Dha Yurt Bülteni-9

Denizli'de eğitim uçağı düştü; Pilot ve öğrencisi aranıyor (EK)1)VALİ KARAHAN: EKİPLER ULAŞMAYA ÇALIŞIYORDenizli Valisi Hasan Karahan, uçağın düştüğünü doğrulayarak, bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin yönlendirildiğini duyurdu. Vali Karahan, "Düşüş nedeni henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir nedenden mi olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyor" diye konuştu.Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi ile Aydın'ın Karacasu ilçesi arasındaki bir bölgede düştüğü düşünülen uçağın enkazını ve içindeki öğretmen pilot ile öğrencisini arama kurtarma çalışmaları, yoğun sis altında sürüyor.DENİZLİ/DHA=================================================2)GAZİANTEP'TE OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 16 YARALIGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aralarında gençlerin de olduğu 1'i ağır 16 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde, İslahiye- Nurdağı yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Engin Aslan (35) yönetimindeki 14 GC 206 plakalı otomobil, hastane kavşağında Mustafa Yılmaz'ın (53) kullandığı 27 K 5105 plakalı minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerin kontrolünden çıkan minibüsler, devrildi. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Meryem Aslan (90), Güllü Aslan (35), Nurgül Aslan (41), Gülay Aslan (43), Mehmet Yiğit (75), Yunus Emre Uyar (19), Buse Elbaş (18), Aydın Darıcı (47), Oğuzhan Ağlar (16), Osman Ayıcı (19), Fatma Nur Kara (18), Fatih Geyseoğlu (19), Abdil Avcı (18) ile Suriye uyruklu Muhammed Hayr el Şeyib (64) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 16 yaralıyı ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Mehmet Yiğit, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü------------------------------Kaza yeriKazaya karışan araçlarGörgü tanığı ile röpDevlet Hastanesi acil servisiYaralıların sedye ile taşınmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-GÖRÜNTÜ BOYUTU: 125 M====================================================3)ABLASININ CENAZESİNİ BEKLEYEN KÜÇÜK KIZ, SOKAK KÖPEĞİYLE KENDİSİNİ AVUTTUADANA'da kardeşleri evde uyurken kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremeyen ve apartmanın 7'nci katındaki dairesinin balkonuna merdiven boşluğundaki camdan geçmek isterken aşağıya düşerek hayatını kaybeden Buse Kurt'un (21) cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Genç kızın morg önünde bekleyen 8 yaşındaki kız kardeşi Reyhan, ablasının kendisine hediye ettiği kırmızı tacı sokak köpeğine takıp, köpeği uzun süre severek kendisini teselli etti.Olay, gece saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Yurt Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, gece arkadaşı Oğuz G. ile eve gelen Buse Kurt, anahtarını içeride unuttuğu için zile basıp kardeşleri Reyhan (8) ve Mücahit'in (18) kapıyı açmasını bekledi ancak kardeşleri uyanmadı.ANAHTAR PASPASIN ALTINDAN ÇIKTIDaireye girmek için merdiven boşluğundaki camdan evin balkonuna geçmeye çalışan genç kız, dengesini kaybedip 7'nci kattan aşağıya düştü. Sesi duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Buse Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Dairede incelemelerde bulunan polis ekipleri de, dairenin anahtarının paspasın altında olduğunu belirledi. Genç kızın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Oğuz G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.ABLASININ HEDİYE ETTİĞİ TACI KÖPEĞE TAKTIBuse Kurt'un olay sırasında annesi Fatma Kurt'un bir hasta ziyareti için Batman'da olduğu, babası Ramazan Kurt'un ise Mersin'de çalıştığı öğrenildi. Genç kızın otopsinin ardından cenazesini almak için morga yakın akrabaları geldi. Buse Kurt'un hayatını kaybettiği sırada evde uyuyan kız kardeşi Reyhan, çevredeki bir köpeği severek kendisini teselli etti. Akrabaları tarafından cenaze aracının uzağında tutulan küçük kız, ablasının kısa süre önce kendisine hediye ettiği kırmızı renkli tacı sokak köpeğine takarak uzun süre köpeği sevdi. Genç kızın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Buruk Mezarlığı'na götürüldü.Görüntü Dökümü----------------------------Ölen kızın kız kardeşinin köpek ile oynamasıCenazenin morga taşınmasıMorgtan çıkarılmasıCenaze aracına konulmasıAracın gidişiAdli Tıp Kurumu tabelasıSÜRE: 01'44" BOYUT: 193 mbHaber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,=================================================4)TARİHİ KİLİSE İÇİN RESTORASYON ÇIKMAZIELAZIĞ'da 1904- 1907 yılları arasında inşa edilen Ermeni Protestan Kilisesi, kaderine terk edildi. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 114 yıllık kilisenin restorasyonu için 2 milyon dolar gerekiyor. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nce 1973'te koruma listesine alınan Osmanlı döneminde inşa edilen kilise, bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Kilisenin bulunduğu 500 metrekarelik alanın sahibi avukat Süleyman Türker, 2 milyon dolar tutarındaki restorasyon için ekonomik imkanının bulunmadığını belirtti. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirbağ ise şahsa ait eserlerde yüzde 60 oranında katkı sağlayabileceklerini ifade ederek, "Şahsa ait olan yerlerde, delet herhangi bir hüküm sahibi değildir. Elazığ'ın turizmi için mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.Osmanlı döneminde Rızaiye Mahallesi'ndeki 500 metrekarelik alana inşa edilen Ermeni Protestan Kilisesi, şu anda atıl durumda. Bitişiğindeki alanda otopark bulunan kilise Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nce 1973 yılında koruma listesine alındı. Ana kapının üzerinde Ermenice 'E' harfi bulunan kilise, müdürlüğün internet sitesindeki 265 tescilli kültür mirası arasında ise Süryani Kilisesi olarak yer alıyor.ONARIMI İÇİN 2 MİLYON DOLAR GEREKİYOR114 yıllık kilisenin bulunduğu 500 metrekarelik alanın İstanbul'da yaşayan sahibi avukat Süleyman Türker, 2 milyon dolar tutarındaki restorasyon için ekonomik imkanının bulunmadığını söyledi. Türker, "Kilisenin restorasyonunu yapacak ekonomik gücümüz yok. Eğer devletimiz bir çalışma yapmak istiyorsa, bizler yardımcı olmaya hazırız. Çünkü tarihi eserin onarımı el ile yapılıyor, ciddi bir miktarda para gerektiriyor. Geçmiş yıllarda bir proje hazırladık. Otel yapacaktık. Gerekli izinler çıktı ama bize çok cazip gelmedi. Kilisenin onarımı için 2 milyon dolar lazım. Çünkü tek tek taşları onarıyorsun. İnşa edildiğinde kullanılan tuğla için özel karışım yapman gerekiyor. Devletimiz isterse kamulaştırabilir. Biz her konuda yardımcı olmaya hazırız. Tarihi kilise ziyarete açılabilir. Konferans salonu olarak kullanılabilir. Sergi salonu da yapılabilir" dedi.ŞAHSA AİT ESERLERE RESTORASYON KATKI ORANI YÜZDE 60Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirbağ ise şahsa ait eserlerde yüzde 60 oranında katkı sağlayabileceklerini ifade ederek, "Şahsa ait olan yerlerde, devlet her hangi bir hüküm sahibi değildir. Bizim o kilise ilgili bir yetkimiz söz konusu değildir. Bu konuyla ilgili birkaç defa girişimimiz oldu. Bu tür özel mülkler şahsın müracaatıyla 'restorasyonunu yapmak ve ziyarete açmak istiyorum' derse ancak biz bu şekilde çalışma yapabiliriz. Böyle bir müracaat olursa, bizler de bu projeyi bakanlığımıza gönderiyoruz. Bu sayede yüzde 60 civarında bir destek veriyoruz. Kilisenin ziyarete açılması çok önemli. Tarihi dokusunu koruyarak, çalışmaların yapılması gerekiyor. Farklı şeyler de düşünülebilir. Mesela müzeye dönüştürülebilir. Ama önemli olan ziyarete açılmasıdır. Turist açısında çok önemli. Elazığ'ın turizmi için mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Bizler destek vermeye hazırız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Kiliseden görüntüKilisenin içiHarabe haldeki duvarlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,112 MB======================================5)APARTMANA GİREN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİBİ ÇIKARDIMARDİN'in Nusaybin ilçesinde, dün akşam saatlerinde apartmana giren sokak köpeği, korku ve paniğe yol açtı. Bina sakinlerinin şikayeti üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla köpek binadan çıkarıldı.Nusaybin ilçesi İpekyolu Mahallesi'ndeki binaya giren köpek, apartman sakinlerini korkuttu. Köpeği çıkarmaya çalışan bina sakinleri, yaklaşık bir saat çalışmalarına rağmen başarılı olamadı. Geç saatlere kadar binada kalan köpeği çıkarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen itfaiye ekibinin müdahalesi ile köpek, 3'üncü kata çıktı. Burada yakalanan köpek, bina dışına çıkarıldı.Görüntü Dökümü---------------------Binada yakalanan köpeğin havlamasıKöpeğin dışarı çıkarılmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), -GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.40 MB====================================================6)MÜFTÜ KARABAYIR: FETÖ'DEN SONRA MEVLİD KANDİLİ ASLINA UYGUN İDRAK EDİLİYORDİYARBAKIR Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Hz. Muhammed'in doğumunun önceki yıllarda Nisan aylarında, kutlu doğum haftası etkinlikleri kapsamında kutlandığını söyleyerek "Aslına uygun tarihte kutlanmaya başlanması ise FETÖ tartışmalarını ortadan kaldırdı, FETÖ ile ilgili tartışmalar, tereddütler başlayınca, daha önce olduğu gibi mevlid kandili, hangi güne denk geliyorsa, o hafta Mevlid-i Nebi haftası olarak ilan edildi" dedi. 2018 yılı, Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle basın toplantısı düzenleyen İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyarbakır genelinde 17-24 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Mevlid Kandili'nin artık Hicri Takvim'e göre kutlandığını anlatan Mütfü Karabayır, "Peygamberimizin ruhaniyetini şad etmek maksadıyla, onu biraz daha anlamak ve anlaşılmasına gayret etmek maksadıyla Diyarbakır genelinde çeşitli programlar düzenledik. Bütün cami ve Kur'an kurslarında mevlid kandilini en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız. Aslında aynı zamanda daha önce kutlu doğum haftası olarak icra edilen efendimizin kutlu doğum haftası, aslına uygun bir şekilde, Hicri Takvim'e uygun olarak mevlid kandillerinde de idrak edilmesi uygun görüldü. 17-24 Kasım tarihleri arasında, bundan sonra da uygulanmak üzere Mevlid-i Nebi haftası ilan edildi. Gün geçmiyor ki, peygamberimizin yokluğunu hissetmeyelim, ona olan özlemimiz artmasın, ona olan ihtiyacımız çoğalmasın. Keşke çıkıp gelse tekrar ümmetin elinden tutsa. O, hayatı boyunca her zaman insanların ihyası için uğraşmış. Gün geçiyor anlıyoruz ki, ona daha çok ihtiyacımız var" dedi.'MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYORSA O GÜN YAPILACAK'FETÖ'ye yakın sivil toplum kuruluşlarının önceki yıllarda Nisan aylarında düzenledikleri kutlu doğum haftası etkinliklerinin kaldırılmasıyla bazı tartışmaların da giderildiğini anlatan Mütfü Karabayır, Mevlid Kandilinin artık aslına uygun tarihte kutlandığını belirterek, şöyle konuştu: "Peygamberimiz rebiülevvel ayında dünyayı şereflendirmiş. Efendimizin doğduğu yıl mevlid kandili Nisan ayına denk gelmiş. Belki de bunu dikkate alarak, kutlu doğum haftası icra edildi. Kış aylarında da mevlid kandili icra edilmişti. FETÖ ile ilgili tartışmalar, tereddütler başlayınca, daha önce olduğu gibi mevlid kandili hangi güne denk geliyorsa, o haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak ilan edildi Diyanet İşleri Başkanlığı'nca. Böyle daha uygun oldu. Kafalar karışmamış olur. O tür yanlış anlaşılmalar, toplumun yanlış algıların oluşmasına engel olalacağına inanıyoruz. Bundan sonra Mevlid kandili, yaza da kışa da denk gelirse o tarihte icra edilecek. Daha önce belki de bahar ayı olduğu için veya bazı dedikodu ve sıkıntılar sebebiyle kutlu doğum haftası Nisan ayında icra ediliyordu. Bu tartışmalara son vermek maksadıyla aslına dönüp, mevlid kandili hangi güne denk geliyorsa o gün yapılacak."Müftü Karabayır, 21 Kasım günü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Diyarbakır'a gelerek, 2018 yılı Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle düzenlenecek çeşitli programlara katılacağını söyledi.Görüntü Dökümü:-------------------------Açıklamaya katılanlar-Açıklamadan görüntü-Müftü Karabayır'ın açıklamaları-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet ÜN - DİYARBAKIR - DHAGÖRÜNTÜ BOYUTU: 501 MB=====================================================7)VAN'DA KAMYONET KASASINDAKİ ODUNLARIN ARASINDAN ESRAR ÇIKTIVAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasındaki odunların altında gizlenmiş 24 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde yol kontrolü yaptı. Ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonette, uyuşturucu arama köpekleri 'Devran' ve 'Cesur'la arama yapıldı. Aramada, aracın kasasındaki odunların altında gizlenmiş 23 paket halinde 24 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.Görüntü DökümüJANDARMA KAMERASI-----------------------------Durdurulan kamyonet-Kamyonette narkotik arama köpeği ile arama yapılması-Kamyonetin kasasındaki odunların arasında gele geçirilen esrarBehçet DALMAZ/VAN,=====================================================8)EDREMİT KÖRFEZİ'NDE 'ZEYTİN SİNEĞİ' REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜBALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, zeytin rekoltesinde zeytin sineğinin verdiği zarar nedeniyle geçen yıla göre yüzde 60 düşüş yaşandı.Türkiye'nin önemli zeytin üretim bölgelerinden Edremit Körfezi'nde, üreticiler zeytin sineği yüzünden zor günler yaşıyor. Bölgede, zeytin sineğinin verdiği zarar nedeniyle geçen yıla göre rekoltede yüzde 60 düşüş yaşandığı kaydedildi. İklim değişikliklerinin de zeytin kalitesini düşürdüğünü söyleyen Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, zeytin sineği nedeniyle de üretimin beklenenden az olduğunu belirtti. Türkiye'nin dünya ortalamasının altında zeytin fiyatına sahip olduğunu ifade eden Kıvrak, "Ülkemizde zeytinyağı fiyatı dünya ortalamalarının altına geldiği için üreticiler ciddi sıkıntılar çekiyor. Aynı anda hepimiz birden bu işin altına elimizi koymalıyız. Tüketiciler zeytinyağına sahip çıkmalı. Eğer mümkünse bir yıllık ihtiyaçlarını şimdiden alırlarsa en azından stok maliyetinin bir kısmını tüketicilerimiz karşılamış olurlar. Üreticilerimizde ellerindeki zeytinyağını yavaş yavaş tüccara ve fabrikalara dökerlerse bu onlar içinde iyi olacaktır. Çünkü aynı anda birden fabrikalara ve tüccara yüklendiği için bu noktada tüccarın elindeki nakit sıkışıklığı nedeniyle fiyatlarda bir gerileme oluşuyor" diye konuştu.'40 BİN TONDAN 15 BİN TONA DÜŞTÜ'Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı ve zeytin üreticisi Mehmet Semerci de zeytin sineğinin rekoltede düşüşe neden olduğunu söyledi. Geçen yıllarda 40 bin ton olan rekoltenin bu yıl 15 bin tona düştüğünü ifade eden Semerci, "En büyük sıkıntımız zeytin sineği ile mücadelenin zamanında yapılmaması. Zeytin sineği nedeniyle hem ürün kalitesi düştü hem de üretim azaldı. 