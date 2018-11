Dha Yurt Bülteni 9

29 Kasım 2018 Perşembe 13:24



1)ÇÖKEN VİYADÜKTE DEMİRLERE TUTUNARAK HAYATTA KALDIKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapımı devam eden 7 nolu viyadüğe beton döküldüğü sırada beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte 30 metreden düşmesi sonucu enkaz altında kalan 4 işçiden 1'i yaralı kurtarıldı. Kaza anında beton bloğun üzerinde olan Mustafa Canpolat'ın ise demirlere tutunarak hayatta kaldığı ortaya çıktı.Olay dün saat 10.55'te, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden geçen Kuzey Marmara Otoyolu 7 nolu viyadükte meydana geldi. Viyadüğe 2'nci kademe beton dökülürken beton blok ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen beton bloğun altında 4 işçi kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, 112 Acil ve arama kurtarma ekipleri geldi. Enkaz altında kalan Kani Öztürk (40) isimli işçiye ulaşıldı. 112 Acil ekibi, Kani Öztürk'e enkaz altında müdahalede bulundu. Enkaz altından çıkarılan Kani Öztürk kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Gece boyunca kadar devam eden çalışmalar sonucu Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Mehmet Sıddık Canpolat isimli işçilerin cenazeleri enkaz altından çıkarıldı. 3 işçinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Yaralanan Kani Öztürk'ün sağlık durumunun iyiye gittiği, vücudundaki kırıklar nedeniyle bugün ameliyat edileceği öğrenildi.DEMİRLERE TUTUNARAK HAYATTA KALDIÇöken viyadük enkazının altında can veren Mehmet Sıddık Canpolat'ın, kardeşleri Mustafa Canpolat ve Ali Canpolat'ın birlikte çalıştığı öğrenildi. Olay sırasında Mustafa Canpolat'ın beton bloğun yere düştüğü sırada demirlere tutunarak yere düşmekten kurtulduğu öğrenildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi'nde oturan Mustafa Canpolat, evlerinde taziyeleri kabul ederken, ağabeyinin ölümünün üzüntüsünü yaşadı.'KAZA DEĞİL RESMEN CİNAYET'Yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Canpolat'ın kayınpederi Mehmet Canpolat, "Bu kaza değil. 30 saat geçti firmadan kimse gelmedi. Bu insanlık dışı. En azından bir gelir başsağlığı dilerler, bir telefon açarlar. 300 tonluk beton üzerine düşmüş ve 12 saatte cenaze tanınmaz hale gelmiş. 3 çocuğu vardı. 20 gün önce de bir akrabamız 3. havalimanında düşerek ölmüştü" dedi.'OĞLUM MEZAR OLDU GİTTİ'Mehmet Sıddık Canpolat'ın babası Hüseyin Canpolat evlerinin önünde kurulan taziye çadırında yakınlarının başsağlığı dileklerini kabul etti. Baba Hüseyin Canpolat, "8 çocuğum var. Oğlum mezar oldu gitti. Cenaze adli tıptan gelirse bugün defnedeceğiz" diye konuştu.VİYADÜKTE ÇALIŞMALAR DURDUÇökmenin meydana geldiği alanda ise bugün çalışmalar durdu. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı 3 işçinin ölümü, 1 işçinin yaralanmasına neden olayla ilgili soruşturmayı yürütüyor. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yapacağı çalışmaların ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlayacak. Çökmenin olduğu viyadükte bazı görevlilerin incelemede bulunduğu ve kamera ile görüntü aldıkları görüldü. Mehmet Sıddık Canpolat'ın Darıca'da, Öztürk Yılmaz'ın İstanbul'da, Bayram Kılıç'ın ise Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi. Mehmet Sıddık Canpolat'ın Darıca'da, Öztürk Yılmaz'ın İstanbul'da, Bayram Kılıç'ın ise Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.Görüntü Dökümü------------------------Taziye çadırı-Kayınpeder Mehmet Canpolat ile röp-Babadan detaylar-Mustafa Canpolat ile röp.-Olay yerinden görüntülerHABER: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/KAMERA: Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),================================================2)BAYBURT'TA, 'ATATÜRK HEYKELİ' TARTIŞMASIBAYBURT'ta, Belediye'nin 'Saray Bahçesi' düzenlemesi kapsamında geçici olarak kaidelerinden sökülen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanları'na ait heykeller, üzerleri brandayla örtülerek malzeme parkının açık alanına konuldu. Rüzgarın etkisiyle parçalanan brandaların sarılı olduğu heykel fotoğrafları; paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Tepkiler üzerine heykeller açık alandan alınarak kapalı alana taşındı. Bayburt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Hepimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli Bayburt'a kazandıracağımız Saray Bahçesi'nin inşası tamamlandığında en güzel haliyle yine aynı alanda yerini alacaktır" denildi. Bayburt Belediyesi tarafından kent meydanı düzenlemesi kapsamında 'Saray Bahçesi' projesi başlatıldı. Yeraltında 150 araçlık otoparkının da yer alacağı 'Saray Bahçesi', oturma alanları, süs havuzları ve yeşil alanlardan oluşacak.Proje inşaatı sırasında zarar görmemesi için kaidelerinden sökülen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanları'na ait heykeller, üzerleri brandayla örtülerek belediye malzeme parkının açık alanına konuldu. Rüzgarın etkisiyle parçalanan brandaların sarılı olduğu heykel fotoğrafları paylaşıldığı; sosyal medyada tepki çekti. Tepkiler üzerine heykeller açık alandan alınarak kapalı alana taşındı.BELEDİYE: EN GÜZEL HALİYLE YİNE AYNI YERİNİ ALACAKBayburt Belediyesi'nden Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanları'na ait heykellerle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Belediyemiz tarafından Bayburt'umuza hem otopark hem de bir Saray Bahçesi projesi yapılmaktadır. Proje çalışmaları esnasında kaidesinden alınan Atatürk heykeli brandayla koruma altına alınmış ancak olumsuz hava şartları neticesinde heykelin brandası zarar görmüş olup yenisiyle değiştirilmiştir. Hepimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli Bayburt'a kazandıracağımız Saray Bahçesi'nin inşası tamamlandığında en güzel haliyle yine aynı alanda yerini alacaktır. Sosyal medyada dolaşan bu fotoğraflar olumsuz algı oluşturulmak adına saptırılarak yayınlanmıştır. Gerçekle herhangi bir alakası yoktur." Hasar gören çatının tamir edilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret eden Erdil, bakanlığın kamuya sunduğu hizmetlerin etkinliğini, verimliliği konusunda çalışma yapacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın özellikle terörle mücadele yüksek bir başarı gösterdiğini söyleyen Erdil, şöyle dedi:"Bu program çerçevesinde, iki toplantı yaptık. Bu toplantı da İçişleri Bakanlığımızın ilgili il sorumluları, birim sorumluları ile bir araya geldik. Bunlar emniyet müdürlüğümüz, jandarma komutanımız, sahil güvenlik komutanımız, göç idaresi müdürlüğümüz, nüfus ve vatandaşlık müdürlüğümüz, asayiş ile ilgili diğer birimlerimizle bir araya geldik. Buradak,i hizmetlerimizi genel olarak bir değerlendirdik ve bu değerlendirme sonuçlarını birlikte daha sonra bir araya gelerek, bunların sonuçlarını sayın bakanımıza ve bundan sonraki çalışmalarımıza yansıtacağız doğal olarak. Çalışmamızın ikinci ayağında ilimizdeki sivil toplum örgütleri ile oda başkanlarımız, muhtarlarımız, okul aile birliği başkanlarımız ile bir araya geleceğiz. Onlarla da vatandaşa sunduğumuz hizmetlerin onlar gözüyle değerlendirmesini alacağız. Burada tabi İçişleri Bakanlığı olarak bizim özellikle güvenlik yönetimine ilişkin kolluk kuvvetlerimizin sürdürdüğü hizmetler var. Bunlar güvenlik ve asayiş, trafik ve uyuşturucu, terörle mücadele. Bu konuda bakanlığımızın oluşturduğu kapasiteyi ve bu geçen yıl ki içerisinde oluşturulan performansı beraber değerlendirdik. Yüksek bir başarı sağlandı bu alanda, özellikle terörle ilgili mücadelede yüksek bir başarı gösterdik. Bunun sürdürülebilir olması için yeni çalışmalar üretmek durumundayız ve bu mücadele kapasitemizin yeni bir performansla desteklememiz gerekiyor."'VATANDAŞA DİREK DOKUNAN BİR BAKANLIĞIZ'İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşa direkt dokunan ve her anından yanında olan bir bakanlık olduğunu belirten Tayyip Sabri Erdil, "Bunun çalışmaları yapılacak, öte yandan biz vatandaşa direkt dokunan, doğumdan başlayıp, ölüme hatta vatandaşlarımızın ölümden sonraki bir takım hizmetlerini takip eden, yürüten onlara ilişkin hizmet yürüten bir bakanlığa sahibiz. Bu hizmetleri de ifade ettiğim çok geniş bir hizmetleri de etkinliğini, verimliliğini arttırmak gerekiyor bunları değerlendireceğiz. Burada değerli arkadaşlar şunu paylaşmak istiyorum. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni yönetişim sisteminde bu değerlendirme süreçlerini daha etkin, daha verimli hizmet üretmek ve bunun vatandaşa ulaşımını, vatandaşın bu hizmetlere ulaşımını kolaylaştırmak hızlandırmak zaten bu yeni yönetişim sisteminin bir parçası ve gereğidir. O anlamda topyekun tüm kurumlarımız yeniden işleyişlerini, yönetimlerini tazeleyip sürdürecektirler. O işimizin de bir parçası. Bundan sonra sürdürülmesi gereken önemli bir parçası. İçişleri Bakanlığı olarak bütün bakan yardımcılarımız epey bir süredir sahada ve bu istikamette çalışmalarını sürdürüyorlar çeşitli illerde. Bizde bir günlük bir çalışma programı ile Tekirdağ'dayız. Sayın valimizle güzel bir değerlendirme yaptık, ileriki aşamalarda da devam edeceğiz" dedi.
Erdil, daha sonra sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 30 yıldan beri terörle mücadelede güvenlik güçlerinin yanında yeralan aşiret temsilcileri içerisinde yeralan korucubaşı İsmet Öter, İl Genel Meclisi Üyesi olması için ikna edildi. Bunun üzerine İsmet Öter İl Genel Meclisi üyeliği için gereken başvurusunu yaptı.'TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLI DURUŞ SERGİLENİYOR'Ardından aşiret temsilcileri parti binası önünde basın açıklaması için toplandı. Basın açıklamasını yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Elint Adıyaman, terörle mücadele konusunda kararlı davranış sergileyen hükümetin yanında yeraldıklarını hatırlatarak, "AK Parti Hükümeti'nin terörle mücadelede gösterdiği kararlılık ve bölgeye getirdiği hizmetler, halkımız arasında büyük karşılık bulmuştur. Partimizin vakur duruşu ve silahlı güçlerimizin amansız mücadelesi sayesinde terör belasından kurtulan bölge halkımız AK Parti'sine desteklerini bugün her mecrada beyan etmektedir. Burada gördüğünüz temsilciler Beytüşşebap'ta yaşayan tüm aşiretleri temsil etmektedir. Bizler de halkımızla tek yekun içinde, yerel seçimde galip gelmenin mücadelesini verecek ve Allah'ın izniyle galip geleceğiz. Bu vesileyle tüm aday adaylarımıza başarılar diliyor, seçimlerin vatanımıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.