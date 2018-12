Dha Yurt Bülteni -9

09 Aralık 2018 Pazar 14:15



DHA YURT BÜLTENİ-9DHKP-C'nin hücre evine operasyon: 1 gözaltıKocaeli'nin Gebze ilçesinde, terör örgütü DHKP-C'nin hücre evine düzenlenen operasyonda, A.İ. (29) gözaltına alındı.Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de terör örgütü DHKP-C'nin hücre evini tespit etti. Hücre evine düzenlenen operasyonda A.İ. gözaltına alındı. A.İ.'nin üzerinde ve evde yapılan aramada; sahte kimlik ile pasaport ele geçirildi. Örgüt tarafından kiralandığı belirlenen evde çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.İ., adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü---------Zanlının adliyeye çıkışı-DetayHaber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli),=================Uzugöl'de kış güzelliğiTrabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplandığı Uzungöl'de doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Bölgeyi ziyaret eden bir grup öğretmen, soğuk havada ısınmak için horon oynadı.Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası turizm merkezi Uzungöl, yaz döneminde olduğu gibi kışın da ziyaretçilerini ağırlıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uzungöl'ün yüksek kesimleri, yağan karla ayrı bir güzelliğe büründü. Göl çevresindeki çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplanması, ortaya doyumsuz bir manzara çıkardı. Ziyaretçiler bu güzel manzarının keyfini çıkarıyor.Hafta sonunu Uzungöl'de geçiren öğretmen bir grup da göle hakim tepede yapılan seyir terasında manzarayı izledi. Grup daha sonra soğuk havda ısınmak için horon oynayarak doyasıya eğlendi.Öğretmen Şenol Türkyılmaz, keyifli bir hafta sonu tatili geçirdiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla hafta sonu kaçamağı yaptık. Buraya geldiğimize değdi. Yaza göre daha güzel görüntüler var. Kışın Uzungöl daha sessiz ve daha huzurlu. Manzara muhteşem" dedi.Derya Türkyılmaz da, "Ben Uzungöl'e 4 mevsimde de geldim. Uzungöl'ün en huzurlu, kafa dinlenecek hali kış mevsimi. Kışın burası daha sakin, etraf daha temiz" diye konuştu.Öğretmenlerden Tuğrul Dinçer ise, "Uzungöl'e her yaz geliyorum. Bir de kışın gelip görmek istedim. Yaz mevsimine göre çok daha sakin, çok daha güzel. Ayrıca karlı hali çok güzel görünüyor. Yürüyüş yolu ve seyir terası da çok güzel olmuş" diyerek manzaraya hayran kaldığını söyledi.UZUNGÖLÇaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve başta Körfez ülkelerinden olmak üzere yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Dorone görüntüsüUzungöl görüntüsüZiyaretçilerden detaylarHoron oynanmasıRöplerKarlı ağaçlardan görüntülerDetaylarHaber-Kamera: Emre KOLTUK/ÇAYKARA (Trabzon),================Öğrencileri tarafından son yolculuğuna uğurlandıDenizli'de evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Önder Çivril (50), İzmir'in Gaziemir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Öğrencileri yağmurlu havada Önder Çivril'e son görevlerini yerine getirdi.Olay, geçen cuma günü saat 18.00 sıralarında Pamukkale ilçesindeki Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Önder Çivril'in, derse girmemesi üzerine, öğrencileri okul yönetimine haber verdi. Okuldaki yöneticiler, Çivril'e cep telefonundan ulaşmaya çalıştı ancak Çivril telefonunu açmayınca durum yakınlarına bildirildi. Yakınları da Önder Çivril'den haber alamayınca, polise haber verdi. Çivril'in evine giderek kapıyı çalan polis ve itfaiye ekipleri, cevap alamayınca kapıyı kırdı. İçeri giren ekipler, banyoda Çivril'in cesediyle karşılaştı. Savcının incelemesinin ardından PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak otopsisi yapılan Çivril'in beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.'YAĞMUR ALTINDA UĞURLANDI'Cumartesi günü görev yaptığı üniversitede düzenlenen törenin ardından bugün Çivril, ailesinin yaşadığı İzmir'in Gaziemir ilçesine getirildi. İstasyon Camii'nde düzenlenen cenaze namazına annesi Esma ile babası Emin Çivril başta olmak üzere yakınları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. TÜBİTAK Matematik ödülü sahibi olan Önder Çivril'in yağmur altında yapılan cenazesinde annesi ve öğrencileri gözyaşlarını tutamadı. Acılı baba ayakta durmakta zorlanınca oğlunun cenaze namazını oturarak kıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alınan Çivril, Sarnıç Mezarlığı'nda toprağa verildi.Görüntü Dökümü--------Namazdan görüntü-Genel detay görüntüHaber-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,================Çocukların tehlikeli yolculuğuDiyarbakır'da kamyonetin arkasındaki meyve kasalarının üzerinde yolculuk yapan 2 çocuğun şakalaşarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyonetin arkasındaki yazılar ise izleyenleri gülümsetti.Merkez Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi üzerinde seyir halindeki kamyonetin kasasına sonradan binen 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu, görenleri şaşırttı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, çocukların, kamyonette yüklü boş meyve kasaları üzerine oturarak, şakalaştığı görüldü. Çocuklardan birinin meyve kasalarının üzerine atladığı görülürken, kamyonetin arka kapısında ise 'Sana gelmediğim gün sanayiye gitigim gündür gülüm' yazısı, görenleri tebessüm ettirdi.Görüntü Dökümü---------Kamyonun görüntüsüÇocukların şakalaşmasıDetaylarHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞDİYARBAKIR, -=================Spartaküs'ten bugüne barışı şiirlerle anlattılarİzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen etkinlikte Romalı gladyatör Spartaküs'ten, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, barış çabaları şiirler, şarkılar ve marşlarla anlatıldı.Foça Belediyesi'nin desteğiyle Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Foça Şubesi tarafından Reha Midilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ADD Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat'ın açılış konuşmasıyla başladı. Tarih boyunca insanın baskı, zulüm ve haksızlıklara maruz kaldığını, açlığa, yolsulluğa, acılara, savaşlara ve benzer pek çok sıkıntıya alıştığını ancak adaletsizliklere ve haksızlıklara dayanamadığını söyledi. Ararat, "İnsanı diğer canlılardan ayıran ve insan yapan en önemli özellik özgür olma isteği, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı tepki göstermesi ve direnmesidir. Yeri geldiğinde ölmeye razı olur ama adaletsizliğe asla razı olmaz" dedi.Konuşmanın ardından etkinlik kendisi de izleyiciler arasında bulunan Hidayet Karakuş'un 'Tarih Biziz' adlı şiirinin koro tarafından okunmasıyla başladı. Program Nihat Behram, Refik Durbaş, Atatol Behramoğlu, Azerbaycanlı şair Resul Rıza, Yunanlı Yannis Risos, Halim Yağcıoğlu, Tevfik Fikret, Bertolt Brecht, Kemal Burkay, Nazım Hikmet, Pir Sultan Abdal ve Köroğlu şiirleri; Zülfü Livaneli, Joan Baez, Cem Karaca şarkıları ve direniş marşlarıyla devam etti. Atatürk'ün Anadolu direnişini örgütlemesi, dünyanın en güçlü emperyalist ülkelerine karşı Kurtuluş Savaşı'nı kazanması, dünyanın mazlum ülkelerinin kurtuluş hareketlerini ateşlemesi örnekler ve görsellerle sunuldu.Program oyunu tasarlayıp, yöneten Yılmaz Mızrak, koroda yer alan Ayla Aksoy, Şeniz Ararat, Ünal Atalay, Sevhan Beğendi, Bedriye Demirci, Cem Eden, Levent Onan, Halil Öztürk, Yıldız Tuncel ve Mukaddes Yarba, teknik ekipte yer alan Hakan Ararat ve Coşkun Dilme ile derlediği Kordon Zeybeği'ni sahneleyen Sedat Öztürk'ün tek tek sahneye çağrılması ve ayakta alkışlanmalarıyla sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------------Salondan görüntü-Şeniz Ararat ve İzzet Ararat'ın konuşmalarından bölümler-Şiir okunması ve şarkı ve marşların söylenmesinden görüntüler-İzleyicileri selamlama ve kapanışHaber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),======================================Kalp krizinden ölen Sivasspor taraftarı son yolculuğuna uğurlandıSivas'ta oynanan Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçını tribünde izledikten sonra stattan çıkışta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Eren Dolak (31), son yolculuğuna uğurlandı.Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 15'inci hafta maçında dün Göztepe ile karşılaştı. Maçı izlemek için stadyuma giden Sivasspor taraftarı Eren Dolak, ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından stattan çıkarken aniden yere yığıldı. Dolak, olay yerine gelen ambulansla Sivas Medicana Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Eren Dolak, doktorların yaklaşık 1 saat süren çabasına rağmen kurtarılamadı. Dolak için bugün öğle namazına müteakiben Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Hakan Keleş, futbolcular Muhammet Demir, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Douglas, Ziya Erdal ve taraftar arkadaşları katıldı. Dolak'ın tabutunun üzerine Sivasspor forması ve atkısı bırakıldı. Kılınan namazın ardından Dolak'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığına defnedildi.Görüntü Dökümü:---------Camiden görüntü-Cenazeye katılanlar-Namazın kılınması ve uğurlanmasıHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,=============Mülkiyeliler panelde buluştuMuğla'nın Datça ilçesinde, 'Mektebi Mülkiye' olarak bilinen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin 159'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Mülkiyeliler Birliği Datça Şubesi tarafından, 'Türkiye'nin Kaderi, Mülkiye'nin kaderi' konulu panel düzenlendi.Osmanlı Devleti'nin yüzünü batıya dönüşünün ilk adımı sayılan Tanzimat Fermanı ile birlikte, ülkede hukuka dayalı bir devlet örgütüne ihtiyaç duyulması ve bu örgütü işletecek sivil yönetici kadroları yetiştirmek amacıyla, 12 Şubat 1859 tarihinde eğitime başlayan Mektebi Mülkiye'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, çok sayıda izleyici katıldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya, panelin açılışında yaptığı konuşmada, fakültenin giriş kapısının öğrencilere kapatılmasını eleştirdi.Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin bir protokol fakültesi olması ve dolayısıyla diplomatlar, iş insanları, valiler, eski valiler ve bakanların gelip gitmesi nedeniyle, ana giriş kapısından öğrencilerin giriş-çıkış yapmasının çirkin bir görüntü oluşturacağı gerekçesiyle bu kararın alındığını belirten Prof. Dr. Yalçınkaya, şunları syöledi:"Mevcut üniversite rejiminin geldiği nokta budur. Üniversite öğrencisi olmak, çirkinlikle eş değerdir, lüzumsuz, gereksiz bir artıktır, atılması gereken bir çöptür, olabildiğince geride kalmalı ve görüntüye asla girmemelidir. Öğrenciler yok, gerçekten yok. Varlar ama yoklar. Hocalar yok. Siyasal Bilgiler Fakültesi, kanun hükmünde kararname (KHK) zulmünün en büyük kurbanlarından biridir. 43 öğretim üyemiz, bunların birçoğu doçent, profesör, doktor bir gecede ansızın atıldılar. Hiçbir gerekçe yok. Sadece ve sadece barış dileklerini içeren bir metne imza attıkları için. Siyaset bilimi kürsüsü çöktü, uluslararası ilişkiler çöktü, lisansüstü programlar kapandı ama siyasal bilgiler ruhu ya da mülkiyelilik yaşamaya devam ediyor."'MİLYARLARCA LİRA HARCANARAK, ESKİ SİYASAL DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR'Siyasal Bilgiler Fakültesi ruhunun küllerinden yeniden doğmasını dileyen Prof. Dr. Yalçınkaya, "Bir ormanın küllerinden doğabilmesi için, yaktığınız ormanı en azından kaderine terk etmeniz gerekir. Şimdi, o orman kaderine de terk edilmiyor. Tıpkı üstüne TOKİ'nin bina yapması gibi, bütün anıları silecek şekilde, bütün binayı yeniliyorlar. Bir kuruş kitap almaya parası olmayan üniversite, milyarlarca lirayı eski siyasalı dönüştürmeye harcıyor. Öyle ise, ortada kül yok ki, orman yeşersin" diye konuştu.Prof. Dr. Yalçınkaya, her şeye rağmen karamsar olunmaması gerektiğini tarihi boyunca, her rejim değişikliğinde siyasalın mutlaka en ağır darbeyi alan fakültelerin başında geldiğini ama ayakta kalabilmeyi başardığını ileri sürdü.Panel, 'Yetiştik Çünkü Biz' konulu mülkiye belgeselinin gösterimi ile devam etti. Panele, Mülkiyeliler Birliği 2. Başkanı Dr. Pınar Ecevitoğlu, SBF'den emekli öğretim üyeleri Dr. Faruk Alpkaya ve Doç. Dr. Alaeddin Şenel ile SBF eski dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe konuşmacı olarak katıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya'nın konuşması-Salondan görüntüler-Panelde gösterilen 'Mülkiye' belgeselinden görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),================Anne-baba adayları 'Gebe Akademisi'nde buluştuDoğum ve doğum sonrasında anne - baba adaylarının karşılaşabileceği sorunları en aza indirmek amacıyla Medicana Bursa Hastanesi'nde Gebe Akademisi açıldı. 4 aylık eğitim programı sonunda anne adaylarına Gebelik Akademisi Sertifikası verilecek.Gebe Akademisi'nin toplantısına çok sayıda anne - baba adayı katılırken doğum ve doğum sonrası süreçte en çok ihtiyaç duyulan sağlık bilgileri ve duygudurum konularında bilgiler verildi. Gebe Akademisi'ne hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Tuğba Küçük katıldı.Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık hamilelerde bulaşıcı hastalıklar açısından hijyenin çok önemli olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Bulaşıcı hastalıklardan dolayı gebelerde hijyen çok önemli. Bazı bulaşıcı hastalıklardan aşı ile korunulduğunu biliyoruz ancak aşıyla korunma sağlanamayan virüs ve mantarlar bulunmaktadır. Enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar solunum, sindirim sistemi ya da açık yaradan, gözden girebilir. Her yere temas eden eller özellikle tuvaletten sonra hemen sabunla yıkanmalıdır. Böylelikle hastalıkların az da olsa önüne geçilebilinir. Grip ve nezlenin yüzde 50 oranında ellerle bulaştığını biliyoruz. Hapşırıp, öksürüldüğünde masa, sandalye gibi eşyalara bulaşan mikroorganizmalara insan dokunduğunda elime ve ağzıma götürürse bağışıklı değilse buralardaki mikrobu hemen kapabilir" dedi.Medicana Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Didem Keskin de "Sağlıklı ve mutlu hamilelik için Medicana Hastanesi olarak Gebe Akademisi'ni kurguladık. Hamilelik süreci çok heyecanlı ve zor bir süreç. Bu süreçte gebelerimizin yanında hem psikolojik, hem de onlara gerekli desteği verebilecek tüm donanımları birlikte oluşturan bir eğitim programı gerçekleştirdik. Burada gebelerimiz merak ettikleri tüm sorulara net bir şekilde cevap bulabilecekler" ifadelerini kullandı.Konferansın sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. 4 aylık eğitim programı sonunda anne adaylarına Gebelik Akademisi Sertifikası verilecek.Görüntü Dökümü:----------------------Gebelik akademisi eğitiminden detaylar-Doktor Reşit Mıstık ve Kurumsal iletişim direktörü Didem Keskin röportajSüre: 2.34 Boyut: 288 MBHaber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,=================Denize kıyısı olmayan kentte, ilk kez balık tutma turnuvası düzenlendiOsmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER) tarafından, ilk defa kent sınırları içerisinde "Tatlı su balık avı turnuvasıö düzenlendi.Merkeze bağlı Kumarlı Köyü sınırları içerisinden geçen Ceyhan Nehri kıyısındaki turnuva, sabah saatlerinde, Vali Yardımcısı Metin Esen, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ve yaklaşık 70 yarışmacının suya olta atmasıyla başladı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, denizde 6 defa balık avı yarışması düzenlediklerini ve Osmaniye'de ise bir ilk olarak tatlı su balık avı yarışmasını gerçekleştirdiklerini söyleyen OSABDER Başkanı Serdar Zini, "Dernek olarak 4 yıl önce kurulduk. Bundan önce tüm etkinliklerimizi deniz kıyısında yapıyorduk. Bize hatta, denizi olmayan memlekette kurulmuş, denizde etkinlik düzenleyen dernek' diyorlardı. Biz bu algıyı yıkalım ve Osmaniyemizde de etkinlik yapalım istedik. İlk defa Osmaniye'de yaklaşık 70 katılımcı ile bir etkinlik düzenlemiş bulunuyoruz. Alan ve hava çok güzel. İslahiye, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, İskenderun, Osmaniye ve Mersin'den katılımcılar var. Aynı zamanda civar illerden 7 dernek de katılım gösterdi turnuvamızaö dedi.TURNUVA KADIN, ÇOCUK VE ANA KATAGORİDE DÜZENLENDİTurnuvanın üç kategoride gerçekleştirildiğini belirten Başkan Zini, "Kadın, çocuk ve ana kategorimiz var. İki türlü değerlendirmemiz olacak. Birincisi 4/2 Amatör Balıkçılık tebliğine uygun olarak boy limitlerine bide en büyük balık ödülümüz olacakö diye konuştu.Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise yarışma esnasında, boy olarak standartlara uymayan balıkların, stokunun azalmaması için tekrar suya bırakılmasıyla mümkün olacağını belirterek, "İl sınırlarımız içerisindeki iç sularda balık çeşitlerine baktığımız zaman, yayın, sazan ve tatlı su çuprası gibi balıklarımız mevcut. Özellikle 1 Mart ile 31 Mayıs arasındaki avcılığın yasak olduğu üreme dönemlerine dikkat edilmeli. Bu bağlamda bizler baraj gölleri ve akarsularımızda çeşitli balıklandırma çalışması yapıyoruz. Sürdürülebilir bir balık avı için kurallara dikkat edilmelidir. Tüm yarışmacılarımıza 'rast gele' diyoruzö dedi.Vali Yardımcısı Metin Esen ise etkinliğin çok güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, 4 yıllık bir dernek olan OSABDER'in ilk kez gerçekleştirdiği tatlı su balık avı turnuvasının başarılı olduğunu ifade etti. Vali Yardımcısı Esen, "Mevzuatın müsaade etmiş olduğu sınırlar içerisinde iç sulardaki avlanmanın önemini gözeterek güzel bir etkilik olmuş. OSABDER Yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorumö diye konuştu.Gün boyu sürecek etkinlik sonunda dereceye girenlere olta seti ve takım çantası gibi çeşitli ödüller verilecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------OSABDER Tabelasından genel görüntüTatlı Su Balık Tutma Turnuvası yazısıTurnuvaya katılan amatör balıkçılardan genel detayTurnuvaya katılan balıkçılardan yakın detayOltaların suya atılması, balık avlılarından detaylarOlta makarasını saran bir yarışmacıOltanın suya savrulması detaylarYarışma alanından deniş pan detayOSABDER Başkanı Serdar Zini ile röportajTarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile röpVali Yardımcısı Metin Esen ile röportajBOYUT: 180 MB SÜRE: 05'39"Haber - Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,==============Phuket'te, motosiklet kazasında ölen Zehra'nın cenazesi bu akşam Türkiye'deTayland'ın Phuket Adası'nda, 30 Kasım'da muay thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitiren ve Hollanda'da ailesiyle beraber oturan hukuk mezunu Zehra Yalçınkaya'nın (28) cenazesinin teslimine yönelik çalışmalarda sona gelindi. Yalçınkaya'nın cenazesi, bugün uçakla Trabzon'a gönderilecek. Zehra Yalçınkaya'nın halası Leyla Yalçınkaya, cenazenin teslim alınması sürecinde yoğun çaba gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek, "Yalçınkaya ailesi adına, Zehra'nın cenazesinin getirilmesine yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.Kaza, 30 Kasım gecesi, Tayland'ın Phuket Adası'nda meydana geldi. Hollanda'dan tatil ve dövüş sporu muay thai dersi için Phuket Adası'na giden, Nijmegen Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Zehra Yalçınkaya'nın bulunduğu, muay thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre, sürücüsü U dönüşü yapan otomobile çarptı. Kazada, Trabzonlu baba ve Hollandalı annenin 2 çocuğundan 1'i olan, Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi Zehra Yalçınkaya ile Amine Halimi hayatını kaybetti.CENAZE İŞLEMLERİ TAMAMLANDIMotosiklet kazasında hayatını kaybeden Zehra Yalçınkaya'nın Trabzon'un Of ilçesindeki yakınları, cenazenin Türkiye'ye getirilmesini beklerken, Tayland'da başlatılan işlemlerin tamamlandığı belirtildi. Taylandlı yetkililer, Yalçınkaya ailesiyle görüşerek, cenazenin teslimi noktasında çalışmaları sonlandırdı. Zehra Yalçınkaya'nın cenazesi, bugün akşam saatlerinde uçakla Trabzon'a getirilecek.Ailesi tarafından Trabzon Havalimanı'ndan teslim alınacak Zehra Yalçınkaya'nın, pazartesi günü Of ilçesine bağlı Uğurlu köyünde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.Zehra Yalçınkaya'nın halası Leyla Yalçınkaya, 10 gündür cenazenin teslim edilmesi için çaba harcadıklarını ve bu noktada kendilerine yardım eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkilerine teşekkür etti. Leyla Yalçınkaya, "Yalçınkaya ailesi adına, Zehra'nın cenazesinin getirilmesine yardımcı olan başta İçİşleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve yine çok yoğun çaba sarf eden Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Haber: Selçuk BAŞAR/OF (Trabzon), -