Dha Yurt Bülteni- 9

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:54



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:54

1)DOĞU'DA KAR ALARMI VERİLDİDOĞU Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini duyurdu. Yetkililer, sıcaklıkların 5 ila 8 derece azalacağı, rüzgarın: Doğu ve Güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvettinde esmesinin bekldiğini belirtti.Yetkililer ayrıca, bölge genelinde devam etmesi beklenen kar yağışının çarşamba akşam saatlerinden, perşembe öğle saatlerine kadar Erzurum ve Ağrı il geneli ile Kars'ın merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı; beklenen kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.Bölgede en düşük hava sıcaklığı ise Ardahan'da eksi 2, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı'da 0, Erzincan'da ise 2 derece ölçüldü. Öte yandan, sabah saatlerinde Erzurum'un İspir ve Kars'ın da Sarıkamış ilçeleri yağan karla beyaza büründü.Görüntü Dökümü---------------------:Kars'ın sarıkamış ve İspir ilçesinde kar yağışı cepten geçildiGÖRÜNTÜ GEÇİLDİERZURUM,=======================================================2)SİNOP'A MEVSİMİNİN İLK KARI DÜŞTÜSİNOP'ta etkili olan kar yagışı sonucu kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.Sinop'ta bu sabaha karşı etkili olan kar yağışı sonrasında bin 365 metre rakımlı Dıranaz Dağı karla kaplandı. Kentin yüksek kesimleri kar yağışı sonucunda beyaza büründü. Özellikle kar yağışının etkili olduğu Ayancık, Erfelek, Durağan, Sürüydüzü, Gerze ve Boyabat ilçelerinin yüksek bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu.Görüntü Dökümü:----------------------Karla kaplı bölgelerden detaylarHaber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,==============================================3)REYHANLI'DA EV VE İŞYERLERİ SULAR ALTINDA KALDIHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerleri sular altında kaldı.Sabah saat 08.00'da başlayan sağanak yağış Reyhanlı'da etkili oldu. İlçenin bir çok mahallesinde özellikle zemin katlarda bulunan ev ve işyerleri yağmur suyu altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanları ile suları boşaltmaya çalışırken, çok sayıda ev ve işyerinin yağmur suyundan etkilendiği Reyhanlı'da Gülseren Özdemir, evlerine giremediğni söylerken, Günay Deste ise, 8 yıldan bu yana aynı işyerinde oturduklarını ilk defa böyle bir yağış gördüklerini, logarların küçük olması nedeniyle suların tahliye edilmediğini belirtti. Mine Ürkmez de, "Evler, depolar, işyerleri sular altında kaldı. Vatandaşlar şu anda mağdur, alt yapı ve giderler tıkalı" dedi.Bu arada Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Reyhanlı Belediye ekipleri yağmurdan etkilenen ev ve işyerlerinde çalışma yapıyor.Görüntü Dökümü----------------------------Yağmur suyundan etkilenen işyerleriEvlerden görüntüIslanan eşyalarSuları tahliye etmeye çalışan vatandaşlarRöportajlarSÜRE: 08'37"Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),===================================================(ÖZEL)4) 'BAHÇE SINIRI' KAVGASI YAPTIĞI KUZENİNE KURŞUN YAĞDIRDI... O ANLAR KAMERADAŞANLIURFA'da, Ali B. aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Ethem B.'yi (55) tabancayla yaraladı. Vurulma anı güvenlik kameralarına yansıyan Ethem B., yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, polis kaçan şüpheli Ali B.'yi her yerde arıyor.Örcünlü Mahallesi'nde oturan Ali B., geçen hafta iddiaya göre, komşusu da olan kuzeni Ethem B.'nin evinin bahçesinin bir bölümünü taşla çevirdi. Ali B., nedenini soran Ethem B.'ye bahçenin kendisine ait olduğunu ve sınır çizdiğini söyledi. Bunun üzerine kuzenler ve aileleri arasında çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavga, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.TABANCALI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDABu gerginliğin ardından geçen Cuma günü Ethem B., kendisine ait arızalı kamyonu tamir ettirmek için Akabe Mahallesi'nde bulunan Evren Sanayi Sitesi'ne gitti. Ethem B.'ye sitede bir kişiyle konuştuğu sırada arkasından gelen kuzeni Ali B., yanındaki tabancayla peş peşe 5 el ateş etti. Ethem B., vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanarak yere yığılırken, Ali B. ise kaçtı.Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda ağır yaralanan Ethem B., çağırılan ambulansla kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Hastanede yaşam savaşı veren Ethem B.'nin oğlu Yunus B., babasını vurduktan sonra kaçan Ali B.'nin şikayetlerini geri çekmeleri için kendilerini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek, bir an önce yakalanmasını istedi.Polisin, kuzenini yaraladıktan sonra kaçan Ali B.'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.Görüntü Dökümü-----------------------------///////////GÜVENLİK KAMERASITabancayla arkadan gelip Ethem Bayram'a ateş açmasıYerde üst üste ateş açan şüpheli Ali BayramKanlar içerisinde yere düşen Ethem BayramHastanenin bahçesiEthem Bayaram'ın oğlu Yunus Bayrak ile röportajGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA200 MB==========================================================5)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KEDİYİ EVE GÖTÜRÜRKEN POLİS ARACI ÇARPTIBOLU'nun Gerede ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı yavru kediyi evine götürdüğü sırada 'Dur' ihtarına uymayan bir sürücünün kullandığı otomobili takip eden polis aracının çarptığı Ömer Faruk Yıldırım'ın (13) tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 6 Kasım günü Gerede Dayıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan bir sürücü otomobili ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri sürücünün kullandığı aracın peşine düştü. Kovalama ara sokaklarda devam etti. Polis memuru N.Ç.'nin kullandığı otomobil, ara sokakta yol kenarında yürüyen Sevgi ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup hızla yere düşen anne ve oğlu yaralandı. Polis memuru N.Ç.'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ömer Faruk Akyıldırım'ın dün sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Anne Sevgi Yıldırım'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAVRU KEDİYİ EVE GÖTÜRÜYORMUŞBu arada Ömer Faruk Akyıldırım ve annesinin otomobilin çarptığı bir yavru kediyi alıp evlerine götürdüğü sırada kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, polis aracının otomobili takip ettiği sırada anne ve oğluna çarptığı görüldü. Görüntülerde ayrıca çocuğun yürürken elinde bulunan kediyi sevdiği de yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü---------------------Kaza anı güvenlik kamerası-Çocuğun fotoğraflarıSüre: 00.56-Boyut: 112 MBHaber: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),=====================================================6)DİYABETE FARKINDALIK İÇİN MAVİ BALONLARLA YÜRÜDÜLERİZMİR'de AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri, 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle, diyabet hastalığında farkındalık yaratmak için mavi balonlu yürüyüş düzenledi. Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar, sessiz bir şekilde Konak'a kadar yürüdü. AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ,dünyada 425 milyon diyabetlinin olduğunu söyledi.AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı, 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle, yürüyüş düzenledi. Diyabet hastalığında farkındalık oluşturmak ve insanların diyabet hastalığından korunmalarını sağlamak için Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, buradan Konak Meydanı'na kadar, ellerinde mavi balonlarla sessizce yürüdü. Üzerinde 'Hareketli ol, diyabet olma' yazılı pankartla yapılan yürüyüşte, bazı kadınlar, üzerinde 'Diyabetten korun', 'Dengeli beslen' yazılı dövizler taşıdı. İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, burada yaptığı açıklamada diyabetin, iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabileceğini belirtti. Büyükdağ, Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun 2017 verilerini hatırlatarak, "Dünyada 425 milyon diyabetli var. Bu demektir ki her 11 kişiden 1'i diyabet hastası. 2 diyabetli yetişkinden 1'ine ise teşhis konulmamış. Yani kişi diyabetli olduğunu bilmiyor" dedi.'DİYABET CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR HASTALIK'Büyükdağ, diyabet açısından risk gruplarının belirlenip, hastalığın ilerlemesinin önlenmediğinde, hasta sayısının arttığına dikkat çekerek, bu durumda da kişilerde başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları, ayak yaraları gibi ciddi komplikasyonların görüldüğünü aktardı. Dilek Yıldız Büyükdağ, "Bu kadar ciddi komplikasyonları olan diyabetin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için tüm dünyada diyabet farkındalığını artırmak amacıyla 14 Kasım Diyabet Günü olarak kutlanır. Bu vesile ile diyabetin verdiği zararların neler olduğunun mikro ölçekte ailede hem de makro ölçekte toplumda farkındalık artırmak istedik" diye konuştu.Görüntü Dökümü---------------------AK Parti İzmir İl Kadın Kolları üyelerinin toplanması-Kadınların mavi balonlar ve pankartlarla yürümesi-AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ'ın açıklaması-Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,=====================================================7)FETÖ'NÜN 'KRİPTO ASKER' YAPILANMASINA OPERASYON: 14 GÖZALTIÇANAKKALE'de, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), 'kripto asker' oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen 21'i muvazzaf 22 kişiden 14'ü yakalandı. Firari 8 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli FETÖ/PDY mensubu 'kripto askerler'e yönelik ardışık telefon aramaları ile örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan 21'i muvazzaf, 1'i emekli 22 kişi'den 14'ü, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gözaltına alınan 14 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Firari 8 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,=========================================================