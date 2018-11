Dha Yurt Bülteni 9

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:28



DHA YURT BÜLTENİ 9GEBZE'DE VİYADÜK İNŞAATI SIRASINDA BETON BLOK DÜŞTÜ; 4 İŞÇİ ENKAZ ALTINDA KALDI (EK )YARALI İŞÇİ KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR, 2 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ BELİRTİLDİKuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşatında meydana gelen çökmede 4 işçi enkaz altında kalırken, yapılan çalışmalarla yaralanan 1 işçiye ulaşıldı. Arama- kurtarma ve sağlık ekipleri, temas kurdukları yaralı işçiyi, enkaz altında 'damar yolu' açarak kurtarmaya uğraşıyor.Ekiplerin, 2 işçinin de cesedine ulaştığı bilgisi geldi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.MENEMEN'DEKİ VİYADÜK İNŞAATINDA 4 İŞÇİ ÖLMÜŞTÜKocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük inşaatındaki çökmenin bir benzeri 3 yıl önce İzmir'in Menemen ilçesinde yaşandı. İzmir- Çanakkale Otoyolu'ndaki viyadük inşaatında, beton dökülmesi sırasında çelik konstrüksiyon iskelenin yıkılmasıyla 4 işçi yaşamını yitirdi. Yapılan bilirkişi incelemesinde, iskelenin payandalarının narin, eksik ve dayanıksız imal edilmesinin etkisiyle ağırlığa dayanamayıp çökmesi sonucu kazanın meydana geldiği tespit edildi.Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadükte bugün meydana gelen çökme, daha önce İzmir'in Menemen ilcesinde yaşanan olayı akıllara getirdi. Menemen Koyundere'de, Gazi Mahallesi yakınındaki İzmir- Çanakkale Otoyolu projesinin İzmir- Çandarlı etabı viyadük inşaatında, beton dökülürken, 4 Ağustos 2015 tarihinde, çelik konstrüksiyon iskele yıkılmıştı. İskelenin çökmesiyle birlikte, viyadük üzerinde bulunan 4 işçi, 21 metre yükseklikten düşüp, yaklaşık 150 ton harcın ve demirin altında kalmıştı. Özel kimyasallar kullanıldığı için kısa sürede donan beton ve demir yığınının altında kalan pompa operatörü İbrahim Yurt (43) ile işçiler; Mehmet Reşit Işık (40), Hakan Bilmez (22) ile Sefer Aslan (22) yaşamını yitirmişti.Olaydan hemen sonra tutuklanan, yaklaşık 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen şantiye şefi Aykan K. hakkında 'Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ayhan K.'nın Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada yargılanması sürerken, itirazlar üzerine mahkeme, kazayla ilgili savcılık incelemesinden sonra yeni bilirkişi heyeti oluşturup inceleme yapılmasını istemişti. Bilirkişi heyeti hazırladığı raporda, iskelenin payandalarının eksik ve dayanıksız imal edilmesinden dolayı ağırlığa dayanamayıp çöktüğünü, kazanın bu yüzden meydana geldiğini tespit etmişti. Bilirkişi raporunda, taahhütlere aykırı imalat yaptığı öne sürülen firmanın asli kusurlu, sanık şantiye şefi Aykan K.'nın ise tali kusurlu olduğu belirtilmişti.VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIKocaeli Valiliği, kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen çökme ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Valiliğin yaptığı açıklama şöyle: "İlimiz sınırları içinde devam etmekte olan Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsüne yakın bir noktada yapılmakta olan viyadüğe 2. kademe beton dökülürken beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düşmesi sonucu iş kazası meydana geldiğinin 10.55'te 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi üzerine bölgeye derhal AFAD, UMKE Arama ve kurtarma ekipleri sevk edilmiş, ayrıca 5 adet ambulans ile itfaiye araçları ve ekipleri de sevk edilerek arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İlk gelen bilgilere göre 4 işçinin beton blok altında kaldığı değerlendirilmiştir. Ancak beton bloğun çok ağır olması nedeniyle kırılmak ve kaldırmak suretiyle kurtarma çalışmalarına tüm ekiplerin yoğun çalışma ve koordinasyonuyla devam edilmektedir."KGM: KAZANIN NEDENLERİ İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDIKarayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Gebze'deki Viyadük inşaatındaki beton bloğun düşmesine ilişkin, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy Liman bağlantısını sağlayan kesiminde yer alan V07 Viyadüğünün Güney tarafında son orta ayağındaki başlık kirişinde, devam eden beton imalatı sırasında henüz tespit edilemeyen nedenlerle taşıyıcı kalıp çöktü. Kazada, çalışmaları sürdüren muhtemelen 4 işçi çöken kalıp ile beraber zemine düşmüştür. Kazanın nedenleri ile ilgili inceleme başlatıldı" dedi.Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy Liman bağlantısını sağlayan kesiminde yer alan V07 Viyadüğünün Güney tarafında son orta ayağındaki başlık kirişinde, devam eden beton imalatı sırasında henüz tespit edilemeyen nedenlerle taşıyıcı kalıp çöktü. Kazada, çalışmaları sürdüren muhtemelen 4 işçi çöken kalıp ile beraber zemine düşmüştür. Öncelikle şantiye imkanları dahilindeki vinç, iş makinası ve personelle duruma müdahale edilmiş olup, sonrasında kurtarma çalışmaları AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile koordineli yürütülmektedir. Olay saat 11: 00 sıralarında meydana geldi. Kazanın nedenleri ile ilgili inceleme başlatıldı. Yüreğimizde hissettiğimiz acıyla, işçilerimizin bir an önce kurtarılması için, Teşkilat olarak çaba sarf ettiğimiz çalışmalar ve kazaya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak."KOCAELİ/DHA============================Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadük çöktü; işçiler enkaz altında (6)YAYIN YASAĞI GETİRİLDİKocaeli Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadüğün çökmesi ile ilgili yayın yasağı getirildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklama şöyle:"İlimiz sınırları içinde devam etmekte olan Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsüne yakın bir noktada yapılmakta olan viyadüğe 2. kademe beton dökülürken beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düşmesi sonucu meydana gelen iş kazası ile ilgili Gebze 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararında; Kuzey Anadolu Otoyolu inşaatı Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi kısmında yer alan Osmangazi Köprüsü bağlantı yolundaki viyadük inşaatı çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında göçük altında bulunan yaralıların çıkarılmaları çalışmaları devam etmekte olduğundan, toplum sağlığının ve ahlakının zedelenmemesi, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi ve çalışmaların sekteye uğramaması için, kamunun menfaati olduğundan olayla ilgili olarak yazılı ve internet üzerinden yapılacak yayınların Basın Kanununun 3/2 Maddesi gereğince yayın yasağı kararı verilmiştir."==================================ÜNİVERSİTELİ İREM'İN ORGANLARINI BAĞIŞLADIĞI ORTAYA ÇIKTIAnkara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü içerisinde, kaldırımda yürürken yanından geçen kamyonetin kasasının açılan kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitiren İrem Kütük'ün (21), organlarını bağışladığı ortaya çıktı.Ablası Elif Gündüz, kardeşinin çantasından organlarını bağışladığı yönünde Kızılay'a yaptığı başvuru belgesinin çıktığı; ancak organlarının bağışlanamadığını söyledi.ODTÜ Psikoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük, geçen pazartesi günü ODTÜ Kampüsü A4 kapısının olduğu bölgede kaldırımda yürürken, üniversiteye ait Tahir Kepelek idaresindeki 06 GJ 429 plakalı kamyonetin aniden açılan kasa kapağı başına çarptı. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kütük, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alının sürücü Kepelek, tutuklandı. Tabutunun üzerine duvak ve mezuniyet cübbesi konan İrem Kütük'ün cenazesi de dün memleketi Konya'da toprağa verildi.ABLASI: O BİR MELEKTİ, MELEK OLDUİrem Kütük'ün öğretmen olan ablası Elif Gündüz, kardeşinin bir melek olduğunu, amacının ülkesine faydalı bir birey olmak olduğunu söyledi. Gündüz, kardeşiyle ilgili şunları anlattı: "O bir melekti, melek oldu. Çok narin, kibar, disiplinli ve çalışkan bir insandı. Her şeyi mutlaka mantığına göre değerlendirirdi. Hayalleri vardı. En başta 'Ülkeme faydalı olmak istiyorum' derdi. En büyük hedefi buydu. Bunun için çalışmalar yapardı. Psikoloji bölümünde, daha çok çocuk alanında eğitim almak ve oyun terapisti olmak istiyordu. 'Yurtdışına gideceğim, çocuk bakıcılığı yapacağım, hem para kazanacağım, hem okuyacağım' derdi. Ülkeme faydalı olayım, diyordu; ama ölümüyle bile belki bir şeylerin düzelmesinde faydalı olabilecek. Biz kardeşimizi kaybettik ama ülkemizde çok iyi bir değerini kaybetti."Elif Gündüz, kardeşi İrem'in, otistik öğrencilere gönüllü olarak haftada bir gün eğitim verip, gününü onlarla geçirdiğini ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda da aktif bir şekilde görev aldığını belirtti.ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞKazadan sonra haberi alıp hastaneye gittiklerinde kardeşinin organlarının bağışladığını öğrendiklerini belirten Gündüz, ancak kardeşinin organlarıyla yeni hayatla umut olma hayalinin gerçekleşemediğini belirtti. Gündüz, "Organ bağışında bulunmuş. Cüzdanından bir kart çıkmış ama biz bunu bulduğumuzda artık çok geçti. Son istediğini yerine getiremedik. Şöyle diyordu; 'Ben öldükten sonra organlarım başka insanlara can versin' istiyorum demiş ve bunu imzalamış. Kızılay'a organ bağışında bulunmuş. Onu yapamadık. Melekti ve melek oldu. Onu çok özleyeceğiz." dedi.Gündüz, kazadan iki gün öncede telefonla görüştüklerini ve kendisinin öğretmenler günün kutladığını belirtti.İREM, DOLU DOLU BİR HAYAT YAŞADIKardeşinin çocukluğundan beri kimseyi üzüp, kırmadığı tam bir rol model gibi yaşadığını belirten abla Mine Yetiştirici ise şunları söyledi:"İrem, bizim için çok kıymetli ve değerliydi. Herkes için farklı değeri olan bir insandı. Küçükken bile kimseyi üzmeden, yormadan, kendi başına oyun kuran, oynayabilen, uyuyan ve bunları planlayan düşünen, romantik; ancak mantığını çok doğru kullanan bir insandı. Biz ona kıyamazdık. Çok yoruluyordu. Sen daha çok küçüksün, buna dayanamazsın, hasta olursun bazı şeyleri bıraksan mı, acaba diyorduk. 'Yok diyordu. Ben kendime çok iyi bakıyorum' derdi. Tüm vitaminlerini, sağlık değerlerini bile kontrol ederdi. Bir şeyler yapabilmek için çabalardı. Dolu dolu yaşıyordu. Her anını çok güzel bir model olarak aslında hepimizin istediği bir hayat modeli vardır ya, bazı şeyleri hep erteleriz üşenip yapmayız. Ama o, yapmak istediklerini hep yapardı. Ben bu ülke için faydalı birşeyler yapacağım derdi. Bir şeyleri değiştirmeye çalışacağım derdi."DERECEYLE MEZUN OLACAKTIEğer hayatta olsaydı başarılı bir şekilde dereceyle okulundan mezun olacağını belirten Yetiştirici, "Biz onu erken kaybettiğimiz ve hayallerini gerçekleştiremediği için üzülmüştük. Bu süreçte gördük ki, o kadar farklı o kadar fazlasıyla insanların hayatına dokunmuş, onların gönüllerinde taht kurmuş ki biz bile inanamadık. Bu kadar yüreğe temas ettiğini tahmin bile edemezdik. Ölümü bile bir şeyleri değiştirmek için belki umut olacak ışık olacak. Çok büyük bir kayıp. Bu kayıp sadece bizim için değilmiş. Bunu bilmek çok gurur verici. Kaybettiğimiz bir insan için güzel şeyler söylüyorsa bu çok gurur verici. Tek tesellimiz bu. Çok başarılı bir öğrenciydi. Dereceyle mezun olacaktı. Kendisini geliştirecekti. Çok iyi değerler üretecekti. Bunu yapmaya ömrü yetmedi, kısmet olmadı. Tüm gayesi buydu." şeklinde konuştu.Babası Ali Rıza Kütük de, kazada ihmal olduğunun görüldüğünü ve sürücünün tutuklandığını hatırlatılarak, gerekli cezanın verileceği ve yeni canların kaybolmaması içinde önlem alınacağına inandığını söyledi.Görüntü Dökümü-------------------Aileden detayElif Gündüz röp.Mine Yetiştirici röp.Genel ve detayHaber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA ( DHA)===================================================BURSA'DA ETKİLİ OLAN LODOS VATANDAŞA ZOR ANLAR YAŞATTIBURSA'da, saatteki hızı 14 kilometreye kadar çıkan lodos ile hafif yağışlı hava etkili oluyor. Lodos nedeniyle şemsiyeleri ters dönenler ilginç görüntüler oluştururken, vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürümekte zorlandı.Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, Bursa merkezde hava sıcaklığı 15 derece. Hafif şiddette yağışla birlikte zaman zaman hızı saatte 14 kilometreye ulaşan lodos yaşamı etkiliyor. Cadde ve sokaklarda lodos nedeniyle yürümek zorlaşırken, şemsiyeleri rüzgarda ters dönenler ilginç görüntüler oluşturdu. Lodos ve yağışın hafta sonuna kadar süreceği, sıcaklığın da 8 dereceye düşmesi bekleniyor.Görüntü dökümü:---------------------Vatandaşların caddede yürümeleri-Şemsiyelerin ters dönmesi-Haşim seçkin ile röpörtajSüre: 3 dk 16 snBoyut: 366 mbHaber/Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA=====================================================EDİRNE'DE SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU, YOLLAR KAPANDI (ek)6 SAAT SONRA KURTARILDIEdirne'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağmur nedeniyle merkeze bağlı Köşençiftliği köyünde Demirhanlı deresi taştı. Dere kenarındaki bir evde tek başına oturan Mesut Özçelik (52), evin çevresi ve içine dolan sular nedeniyle sabah 06.00 sıraların mahsur kaldı. İhbarı üzerine Edirne Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri Özçelik kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 6 saat sonra Özçelik, paketli iş makinesiyle mahsur kaldığı evinden çıkarılarak kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özçelik'in durumunun iyi olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü:----------------------Taşan dere-Evlerin çevresindeki sular-Mahsur kalan Özçelik-İş makinesinin gelmesi-Özçelik'in kurtarılması-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,-===============================================MEVLANA'YI ANMA TÖRENLERİNİN SLOGANI 'SELAM VAKTİKONYA'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da 7-17 Aralık tarihleri arasında 'Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri', 'Selam Vakti' sloganıyla düzenlenecek. 7 Aralık Cuma günü Türkiye genelinde camilerde 'Selam Vakti' üzerine hutbeler okutulacak.Mevlana'nın ölüm yıldönümü nedeniyle 7- 17 Aralık tarihlerinde Konya'da düzenlenecek olan 'Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma törenlerinin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili ve Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru katıldı.Vali Cüneyit Orhan Toprak, Şeb-i Arus törenlerinin bu yıl çok çeşitli etkinliklerle hayat bulacağını söyledi. Toprak, "Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Hz. Mevlana'nın biz idarecilere de büyük ders olacak önerileri vardır. Ne diyor 'Verdiğiniz kararlarda hakkın söylediklerini göz ardı etmeyin. Adaletle hükmedin' diyor. Bunlar yöneticiliğin en ince noktaları. Adaletle hükmetmediğiniz zaman, herhangi bir yer de başarılı olma imkanınız yok. Toplumu yönlendirme, önderlik etme onların gözünde inandırıcı olma imkanımız yok. Hz. Mevlana 7,5 asır önce adalete vurgu yaparak bunun önemini getirmiştir.ö diye konuştu.Bu yıl ki törenlerin sloganının 'Selam Vakti' olduğunu söyleyen Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, "Anma törenlerinde 3 bin 766 program gerçekleştirilecek. Bu yıl bir ilki gerçekleştirerek, Diyanet İşler Başkanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda anma törenlerinin başladığı 7 Aralık'ta tüm Türkiye'deki camiler de Cuma hutbesinde 'Selam Vakti' vurgulanacak.ö dedi.Görüntü Dökümü----------------Toplantıdan detayVali Toprak'ın açıklamasıKültür Müdürü'nün açıklaması(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))==========================================İşçiler de Öykü'ye donör olabilmek için kan verdiİZMİR'de lösemi tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için kan bağışı kampanyaları devam ediyor. Minik Öykü'yü yaşatmak için el ele veren İzmirliler, diğer lösemili çocuklar için de umut olmayı sürdürüyor. İşçi sendikası DİSK de tüm şubeleri ile birlikte Öykü ve diğer lösemili çocuklar için donör olabilmek amacıyla kan verdi.İzmir'de yaşayan Çağdaş ile Eylem Yazıcı çiftinin 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konuldu. İlik nakli olması gereken minik kız için İzmirliler seferber oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının yanı sıra ilçe belediyeleri de Öykü Arin'e uygun iliğin bulunması için personeliyle birlikte kampanyaya destek verdi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği'ne bağlı Genel İş Şubeleri de kan bağışı kampanyasına katıldı. Konak'ta bulunan Kızılay kan bağışı aracında kan veren DİSK üyeleri, herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırdı.DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Bugün burada DİSK'e bağlı 14 şubenin yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ve temsilcileri ile birlikte 'Donör ol umut ol' kampanyasına katıldık. Başta Öykü Arin, Servet Metin gibi İzmir'de kendi üyelerimizin de bulunduğu çocuklaırmızın hikayelerinin, masallarının, öykülerinin yarım kalmaması için toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğine az da olsa katkı sunmak için buradayız. Yeryüzünde hiç bir çocuğun hikayesi yarım kalmasın" dedi.DİSK Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız da, Öykü Arin'in yaşaması için seferber olduklarını söyledi. Yıldız, lösemili çocukların hikayelerinin yarım kalmaması için kampanyaya sonuna kadar destek vereceklerini ifade etti.'KÖK HÜCRE BAĞIŞI YETERİSİZ'DİSK Genel İş İzmir 4 No'lu Şube Başkanı Şükret Sevgener de, "Bu çok önemli bir kampanya. İşçiler ve emekçiler olarak bizler Öykü'ye sonuna kadar destek olacağız. Benzer sorun yaşayan çocuklarımızın da hayatlarına dokunmak, onların yaşama daha da umutla bakmasını sağlamak için elimizden gelen desteği sunacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-DİSK üyelerinin Konak'ta bir araya gelmesi-DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'nın açıklaması-Kan verenlerden görüntü-Detay ve genel görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,======================Jandarmaya çatışmaya giren şüpheli toprağa verildiANTALYA'nın Aksu ilçesinde jandarmayla girdiği silahlı çatışmada vurularak öldürülen Abdullah Özer'in (38) cenazesi toprağa verildi.Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kolluk kuvvetlerine direnme', 'evden hırsızlık', 'kasten yangın çıkarma', 'kasten yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarının yanı sıra 14 Mayıs 2017'de Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Çetin ile 6 Temmuz 2018'de aynı karakolda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Menderes Uzuntepe'yi yaralama suçlarından aranan Abdullah Özer'in yakalanması için dün saat 08.30'da operasyon yaptı.İKİ ASKER YARALANDIAbdullah Özer'in Yeşilkaraman Mahallesi'nde dağlık ve ormanlık bölgede olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler, buraya baskın yaptı. Yaklaşık 1.5 yıldır aranan Abdullah Özer'in saat 12.30 sıralarında otomatik av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Kaba omuz ve sağ kulak kısmından, Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Güngör ise yüz bölgesinden vurularak yaralandı. Çıkan çatışmada Abdullah Özer askerler tarafından vurularak öldürüldü.Yaralı askerler Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle olay yerinden alınarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınırken, Abdullah Özer'in cesedi ise incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİAbdullah Özer'in cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra kardeşi Ahmet Özer ve diğer yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda alındı. Özer'in cenazesi daha sonra Karaöz Mahalle mezarlığında toprağa verildi.Diğer yandan tedavisi süren yaralı uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Cenazenin morgdan alınması-Asansöre konulması-Cenaze aracına yüklenmesi-Aracın hareket etmesi-Adli tıp dış plan'160 MB// 1 DK 20 SN'Haber- Kamera: Bülent TATOĞLLARI/ANTALYA,=======================Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldıDÜNYANIN en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı, 18'inci Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı (Growtech Eurasia), Antalya Expo Center'da ziyarete açıldı. Fuarda tohum firmalarının domatese 'Fadime', 'Ceren', 'Funda' gibi kadın, salatalığa ise 'Ufuk', 'Doğuş' gibi erkek isimleri verdiği görüldü.Growtech Eurasia, 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Antalya Expo Center'da 'Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması' ana temasıyla düzenleniyor. 50 bin metrekare alanda 'Tohumculuk', 'Sera ve Sulama Teknolojileri', 'Bitki Besleme ve Koruma', 'Traktör ve Tarım Makineleri' ile 'Hayvancılık' olmak üzere 5 kategoride düzenlenen fuara, bu yıl 30'dan fazla ülkeden 800 firma ve marka katılıyor. Çin, Güney Kore, Hollanda, İspanya ve Macaristan'ın ülke olarak katılım sağladığı fuara, 160 ülkeden online ziyaretçi kaydı yapılırken, 85 binden fazla da ziyaretçi hedefleniyor.Growtech Eurasia Direktörü Engin Er, fuarın 18 yıldır seracılığın başkenti Antalya'da düzenlendiğini belirtti. Engin Er, "Growtech her zaman uluslararası katılımcı ve ziyaretçi sayısının yüksekliği ve oluşturduğu iş hacmiyle öne çıkan bir fuar. Bu yıl uluslararası katılımcı ve marka sayımızın yüksekliğinin yanı sıra, fuar öncesinde 160 ülkeden rekor düzeyde online ziyaretçi kaydı aldık. Dünya genelinde 193 ülke bulunduğu düşünülürse, Growtech'in bu yıl da rekorlara imza atacağını söyleyebiliriz. En çok ziyaretçi kaydı aldığımız ülkeler sırasıyla Hindistan, Cezayir, Mısır, Fas, İran, Ürdün, Irak, Tunus ve Filistin" diye konuştu.Er, geçen yılki fuarda 300-400 milyar dolarlık iş anlaşması gerçekleştiğini, özellikle tohum ve seracılık firmalarının ciddi iş bağlantıları yaptığını kaydetti. Bu yıl da oluşacak ticaret hacminin yine bu civarlarda olacağını dile getiren Engin Er, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve BAİB koordinasyonunda Growtech Eurasia ile eş zamanlı olarak Alım Heyeti Programı'na ev sahipliği yaptıklarını kaydetti. Azerbaycan, Bahreyn, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Moldova ve Ürdün'den 29 firmanın programa katıldığını söyleyen Er, dünyada seracılık konusunda en büyük yatırım yapan ülkeler Rusya ve Özbekistan'dan yatırımcıların alım yapmaya geldiklerini açıkladı.Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu iş birliğiyle Macaristan, Ukrayna, İsrail, Sırbistan, Irak ve Gürcistan'dan uluslararası tarım yazarlarının da fuara katıldığını anlatan Engin Er, "İnsanlık var oldukça ölmeyecek tek sektör, tarım sektörü. Bu sektörde de Türkiye, tarımsal üretimde Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada yer alıyor. Seracılıkta Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sıradayız. Böyle bir büyüklüğe sahip ülkemizde dünyanın en büyük seracılık fuarını yapmaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından büyük üreticiler, ihracatçılar ve tarlasını ekip biçen çiftçiler hem bu yeni ürünlerle hem de Growtech kapsamında gerçekleşen bir dizi etkinlikle sektörle ilgili tüm donanıma sahip olarak fuarımızdan ayrılacak" dedi.Growtech Uluslararası Tarım Fuarı, bu yıl çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Tarım Sohbetleri'nin ikincisi 29 Kasım Perşembe günü Growtech Etkinlik Alanı'nda yapılacak. Ayrıca, fuar kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile 11'inci kez verilecek ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ile tarım sektöründe faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kurumlarına, tarımsal üretimin katma değer kazanmasına ve sektörel farkındalık yaratan yenilikçi ürün ve hizmetlere destek verilecek. Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi, ATSO ve TÜRKTOB iş birliği ile düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı Bitki Islahı (BIPP) Ödül Töreni'ne de ev sahipliği yapılacak.DOMATESE KADIN, SALATALIĞA ERKEK İSMİFuarda tohum ıslah firmalarının geliştirdiği yerli tohumlardan üretilen birçok çeşit ve boydaki domates, salatalık, karpuz, soğan, patlıcan, biber gibi ürünler kadar konulan isimler de dikkat çekiyor. Firmaların domatese kadın isimleri, salatalığa ise erkek isimleri verdiği görüldü. Gento Tohum firmasının teknik müdürü Gökhan Akkuş, isim konusunda Türkiye'de tescil sorunu olduğunu belirterek, "Daha önceki firmaların aldıkları isimler nedeniyle isim bulmakta zorlanıyoruz. Biz de yerli ve milliyi ön plana çıkarmak için 'Ceren', 'Figen', 'Funda', buna benzer isimleri kullanmaya çalışıyoruz. Ama yetmediği yerlerde neyi andırdığını ya da hangi kaynaktan geldiğini anlatmak amaçlı farklı isimler kullanmaya çalışıyoruz. 'Merlot' veya 'Elika' aslında yabancı isimler değil, başka bir şehir veya kültürün ismi değil, tamamen bizim kültürümüzün eseri. Domates kırmızı, albenili, cazibeli; kadına daha çok yakışıyor. O yüzden kadın isimlerini kullanmaya çalışıyoruz. Biz hıyar diyoruz halkımız salatalık diyor ama bilimsel adı hıyar, daha çok erkek isimleri tercih etmeye çalışıyoruz; 'Doğuş', 'Depar', 'Kibar', 'Ufuk" diye konuştu.Firmanın karpuz çeşitlerinden birine ise siyah olması nedeniyle Beşiktaşlı eski futbolcu Pascal Nouma'dan esinlenilerek 'Pascal' adı verildiği belirtildi. Firmaların domates çeşitlerinde 'Fadime', 'Prenses', 'Nevbahar' gibi isimler de bulunuyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Standlardan görüntüÜrünleri inceleyenlerin görüntüsüRÖP: Gökhan AkkuşDomateslerin görüntüsüEngin Er Fuar hakkında açıklaması açıklamasıDetaylar483 MB-- 04.22/// HDHaber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,========================Kamyonun açık unutulan damperi üst geçidi yıktıKIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonun açık unutulan damperinin çarptığı üst geçit kısmen yıkılırken, 2 kişi de yaralandı.Kaza, Lüleburgaz ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi arasındaki E-5 karayolunun Büyükkarıştıran mevkiinde meydana geldi. Koray Özkan'ın kullandığı 39 LM 333 plakalı kamyonun açık unutulan damperi üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddetiyle üst geçidin bir kısmı çökerken, damper de yerinden koptu. Kazada, sürücü Koray Özkan ile araçta bulunan Necdet Gurguç, yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan Lüleburgaz-Çorlu karayolu, ekiplerin aracı ve yıkılan üst geçidi kaldırmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Devrilen üst geçit-Yoldan geçen araçlar-Trafik polisleri ve jandarma-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),========================