotor ise havada Atatürk posteri taşıdı.ANMALAR GÜÇLENEREK DEVAM EDECEKErdal İnönü Kent Parkı'nda tamamlanan yürüyüş sonrası konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ata'yı ve demokrasinin temelini atanları minnet andıklarını söyledi. Uysal, "Anmalarımız güçlenerek devam edecek. Cumhuriyetimizin uygarlık yolu olduğunu halka daha iyi anlatmalıyız. Ekonomik bir refah, uygar bir milletle ortaya çıkar. İç ve dış bütün saldırılara karşı bütün millet olarak kenetlenmek durumundayız. Geleceğimiz aydınlık olsun" dedi. Yaya geçidinde ilk aracın durmasından sonra, arkadan gelen diğer aracın yoluna devam ederek, anne ve çocuğunu tehlikeye düşürdü. Yayaya yol vermeme anı ise tarfik polis ekbi otosunda yer alan radar kamerasıca görüntülendi. Otomobil sürücüsüne 488 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından, Ulu Önder Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te 2 dakikalık siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Buradaki programın ardından, Kültür Merkezi'de devam eden anma etkiliğinde, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşama veda ettiği son anlarını anlatan kısa film gösterisinden sonra Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirildi. Anma töreni, düzenlenen resim yarışmasından dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi.Elazığ Öğretmenevi önündeki Atatürk anıtında düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkan Vekili Yusuf Dumandağ, protokol üyeleri, daire müdürleri, gaziler, öğrenciler, emniyet ve askeri erkan katıldı. Vali Kaldırım, Garnizon Komutanı Korgenaral Osman Erbaş ve Belediye Başkan Vekili Dumandağ Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile program sona erdi.