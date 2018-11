Dha Yurt Bülteni-9

18 Kasım 2018 Pazar 14:59



1)BULGARLAR, HÜKÜMETİN İSTİFASI İÇİN SOKAKLARA DÖKÜLDÜBULGARİSTAN'da yaşanan yoksulluk, yapılan zamlar ve yolsuzluk iddiaları üzerine sokaklara dökülenler, Başbakan Boyko Borisov, hükümetinin istifa etmesi ni istedi. Başken Sofya başta olmak üzere ülke genelinde yapılan protestolarda, yollar kapatılarak, hükümet istifaya davet edildi.Bulgaristan'da son günlerde hayat pahalığı, yoksulluk ve yapılan zamlar nedeniyle Başbakan Boyko Borisov başkanlığındaki hükümet aleyhine ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenlenerek, hükümetin istifası isteniyor. Hükümetin ortağı olan aşırı milliyetçi ittifakın eş başkanı Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, hafta içinde protestolar üzerine istifa etmesinin ardından, pazar günü, ülke genelinde yine protesto eylemleri düzenlendi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen Bulgarlar, başta başken Sofya olmak üzere,ülkenin büyük şehirlerinde protestolarda bulunup, komşu ülkelere ggiden karayollarını kapattı.Sofya'da protestolar başbakanlık, ve parlemanto önünde iki ayrı şekilde gerçekleştirildi. Bulgarlar, yoksulluk, araç sigortası, akaryakıt zammı nedeniyle hükümetin istifasını ve politik siyaset sisteminin değişmesini isterken, başkentte trafik kilitlendi, bazı otoban yollar kesildi. Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, engelli çocuklarına daha iyi yaşam, sosyal erişim ve hizmet isteyen annelere yönelik, "Çocuklarını spekülasyon amacı ile kullanan, bağırgan kadınlar" açıklaması yapmıştı. Engelli aileler ile vatandaşların hükümet aleyhine protestolarını artırması üzerine Simeonov, "Bağırıp, çağıran kadınlar, toplayın sözde hasta çocuklarınızı ve onları maymun gibi sokaklarda dolaştırmayın" demesi ise büyük tepki çekmişti.Tepkiler üzerine Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, hafta içinde istifa etti. Simeonov'un istifasına neden olan engelli aleleri yine sokaklara çıkıp, hükümetin de istifa etmesi için gösterilerde bulundu.YUNANİSTAN YOLUNU KAPATTILARBulgaristan'ın Türkiye ve Yunanistan sınırındaki protestolar ise Haskova ve diğer şehirlerden gelenlerin toplanmasıyla Türkiye'ye 20, Yunanistan'a 3 kilometre mesafedeki Svilengrad ilçesinde toplandı. Burada belediye önünde protesto yapan göstericiler, daha sonra Hoskova'dan gelenlerle birlikte Yunanistan'a giden karayolunu araçlar ve toplanarak trafiğe kapattı. Bulgar polisi, sıkı güvenlik önlemleri alırken, göstericilere müdahalede bulunmadığı gözlendi.Ailelerin soğuk havaya rağmen çocuklarıyla katıldığı protestolar sırasında Bulgar bayrakları taşınırken, sık sık düdükler çalındı. Protestocular, 'Hükümet istifa', 'Mafya istemiyoruz', 'Çocuklarımızın geleceğini istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. YANGINDA, KOLTUK DEĞNEKLİ KADINI SIRTINDA TAŞIYARAK DIŞARI ÇIKARDIKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangında, üst kattaki dairelerde mahsur kalan 8 kişi dumandan etkilendi. Bir vatandaş, koltuk değnekleriyle yürüyen kadını sırtını alarak dışarı çıkardı. Kartepe İstasyon Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde, 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan ev eşyaları satan iş yerinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanlar binayı sararken, çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, binada mahsur kalanları tahliye etti. Bir vatandaş, koltuk değnekleriyle yürüyen kadını sırtına alarak dışarı çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.Hastaneye kaldırılan dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Fatih Zeybek jandarmaya verdiği ifadede, "Başkaları alacağına devlet alsın" diyerek uyuşturucunun yerini tarif etti. Manavgat'a bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde oturan Fatih Zeybek, uyuşturucu satmak amacıyla önceki gece yerleşik yaşayan İngiliz B.G. adlı kadını evine götürdü. Olayı öğrenen B.G.'nin erkek arkadaşı M.K. ise yanına E.D. ve M.Ş.'yi de alarak saat 21.00 sıralarında Zeybek'in evine gitti. Grup, evde Fatih Zeybek ile B.G.'yi çıplak yakalayınca tartışma çıktı. M.K. kız arkadaşını alarak evden çıkarken, Fatih Zeybek ile M.Ş. ve E.D. arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Zeybek, satırla M.Ş. ve E.D.'ye saldırırken, onlar da sopayla karşılık verdi. M.Ş. yüzüne gelen satır darbesiyle, Fatih Zeybek de sopayla başından yaralandı.'ÇÖP DÖKERKEN SALDIRDILAR'Grup, geldikleri otomobille olay yerinden ayrılıp, ağır yaralı M.Ş.'yi Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. İhbar üzerine Fatih Zeybek'in evine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarmaya, çöp dökerken tanımadığı 3 kişinin kendisine saldırdığını söyleyen Fatih Zeybek de ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.ACİL SERVİSTE KARŞILAŞTILARYaralılar M.Ş. ile Fatih Zeybek, aynı hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Zeybek'in ifadesini almak için hastaneye gelen jandarma ekibi, durumdan şüphelenerek M.Ş.'nin yanında refakatçi olarak bulunan E.D.'nin ifadesine başvurdu. E.D.'nin üst aramasında, Zeybek'e ait telefon ile 1 gram kristal uyuşturucu madde bulundu. E.D.'den olayla ilgili bilgi alan jandarma timleri, savcıdan alınan izinle Fatih Zeybek'in evini aradı. Evde 5 paket halinde satışa hazır 12 gram, depo olarak kullanılan eklentisinde ise domates salçası kavanozuyla toprağa gömülü vaziyette 500 gram olmak üzere toplam 512 gram kristal tabir edilen uyuşturucu, 416 ecstasy hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 505 Euro ve 100 lira ele geçirildi.'BAŞKALARI ALACAĞINA DEVLET ALSIN'Tedavisinin ardından gözaltına alınan Fatih Zeybek jandarmada, "Ben ifademi savcıya vereceğim" diyerek ifade vermeyi reddetti. Jandarmada işlemleri tamamlanan Zeybek, savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifade vermek için sıra bekleyen Zeybek, jandarmalara, "Ben tutuklanırım. Evde başka bir yerde daha uyuşturucu var. Ben tutuklandığımda onları başkaları gelip oradan alacağına, o uyuşturucu maddeyi de devlet alsın" diyerek, evdeki uyuşturucu zulasını tarif etti. Fatih Zeybek'in evinde yeni bir arama yapıldı. Aramada, evin eklentisinde kazılan yerde domates salçası kavanozu içinde 57 gram kristal, 185 gram skunk, 178 ecstasy hap daha bulundu.TUTUKLANDICumhuriyet savcısının sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Fatih Zeybek, 'uyuşturucu imalatı ve ticareti' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. İngiliz kadın B.G. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan, M.K. ve E.D. hakkında da 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. M.Ş.'nin ise sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yüzünden ameliyat olduğu ve tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı belirtildi. AK PARTİ'DE ÇEVRECİ TEMAYÜL YOKLAMASIMANİSA'da, belediye başkan aday adayları için dijital temayül (eğilim) yoklaması yapıldı. Yaklaşık 2500 partili, bilgisayar aracılığı ile oy kullandı. AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, "Bugün burada 3 tondan fazla kağıt israf olacaktı. Biz bunun önüne geçtik' dedi.31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için belediye başkan aday adaylarını belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti, Manisa'da eğilim yoklaması yaptı. Manisa'da 16 ilçede 74 belediye başkan aday adayı ile Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları Recai Berber, Selçuk Özdağ ve Savaş Çelebi için dijital ortamda oy kullanan partililer, aday gösterilmesini istedikleri isimleri bilgisayar üzerinden yazarak, doğrudan AK Parti Genel Merkezi'nde belirlenen sisteme gönderdi. Temayül yoklaması için Atatürk Spor Salonu'na gelen aday adaylarının partilileri salonun önünde kurulan çadırların girişinde çeşitli ikramlarla karşıladı. Basına kapalı yapılan temayül yoklamasına AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan'ın yanı sıra Kayseri Milletvekili İsmail Temel, Iğdır Milletvekili Selim Gültekin, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve partililer katıldı.Temayül yoklaması öncesinde gazetecilere açıklama yapan AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, "Teşkilatlarımızla bir arada bayram coşkusuyla, bir şölen havasında temayül yoklamamızı gerçekleştiriyoruz. Bugün bu temayül yoklamasını önemli kılan bir özelliği var; dijital olarak yapıyoruz. e-temayül adını verdiğimiz bir yöntem izliyoruz. Bilgisayar ortamında direkt buradaki sonuçların Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisayarına yansıyacak şekilde uygulanacak" dedi.3 TONDAN FAZLA KAĞIT KULLANILACAKTIKaraarslan, e-temayül yoklamasının çok yenilikçi, aynı zamanda çevreci bir yöntem olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:"Bugün burada 3 tondan fazla kağıt israf olacaktı. Biz bunun önüne geçtik. Ama en önemlisi, yerel seçimlere yönelik yol haritamızın belirlenmesinde biz ortak akla çok inanıyoruz. Parti olarak bu bizim gelenekselleşmiş hem de kurumsallaşmış yöntemlerimizden biri haline geldi. İnşallah diyoruz ki AK Parti belediyeciliği ile tanışmamış hiçbir ilimiz kalmasın istiyoruz. Bu yerel seçimler bir milat olsun. 2023 vizyonu 2053 ve 2071 için Türkiye'de şehircilik anlamında koyduğumuz çok önemli hedefler var. Dün İstanbul'da 5 millet bahçesinin açılışını yaptık. Türkiye'nin bu zamana kadar yapılmış en önemli projelerinden bir tanesidir. Hakikaten bizim şehirlerimiz için yapacaklarımız çok çok önemli. Her şeyiyle yol haritamızı konuşuyor olacağız. Her şehire özel stratejileri masaya yatıracağız. Bu seçimler Türkiye'nin demokrasi yolculuğuna katkı verecek. Türkiye'nin dünyada lider olma pozisyonunu güçlendirecek çok önemli bir virajı geçiyoruz."Görüntü Dökümü-Temayül yoklamasını yapıldığı Atatürk Spor Salonu'ndan görüntü-Aday adaylarının oy kullanacak olan partilileri karşılaması-AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan ile röp.-AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli röp.-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,===========================================================