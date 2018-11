Dha Yurt Bülteni 9

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:25



17 Kasım 2018 Cumartesi 15:25

DHA YURT BÜLTENİ 9Emekli öğretmenin 258 bin lirasını dolandıran öğretmen çıktıSAMSUN'da yaşayan emekli öğretmen Fatma D.'yi (77) kendilerini polis olarak tanıtıp, 'FETÖ hesaplarını çaldı' yalanıyla 258 bin TL dolandıran biri kadın 2 kişi, suçüstü yakalandı. Şüpheli kadının özel bir okulda öğretmen olduğu ortaya çıktı. Polis dolandırıcılık olayına karışan 2 şüpheliyi ise arıyor.İlkadım İlçesi'nde yaşayan emekli öğretmen Fatma D.'yi dün telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "FETÖ, banka hesaplarını çalıp kullanmış, hesabını kontrol edip paranı garanti altına alman gerekiyor" dedi. Kendisine inanan Fatma D.'yi hesabının bulunduğu bankaya yönlendirdi. Banka şubesinden 258 bin TL çeken kadın, dolandırıcı tarafından söylenen Baruthane Mahallesi'ndeki İpek Yolu Parkı'na gitti. Burada yanına gelen bir kişiye parayı verdi. Bugün ikinci kez aynı kişi tarafından telefonla aranan ve banka hesabında bulunan 20 bin 800 Euro'yu çekip, aynı parka getirmesi istenilen Fatma D., dolandırıldığını anladı. Hemen polisten yardım istedi. Polis ekipleri de Fatma D.'yi parka yönlendirdi.Parayı almak için gelen Halil A. (18) ve özel bir okulda öğretmen olarak çalışan Meliha G., (26) suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Halil A.'nın parayı almak için Samsun'a Adana'dan uçakla geldiği belirlendi. Polis dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen Barış D. (23) ve Halil A.'nın (22) yakalanması için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü:-------------------------Şephelilerden detaylar(SÜRE: 43 sn) (BOYUT: 82 MB)Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,==================Çöken duvarın altında kalan ölen 3'nci işçi kadın da toprağa verildiİZMİR'in Bergama ilçesinde geçen ay pamuk deposu ile tekstil atölyesi arasındaki duvarın çökmesi sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki Esra Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Esra Yılmaz, toprağa verildi.Olay, geçen 19 Ekim Cuma günü, Bergama'ya 2 kilometre mesafedeki kırsal İslamsaray Mahallesi'ndeki 3'üncü Sanayi Sitesi'nde bulunan Korlar Tarım Ürünleri Şirketi'ne ait pamuk deposunda meydana geldi. İddiaya göre, pamukların kepçeyle sıkıştırılması sırasında duvar yıkıldı. Deponun bitişiğindeki tekstil fabrikasında çalışan 5 kadın işçi, yıkılan duvar ile pamuk balyalarının altında kaldı. İşçilerden 2 çocuk annesi Hülya Duraç (43) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olarak, duvar ve pamuk balyalarının altından çıkartılan Necla Davulcu (52), Esra Yılmaz (22), Selin Çayır ve Mine Avcı ise Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Necla Davulcu doktorların da müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Esra Yılmaz'ın dışındaki işçiler tedavileri tamamlanınca taburcu edildi. Ölen Duraç ve Davulcu ise kentte toprağa verildi.İKİ TUTUKLAMAPolisin başlattığı soruşturma kapsamında ise gözaltına alınanlardan Remzi K. ve kardeşi Neyfel K.'nin, olayın meydana geldiği pamuk deposu ve atölyeyi bir holdingden kiraladıkları, sonrasında ise Asım K.'ye kiraya verdikleri belirtildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Remzi K. ile kepçe operatörü Mehmet G. tutuklandı. Diğer iki şüpheli Neyfel K. ve Asım K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.TOPRAĞA VERİLDİAğır yaralı Esra Yılmaz, tedavisinin sürdüğü Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi'nde, dün (cuma) akşam yaşamını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, sabah hastane morgundan alınarak. Bergama Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Defin için hazırlanan cenaze, daha sonra Esra Yılmaz'ın annesi Müjgan Yılmaz, babası Hasan Hüseyin Yılmaz ve kardeşi Semiha Yılmaz ile birlikte yaşadıkları Ferizler Mahallesi'ndeki evin önüne helallik alınması için getirildi. Esra Yılmaz'ın tabutunun üzerine, gelinlik kondu. Cenaze daha sonra Ferizler Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Esra Yılmaz, toprağa verildi. AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu, mesai arkadaşları ve yakınları cenazeye katıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Esra Yılmaz'ın baba evine getirilmesiYakınlarının gözyaşı dökmesiCenaze NamazıGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Cevdet ŞEN/ BERGAMA (İzmir),==================Kahveci: Mesele memur olunca sesleri çıkmayanlar, andımıza ses çıkarıyorSamed Aydın SUN/KAYSERİ, - KAMU-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, doğru sendikacılığa ihtiyaç olduğunu belirterek, "Mesele, memurun meselesi olunca sesleri çıkmıyor. Ama, konu andımıza gelince sesleri çıkıyor. 3 maymunu oynuyorlar" dedi.Kamu- Sen İç Anadolu Bölge İstişare Toplantıları'nın 2'ncisi Kayseri'de düzenlendi. Bir otelde yapılan istişare toplantısına, Kamu- Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin yanı sıra Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Haber- Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu, Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nurullah Albayrak, Türk Yerel Hizmet- Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Türk Büro- Sen Genel Başkanı Osman Ekset, Enerji Sen Genel Başkanı Mustafa Tümer ve Kamu- Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal ile Sivas, Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir'den çok sayıda sendika üyesi katıldı.Kamu- Sen'in en güçlü tarafının birlik ve beraberliği olduğunu söyleyen Genel Başkan Önder Kahveci, "Doğru sendikacılığa ihtiyaç var. Mesele memurun meselesi olunca sesleri çıkmıyor. Ama, konu andımıza gelince sesleri çıkıyor. 3 maymunu oynuyorlar. 3 bin 600 ek gösterge için adaletli bir şekilde adım atılmalı. Seçim öncesi verilen vaatler, suya atılmış vaatler olmasın" dedi.'EK ZAM MEMURUN ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR''Ek zam' ile kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını da ifade eden Kahveci, "Enflasyon ve yükselen kur nedeniyle, kamu çalışanlarının muhatap olduğu alanlarda zamlar meydana geldi. Ek zam, kamu çalışanlarının anasının ak sütü gibi helaldir. Keşke, enflasyon düşük çıksa, bu ülke hepimizin ama, her geçen ay yüksek enflasyon ile birlikte kamu çalışanları mağdur oluyor. Ek zam hemen verilmelidir. Hatta Kasım ayı ile birlikte ek zam verilmesine başlanmalıdır. Ek zam ile birlikte çarşı ve pazar hareketlilik kazanacaktır. Toplumun büyük kısmı ihtiyaçlarını erteliyor. Enflasyona dayalı bir ücret politikasını kabul etmiyoruz. Refah payına dayalı bir 'Zam' yapılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.'MÜLAKATLA YAPILAN SINAVLARA KARŞIYIZ'İlk defa göreve başlayanlara adaletli bir sistem getirilmesi gerektiğini de söyleyen Kahveci, "26 yıldır, devleti ve milleti için birçok şeyden vazgeçmiş insanların oluşturduğu bir sendika olarak, görev yapıyoruz. İlk defa göreve başlayanlara hakkaniyetli bir sistem getirilmeli. Bunun yolu mülakatla olmaz. Mülakatlı her sınavın sonucu tartışmalı. 15 Temmuz'u ne çabuk unuttuk. 'Senin adamın, benim adamım' diyerek bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı. Kamu- Sen olarak mülakatla yapılan sınavlara cepheden karşıyız" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:------------------ Bölge istişare toplantısından genel görüntü- Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması- Diğer genel detay görüntülerHaber -Kamera: Samed Aydın SUN - KAYSERİ,670 MB======================================Özhaseki: İstanbul'da CHP belediyeciliği döneminde vahşi depolama vardıOlcay DÜZGÜN/KAYSERİ, - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geri dönüşüm tesisinin açılışında yaptığı konuşmada CHP'yi eleştirdi. Özhaseki, "Biz zamanında koca koca belediyelerin bu devasa geri dönüşüm tesisini kurmadıkları için çöp dağlarını oluşturduklarını ve oradaki patlamalardan da birçok insanın ölümüne sebebiyet verdiklerini bilenleriz. İstanbul'da CHP belediyeciliği döneminde vahşi depolama vardı" dedi.Develi ilçesinde belediye tarafından yaptırılan geri dönüşüm tesisinin açılışına Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Özhaseki tesisin önemine değinerek, "Dünyada artık yükselen değerler içinde bir sözcük çok dikkat çekmeye başladı. O da çevre sözcüğü. Yüzlerce konferans, toplantı ve gündem maddelerini çevre oluşturuyor. Eskiden çok az kaynaklarla besleniyorduk. Az üretiyorduk. Haliyle dışarıya attıklarımız da az oluyordu. Tabiat bunu kendi içinde yok ediyordu. Şimdi öyle bir döneme geldik ki; milyonlarca nüfusu barındıran şehirler, milyonlarca insanın her gün dışarı atmış olduğu atıklar, devasa tehlikeleri beraberinde getirmeye başladı. Bunların hepsinin bir çözüm noktasında yapılması gereken güzel işler olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.'ORTAYA ATTIĞIMIZ BİR SAKIZIN TABİATTA ERİMESİ YÜZLERCE YIL SÜRÜYOR'Çevre bilincinin önemli olduğunu belirten Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ortaya attığımız küçük bir sakızın bile tabiatta erimesinin süresi yüzlerce yıl sürüyor. Cam, plastik ayrıca yüzlerce yıl sürüyor ve her birisi de orada başımıza bela olarak bekliyor. Peki ne yapabiliriz? Bu tesisleri yaparak atıklarımızı önce evlerimizde ayrıştıracağız. Ayrıştırılmış olarak çöpleri evden toplamamız gerekiyor. Herkes plastik, pil gibi atık bir yerlere ayırarak mahallemize gelen temizlikçi arkadaşlara teslim ederse, işin birinci adımı oradan başlıyor. Belediyelerimiz atıkları aldıktan sonra bu tesislerde ayrıştırdığında hepsi ekonomik değer olarak bize dönüyor."'KİRLİ KAĞIT İÇİN DIŞARIYA MİLYONLARCA PARA VERİYORUZ'Yurt dışından kağıt ithal edildiğini kaydeden Özhaseki, "Arkadaşlar yurt dışından kirli kağıt ithal ediyoruz. Peki bizim kağıtlarımız ne oluyor? Biz onların kavun, karpuz arasına attığımız için orada eriyip gidiyor. Halbuki ayrı koysak, yurt dışından binlerce ton kirli kağıt getirmeyeceğiz. Onu ayrıştırma tesislerine getirdiğimizde hamur haline getirip, yeniden kağıt haline getireceğiz ve kullanacağız. Bu imkan varken bizim dikkatsizliğimiz ve özensizliğimiz yüzünden de milyonlarca dolar kirli kağıt için dışarıya para vermek zorunda kalıyoruz. O zaman iş bizlerden başlıyor. Bunları ekonomiye kazandırmamız icap ediyor" dedi.'AYRIŞTIRMA TESİSİ BİLE KURMUYORLAR'Konuşmasında CHP'yi de eleştiren Özhaseki, "Biz zamanında koca koca belediyelerin bu devasa geri dönüşüm tesisini kurmadıkları için çöp dağlarını oluşturduklarını ve oradaki patlamalardan da birçok insanın ölümüne sebebiyet verdiklerini bilenleriz. İstanbul'da CHP belediyeciliği döneminde vahşi depolama vardı. Ayrıştırma tesisi bile kurmuyorlar. Nüfusu 10 milyonu geçen İstanbul'da patlamalar neticesinde 40 kadar kardeşimiz inşallah şehit olmuştur. Öldüler demeye dilimiz varmıyor. Çünkü masum, günahsız insanlardı. Buna sebebiyet verenler bizim CHP zihniyetiydi. Niye, işleri güçleri ideolojik belediyecilik. İstanbul'da 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Anadolu'da da birçok ilde bizim belediye başkanlıklarımızı taşıyan belediyelerde hizmet belediyeciliğinin kapısı açılmıştır. Hiç kimseyi ayırmadan, partisine bakmadan, dinine, mezhebine bakmadan eşit şekilde hizmet belediyeciliğini başlattık. Hamd olsun biz bunda başarılı olduk. Sonrasında başarılı arkasından sosyal belediyecilik geldi" diye konuştu.Konuşmaların ardından geri dönüşüm tesisi hizmete açıldı.Görüntü Dökümü:------------------------Mehmet Özhaseki'nin konuşması-Genel detayHaber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,705 MB======================================HDP'liler Öcalan için açlık grevi başlattıAhmet ÜN/DİYARBAKIR, - DİYARBAKIR'da HDP milletvekilleri Saliha Aydemir ve Dersim Dağ'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşemedikleri iddiasıyla açlık grevine başladı.HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Abdullah Öcalan ile görüştürülmediklerini öne sürüp 8 Kasım'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başladı. HDP Diyarbakır milletvekilleri Saliha Aydemir ve Dersim Dağ'ın da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruşlarından 16 kişi de Leyla Güven'e destek için bugün açlık grevi başlattı. HDP İl Başkanlığı'nda başlatılan açık grevinde konuşan Milletvekili Dersim Dağ, Leyla Güven'e destek olmak için böyle bir eylem düzenlediklerini belirterek, "Öcalan'ın fikir ve perspektifleriyle biz buradayız. Leyla Güven'in talebi, hepimizin talebidir. Bu tecridi kabul etmiyoruz. Bu tecrit kalkana kadar eylem ve etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.Dağ, Diyarbakır'ın yanı sıra Adana, Hakkari, Şanlıurfa ve Van'da da aynı eylemin başlatıldığını ifade ederek, "Diyarbakır'da 16 kişi eylem başlatıyoruz. Öcalan üzerindeki tecrit kalkana kadar bu talebimizi sürdüreceğiz. Leyla Güven'in talebi, gençlerin kadınların talebidir" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------HDP İl BaşkanlığıAçlık grevine katılanlarDersim Dağ'ın konuşmasıAçlık grevinin başlatılmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet ÜN-DİYARBAKIR-DHA301 MB======================================Kayseri lezzetleri yarıştıKayseri l Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, unutulmaya yüz tutmuş Kayseri lezzetlerini yeniden hatırlatmak amacıyla ev kadınlarına yönelik "Hamarat eller yarışıyor" yemek yarışması düzenlendi. 3 kategoride 70 kadının katıldığı yarışmada, ev kadınları birinci olabilmek için hünerlerini sergiledi.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sergi salonunda düzenlenen yarışma başlangıç, ana yemek ve tatlılar olmak üzere 3 kategoride yapıldı. 100 yıllık geçmişe sahip dolaz tatlısından, bir kaşığa 70 tane sığan etli Kayseri mantısına, etli yaprak sarmasından nevzine tatlısına kadar 70 lezzetin yer aldığı yarışmada jüri üyeleri tattıkları lezzetlere puan vermekte zorlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, "Kayserimizde çok renkli ve kültürel olarak anlamlı bir yarışma programı içerisindeyiz. Kayseri mutfağı zengin, lezzetleri ile ünlü bir ilimiz. Zaman içerisinde yeni nesil geleneksel yemeklerimizi, kültürel değerlerimizi koruma noktasında bir zafiyet içerisinde. Genelde fastfood ve hazır yemeklere yönelmekte. Böyle olunca İl Müdürlüğü olarak kurduğumuz somut olmayan kültürlerimizi ortaya çıkarma konusunda çalışmalarımızın bir bölümünü ortaya çıkarmak istedik. Bazı kültürel değerlerimiz kaybolmakta, bazıları da kaybolmaya yüz tutmakta. O nedenle kaybolan kültürlerimizi ortaya çıkarmak, kaybolmaya yüz tutanları da korumak için bu yarışmayı düzenledik. Yarışmamıza ticari faaliyet yapan profesyonel aşçılar katılmıyor. Tamamen ev hanımlarımızın evlerde ürettiği geleneksel yemeklerimiz sergileniyor. Geleneksel lezzetlerimizi en iyi koruyan da evdeki ninelerimiz, annelerimizdir. Bu yarışmayı da o amaçla düzenledik. Kültürel değerlerimizi korumanın dışında aynı zamanda milli birliğimizi, dayanışmamızı, ev hanımlarının sosyal etkinliklere katılmasını teşvik etmek için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz" dedi.BİR KAŞIĞA 70 MANTIHamarat eller yarışıyor yemek yarışması ana yemek kategorisine yöresel önemli lezzetlerinden olan mantı ile katılan Dilber Uçar'ın yaptığı etli Kayseri mantısında bir kaşığa tam 70 mantı sığdı. Jüri üyeleri tattıkları lezzetlerin tadına, yöresel durumuna, temizliğine göre puanlama yaptı. Yarışmada dereceye giren tüm kadınlara çeşitli ödüller verildi.Görüntü Dökümü:------------------------- Yarışmacı kadınlar görüntü- Yapılan Kayseri lezzetlerinden görüntü- Jüri heyetinden görüntü- İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile röportaj- Yemeklerden detay görüntü- 1 kaşığa 70 tane sığan mantı- Mantıyı yapan Dilber Uçar ile röportaj- Diğer genel detay görüntülerHaber -Kamera: Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ,624 MB======================================Manavgat'ta zincirleme trafik kazasıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde biri şehir içi taşımacılık yapan midibüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Manavgat'ın Sorgun Bulvarı üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, Orhan Yangıl yönetimindeki 01 NS 137 plakalı otomobil kontrolsüz kavşaktan ara sokağa dönüş yaparken, Emrah Kavas'ın kullandığı 14 EG 345 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 14 EG 345 plakalı otomobil, ara sokaktan caddeye çıkmak üzere bekleyen Ahmet Cebeci'nin kullandığı 41 ABH 072 plakalı otomobile çarptı. Ahmet Cebeci'nin kullandığı otomobil de arkasında bekleyen 07 J 2150 plakalı şehir içi yolcu midibüsüne çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.Kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsüOlay yerinden görüntüSürücülerin alkol testi yaptırmasıHABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),122 MB/// 01.06"======================================Kazada ölen talihsiz doktor, törenle memleketine uğurlandıTOKAT'ın Niksar ilçesinde üç aracın karıştığı kazada yaşamını yitiren doktor Merve Öner'in(24) cenazesi görev yaptığı hastanede düzenlenen törenle memleketi Aydın'a uğurlandı. Evlilik hazırlığı yapan genç hekimin 2 ay önce Niksar'a atandığı belirlendi.Dün akşam 20.30 sıralarında Tokat- Niksar yolu Dönekse Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada Erbaaspor'un İzmir'de Tire 1922 ile oynayacağı karşılaşma için takımı Sivas Havalimanına götürdükten sonra dönüşe geçen Hasan Şahin yönetimindeki 60 KF 577 plakalı otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Uğur Sarı yönetimindeki 02 KS 028 plakalı kamyonet ve Ahmet Baştürk (29) yönetimindeki 60 NU 421 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan ve Niksar Devlet Hastanesinde uzman psikolog olarak çalışan Merve Öner (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Melahat Bozkurt (25), otomobil sürücüsü Ahmet Baştürk ve kamyonet sürücüsü Ulaş Sarı ise yaralandı.2 AY ÖNCE GÖREVE ATANMIŞTIMehmet Öner ve Semra Coşkun'un üç çocuğundan biri olan Merve Öner'in kaza öncesinde memleketi Aydın'a gitmek için Niksar Devlet Hastanesinde görevli arkadaşları ile birlikte Tokat Otogarına doğru yola çıktığı öğrenildi. Nişanlısı İsmail Durak (26) ile evlilik işlemlerini yapmak için memleketine gitmek istediği anlaşılan Merve Öner'in 2 ay önce ilk görev yeri olarak Niksar Devlet Hastanesine atandığı belirlendi. Talihsiz genç hekim için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Erbaaspor Kulübü Başkanı Bülent Uzun ve hastane personeli katıldı.Merve Öner'in annesi Semra Coşkun "Bir tanem, bir tanecik çiçeğim" diyerek gözyaşı döktü. Düzenlenen törenin ardından Öner'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'a gönderildi.Görüntü Dökümü:-Törenden görüntüler-Annesinin üzüntüsü ve sözleri-Cenazenin uğurlanması-Genç doktorun fotoğraflarıHaber-Kamera: Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat),======================================Engelli çocukları taşıyan minibüs ile iş makinesi çarpıştı: 14 yaralıTEKİRDAĞ'da engelli çocukları rehabilitasyon merkezine götüren servis minibüsüyle iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 çocuk yaralandı.Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde oturan engelli çocukları Çorlu'daki rehabilitasyon merkezine götürmek için 59 PG 992 plakalı minibüsle yola çıkan Emre Aras, Yeniçiftlik mahallesine geldiğinde Oktay Poyraz yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 14 çocuk yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla yaralı çocuklar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ilgili olarak jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yeri-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),======================================Fabrikanın deposunda çıkan yangın, yandaki fabrikaya da sıçradıGAZİANTEP'te, gıda fabrikasının deposunda çıkan yangın, yanındaki çocuk bezi üreten fabrikaya sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürülen yangın, fabrikalarda maddi zarara neden oldu.1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir gıda fabrikasının deposunda, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki çocuk bezi üreten fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye araçları sevk edildi. 25 araçla müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de fabrikaların olduğu bölgeye gelerek bilgi aldı.Her iki fabrikada zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Olay yeri ve kalabalıkİtfaiye araçları- Söndürme çalışmalarıGenel ve detay görüntülerKJ: Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)161 MBGörüntü "Gaziantep OSB'de fabrika yangını" başlığı ile geçildi