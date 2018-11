Dha Yurt Bülteni 9

13 Kasım 2018 Salı 13:54



13 Kasım 2018 Salı 13:54

1)SENDİKA BAŞKANININ BELİNDEN TABANCAYI ALIP DEHŞET SAÇTI: BAŞKAN ÖLDÜ, 2 SENDİKACI YARALANDIDİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde işçilerle görüşürken, iddiaya göre tartıştığı bir işçi belindeki tabancasını alıp kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Abdullah Karacan hastanede yaşamını yitirirken, yaralanan 2 sendikacı ise tedavi altına alındı. Kaçmaya çalışan işçi ise yakalanarak gözaltına alındı. Olay saat 12.00 sıralarında, Arifiye ilçesinde bulunan Good Year lastik fabrikasının bahçesindeki sendika temsilciliğinde meydana geldi. Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan fabrikanın bahçesindeki sendika temsilciliğine geldi. Abdullah Karacan burada fabrikada çalışan işçilerin sorunlarını dinledi. Bu sırada Sedat Uzunlar (33) isimli işçi görüşmeye çağırıldı. İddiaya göre, fabrikadaki çalıştığı kısımdaki yeri değiştirilmek istenen Sedat Uzunlar, Abdullah Karacan ile görüştüğü sırada tartışmaya başladı. Sedat Uzunlar, Abdullah Karacan'ın belinde bulunan tabancayı alarak ardı ardına ateşledi. Silah seslerini duyanlar polise ve 112 Acile haber verdi. Bu sırada Sedat Uzunlar olay yerinden kaçtı.Abdullah Karacan, yanında bulunan iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar ağır yaralanırken, Lastik İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mustafa Sipahi ise hafif yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Sedat Uzunlar ise ticari taksi ile kaçmak isterken polis ekipleri tarafından yolun kesilip aracın durdurulması sonucu yakalandı. Sedat Uzunlar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Görüntü Dökümü-------------------Hastane dış görüntü-Abdulah Karacan ın ARŞİV görüntüsüAziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya), -==================================================2)ATATÜRK ANITI'NA BALTAYLA SALDIRAN KADIN ARANIYORTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kadın, Atatürk Anıtı'na balta ile saldırdı. Saldırıdan sonra kaçan kadın, polis tarafından aranıyor.Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltalayıp çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurdu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı.Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede baltalı saldırıyı gerçekleştiren kadının, Atatürk Anıtı'na bir yazı da bıraktığı görüldü. İçeriği açıklanmayan yazı, polis tarafında alınırken, kaçan kadının yakalanması için çalışmalar sürüyor.Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Atatürk Anıtı'na yapılan baltalı saldırıyla ilgili emniyet mensuplarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bizlerin hiç tasvip etmediğimiz bir olay. Emniyet mensubu arkadaşlarımız hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyorlar. En kısa sürede olayı gerçekleştiren zanlı yakalanarak adalete teslim edilecektir" diye konuştu..Görüntü Dökümü-----------------------Atatürk Anıtı'ndan detaylar-Polis ekibinin önlemi-Kadının atına balta ile saldırmasıKadının baltayı alıp gitmesi-Çevrede bulunanların tepkisiKadının baltaylı çarşafının altına gizlemesi-DetaylarHaber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), -======================================================3)118 YAŞINDAKİ NİNE, EVİNİN YOLUNU SÜPÜRÜYORBURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 76 yaşındaki kızı ve 54 yaşındaki torunuyla birlikte yaşayan 118 yaşındaki Fatma Bingöl, bu uzun yaşamında 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık etti. 5 yıl öncesine kadar domates tarlasında da çalışan Fatma Nine, hala kendi işlerini yapıyor, bahçesini süpürüp, bakkalına da gidiyor.Selanik'te, 1900 yılında Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde dünyaya gelen Fatma Bingöl, çocuk yaşlarda ailesiyle birlikte Bursa'nın Karacabey ilçesine göç etti. Daha sonra Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Kumkadı Mahallesi'ne gelin giden Bingöl, 6 çocuk ve 17 torun sahibi oldu. Çocuklarından dördünü kaybeden, eşi de 20 yıl önce vefat eden Fatma Bingöl, kızı Cemile Baltacı ve torunu Veliye Baltacı ile beraber yaşıyor. Mahalleyi ziyarete gelenler, 2. Abdülhamit, 5. Mehmed Reşad ve son padişah Mehmed Vahdeddin ile Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Bingöl'ü görmeden, elini öpmeden gitmiyor. Doğum yeri olan Selanik'in adından başka geçmişe dair pek bir şey anımsamayan Bingöl'ün, görme ve işitme duyularını büyük oranda kaybettiği belirtildi. 6 çocuğundan 4'ü vefat eden Fatma Bingöl'ün 2 çocuğuyla 17 torununun tamamı hayatta. Fatma ninenin öğle saatlerine kadar uyuduğu, kendi işlerini görebildiği, bu arada bakkala gidip, bahçeyi süpürebildiği ifade edildi. 5 yıl öncesine kadar domates bahçesinde çalıştığı belirtilen Fatma Bingöl'ün, yaşlılık aylığıyla geçindiği kaydedildi.Görüntü Dökümü:----------------------------118'lik nineden görüntülerHaber/Kamera: Emine DEĞİRMENCİ/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),========================================================4)ŞÜPHELİ KADIN YOL KONTROLÜNDE YAKALANDIANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Güneydoğu'da yürütülen hendek operasyonları sırasında PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği suçlamasıyla aranan F.A. (39), jandarma tarafından yakalandı. Gazipaşa Merkez Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, dün saat 17.30 sıralarında önleyici kolluk devriyesi kapsamında ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Beyrebucak Mahallesi'nde bir dinlenme tesisinde duran otobüste şüphe üzerine arama yaptı. Bu sırada molada inmeyen yolculardan F.A., aracın içinde kendini havalandırma kapağına eşarpla asarak intihara kalkıştı.Kontrol için otobüse binen jandarma ekipleri ve tesisteki yakını tarafından fark edilen F.A., kurtarıldı. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen F.A.'nın GBT sorgusunda, Diyarbakır 8'inci Ceza Mahkemesi'nce 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından arandığı belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınan F.A., işlemlerinin ardından bugün Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi.F.A.'nın hendek operasyonları sırasında Diyarbakır'da PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği suçlamasıyla yaklaşık 1.5 yıldır arandığı, bir süredir Manavgat ilçesinde kardeşinin yanında gizlendiği, dün de bir yakınıyla Antalya'dan Diyarbakır'a gitmek için yola çıktığı kaydedildi.Görüntü Dökümü--------------Jandarmanın şüpheliyi adliyeye getirmesiŞüphelinin araçtan inişiŞüphelinin adliyeye girişi33.1 MB/// 00.32"HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),==============================================5)TEKİRDAĞ'IN KURTULUŞUNUN 96'NCI YILDÖNÜMÜ KUTLANDITEKİRDAĞ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü nedeniyle Tekirdağ Valiliği önünde kutlama töreni düzenlendi.Tekirdağ Valiliği Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Aziz Yıldırım,CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz yine bir 13 Kasım'da güzel Tekirdağ'ımızın kurtuluşunun 96. yıldönümü kutluyoruz. Cumhuriyet nesilleri olarak özgürlük, bağımsızlık ve demokrasimizi milletimizi sizin önderliğiniz de gerçekleştirdiği Kurtuluş mücadelesine borçluyuz. Cumhuriyetimizin en önemli değerlerimiz olduğu bilinciyle bizlere emanet ettiğiniz güzel vatanımıza sahip çıkıyoruz ve hiç şüpheniz olmasın ki bundan sonrada sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma hedefi ile yürüdüğümüz çağdaşlaşma yolunda ilke ve devrimleriniz en büyük rehberimizdir. Tekirdağ halkı olarak her zaman ve her koşulda güzel vatanımızı koruyacağımıza ve cumhuriyeti yaşatacağımıza söz veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şahsınız olmak üzere silah arkadaşlarınızı canlarını vatanımız uğruna feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi. Kurtuluş töreni etkinlikleri halk oyunları ekibinin gösterileri ile son buldu.Görüntü Dökümü-----------------------Tören alanı-Çelenk sunulması-Kadir Albayrak'ın konuşması-Halk oyunları gösterisiHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ- -======================================6)SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: DÜNYANIN İLK 500 ÜNİVERSİTESİ SIRALAMASI GÖRECELİDİRSELÇUK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, dünyanın ilk 500 üniversitesi içinde Türkiye'den üniversite yer almamasıyla ilgili "Dünyanın ilk 1000 üniversitesi içerisinde 20 tane Türk üniversitesi bulunmaktadır. Amerika'da 3 bin 500 civarında üniversite bulunmaktadır. Tabii bu sıralamalar aslında görecelidir. Çünkü Selçuk Üniversitesi'nin yaptığı birçok faaliyet ve icraat bu sıralamalarda değerlendirilmemektedir. Kriter olarak puan verilmemektedir." dedi.Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, düzenlediği basın toplantısıyla üniversitesi yapılan son yatırım ve projeleri anlattı. Selçuk Üniversitesinin başarılı bir üniversite olduğunu ifade eden Şahin, dünyanın 500 üniversitesi içinde alamadığı yönündeki eleştirilere de cevapladı. Şahin, Selçuk Üniversitesi'nin yaptığı birçok icraatlar kriter olarak puan verildiğini belirterek, şunları söyledi:"Hep derler ki, Türkiye'den neden ilk 500 de üniversite yok. Zaman zaman 2 üniversitemiz ilk 500'e 300'lerden girdiğini biliyoruz. Ancak ilk1000 içerisinde 20 tane Türk üniversitesi bulunmaktadır. Amerika'da 3 bin 500 civarında üniversite bulunmaktadır. Tabii bu sıralamalar aslında görecelidir. Çünkü, Selçuk Üniversitesinin yaptığı birçok faaliyet ve icraat bu sıralamalarda değerlendirilmemektedir. Kriter olarak puan verilmemektedir. Bunlar da haliyle bizi olduğumuzdan daha geriye düşürmektedir. Ama çok da önemli değil, burada önemli olan Selçuk Üniversitesi'nin ortaya koyduğu performans ve icraatlarıdır. Ülke menfaatleri doğrultusunda yürüttüğü icraatlarıdır."28 ŞUBAT'IN İZLERİ BÜGÜNDE SÜRÜYOR28 Şubat 1997 yılında yaşanan olayların hale etkisinin devam ettiğini belirten Şahin, "28 Şubat süreciyle ilgili ben suçlu aramıyorum. Bunlar yanlış, şunlar doğru anlamında bunu söylemiyorum; ama o sürecin üniversitemize bıraktığı tramvaya atıfta bulunmak istiyorum. O dönemde çok kavgalar oldu, çok tartışmalar oldu, çok düşmanlıkları oluştu. Onların izleri bugün halen devam etmektedir. O günden kalan husumetler nedeniyle bugün bile bir birbirleriyle konuşmayan ve onun olduğu yerde ben olmam diyen insanlar var." dedi.Üniversitede oluşan FETÖ yapılanmasına da değinen Şahin, rektörlüğü döneminden önce kadro hak eden akademisyenlere kadro verilmediği için onların başka üniversitelere geçtiğini kaydetti. FETÖ soruşturmaları kapsamında aralarında akademisyen ve idari personelinde bulunduğu 223 kişinin ihraç edildiğini ifade eden Şahin, FETÖ yapılanmasının yaptığı haksızları anlattı. Şahin, "Örneğin bir vatandaşın ALES puanı 70; ancak icmal kağıdında toplarken 73 yazıyorlar ve sıralama diğer adayların önüne geçiriyorlar. Bunların hepsi elimizde şu anda. Bunlarla uğraşmaya devam ediyoruz. Örneğin bir adayın yazılı kağıdında notların toplamı 57 puan ediyor; ama adama 87 puan yazmışlar İcmal kağıdında. Sadece icmal kağıdında notları değiştiriyorlar. Geriye dönük evraklara baktığımızda da bir sürü usulsüzlük var. Bunlarla mücadele devam ediyor.' 'dedi.(Görüntü Dökümü--------------------Rektör Şahin'in açıklamalarıSalondan detay(Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))=============================================