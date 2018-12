Dha Yurt Bülteni -9

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:08



DHA YURT BÜLTENİ -9VAN'DA TERÖR OPERASYONU: 4 TUTUKLAMAVAN merkezli 5 ilde, 2 gün önce düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.Van merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Muş'da 2 gün önce yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Edremit İlçe Belediyesi'nde 2015 yılı içerisinde yapılan bir ihalenin usulsüz olarak gerçekleştirildiği ve ihaledeki kazancın PKK/KCK Terör Örgütü faaliyetlerinin finansmanı ve desteklenmesi amacıyla kullanıldığı tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. 13 şüpheliye yönelik düzenlenen Van merkezli operasyonda,11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilirken, 4'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Adreslere düzenlenen operasyon anı-Şüphelilerin gözaltına alınması-Şüphelilerin adliyeye çıkarılmasıDetaylarHABER: Orhan AŞAN/ VAN,==============ÇANAKKALE'DE CEP TELEFONU KAPKAÇI YAPAN BİR KİŞİ YAKALANDIÇanakkale'de İ.A. (41) isimli bir kişinin elindeki cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı. Polis olayla ilgili bir şüpheliyi yakaladı.Çanakkale'de 30 Kasım günü akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda Halk Bahçesinde İ.A'nın yanına gelen F.U.C. (25) isimli bir kişi, İ.A'ya, 'birini aramak için telefonunu kullanabilir miyim?' dedi. A.İ., F.U.C'nin bu istediğini geri çevirdi. F.U.C., bir kaç dakika sonra 'saat şuanda kaç' bahanesiyle tekrar yanına gittği, İ.A'nın elindeki cep telefonunu çalarak, kayıplara karıştı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden İ.A. cep telefonun çalındığını belirtti. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması doğrultusunda cep telefonunu çaldığı tespit edilen F.U.C. dün Cumapazarı civarında yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli F.U.C işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------Telefon kapkaçcısının emniyetten adliyeye sevk edilişinden görüntü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,================IRAK SINIRINDAKİ DÜĞÜN HALAYI, DRONE İLE GÖRÜNTÜLENEBİLDİŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı, Irak sınırındaki Gülyazı köyünde korucu başı Mesut Güney'in kızı Eda (21) ile gazi korucu Selman Encü'nün oğlu Gökhan Encü (24), dillere destan düğünle dünyaevine girdi. Yöreye özgü kıyafetler giyen kadın ve erkeklerin çektiği halay, fotoğraf makinesinin kadrajına sığmadı. Halay, drone ile havadan görüntülendi.Irak sınırının sıfır noktasında, 28 Aralık 2011'de terörist sanılarak savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde, güvenlik ve huzurun sağlanmasının ardından aşiretler, birbiri ardına yaptığı düğünlerle gündeme geliyor. Son olarak Gülyazı köyünde korucu başı Mesut Güney'in kızı Eda ile gazi korucu Selman Encü'nün oğlu Gökhan Encü, 2 gün 2 gece süren düğünle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahlarını ise Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu kıydı.Geniş bir arazinin tahsis edildiği düğüne Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu'nun yanı sıra, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölgedeki aşiret liderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanatçı Gazi Yıldırım'ın söylediği Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde yöreye özgü kıyafetlerle halay çeken kadın ve erkekler, çiftin mutluluğuna ortak oldu. Arazinin çevresinde oluşturulan ve fotoğraf makinesinin kadrajına sığmayan halay, drone ile havadan görüntülendi.Kızının düğününe katılan konuklara teşekkür eden baba Mesut Güney, "Kızımın düğününe yoğun bir ilgi vardı. Öncelikle düğüne gelen bütün Uludereli hemşerilerime, iyi ve kötü günde bizleri yalnız bırakmayan Uludere Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz sayın Mehmet Fatih Yakınoğlu'na sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi bizim burada, Doğu'da düğünler coşkulu olur. Artık Batı'daki düğünler gibi, kız-erkek ayırımı yapmıyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:-------------------------------Dronla havadan çekilen düğün görüntüleri-Dronla çekilen kalabalık düğün görüntüsü-Dronla yakından çekilen halay görüntüleri-Kaymakamın düğün törenine katılıp ve daha sonra nikahlarını kıyma görüntüsü-Gelen misafirlerin görüntüleri-Halay çeken bayan ve erkeklerin görüntüleri-Gelen misafirlerin yöreye ait giydikleri renk'a renk kıyafetlerin görüntüleri-Gelin babasıyla röportaj-Bunlarla ilgili detay ve genel görüntüler-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak),==============ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞUKIŞ Turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Kış sezonunun daha başlamamasına rağmen günübirlikçiler, 30 santimetreye ulaşan karın üzerine kızak ve kayak yapma keyfini yaşadı.Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle öğrenciler ve günübirlikçiler, Uludağ'a gelerek karın keyfini çıkartıyor. Günübirlikçiler, 30 santimetreye ulaşan karın üzerinde kayak ve kızak ile kayarak gönüllerince eğlendi. Bazı vatandaşların ise fotoğraf çekinerek bugünü ölümsüzleştirdiği görüldü. Yeni sezonun daha açılmamasına rağmen dolan Uludağ'da, hava sıcaklığı -3 derece olarak ölçülürken, bu gece yarısı kar yağması ve kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşması bekleniyor. Günübirlikçiler, Uludağ'a sezonun daha açılmadığını, ancak kar yağması ile soluğu burada aldıklarını, kayak ve kızak ile kayarak hafta sonu tatillerini burada değerlendirdiklerini belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------Pistlerden görüntüler-Kayak ve kızakla kayanlardan görüntüler-Günübirlikçilerden görüntüler-Fotoğraf çekilen vatandaşlardan görüntüler-RöportajlarHABER-KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,======================================ÇALDIKLARI KEPÇEYİ SAKLAYACAK YER BULAMAYINCA ORMANLIK ALANA BIRAKTILARKAHRAMANMARAŞ'ta 2 arkadaş, çaldıkları kepçeyi saklayacak yer bulamayınca ormanlık alana bıraktı. 2'li polis tarafından yakalanırken, kepçe sahibine teslim edildi.Abdulhamithan Mahallesi'nde park halindeki kepçe, geçtiğimiz Perşembe günü çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yüzlerce görüntüyü inceleyen polis, kepçenin Göksun yönüne götürüldüğünü belirledi. Süren inceleme sonunda da kepçenin, Göksun'un ardından Afşin ilçesine götürüldüğü tespit edildi.OTOMOBİL NEREYE, KEPÇE ORAYAPolis, kepçeyi çalındığı yerden 150 kilometre uzaklıktaki Afşin'de ormanlık alanda buldu. Kepçenin bulunmasının ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürdü. Yine kamera görüntülerinden bir otomobilin, kepçenin gittiği tüm güzergahlardan geçtiği belirlendi. Otomobilin plakasından yola çıkan polis, kepçenin İbrahim K. (26) tarafından çalındığını, Nihat T.'nin (32) de yardım amaçlı otomobiliyle kepçenin önünden gittiğini belirledi.SAKLAYACAK YER BULAMAMIŞLARKepçeyi ormanlık alana bıraktıktan sonra evlerine dönen şüpheliler, polis tarafından yakalandı. Kepçeyi saklayacak yer bulamadıkları için ormanlık alana bıraktıkları öğrenilen İbrahim K. ve Nihat T. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen kepçe ise sahibi Ali Bozoğlan'a teslim edildi. Çalınan iş makinelerinin bulunma şansının çok az olduğu için umudunu kestiğini belirten Bozoğlan, polislere teşekkür etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------Şüpheliler polisler arasındaHastaneye alınmalarıDoktor odasına götürülmeleriHastaneden çıkarılmalarıPolis otosuna bindirilmeleriPolis otosunun gidişiÇalınan kepçenin fotoğraflarıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA==========ENGELLİLERDEN DOĞA VE ÇEVRE MESAJIAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, engelli çocukların rol aldığı 'Bir Orman Şenliği' adlı tiyatro oyunu izleyenlerden tam not aldı.Kuşadası'nda yer alan Erdoğan Öven Engelliler Köyü'ndeki çocuklar, rol aldıkları tiyatro oyunuyla doğa ve çevre sevgisi mesajını verdi. Erkan Yücel Sahnesi'nde, kalabalık bir izleyici topluluğu önüne çıkan zihinsel ve bedensel engelli çocuklar; konuşan, dans eden, düşünen hayvanların gözünden yağmalanmak istenen bir ormanı koruma çabalarını sahneledi. Uğur böcekleri, kelebekler, arılar, kaplumbağalar mesajlarını dansla verdi. Sevimli fil şarkı söylerken, beyaz güvercin şiir okudu. Haberci tavşan ise insanların ormanı katlederek AVM, rezidans yapma girişimlerini haber verdi. Görme engelli Burcu Kocabıçak'ın sunduğu 'Bir Orman Şenliği' oyununu, İstanbul'dan sadece bu oyun için gelen ünlü tiyatro sanatçıları Pervin ve Enver Demirkan ile Ali Yaylı'nın da aralarında bulunduğu davetliler izledi. Tiyatro oyunu sonunda tüm engellilerin hep bir ağızdan söylediği "Dünyayı, insanı, doğayı sevmek bizim ışığımız. Biz bu ışıktayız, ya siz" sözleri, salonu dolduranlarca uzun uzun alkışlandı.Oyun sonrası sahneye çıkarak çocuklarla birlikte danslarına eşlik eden usta tiyatrocu Enver Demirkan, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Engel kafamızın içinde, başka hiçbir engel yok. Engellilerimiz sporda başarılar yapıyor, bu çocuklarımız burada muhteşem bir tiyatro sahneledi. Mutluluktan öldüm" dedi.Ali Yaylı da sözlerine başlamadan önce engelli çocuklara dönerek, "Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum" dedi. Yaylı, "İşte sanat böyle bir şey. Tiyatro iyileştirir. Kim düşündüyse, kim hayata geçirilmesinde emek verdiyse; tiyatro adına, sevda adına, insanlık adına teşekkür ediyorum" dedi.Kuşadası Engelliler Derneği Başkanı Canan Güler de çocuklara verilen destek için teşekkür etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------Tiyatro oyununun her bölümünden kısa kısa görüntüler.Görme engelli sunucu BurcuÇocukların hep birlikte verdiği mesajSahneye çıkan Enver Demirkan ile Ali Yaylı'nın konuşmalarıSalondan ve seyircilerden genel ve detay görüntüler.Haber- Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),=====================================TRAFİK EKİPLERİNDEN DRONE'LU DENETİMManisa'nın Kula ilçesinde polis ekipleri, drone ile havadan trafik denetimi yaptı.Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, D- 300 Karayolu üzerindeki trafik ışıklarında ışık ihlali yapan ve araç kullanırken cep telefonuyla konuşan sürücüleri drone ile denetledi. Kula'da en fazla trafik kazasının meydana geldiği Hisarkapı Kavşağı'nda, denetim noktası oluşturuldu. Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde bulunan bir diğer trafik ekibi ise havadan kurallara uymadığı tespit edilen sürücüleri durdurarak gerekli yasal işlemi yaptı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 12 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 4 sürücüye ise araç kullanımı sırasında cep telefonu ile konuştuğu için idari para cezası kesti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------D-300 Karayolu üzerindeki drone görüntüsüTrafik ekiplerinin kural ihlali yapan araçları durdurmasıKuralı ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanmasıHaber- Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),======================================ÖĞRENCİLER ESKİ ÇORAPLARDAN KUKLA, DONDURMA ÇUBUKLARINDAN UÇAK YAPTIELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesindeki Şehit Jandarma Üsteğmen Mahir Özdemir İlkokulu'nda beceri ve tasarım atölyesi sınıfı öğrencileri, eski çoraplarından kukla, yedikleri dondurma çubuklarından da oyuncak uçak yaptı.Karakoçan Şehit Jandarma Üsteğmen Mahir Özdemir İlkokulu'nda daha önce uygulanmaya başlanan beceri ve tasarım atölyesi sınıfı dün törenle hizmete açıldı. Sınıfın dün yapılan açılış törenine İlçe Kaymakamı ve Beledriye Başkan Vekili Nebi Çanga, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Kaya, Okul Müdürü Yunus Demir, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Çanga ve beraberindekiler, sınıfı dolaşarak burada eğitim gören ve kendi yeteneklerini sergileyen öğrencilerle yakından ilgilendi.175 öğrencisi bulunan okulda, ana sınıfı dahil, 4'üncü sınıfa kadar olan bütün öğrenciler her gün en az 1 veya 2 dersini beceri ve tasarım atölyesinde yapıyor. Bu atölyelerde öğrenciler şimdiye kadar evde kullanmadıkları çoraplardan kukla ve yedikleri dondurma çubuklarından da oyuncak uçaklar yaptı. Öğrenciler ayrıca atölye sınıfında, öğretmenlerinin gözetiminde, drama dersleri alarak, resim, cam boyama, zeka geliştirici oyunlar, robot yapımı gibi bir çok alanda da başarılı çalışmalar yapıyor.'3 YIL ÖNE ÇEKTİK'Okul Müdürü Yunus Demir, proje hakkında bilgi vererek, "Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonunda tüm ilkokul ve ortaokullara 2021 yılından itibaren beceri ve tasarım atölyeleri kurmayı planlamaktadır. Biz bunu 3 yıl öne çektik. Bu atölyemizde öğrencilerimizin esnek bir sınıf ortamında eğitim görmelerini amaçladık. Bu sınıfımızda öğrencilerimiz grup çalışması yaparak el becerilerini geliştirecek, proje tabanlı düşünecek, akran öğrenmesi gerçekleşecek ve öğrencilerimiz mühendislik bilimine ilgi duyacaktır. Eğitimde iyi bir seviye yakalayan ülkelerin başarısının altında öğrencilerin daha rahat sınıf ortamlarında eğitim almaları yatıyor. Öğrencilerimizi öğrenen konumundan çıkarıp eğitim öğretim sürecinin bir parçası yaparsak başarıyı yakalayabiliriz" dedi.Görüntü Dökümü----------Çocukların yaptığı çoraplar-Çocukların dialogu-Yapılan konuşmalar-Genel ve detay görüntüGÖRÜNTÜ BOYUTU: 597 MBHaber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ),===============GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA BEYAZ GÜZELLİKBolu'da çam ormanlarının arasında saklı karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'nın, drone ile havadan çekilen görüntüleri doğal güzelliği gözler önüne serdi. Tabiat Parkı, havaların soğuk olmasına rağmen eşsiz manzarayı görmek isteyenlerin akınına uğradı.Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, özellikle hafta sonlarında tatilcilerin akınına uğruyor. Ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp kar üzerinde piknik yaparak doğanın keyfini çıkarıyor. Kış boyunca beyaz örtünün serili olduğu tabiat parkının havadan drone ile çekilen görüntüleri görenleri hayran bırakıyor. Etrafı çam ormanlarıyla çevrili Gölcük'te değişik açılardan havadan çekilen görüntülerde eşsiz manzara bir kez daha ortaya çıktı. Görüntüler kartpostalları aratmadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------Gölcük manzaraları-Havadan görüntüler-Ziyaretçi yoğunluğu-DetaylarDosya adı: blgolcukdrone/Süre: 03.17-Boyut: 370 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,