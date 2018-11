Dha Yurt Bülteni 9

30 Kasım 2018 Cuma 12:57



30 Kasım 2018 Cuma 12:57

1)YALOVA MERKEZLİ DEPREM, MARMARA'YI SALLADIYALOVA'da saat 05.36'da, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çınarcık merkezli deprem İstanbul Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedildi. Depremin hissedildiği bölgelerde can kaybı, yaralanma ve hasara yol açmadığı bildirilirken, Deprem Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu , depremin büyük Marmara depreminin beklendiği fayda gerçekleşmediğini söyledi. Marmara Bölgesi 'nde birçok kişi güne deprem ile uyandı. Yalova Çınarcık merkezli, saat 05.36'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü AFAD 4.1, Kandilli Rasathanesi ise önce 4.3, daha sonra 4.0 olaraka açıkladı. Yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem; Bursa, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve çevre illerde de hissedildi. Yalova Valisi Muammer Erol , kentte meydana gelen depremde can veya mal kaybının olmadığını bildirdi. Vali Erol , yaptığı yazılı açıklamada, "Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısı ile acil çağrı merkezimize, emniyet ve jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir" İfadesini kullandı.'OLAĞAN BİR DEPREM' İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu ise depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Merkezi Çınarcık Esenköy'de olan bir deprem. Kandilli 4.3, AFAD ise 4.1 dedi. 1999 depreminde buradaki fay hattı kırılmıştı. Bu kırılma devam ediyor. Bunun fazla bir önemi yok. Bu arada kırılan bölgelerdeki enerji boşalmasından ibaret. Biz asıl depremi Marmara'nın kuzeyinde bekliyoruz. Biri kuzeyde biri güneyde apayrı yerler. Bu büyük deprem için bir tetikleme yapmaz. Bu olağan bir deprem. 1999'dan sonra böyle olağan depremler meydana gelir çünkü enerji boşalmasına neden oluyorlar. Epeydir bölgede bu denli deprem olmuyordu. 4.3 oldukça büyük bir ölçek, 1999 depremini yaşamış insanlara biraz telaşa vermiş olabilir. Genel olarak bakıldığında bunlar büyük depremin hazırlayıcılarıdır. Bunu Marmara depreminin geleceğinin işareti olarak görüyoruzö dedi.'RAHAT OLABİLİRİZ' Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday ise yaptığı açıklamada, öArmutlu'da karasal bir fayda meydana geldi. Yani deniz içinde gerçekleşmedi. Tali bir fayda oldu. Beklenen büyük Marmara depreminin ana fayında gerçekleşmediği için korkulacak bir durum yok. Takip ediyoruz. Bu depremin bize verdiği mesaja hazırlıklı olmalıyız. 4.2 civarında bir deprem. Başka depremlere tetikleme yapacak bir fay üzerinde değil. Bu yüzden rahat olabilirizö diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------------Çınarcık meydanından görüntü-Çınarcıktan detay görüntüler-Vatandaşlarla röportajlarSüre: 2.55 dk - Boyut: 327 mbSüheyla GÖZDERELİLER-İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA,======================================2)BAKAN SELÇUK, PİYANO ÇALAN ÖĞRENCİYİ 'ÇAK' YAPARAK KUTLADIMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katılmak için geldiği Rize 'de, Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret edip, Hazırlık A sınıfı öğrencisi Meltem Azgın'ın piyanoda çaldığı bir film müziği bestesini dinledi. Bakan Selçuk , tebrik ettiği öğrenciyi 'çak' yaparak kutladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katılmak için Rize'ye geldi. Sabah kahvaltısını Bakan Yardımcısı İbrahim Erin'in Pazarköy 'deki evinde yapan Bakan Selçuk, daha sonra buradaki Rize Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti. Okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşlılanan Bakan Selçuk'a, bir öğrenci çiçek verdi. Okulu gezen ve öğrencilerle sohbet eden Bakan Selçuk, girdiği müzik odasında Hazırlık A sınıfı öğrencisi Meltem Azgın'ın piyanoda çaldığı bir film müziği bestesini dinledi. Meryem 'in piyano performansını beğenen Bakan Selçuk, öğrenciyi 'çak' yapıp tebrik etti.Bakan Ziya Selçuk, Rize Sosyal Bilimler Lisesi ziyaretinin ardından, '2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'nın yapılacağı otele geçti. Toplantı için otele gelen Bakan Selçuk'u öğrenciler ellerinde çiçeklerle karşıladı. Bakan Selçuk, daha sonra ulusal yarışmalarda ödül alan öğrencilerin resimlerini yer aldığı sergiyi de gezdi. Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Bakan Selçuk, toplantının yapılacağı salona girdi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra bakan yardımcıları, Bakanlık üst düzey yöneticileri ve 81 ilin Milli Eğitim müdürleri katıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBakan Ziya Selçuk'un piyano dinlerken görüntüleriBakan Ziya Selçuk'un öğrenciye çak yapmasıBakan Selçuk'un toplantının yapılacağı oteldeki ziyaretinden detaylarGenel detaylarBOYUT: 289 MBHaber-Kamera: Uğur AYDIN-Selçuk BAŞAR/RİZE,======================================3)EDİRNE'DE OLTAYLA EKMEK ALAN YOLCU: ÇARESİZLİKTEN AKLIMA OLTA GELDİEDİRNE'de sağanak sağış sonrasında meydana gelen selde, apartmanın girişi sularla dolduğu için mahsur kalan ve üçüncü kattaki balkona oltayla ekmek çeken Samet Yolcu (34), çaresizlikten aklına olta geldiğini söyledi. Yolcu "Balıkçı olduğum için aklıma oltam geldi. Av merakımda var, onu aşağı salladım, ekmeği ucuna bağladı, yavaşça yukarı çektim. Mahsur kalan diğer komşularım içinde 3 defa erzak çektim" dedi. Edirne 'de önce gün etkili olan sağanak yağmurda, metrekareye yaklaşık 6 saatte 130 kilogram yağış düştü. Onlarca araç yolda kalırken, apartman girişlerine sel sularının dolması nedeniyle çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. İstasyon Mahallesi Serhat Kent Konutları'nın üçüncü katında oturan Samet Yolcu, oltayla balkonundan çektiği ekmek görüntüsüyle gündeme geldi. Kamu kurumunda işçi olarak çalışan evli ve 6 aylık bir çocuk babası Yolcu, evde mahsur kaldıklarını ve çıkamadıkları içinde gıda ihtiyaçlarını oltayla yukarı çekerek karşıladıklarını söyledi.Sağanak yağmurun ardından apartman girişinin kısa sürede sularla dolduğunu ve evden çıkamadıkları için mahsur kaldıklarını anlatan Yolcu, "Akşamdan sağanak yağış olacağı belliydi. Yağmur sabaha kadar sürdü. Sabah işe gitmek için çıktığımda baktım her yeri su basmış. Belimi çeken seviyede apartman girişinde su vardı. Evimizde erzak olmadığı için arkadaşımı aradım. Ekmek getirdi, sonra 'balkona nasıl çekeceksin?' diye kısa bir tartıştık. Daha sonra balıkçı olduğum için aklıma oltam geldi. Av merakımda var, onu aşağı salladım, ekmeği ucuna bağladı Yavaşça yukarı çektim. Mahsur kalan diğer komşularım içinde 3 defa erzak çektim" dedi.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan 'ın itfaiye aracını göndererek üçüncü kattan merdivenle ailesini indirdiğini anlatan Yolcu, "Ailemi evden çıkardım. Elektrik olmadığı için doğalgazda çalışmadı. Suyun boşaltılmasına da yardımcı oldum. Komşularımı da yardım ettiği için mutluyum. O an sepette aklıma geldi ama ip yoktu ondan olta kullandım. Videoyu yan bloktan çocuklar çekmiş benim haberim yoktu" dedi. Edirne Belediyesi ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde apartmanların giriş ve zemin katlarına dolan suların tahliye çalışmalarını sürdürüyor.Görüntü Dökümü:--------------------Oltayla ekmek alması canlandırma-Arkadaşının ekmekle gelmesi-Poşeti oltaya bağlaması-Samet Yolcu'nun balkondan oltayı çekmesi-Yolcu ve oltası detay-Yolcu ile röp.-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE,-======================================4)CİNAYETİN ARDINDAN GÜRCİSTAN'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILARKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çocuk parkında tartıştıkları Oğuzhan Tatar 'ı öldüren 2 şüpheli Gürcistan 'a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle sınır kapısında yakalandı.Olay, 11 Kasım günü Gebze Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Oğuzhan Tatar(29), Ö.C.B.(20), T.T.(22) ve S.Ç.(21) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri üzerindeki tabancayla Oğuzhan Tatar'a ateş etmeye başladı. Yaralanan Oğuzhan Tatar, olay yerinden yaklaşık 80 metre uzaklıktaki bahçede ölü olarak bulundu.Olayın ardından emniyete gelen Ö.C.B. teslim oldu. Ö.C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıplara karışan T.T. ve S.Ç. için polis ekipleri arama çalışması başlattı. 2 şüphelinin Gürcistan'a kaçacağını belirleyen polis ekipleri T.T. ve S.Ç.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. T.T. ve S.Ç. Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonla gözaltına alındı. Üzerlerinden sahte kimlikler çıkan şüpheliler emniyete götürüldü. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-------------------------Şüphelilerin emniyetten çıkarılması-Detaylar(Haber: Selda Hatun TAN/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,======================================