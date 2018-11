Dha Yurt Bülteni-9

25 Kasım 2018 Pazar 16:18



KARABÜK VALİ YARDIMCISI'NA FETÖ'DEN GÖZALTIKARABÜK'te, Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu öne sürülen Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can gözaltına alındı. Karabük Vali Yardımcısı olarak 2 yıl dır görev yapan Can'ın emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

İKİYAKA'DA PKK'LI TERÖRİSTLERİN KATLETTİĞİ 28 KİŞİ İÇİN MEVLİT OKUTULDUHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde, 29 yıl önce, PKK'lı teröristlerce katledilen 28 kişi için mevlit okutuldu. Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'nın Kürt halkına yönelik yaptığı sayısız katliamlardan biri de 24 Kasım 1989'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde yaşandı. Aralarında küçük yaştaki çocukların da bulunduğu 21 kişi, teröristler tarafından katledildi. Yaşamını yitirenler için katliamın yıldönümünde ilçenin Güngör Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Programa, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, kanaat önderleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Okunan mevlidin ardından PKK'lı teröristlerin katlettiği vatandaşlar için dualar okundu, daha sonra da öğle yemeği verildi. Kaymakam Kendüzler ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit edilen ailelerin yakınlanı ziyaret etti. BURSA'DA KADINA ŞİDDETE TEPKİ İÇİN YÜRÜDÜLERCHP Bursa İl Başkanlığı'nca '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' dolayısıyla kentte yürüyüş düzenlendi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Kadınlar hiçbir yerde güvende değil. Cinayetlerden bazıları uzaklaştırma kararlarına rağmen işlendi. Kadınların büyük bölümü kocaları veya sevgilileri tarafından öldürüldü" dedi.CHP Bursa İl Başkanlığı tarafından merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı Meydanı'nda '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kadının katıldığı yürüyüş için bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ellerinde pankart taşıyıp, slogan atan kadınlar, yürüyerek, Atatürk Anıtı'na geldi. Anıt önünde kadınlar adına basın açıklaması yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Geçen 25 Kasım'dan bu yana bu topraklarda kadına yönelik şiddet yine artarak devam etti. Kadınlar, her gün şiddete, tacize ya da tecavüze uğruyor. Şiddet o kadar arttı ki artık medyada sıradan bir vaka gibi yer buluyor. Her sosyal, kültürel çevreden ünlü ya da ünsüz, toplumun her kesiminde kadına yönelik şiddete tanıklık ediyoruz" diye konuştu. Kadınların çoğunun, kocaları ya da sevgilileri tarafından öldürüldüğünü kaydeden Köse, "2018'in 11 ayında; 363 kadın ve 10 çocuk öldürüldü, 50 kadına tecavüz edildi, 162 kadın tacize uğradı, 279 kız çocuğu cinsel istismara maruz kaldı, 316 kadın yaralandı. Bunlar sadece medyaya yansıyanlar. Tacizler; evde, sokakta, belediye otobüsünde yaşandı. Yani kadınlar hiçbir yerde güvende değil. Cinayetlerden bazıları uzaklaştırma kararlarına rağmen işlendi. Kadınların büyük bir bölümü kocaları veya sevgilileri tarafından öldürüldü. Dile getirmekten dahi utanç duyduğumuz bu olayların hepsi bu yıl bizim ülkemizde yaşandı. Kimi komşumuzdu, kimi arkadaşımızdı" dedi. Kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarının önüne geçilmesi için yapılması gerekenlere de değinen Fatma Köse, "Kreş çağından başlayarak müfredata 'toplumsal cinsiyet eşitliği', 'büyüklerin zararlı dokunuşlarını anlama', 'sadece yabancılara değil, anne babaya da karşı haklar' gibi dersler konulmalıdır. Şiddeti artıran en önemli etkenlerden bir diğeri de yoksulluktur. Kadınlara mutlaka güvenceli çalışma koşulları sağlanmalıdır" diye konuştu. CHP'Lİ KADINLAR, KADINA ŞİDDETİ KINADITEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde kadına yönelik şiddetleri kınadı.Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Çorlu'da CHP'li kadınlar Atatürk Meydanı'nda toplanıp, kadına yönelik şiddeti kınadı. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un da katıldığı etkinlikte kadınlar ellerinde, 'Kadına şiddet utançtır', 'Şiddete hayır','Hayatımızdan haklarımızdan vazgeçmiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Kadınlar adına konuşan CHP Çorlu Kadın Kolları Başkanı Havva Çolak, bugün kadının sesini haykırma ve duyurma günü olduğunu belirterek, "Bugün; dünyanın her köşesinde eşinden, babasından, öğretmeninden, nişanlısından şiddet gören, tecavüze uğrayarak haksız yere taşlanarak öldürülen, namus cinayetleri sonucunda yaşamını yitiren yüzlerce kadına yönelik uygulanan şiddetle mücadele günüdür " dedi.Kadına şiddetin Türkiye'de değil, dünya da yaygın rastlanır durum halini aldığını söyleyen Çolak, "Öyle ki şu anda dünyanın herhangi bir yerinde bir kadının yüzüne kezzap atılıyor, bir kız çocuğuna tecavüz ediliyor, onlarca hapishanede kadınlara işkence yapılıyor, dünyanın herhangi bir yerinde bombalar altında bir anne ve çocuk ölüyor. Ve uygulanan şiddet yalnızca bedenlere zarar vermekle kalmıyor, kadınların özgüvenini, direnme gücünü ve hak arama arzusunu zayıflatıyor, yok ediyor. Ülkemizde her üç kadından birinin fiziksel şiddet gördüğü, hayatı boyunca eşinden en az bir kez fiziksel şiddet görmüş kadınların oranının Türkiye genelinde en az yüzde 35 olduğu bilinmektedir. Kocalarından ayrılmış kadınların yüzde 78'i fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Sadece geçtiğimiz Ekim ayında onlarca kadın boşanmak istedikleri için kocaları tarafından öldürüldü. Kadına yönelik şiddetle mücadele, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla da devletin öncelikli sorumluluklarından birisi olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizin 2011 yılında imzacısı olduğu BM İstanbul Sözleşmesi'ne uygun olarak ve 6284 sayılı yasa çerçevesinde, şiddet gören kadınlara etkin koruma sağlanmalıdır. Yasal koruma altındaki kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri, adresleri ile korumanın, korunan kadınlar ve çocukların herhangi bir gelir testine tabi tutulmaksızın, genel sağlık sigortalısı sayıldığı unutulmamalıdır. Şiddet nedeniyle bir kadının yaşamını yitirmesi devletin sorumluluğudur. Kadına şiddet son bulana kadar eşit hak ve özgürlükler kazanılana kadar mücadelemize devam edeceğiz.Devletin bütün kurumlarını görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz" diye konuştu.