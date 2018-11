Dha Yurt Bülteni 9

16 Kasım 2018 Cuma 13:39



16 Kasım 2018 Cuma 13:39

1)BAKAN VARANK: HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ÜLKEMİZDE ÜRETİLİP KULLANILMASINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Toyata'nın Şubat ayında Türkiye pazarına sunacağı Corolla hibrit özelliğine sahip sedan modelini inceleyerek, "Araç başına yüzde 50'ye varan yakıt tasarrufu sağlayan bu yeni modelin 100'den fazla ülkeye Türkiye'den ihraç edilmesi planlanıyor. Bizler, yakıt tasarrufu sağlayan çevre dostu hibrit ve elektrikli araçların ülkemizde üretilip kullanılmasını desteklemeye devam edeceğiz." dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adapazarı'nda bulunan Toyota Türkiye Fabrikası'nı ziyaret etti. İlk olarak fabrika yönetimiyle toplantı yapan Mustafa Varank, daha sonra Toyota'nın üretim tesisini gezdi. Bakan Varank, yeni üretilen hibrit özelliğine sahip Corolla'nın sedan modelini inceleyip test sürüşü yaptı. Bakan Mustafa Varank, üretilen hibrit araçların Şubat'ta ülke pazarına çıkacağını belirterek, "Bugün ülkemiz adına sevindirici bir gelişme için Sakarya'dayız. Tüm dünyayla aynı zamanda seri üretime girecek Corolla Sedan Hibrit modelini görme ve kullanma imkanım oldu. İlk defa bu sınıfta hibrit bir araç Türkiye'de üretilecek. Gelişen teknoloji sayesinde, elektrikli ve hibrit araçlar hızla yaygınlaşıyor ve konvansiyonel motorların yerini alıyor. Avrupa'da hızla dizel otomobillerin yerini alan bu teknolojinin ülkemizde üretilecek olması önemli. Biz de bu yöndeki proje ve yatırımlara öncelik veriyoruz. Yüksek katma değerli üretim için önemli desteklerimiz bulunuyor, nitekim Toyota da öncelikli yatırım teşvikinden faydalandı. Geçtiğimiz yılki 280 binlik kapasitenin yüzde 90'ını ihraç eden fabrika, ileri teknolojilerle ülkemize yatırım yapmaya devam ediyor. Yeni hibrit araçlar Ocak ayında seri üretimden çıkacak ve Şubat'ta ülkemiz pazarına sunulacak. Araç başına yüzde 50'ye varan yakıt tasarrufu sağlayan bu yeni modelin 100'den fazla ülkeye Türkiye'den ihraç edilmesi planlanıyor. Bizler, yakıt tasarrufu sağlayan çevre dostu hibrit ve elektrikli araçların ülkemizde üretilip kullanılmasını desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.YENİ COROLLA HİBRİTToyota'nın C segmenti sedan modeli Corolla üretimine 12'nci nesil ile devam edecek. 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenen hatchback ve Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenen Touring Sports gövde tiplerinin ardından üçüncü gövde seçeneği olarak sedan, ilk kez 1.8 litre benzinli motoru destekleyen hibrit sistemle üretilecek. Corolla, Toyota'nın Japonya dışında ilk kez Türkiye'deki üretim tesislerinde uygulamaya başladığı TNGA (Toyota New Global Architecture) platformunda üretilecek.Yeni Corolla Sedan iki farklı motor seçeneğiyle üretim bantlarından indirilecek. 1.8 litre hacimli kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneği, 122 HP güç üretirken, günlük kullanımın yüzde 50'sine kadar tamamen elektrikli sıfır emisyonlu bir sürüşe imkan tanıyor. 1.6 benzinli motor ise yakıt verimliliği ile performansı aynı anda sunuyor. Altı ileri manuel şanzıman veya isteğe bağlı olarak bir CVT otomatik şanzımanla kombine edilen motor 132 HP güç üretiyor. Güncellenmiş özellikleriyle Yeni Toyota Safety Sense teknolojisini standart olarak sunan Yeni Corolla Sedan, gelecek yılın Ocak ayında üretilmeye başlanacak. Türkiye'nin ilk hibrit ve SUV modeli C-HR'ı üretmeye devam eden Toyota Otomotiv Sanayi, Yeni Corolla ile birlikte ikinci hibrit otomobilini de üreterek Türkiye'nin hibrit üssü olacak.Görüntü Dökümü-------------------Bakanın gelişi-Toplantıdan detay-Bakanın konuşmasıADAPAZARI(Sakarya), -===================================================2)ERCİYES DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜKAYSERİ ve çevresinde gece başlayan kar yağışı Erciyes Dağı'nda etkili oldu bölgeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde yağmaya başlayan kar Erciyes'te etkili oldu. Erciyes Kayak Merkezi de tamamen beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonrası karayolları ekipleri yollarda temizleme çalışmaları yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolları tuzladı. Kayak Merkezinde kayak antrenörlüğü yapan Veysel Değirmenci ise, karın sevincini yaşadıklarını belirterek, sezon açılışının yaklaşması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Kent merkezinde ise belirli aralıklarla yağan karla karışık yağmur etkili oldu.Görüntü Dökümü:----------------------Erciyes kayak merkezinden kar görüntüsü-Kar temizleme ekiplerinin çalışması-Kar eğitmeni Veysel Değirmenci'nin görüntüleri-Kent merkezinden görüntülerHaber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)6 Dakika 24 Saniye/772 MB=================================================3)ADANA'DA FETÖ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 28 eski polis adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Adana merkezli, Hatay, Mersin ve Ankara'da düzenlenen operasyonda şüphelilerden 28'i gözaltına alındı. Meslekten ihraç edilen 28 eski polis, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü------------------------Polis otosu ve polislerden detayZanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesiAdli Tıp Birimi tabelasıSÜRE: 01'17" BOYUT: 142 mbHaber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,==================================================4)MADEN İŞÇİSİNİN YAPTIĞI KÖMÜRDEN ATATÜRK BÜSTÜ KORUMA ALTINA ALINDIZONGULDAK'ta, maden işçisinin kömürden yaptığı Atatürk büstü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde koruma altına alınarak sergileniyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesi'nde çalışan Hamdi Türkölç isimli maden işçisi tarafından 23 yıl önce yapılan ve 2 tane olan kömürden Atatürk büstünün birisi Anıtkabir'de bulunurken, diğeri ise 1995 yılında merhum Hamdi Türkölç'ün oğlu Hüseyin Türkölç tarafından üniversitenin Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesi'ne bağışlandı. Türkiye'de kömürden yapılan ilk Atatürk büstü olma özelliği taşıyan büst, bir süre fakültede ziyaretçilere ve öğrencilere sergilendi. Ancak büstün zamanla kömürün hava ile teması sonrası zarar görebileceği düşünülerek Maden Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve fakültede bulunan diğer hocalar tarafından koruma altına alındı. Atölye çalışanları ile birlikte hazırlanan plan çerçevesinde büst, hava almayacak şekilde cam bir fanusun içine yerleştirildi. Işıklandırma çalışması da yapılan büst, üniversitenin Mühendislik Fakültesi'nde sergiye açıldı. Özellikle öğrenciler tarafından ilgi odağı olan büstün 20 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi.Zonguldak'ın kömür madenleri ile tanındığına dikkat çeken Maden Mühendisliği Fakültesi'nde görevli teknik personel Ali Rıza Öztürk, "Zonguldak kömürle var olduğu için Hamdi Türkölç, taşkömüründen kendisi oyma çalışması ile Atatürk büstü yapmış ve üniversitemize bağışlanmış. Biz de bu büstü değerlendirip muhafaza altına aldık. Hava almaması gerekiyor. Hava almayacak şekilde yaptık. Çalışmayı tamamlayarak büstü buraya koyduk. Çok beğenildi. Gelen kişilerin de ilgisini görüyor." dedi.Görüntü Dökümü----------------------Büstten detaylarÖğrencilerin büstü incelemesiFakülteden detaylarRöportajSüre: (3: 33) Boyut: (398 MB)HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,==================================================5)KAYALIKLARDA İNTİHARA KALKIŞTISİVAS'ta evli ve 2 çocuk babası E.E. (33), girdiği bunalım sonucu kayalıklara çıkarak kendisini atmak istedi. E.E., polisler tarafından ikna edilerek kayalıklardan indirildi.Olay, saat 11.00 sıralarında Abdulvahabi Gazi Mahallesi'nde bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı yakınındaki kayalıklarda meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası E.E. girdiği bunalım sonucu intihar için kayalıklara çıktı. E.E.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yanına yaklaştıkları E.E.'yi vazgeçirmek için konuşmaya başladı. Yaklaşık 15 dakikalık çabanın ardından E.E. intihardan vazgeçirildi. Ambulansa bindirilirken gözyaşlarına hakim olamayan E.E., sağlık kontrolünün ardından ifade için polis merkezine götürüldü.Görüntü Dökümü:--------------------------Kayalıklara çıkan kişinin görüntüsü-Polis ekiplerinin ikna çabası-İkna edilen şahsın götürülüşü-KonuşmalarıHaber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(243 mb)====================================================6)TEKİRDAĞ'DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU: 4 GÖZALTITEKİRDAĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak ve bandrolsüz içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı çalışmada Çorlu ilçesinin Yenice, Havuzlar ve Rumeli mahallelerinde kaçak içki üretimi yapıldığı ve bandrolsüz içki satışı yapıldığını belirledi. Tespit edilen 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, satışa hazır 260 litre şişelenmiş kaçak rakı, 75 litre viski, 35 litre ev yapımı şarap ile çok sayıda hologram, bandrol, etiket ve kapüşon ele geçirildi. Operasyonda, K.K., S.B., O.S. ve B.Y., adlı şüpheliler gözaltına alınıp, haklarında soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü---------------------------Ele geçirilen kaçak içkiler-Üretimde kullanılan malzemeler-Masada sergilenen içkiler-DetaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-====================================================7)TAKSİCİ KATİLİNE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASIZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde taksi sürücüsü Sezai Kıyılıoğlu'nu pompalı tüfekle öldürdükten sonra cesedinin bir bölümünü benzin döküp yakan çiftçi Veli Ermiş(29), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Gökçebey Hacımusa köyü yakınlarında 20 Şubat 2017'de meydana gelen olayda çiftçi Veli Ermiş, taksi sürücüsü Sezai Kıyılıoğlu'nu ormanlık alanda pompalı tüfekle öldürdü. Ardından taksiyle akaryakıt istasyonuna giden Veli Ermiş, geri dönerek ormanlık alana sakladığı cesedi ırmak kenarında yakmaya çalıştı. Cesedin bir bölümünü yakan Veli Ermiş, araçtaki paraları alarak evine gitti. Veli Ermiş, sabah köyden kaçmak için bindiği minibüste jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan Veli Ermiş hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianamede Veli Ermiş, cinayeti Sezai Kıyılıoğlu'nu eşi Z.E.'yi taciz ettiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Z.E. ise alınan ifadesinde, eşinin taciz iddiasının doğru olmadığını söyledi. Soruşturma kapsamında da Veli Ermiş'in iddiasını destekler herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadı.'ADALETİN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ' DEMİŞTİZonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Veli Ermiş ve ölen Sezai Kıyılıoğlu'nun yakınları ile avukatlar katıldı. Daha önceki duruşmadaki ifadesinde, "Kendisini tüfekle vurdum. Ancak hırsımı alamadım ve kendisini arabadan dışarı çıkardım. Sonra gidip benzin alıp kendisini yaktım. Verilecek her türlü cezaya razıyım. Adaletin kestiği parmak acımaz" diyen Veli Ermiş karar öncesi son sözünde ise "Böyle olsun istemezdim, çok pişmanım. Tutamadım kendimi. Takdir mahkemenin" dedi.Mahkeme heyeti Veli Ermiş'i 'Canavarca hisle adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca cinayetin ardından taksideki paraları alıp gitmesinin 'yağma' suçunu da oluşturduğunu ifade eden heyet, bu suçtan da 12 yıl hapis cezası verdi.Görüntü Dökümü---------------------------Cinayetin işlendiği yer-Adliyeden detay-Sezai Kıyılıoğlu'nun fotoğrafı-Veli Ermiş'in fotoğrafıSüre: (2.08) Boyut: (242 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,